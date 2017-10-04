Блог Денег

Блог Денег

Как платить телефоном через Я.Деньги

Каждый месяц больше 5 тысяч человек спрашивают у Яндекса, как платить телефоном. Сегодня таким образом можно рассчитываться везде, где есть значок бесконтактной оплаты. В магазинах, метро, кино, барах, музеях, на заправках и во многих других местах.

Если вы всё чаще видите, как люди оплачивают покупки одним движением смартфона, и хотите так же — рассказываем, как это делать с помощью виртуальной или пластиковой карты Mastercard Яндекс.Денег. Спрашивать у Яндекса ничего не придётся, здесь мы собрали всё нужное: приложение Яндекс.Денег, Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

Приложение Я.Денег

В Android-приложении Яндекс.Денег авторизуйтесь как владелец кошелька, зайдите в раздел «Банковские карты» — бесконтактная карта будет ждать вам там. У такой карты тот же баланс, что и у вашего кошелька, и для её пополнения достаточно положить деньги на кошелёк любым привычным способом.

Теперь можно отправляться по магазинам, но перед этим не забудьте включить в телефоне функцию NFC. На кассе проверьте сумму покупки и поднесите смартфон к считывателю. Приложение Яндекс.Денег запустится автоматически. Вам нужно будет лишь нажать кнопку «Оплатить» и ввести код доступа. Покупка оплачена, а все подробности сохранены в истории платежей кошелька.

Apple Pay

Авторизуйтесь в iOS-приложении Яндекс.Денег, во вкладке «Кошелёк» создайте виртуальную карту или выберите готовую, если она есть. После этого нажмите «Добавить в Wallet» и следуйте подсказкам. Пластиковую карту Яндекс.Денег можно добавить прямо в приложении Wallet.

Платить через Apple Pay можно с самых разных «яблочных» устройств. Это может быть iPhone 6 или выше, планшет iPad Pro, Air2, mini 3 или более новая модель, Apple Watch. Для оплаты покупки просто поднесите устройство к считывателю на кассе и подтвердите платёж с помощью Touch ID.

Samsung Pay

В приложении Samsung Pay нажмите на плюс рядом с надписью «Банковские карты». Введите данные виртуальной или пластиковой карты Яндекс.Денег. В последнем случае карточку можно и отсканировать. Дальше поставьте в приложении подпись — это образец, с которым при необходимости кассир сможет сравнить вашу подпись на чеке.

Итак, вы в магазине. Проведите пальцем по экрану смартфона снизу вверх, чтобы вызвать Samsung Pay. Поднесите телефон к считывателю на кассе и подтвердите оплату отпечатком пальца или пин-кодом. Готово, платёж сохранится в истории и кошелька, и приложения Samsung Pay.

Android Pay

В приложении Android Pay добавьте карту Яндекс.Денег — подойдет как пластиковая, так и виртуальная. Для оплаты этим способом в смартфоне должна быть включена функция NFC.

На кассе запустите Android Pay и поднесите телефон к считывателю. Приложение попросит подтвердить платёж отпечатком пальца или вашим паролем для входа в смартфон. Поздравляем с покупкой. :)

26 комментариев
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Евгений Якунин
4 октября 2017, 16:28
Видео - просто бомба :)
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса4 октября 2017, 16:33
Евгений Якунин,
сами залипаем! :D
valievy.semja2018
7 октября 2017, 20:12
Яндекс.Деньги,
Молоток))
Максим Калмыков
8 октября 2017, 16:31
У меня вопрос. Когда я плачу через приложение яндекс.деньги нужно разблокировать смартфон или когда приложение запускается оно само будит и разблокирует устройство?
Обновлено 8 октября 2017, 16:31
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 октября 2017, 14:26
Максим Калмыков,
перед оплатой телефон лучше разблокировать. После обновления приложение нужно запустить хотя бы один раз, но перед каждым платежом - не обязательно :) 
Максим Калмыков
8 октября 2017, 21:58
И еще один. Нужно ли блокировать загрузчик как для android pay, или будет работать и с разблокированным загрузчиком?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 октября 2017, 14:28
Максим Калмыков,
блокировать загрузчик не нужно :) 
Игорь
17 октября 2017, 15:21
А если у меня анонимный аккаунт, при этом есть привязанная карта другого банка. 
Могу ли я в таком случае пользоваться Apple Pay в Украине? 
Или мне нужно пройти полную идентификацию?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 октября 2017, 11:17
Игорь,
с анонимным кошельком можно платить только в российские магазины, чтобы оплачивать покупки картой и Apple Pay в другой стране - нужно пройти идентификацию. 
varenick.vladislav
10 июля 2018, 09:53
Бесконтактная карта это которая виртуальная?

