Блог Денег

Блог Денег

Покупки в App Store и iTunes

Если вы пользуетесь техникой Apple, но ещё не разобрались с оплатой встроенных сервисов и покупок — рассказываем, как платить в App Store и iTunes через Яндекс.Деньги, зачем нужен семейный доступ и где купить подарочные коды. 

Как привязать карточку к Apple ID

К учётной записи Apple ID можно привязать любую карту Яндекс.Денег — пластиковую или виртуальную  MasterCard World — если у вас именной или идентифицированный кошелёк. Для этого на телефоне или планшете откройте приложение App Store, пролистайте вниз до кнопки Apple ID и в настройках укажите данные карты: номер, код безопасности (CVC), срок действия, ваши имя и адрес.

iTunes Store временно заблокирует на карте небольшую сумму, чтобы проверить данные (не волнуйтесь, деньги автоматически вернутся на кошелёк) — если на кошельке пусто, привязать карту не получится. 

Теперь, когда вы захотите купить что-то в App Store, iTunes или в приложениях, ваш iPhone, iPad или Mac попросят подтвердить операцию паролем Apple ID, а затем деньги спишутся с карты. 

Обращайте внимание, за что платите: если сервис работает по подписке (как Яндекс.Музыка, например), то вы подтверждаете оплату один раз — а дальше такая же сумма будет регулярно автоматически списываться с карты, пока вы не отмените подписку. Если на карте не окажется нужной суммы для продления подписки, сервис сообщит, что продлить её не удалось.

Семейный доступ

Если у вас в семье несколько пользователей, вы можете платить за все покупки одной картой. Для этого не нужно привязывать её к каждому аккаунту. Гораздо проще настроить Семейный доступ — все покупки в вашей семье будут оплачиваться с одной банковской карты (привязанной к Apple ID того, кто настраивает доступ). А фильмы и приложения, купленные одним человеком, мгновенно станут доступны всем участникам группы. При этом, если Семейный доступ использует ребёнок — он не сможет купить что-то, не получив разрешения одного из родителей. 

Создать группу Семейного доступа и тут же привязать карточку к аккаунту можно в «Настройках» (Настройки —> iCloud —> Настроить семейный доступ). 

Подарочные коды

Если вы не хотите привязывать к аккаунту карту,  можно пополнить счёт в App Store на определённую сумму с помощью подарочного кода. Его можно купить на сайте Яндекс.Денег, если у вас именной или идентифицированный кошелёк. А ещё такой код можно отправить в подарок другому человеку. Обратите внимание, что коды на сайте Яндекс.Денег можно использовать только с российскими учётными записями Apple ID. 

Чтобы активировать купленный код, откройте на смартфоне или планшете приложение iTunes или App Store, прокрутите в конец раздела «Подборка» (там же есть информация об остатке средств на счету) и нажмите кнопку «Ввести код». 

Каким бы способом вы бы ни оплачивали музыку, книги, фильмы, игры или приложения — подарочным кодом, пластиковой или виртуальной картой — комиссии при оплате через Яндекс.Деньги нет.

