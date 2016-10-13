Покупки в App Store и iTunes

Если вы пользуетесь техникой Apple, но ещё не разобрались с оплатой встроенных сервисов и покупок — рассказываем, как платить в App Store и iTunes через Яндекс.Деньги, зачем нужен семейный доступ и где купить подарочные коды.

Как привязать карточку к Apple ID

К учётной записи Apple ID можно привязать любую карту Яндекс.Денег — пластиковую или виртуальную MasterCard World — если у вас именной или идентифицированный кошелёк. Для этого на телефоне или планшете откройте приложение App Store, пролистайте вниз до кнопки Apple ID и в настройках укажите данные карты: номер, код безопасности (CVC), срок действия, ваши имя и адрес.

iTunes Store временно заблокирует на карте небольшую сумму, чтобы проверить данные (не волнуйтесь, деньги автоматически вернутся на кошелёк) — если на кошельке пусто, привязать карту не получится.

Теперь, когда вы захотите купить что-то в App Store, iTunes или в приложениях, ваш iPhone, iPad или Mac попросят подтвердить операцию паролем Apple ID, а затем деньги спишутся с карты.

Обращайте внимание, за что платите: если сервис работает по подписке (как Яндекс.Музыка, например), то вы подтверждаете оплату один раз — а дальше такая же сумма будет регулярно автоматически списываться с карты, пока вы не отмените подписку. Если на карте не окажется нужной суммы для продления подписки, сервис сообщит, что продлить её не удалось.

Семейный доступ

Если у вас в семье несколько пользователей, вы можете платить за все покупки одной картой. Для этого не нужно привязывать её к каждому аккаунту. Гораздо проще настроить Семейный доступ — все покупки в вашей семье будут оплачиваться с одной банковской карты (привязанной к Apple ID того, кто настраивает доступ). А фильмы и приложения, купленные одним человеком, мгновенно станут доступны всем участникам группы. При этом, если Семейный доступ использует ребёнок — он не сможет купить что-то, не получив разрешения одного из родителей.

Создать группу Семейного доступа и тут же привязать карточку к аккаунту можно в «Настройках» (Настройки —> iCloud —> Настроить семейный доступ).

Подарочные коды

Если вы не хотите привязывать к аккаунту карту, можно пополнить счёт в App Store на определённую сумму с помощью подарочного кода. Его можно купить на сайте Яндекс.Денег, если у вас именной или идентифицированный кошелёк. А ещё такой код можно отправить в подарок другому человеку. Обратите внимание, что коды на сайте Яндекс.Денег можно использовать только с российскими учётными записями Apple ID.

Чтобы активировать купленный код, откройте на смартфоне или планшете приложение iTunes или App Store, прокрутите в конец раздела «Подборка» (там же есть информация об остатке средств на счету) и нажмите кнопку «Ввести код».

Каким бы способом вы бы ни оплачивали музыку, книги, фильмы, игры или приложения — подарочным кодом, пластиковой или виртуальной картой — комиссии при оплате через Яндекс.Деньги нет.