Араик
25 сентября 2018, 19:01
varenick.vladislav,
 бесконтактная карта это обычная пластиковая карта с функцией бесконтактной оплаты.  Бесконтактную карту достаточно преподнести к терминалу оплаты ( с функцией бесконтактной прёма оплаты ) и оплатит товар либо услугу  .  Бесконтактная оплата карточкой через POS терминал .
Виртуальная карта — специальная банковская платёжная карта неимеющего физического носителя (пластиковой карты)   и предназначенная для платежей в Интернете.                                      
natar39
29 сентября 2018, 11:14
Если в мобильном приложении Яндекс Деньги несколько аккаунтов кошельков, то как задать карту по умолчанию для бесконтактной оплаты через приложение? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 сентября 2018, 10:44
natar39,
если вы привязываете карту к ApplePay, то для платежей будет использоваться именно указанная карта - не зависимо от того, в каком аккаунте вы сейчас находитесь в приложении. А вот на Андроиде наоборот - будет работать карта текущего активного аккаунта.
cordeliaq
22 декабря 2018, 11:18
Остался вопрос: можно ли из приложения Яндекс.Деньги платить офлайн привязанной картой другого банка? Например, карту МИР привязать к Android Pay невозможно, зато её можно привязать к Яндекс.Деньги и заплатить в магазине или в аптеке как через. Android Pay - это возможно?
Александр Чорненький
25 декабря 2018, 14:32
cordeliaq,
Привяжите к кошельку карту Мир. В настройках смартфона(в разделе NFC) измените Android Pay на Яндекс кошелек.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 16:52
cordeliaq,
привязанной картой другого банка получится заплатить только в интернете. Если вы хотите платить нашим приложением, то нужно выпустить бесконтактную карту в разделе "Карты". Подробнее об этом рассказали тут.
Кирилл Кириллов
15 февраля, 14:05
А нужен ли интернет(3g, 4g и т.д.), чтобы оплатить покупки в реальном( не интернет) магазине. И еще, код доступа-это то, что ты вводишь при входе в приложение?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 февраля, 13:36
Кирилл Кириллов,
интернет для платежей мобильным в офлайне не нужен, а про код доступа верно — это пароль, который вы сами придумываете для входа в приложение :)
Обновлено 16 февраля, 13:37
allure11
14 марта, 19:07
Здравствуйте! У меня на смартфоне (Андроид) установлено приложение "Я.Деньги". Покупки до 1000 рублей ЯД оплачивала без проблем в оффлайн-магазинах (не требовался пин-код и т.д.).
Но сегодня я не смогла оплатить в крупном гипермаркете покупку на 3000 руб. Потому что терминал запросил пин-код. При вводе 3 раз пин-кода оплата не прошла (причина - неверный пин). На четвертый раз карта была заблокирована (использовала бесконтактную).


Вопрос: что за пин? Мне нужно подключаться к интернету и получать какие-то коды для оплаты покупки свыше 1000 руб? Если не надо, то какой еще пин я могу ввести кроме того, которым я открываю приложение?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 марта, 14:15
allure11,
при платежах свыше 1000 рублей запрашивается пин-код карты. Его вы задавали при активации. Если вы забыли пин, смените его прям в приложении. В разделе "Карты". Для разблокировки Я.Карда, напишите поддержке.
WANDERER-1995
11 июня, 01:17
как поднять бабла?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 июня, 13:56
WANDERER-1995,
это можно сделать разными способами — например, заработать через Яндекс.Толоку или поискать работу тут.
Shuffle1
7 июля, 07:43
Здравствуйте, у меня получилось оплатить покупку в магазине один раз. Но после уже не получалось. Деньги на счете есть, телефон разблокрован отпечатком, оплата в настройках – яндекс деньги. Телефон при поднесении вибрирует и все, терминал показывает что оплата не прошла. Телефон не запрашивает пин, не показывает, в чем проблема ничего. 
И еще вопрос – при установке приложения он присылает пин для оплаты в магазине, я же ввожу свой обычный пароль, который устанавливал сам, когда захожу в приложение. этот пин надо вводить непосредственно при оплате, после сигнала терминала? просто он все равно не запрашивается, в этом проблема. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июля, 15:21
Shuffle1,
нужно проверить детали — пожалуйста, напишите анм об этом в поддержку, вместе с примерами платежей и номером кошелька, поможем разобраться.
leo822
24 августа, 19:18
Купил Яндекс телефон. На счёте Яндекс денег появилось 500 рублей. В приложении Яндекс деньги вижу бесконтактную карту с четырьмя последними цифрами. Других нет. Пробовал расплатиться в магазине с помощью телефона при включённом НФС - не получается. Что я делаю не так?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 августа, 15:41
leo822,
попробуйте переустановить приложение, пожалуйста — если вдруг это не поможет, напишите нам через форму, пожалуйста.