Почему с Яндекс.Деньгами #лучшедома

Сегодня лучше оставаться дома, но жизнь не встала на паузу. Мы продолжаем покупать продукты, платить за свет и воду, закрывать кредиты, помогать деньгами близким или сами принимать помощь, развлекаться и откладывать на отпуск (который обязательно будет). Всё это удобно и просто делать с Яндекс.Деньгами. Рассказываем, как.

Переводите деньги, не выходя из дома

Сейчас мы не видимся с близкими: не встречаемся с друзьями, не ходим в гости к родным, не ездим на выходные к родителям, не можем слетать в отпуск к бабушке. Но как никогда важно поддерживать друг друга. Переводите деньги, не выходя из дома: в кошелёк на Яндексе, на банковскую карту, юрлицу или ИП, в QIWI кошелёк, в WebMoney, через Western Union, на банковский счёт, через Юнистрим. Если переводите из кошелька в кошелёк в приложении Яндекс.Денег — комиссии не будет.

Собирайте деньги на хорошие дела

Изоляция не отменяет юбилеи и праздники, а многим хорошим проектам сейчас как никогда нужна помощь. В Яндекс.Деньгах есть сервис Я.Соберу, формы и кнопки — с их помощью можно переводить деньги на добрые дела из электронных кошельков, банковских карт или через Google Pay.

С помощью Я.Соберу легко собрать деньги на что угодно: заведите и идентифицируйте кошелёк на Яндексе, создайте «соберушку» (на страницу можно добавить фото, обозначить последний день сбора, зафиксировать сумму перевода) и запостите ссылку в соцсетях.

Как это использовать в нынешней ситуации? Например, у вашего ребенка день рождения — поделитесь ссылкой на Я.Соберу с родными и близкими, деньги будут падать в кошелёк, купите подарки онлайн, заплатив из кошелька или картой Яндекс.Денег. А вечеринку можно устроить по видеосвязи.

Ещё один пример: ваша музыкальная группа или театральный коллектив по понятным причинам лишился зрителей — выступайте онлайн, дайте анонс в соцсетях и прикрепите ссылку на Я.Соберу, чтобы люди могли поддержать ваше творчество.

А ещё в Яндекс.Деньгах есть сервис — Я.Стример. С ним можно принимать донаты во время онлайн-трансляций и показывать виджеты.

Платите за коммуналку и по кредитам

Правительство обещало не отключать свет и воду тем, кто сейчас не платит коммуналку. Отсрочка поддержит людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, но есть опасность накопить слишком много долгов, с которыми всё равно придётся рано или поздно разбираться.

Платить за коммунальные услуги можно через приложение или на сайте Яндекс.Денег (там для многих городов открываются предзаполненные квитанции — уже с реквизитами компаний, которые оказывают услуги ЖКХ). Если видите значок баллов, половину коммуналки можно внести баллами или получить 1% кэшбэк на бонусный счёт.

Чтобы вовремя платить по кредитам, тоже не нужно никуда ходить — просто выберите свой банк из списка. Заплатите из кошелька или с привязанной карты, тогда можно настроить автоплатёж.

Оплачивайте покупки

Яндекс.Деньги — выпускают собственные банковские карты международной платёжной системы Mastercard. Карта может быть пластиковой Mastercard World или виртуальной.

Если всё-таки нужно выйти в магазин, добавьте любую из них в Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и бесконтактно оплачивайте покупки.

Виртуальная карта спасёт, когда у вас с собой нет никакой другой. Например, соблюдая все меры безопасности, пришли за продуктами и понимаете, что бумажник с картами и наличкой забыли в другой куртке. Не стоит возвращаться обратно. Если есть электронный кошелёк, выпустите виртуальную карту Яндекс.Денег, заплатите смартфоном, деньги спишутся из кошелька. Виртуальная карта — это тот же Mastercard, только без физического воплощения. Карта выпускается в пару кликов и за неё не нужно платить.

Предпочитаете заказывать продукты на дом — картами Яндекс.Денег, как и электронным кошельком, удобно платить в интернете, а за покупки мы начисляем кэшбэк баллами.

Копите валюту

В кошельке Яндекс.Денег, если он идентифицированный, можно бесплатно открыть отдельный счёт в десяти валютах: долларах США, евро, фунтах стерлингов, белорусских рублях, тенге, иенах, юанях, швейцарских франках, чешских кронах и польских злотых. Балансы всех счетов пополняются с рублёвого. Если хотите иметь подушку безопасности в стабильной валюте, можно постепенно докупать валюту, когда адекватный курс рубля.

Если у вас российский паспорт, а нужно послать денег человеку без российского гражданства, (например, бабушке в Беларусь) отправляйте сразу в валюте. Откройте счёт в белорусских рублях, пополните с рублёвого, переведите бабушке на её валютный счёт в Яндекс.Деньгах. За валютный перевод через приложение Яндекс.Денег комиссии не будет.

Инвестируйте, если есть возможность

Говорят, в кризис открываются привлекательные возможности для инвестиций. Например, можно купить акции крупных компаний на 30-40% дешевле. Открыть брокерский счёт и вложить деньги в акции, облигации или валюту можно прямо через приложение Яндекс.Денег: раздел «Инвестиции» — «БКС брокер».

Есть желание попробовать, но не хотите разбираться в биржевой торговле — посмотрите в сторону сервиса для личных инвестиций Yammi. Он анализирует, сколько денег вы хотите пустить в оборот, сколько закладываете времени и как сильно готовы рисковать — и сам соберёт для вас инвестиционный портфель. Для открытия портфеля хватит 5 000 рублей.

Играйте и зарабатывайте

Открыли кошелёк, включили пуш-уведомления, пополнили счёт — за простые действия с кошельком можно получать кристаллы, выигрывать баллы и хорошо развлечься. В прошлом году Яндекс.Деньги запустили чат-квест «Манилэндия» с путешествиями по другим мирам, а сейчас в разгаре его вторая часть «Космическая одиссея». Отправляйтесь на другие планеты, собирайте модули для робота-помощника, ищите ценные сундуки. Каждый день есть шанс выиграть от 50 до 3 000 баллов. 1 балл = 1 рубль.

Если знаете, сколько созвездий входят в зодиакальный круг и какая сборная победила в первом Чемпионате мира по футболу, выиграть баллы можно в «Мемории». Это онлайн-викторина, где против вас играют четыре человека. Выигрывает тот, кто даст больше правильных ответов. Обыграйте соперников и получите 50 баллов в кошелёк или внутриигровые призы.

Просто отдыхайте

Баллы Яндекс.Денег можно потратить на многих интернет-площадках, например, чтобы не скучать в самоизоляции: смотрите сериалы, ходите в онлайн-библиотеки, рубитесь в игрушки, до которых раньше не доходили руки. В разделе «Игры и сервисы» на сайте Яндекс.Денег есть подписки на онлайн-кинотеатры, электронные подарочные сертификаты на развлечения для всей семьи и десятки игр с хорошими скидками. Где значок с баллами — ими можно оплатить половину стоимости.

Вот здесь подборка магазинов и сервисов, где можно заказать коврик для йоги, смотреть фильмы, читать книги и записаться на онлайн-курсы с кэшбэком и скидками.

И самое главное — давайте не будем унывать: изоляция закончится, жизнь вернётся в привычное русло, а Яндекс.Деньги по-прежнему будут рядом.