29 комментариев
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Annakornilova89
22 октября 2016, 15:28
Всё делается, чтобы нам было проще.Класс!
Александр Маковицкий
23 декабря 2016, 14:04
Что "делается"..кому проще? Я СВОИ деньги не могу снять на СВОЮ карту Сбербанка...Мне предлагаются "танцы с бубнами" связанные с Идентификацией и переводом почему то не на Карту а на Счет в банке, с вспоминание Биков ..ИНН ов и прочей белиберды.. самый ужасный кошелек в интернете. Просто украли 2000 , ибо пройти идентификацию НЕ возможно если ты не в крупном городе.
Яндекс.Деньги
23 декабря 2016, 15:28
Александр Маковицкий,
сервис может остановить операции и попросить пройти  идентификацию кошелька (согласно оферте: https://money.yandex.ru/page?id=522764). Если было принято решение расторгнуть договор — деньги мы перечислим на банковские реквизиты.
undermethya
3 апреля 2017, 00:11
Взымается ли комиссия с каждой операции по покупке в App Store?
YaMoneyHelp
3 апреля 2017, 12:53
undermethya,
комиссия при оплате  не взимается :) 
Обновлено 3 апреля 2017, 12:53
simfdar11
12 апреля 2017, 13:28
сегодня создал виртуальную карту,пополнил.в AppStore вид оплаты не проходит,подскажите как быть.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 апреля 2017, 14:45
simfdar11,
 если статус кошелька именной или идентифицированный, а оплата все равно не проходит - отправьте скриншот ошибки нам на bloghelp@yamoney.ru, пожалуйста, посмотрим в чем дело.
bosjesman4
15 апреля 2017, 18:47
"Ваш способ оплаты был отклонен. Укажите другой способ оплаты" На карте есть почти 600р. Что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 апреля 2017, 12:28
bosjesman4,
Отправьте подробности платежа в службу поддержки, пожалуйста, наши коллеги все проверят :)
vladis.ph
21 декабря 2017, 00:32
 не привязывается виртуальная карта! пишет что неверные данные. а говорите что можно(
проблема такая же как в комментарии выше.
Обновлено 21 декабря 2017, 00:33
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 декабря 2017, 18:09
vladis.ph,
можно! Напишите нам про это, пожалуйста, в поддержку - постараемся помочь разобраться. 
Mrandrewvp
10 мая 2018, 22:57
Карта к AppStore не привязывается! Никак. Виртуальная карта зеленого банка привязывается как обычная физическая - без проблем.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 мая 2018, 14:33
Mrandrewvp,
а у вас не анонимный кошелек? Расскажите нам об этом, пожалуйста, через форму - посмотрим в чем дело.
korshunovdmitry2511
19 мая 2018, 12:25
как оплатить не оплаченый счет за музыку если на счету айди есть денеьги
 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 11:29
korshunovdmitry2511,
простите, не совсем поняли вопрос :( Если вы хотите оплатить подписку кошельком, сделать это можно на сайте Яндекс.Музыки. 
Nurtileu Nogay
5 ноября 2018, 18:46
Здравствуйте! Где я могу вам писать лично или отправить скриншот о проблеме. Проблема: виртуальная карта не привязывается. На карте есть 100 рублей. Пишет - your payment method is not valid in this Store.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 ноября 2018, 16:58
Nurtileu Nogay,
отправить письмо можно нам в поддержку. Пожалуйста, не забудьте указать номер кошелька и последние 4 цифры карты - мы проверим, почему так происходит.
caiman94
20 апреля, 14:49
Яндекс один из немногих сервисов который предоставляет действительно качественные услуги 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 апреля, 15:18
caiman94,
ох, спасибо! 😊
rebook.smile
27 апреля, 13:02
При попытке привязать карту пишет: – «Ваш способ оплаты отклонён. Введите действительные данные способа оплаты.»
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 апреля, 09:18
rebook.smile,
видим, коллеги в поддержке уже помогли вам.
Nautils
6 мая, 08:38
Ситуация аналогичная rebook.smile
«Ваш способ оплаты отклонён. Введите действительные данные способа оплаты.»


YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 мая, 11:29
Nautils,
чтобы мы смогли проверить детали, об этом лучше написать поддержке вместе с номером кошелька.
Autoracer77
10 июля, 13:46
Добрый день! При оплате предметов в игре с помощью виртуальной карты яндекс-деньги периодически происходит задержка платежей. То есть в игре покупка подтверждается, но реально деньги с карты не списываются. Списание происходит порой через 12, а то и больше часов. Иногда списание загоняет карту даже в минус, потому что происходит внезапно, хотя я уверен, что уже все раньше было оплачено! Я запутался, так как платежи однотипные на одни и те же суммы и я не понимаю, за что уже платил, а где происходит задвоение платежа. Такое тоже бывает, так как возврат средств через app store произвести можно. Но не каждый раз в таких случаях! В чем проблема и как ее решить?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 июля, 15:08
Autoracer77,
пожалуйста, напишите нам с примером платежа в поддержку — проверим детали и поможем разобраться!
Ververonika.2017
13 июля, 13:34
Для платежа в App Store-нужен именной статус и выше?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 июля, 13:57
Ververonika.2017,
да, данные понадобится указать — с анонимным статусом платить получится только в российских магазинах. Подробнее о статусах можно почитать тут.
tereshchenkoalekcinia
28 августа, 05:48
Сделала именной статус, к апл айди и Яндекс.Такси карту так и не могу привязать!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 августа, 19:43
tereshchenkoalekcinia,
как это прокомментировали в службе поддержки Яндекс.Такси? Наша служба поддержки может проверить ситуацию на нашей стороне. 