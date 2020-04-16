Поддержите малый бизнес вместе с Яндекс.Деньгами

Яндекс.Деньги сделали страницу, на которой будут размещать предложения от компаний малого и среднего бизнеса с акциями и скидками на товары и услуги. Рассказываем, где искать скидки или как попасть на страницу, если у вас свой бизнес.

Многим компаниям сейчас нелегко — снизились продажи, нужен поток новых клиентов, чтобы справиться с трудностями, сохранить рабочие места и освоиться в онлайне. Чтобы остаться на плаву, они устраивают акции, делают скидки, дарят подарки, а мы вместе можем поддержать их своими покупками. Предлагаем покупать товары и услуги у небольших компаний — с выгодой для себя, чтобы в выигрыше оказались все.

Хочу сэкономить

На специальной странице Яндекс.Денег отображаются акции, которые действуют именно в вашем регионе.

Скидки на еду и продукты, обучающие онлайн-курсы, тренинги и мастер-классы, косметика, бытовая химия, развлечения, товары для хобби и многое другое — мы не делаем упор на что-то одно.

Хочу попасть на страницу

Преимущество у тех компаний, которые сильнее всего зависят от изменившихся обстоятельств — например, у магазинов, работающих в основном в офлайне.

За размещение на специальной странице Яндекс.Денег платить не нужно. Всего два условия: