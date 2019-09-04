«Печеньки в приложеньке» — раздаём 10 000 000 баллов в мобильном приложении

Как насчёт десерта? Со 2 сентября по 31 октября в акции «Печеньки в приложеньке» раздаём 10 000 000 баллов за платежи в мобильном приложении Яндекс.Денег. Качайте приложение, присоединяйтесь, выполняйте условия и получайте на сладкое от 50 до 4 000 баллов.

Как участвовать

Всего несколько условий:

1. У вас есть кошелёк Яндекс.Денег.

2. Вы скачали мобильное приложение, открыли в нём предложение по участию в акции и нажали кнопку «Хочу печеньку».

3. Со 2 сентября по 31 октября вы платите в приложении или подтверждаете платежи пуш-уведомлениями.

За что я могу получить баллы

За платежи в приложении — покупайте товары в каталоге, пополняйте мобильный, оплачивайте квитанции и штрафы.

За другие платежи Яндекс.Деньгами, которые вы подтвердите с помощью пуш-уведомлений в приложении.

Чтобы обезопасить ваши платежи, в Яндекс.Деньгах есть такая «фишка» — вы платите на сайте, а в приложении появляется кнопка «Подтвердить». Платёж проходит после вашего подтверждения.

С чего начать

Включите пуш-уведомления в настройках приложения.

Разрешите приложению показывать уведомления в настройках телефона.

Сколько можно выиграть

От 50 до 4 000 баллов за каждый платёж!

Качайте приложеньку с печеньками тут.