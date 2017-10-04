Как платить телефоном через Я.Деньги

Каждый месяц больше 5 тысяч человек спрашивают у Яндекса, как платить телефоном. Сегодня таким образом можно рассчитываться везде, где есть значок бесконтактной оплаты. В магазинах, метро, кино, барах, музеях, на заправках и во многих других местах.

Если вы всё чаще видите, как люди оплачивают покупки одним движением смартфона, и хотите так же — рассказываем, как это делать с помощью виртуальной или пластиковой карты Mastercard Яндекс.Денег. Спрашивать у Яндекса ничего не придётся, здесь мы собрали всё нужное: приложение Яндекс.Денег, Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

Приложение Я.Денег

В Android-приложении Яндекс.Денег авторизуйтесь как владелец кошелька, зайдите в раздел «Банковские карты» — бесконтактная карта будет ждать вам там. У такой карты тот же баланс, что и у вашего кошелька, и для её пополнения достаточно положить деньги на кошелёк любым привычным способом.

Теперь можно отправляться по магазинам, но перед этим не забудьте включить в телефоне функцию NFC. На кассе проверьте сумму покупки и поднесите смартфон к считывателю. Приложение Яндекс.Денег запустится автоматически. Вам нужно будет лишь нажать кнопку «Оплатить» и ввести код доступа. Покупка оплачена, а все подробности сохранены в истории платежей кошелька.

Apple Pay

Авторизуйтесь в iOS-приложении Яндекс.Денег, во вкладке «Кошелёк» создайте виртуальную карту или выберите готовую, если она есть. После этого нажмите «Добавить в Wallet» и следуйте подсказкам. Пластиковую карту Яндекс.Денег можно добавить прямо в приложении Wallet.

Платить через Apple Pay можно с самых разных «яблочных» устройств. Это может быть iPhone 6 или выше, планшет iPad Pro, Air2, mini 3 или более новая модель, Apple Watch. Для оплаты покупки просто поднесите устройство к считывателю на кассе и подтвердите платёж с помощью Touch ID.

Samsung Pay

В приложении Samsung Pay нажмите на плюс рядом с надписью «Банковские карты». Введите данные виртуальной или пластиковой карты Яндекс.Денег. В последнем случае карточку можно и отсканировать. Дальше поставьте в приложении подпись — это образец, с которым при необходимости кассир сможет сравнить вашу подпись на чеке.

Итак, вы в магазине. Проведите пальцем по экрану смартфона снизу вверх, чтобы вызвать Samsung Pay. Поднесите телефон к считывателю на кассе и подтвердите оплату отпечатком пальца или пин-кодом. Готово, платёж сохранится в истории и кошелька, и приложения Samsung Pay.

Android Pay

В приложении Android Pay добавьте карту Яндекс.Денег — подойдет как пластиковая, так и виртуальная. Для оплаты этим способом в смартфоне должна быть включена функция NFC.

На кассе запустите Android Pay и поднесите телефон к считывателю. Приложение попросит подтвердить платёж отпечатком пальца или вашим паролем для входа в смартфон. Поздравляем с покупкой. :)