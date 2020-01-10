Как отдыхать ещё больше: планируем отпуск правильно

Праздники закончились и может показаться, что впереди только работа, работа и ещё раз работа. Спойлер: это не так. Начало года — самое время задуматься о предстоящих отпусках и быстрее коллег занять удачные дни. Рассказываем, как спланировать отпуск, чтобы отдыхать долго и выгодно.

Отпуск на несколько дней

Если у вас есть возможность взять пару дней отпуска, объедините их с выходными, к которым присоединились праздники. В 2020 году таких удлинённых выходных (помимо майских) будет несколько: в марте отдыхаем 7, 8 и 9 числа, в июне — 12, 13, 14. Добавив к ним ещё один-два дня, вы получите полноценный отдых. Не забывайте и про ноябрь: взяв отпуск на 5 и 6, можно отдыхать целых 5 дней — с 4 по 8 ноября.

В июне в большинстве стран высокий сезон, а вот март и ноябрь — лучшее время для экономичного путешествия на самолёте. По статистике, авиабилеты из России во многие города Европы на начало весны стоят дешевле среднего, а ноябрь является одним из самых бюджетных месяцев для перелетов в целом. Плюс в пользу самолета — вам не придётся тратить драгоценное время отпуска на долгую дорогу.

На заметку: ранней весной будет уже тепло для путешествия по адриатическому побережью Италии, а билеты в Римини на первые числа марта реально купить, выделив на это от 50 евро.

Авиабилеты на март стоит взять уже сейчас (в помощь — календарь низких цен), а до осени ещё далеко, поэтому можно не спеша присматривать недорогие варианты по интересующим направлениям. Например, подписавшись на отслеживание цен.

Недельный отпуск

Разберёмся, как выгодно удлинить себе майские.

Уходить в продолжительный отпуск в мае накладно — в этом месяце мало рабочих дней, и каждый из них дорого стоит.

Что такое цена рабочего и отпускного дня Цена отпускного дня, если заработок в течение года не менялся, в каждом месяце одинаковая. Чтобы её узнать, поделите средний заработок за месяц (сюда входит зарплата + премии и надбавки, если они есть) на 29,3 (среднее число календарных дней для 12 месяцев). Например, если в месяц вы получаете 100 000 рублей, то цена отпускного дня — 3 412,9 рублей. Цена рабочего дня в каждом месяце разная. Чтобы её узнать, поделите зарплату на количество рабочих дней в конкретном месяце. Например, в мае 2020 года будет 17 рабочих дней. При зарплате в 100 000 рублей цена рабочего дня в мае будет равна 5 882,35. В апреле будет 22 рабочих дня — по цене 4 545,45 рублей.

В мае гораздо выгоднее работать, чем уходить в отпуск. Лучше взять неполную неделю отдыха в конце апреля: 6 дней перед майскими + 5 дней майских = продолжительный отпуск по цене одной недели.

Ещё одна причина так сделать — билеты на конец апреля обойдутся дешевле, чем в последующую праздничную неделю. А если все-таки добавить к апрельской неделе ещё и 3 дня между праздниками, отдых растянется больше чем на полмесяца.

Когда уйти отдыхать на 2 недели

Скорее всего, у вас остались ещё 2 недели отпуска, которые нужно отгулять, не разбивая на части. Длительный отпуск с захватом выходных практичнее брать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней: апреле, июле, августе, сентябре и октябре. В такие месяцы рабочие дни получаются самыми «дешёвыми» — отдохнуть от работы можно выгоднее всего.

Кроме того, зарплату за выходные не платят, а отпускные — да. Скажем, если взять двухнедельный период, то зарплату вам начислят только за 10 дней (без 4 выходных), а отпускные — за все 14. В мае денежнее работать две недели, чем столько же отдыхать, а в августе — наоборот.

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