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Пополнение без комиссии

Ищете способ пополнить кошелёк без комиссии? Добавьте в закладки эту шпаргалку. Вдобавок, ссылка пригодится, когда просите кого-нибудь «кинуть денег на кошелёк».

Как пополнить кошелёк в Яндекс.Деньгах без комиссии:

Переводом из интернет-банка Сбербанка, Альфа-Банка и ряда других банков по номеру кошелька.

Картой в банкоматах Сбербанка, МТС Банка, РПС «Золотая корона» и других. При этом в банкоматах Сбербанка пополнить кошелёк можно с карточки любого банка. 

Наличными в терминалах Сбербанка, Связного, МКБ — деньги зачисляются мгновенно, без комиссии. 

Наличными в салонах связи. Без комиссии деньги примут в «Евросети», «Связном», «Альт Телеком» (обратите внимание: речь идёт о пополнении на кассе) и в салонах цифровой техники «Банзай».

Если деньги нужны срочно — выбирайте мгновенные способы пополнения.

552 комментария
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mikeudin
21 сентября 2016, 19:47
Полезная информация! Добавил к себе в магазин
Яндекс.Деньги
12 октября 2016, 19:21
mikeudin,
класс!
Александр
23 октября 2016, 22:45
Яндекс.Деньги,


Яндекс.Деньги
24 октября 2016, 16:00
Александр,
какой у вас вопрос? Задавайте — подскажем ;)
hvoroww
26 ноября 2016, 17:21
Яндекс.Деньги,
как это услуга работает
Яндекс.Деньги
28 ноября 2016, 12:47
hvoroww,
уточните, пожалуйста, о какой именно услуге вам подсказать?
bykovsemen1
16 декабря 2016, 08:24
Яндекс.Деньги,
Я хотел закинуть деньги на виртуальную карту Яндекс.Деньги и банкомат пишет , что такой Карты нет!
Яндекс.Деньги
16 декабря 2016, 16:09
bykovsemen1,
через банкомат или терминал можно пополнить кошелёк: https://yandex.ru/support/money/add/cash.xml — у кошелька и карты один баланс.
erov.roma2018
21 марта 2017, 21:21
mikeudin,
4
rg01
22 сентября 2016, 00:33
Полезно, спасибо! Сам пополняю через Сбербанк!
Яндекс.Деньги
12 октября 2016, 19:21
rg01,
теперь можете и другими способами попробовать ;)
gvozdeff.serzh
18 января 2017, 13:22
rg01,
Привет!!! Подскажи,как появится танк в ангаре если оплатить бонус код?
Яндекс.Деньги
18 января 2017, 17:54
gvozdeff.serzh,
привет :) А ангара что говорит?
vmastiff
10 февраля 2017, 12:24
Яндекс.Деньги,
 Лучший ответ! :-)))
Nato2010
10 октября 2016, 19:01
Спасибо! Полезная информация)))

Яндекс.Деньги
12 октября 2016, 19:21
Nato2010,
здорово, мы очень рады :)
cool.baks007
11 октября 2016, 04:10
 Пополняю через сбербанк отлично Присоединяйтесь и никаких процентов!!!))))
Яндекс.Деньги
28 ноября 2016, 12:47
cool.baks007,
очень рады :)
Комментарий удалён
Яндекс.Деньги
12 октября 2016, 19:19
Виктор,
пожалуйста! :)
senior-mayoroff2017
12 октября 2016, 16:46
Главное -не остаться без штанов сеньору.
Яндекс.Деньги
12 октября 2016, 19:20
senior-mayoroff2017,
надеемся, что штаны никуда не делись :) 
senior-mayoroff2017
12 октября 2016, 16:52
Попробую  наличными в терминале Связного.
Яндекс.Деньги
12 октября 2016, 19:20
senior-mayoroff2017,
попробовали? И как? :)
денис севостьянов
12 октября 2016, 19:12
Спасибо вам большое!!!
Яндекс.Деньги
12 октября 2016, 19:20
денис севостьянов,
пожалуйста! Полезно? :)
sdanilenko12
13 октября 2016, 16:33
Очень полезная информация . Спасибо!

Яндекс.Деньги
13 октября 2016, 16:39
sdanilenko12,
ура!  Пожалуйста :)
Иван Доненко
14 октября 2016, 06:27
Скажите,а когда будут варианты для пополнения без комиссии в Республике Крым?
Яндекс.Деньги
14 октября 2016, 11:30
Иван Доненко,
мы обязательно расскажем, если такой вариант появится! Следите за нашими новостями: https://yandex.ru/blog/money
romanvasyliev
14 октября 2016, 16:20
Иван Доненко,
пополняю без комиссии в Генбанке через Юнистрим.
Иван Доненко
16 октября 2016, 20:05
romanvasyliev,
а можете поподробнее пожалуйста рассказать?
Яндекс.Деньги
28 октября 2016, 17:40
Иван Доненко,
добавили пункты денежных переводов Юнистрим в Крыму на нашу карту — теперь можно легко найти, где пополнить кошелёк без комиссии: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523220 ;)
Иван Доненко
28 октября 2016, 21:12
Яндекс.Деньги,
спасибо
Samsonalexandrov2
22 января 2017, 11:46
Иван Доненко,
Подскажите,пожалуйста,как пополнить кошелек с телефона? 
Иван Доненко
22 января 2017, 21:53
Samsonalexandrov2,
честно говоря не знаю,пополняю через генбанк или в Симферополе на центральном автовокзале есть терминал,в котором комиссия  2%
Яндекс.Деньги
23 января 2017, 13:52
Samsonalexandrov2,
пополнить кошелёк с баланса мобильного можно по ссылке: https://money.yandex.ru/prepaid (или в мобильном приложении Яндекс.Денег). Номера должны быть российских операторов (Билайн, Мегафон, МТС, Теле2).
berdck
14 октября 2016, 18:09
Смешно.  при пополнении счета в я.денег я еще получаю доплату за пополнение до 1%
по другим направлениям до 2%. Кому интересно читайте тут - http://yadumau.ru/viewtopic.php?f=37&t=1643
Толик Сейтахунов
15 октября 2016, 15:34
крута очень памагло
Евгений Михайлович
17 октября 2016, 05:50
скука, партер банки вам платят за рекламу... лучше бы вывод льготный с одним из банков сворганили
Яндекс.Деньги
17 октября 2016, 12:35
Евгений Михайлович,
всего лишь рассказали нашим пользователям о том, как можно пополнять кошелёк без комиссии. Реклама тут совершенно не при чём ;)
Kuznec
18 октября 2016, 20:05
Волшебно!!!!
Яндекс.Деньги
31 октября 2016, 12:53
Kuznec,
ура :)
staroleg4747
18 октября 2016, 21:33
Мне на телефон отправили 80 руб и сообщили о том, что надо забрать их за 3 дня. есть указание на ваш сайт и пароль. Как забрать эти деньги и оплатить телефон?
               +791о6404747
Яндекс.Деньги
19 октября 2016, 12:36
staroleg4747,
пришлите, пожалуйста, подробности о переводе на нашу почту: bloghelp@yamoney.ru — поможем разобраться.
Tatyana Kolomentseva
18 октября 2016, 23:13
как  или где можно узнать или проверить проверить баланс на яндекс карте?
Яндекс.Деньги
19 октября 2016, 12:34
Tatyana Kolomentseva,
у карты и кошелька — один счёт. Посмотреть баланс можно на сайте Яндекс.Денег в кошельке, установить телефон приложение Яндекс.Деньги и просматривать баланс в нём или подключить смс-информирование: https://money.yandex.ru/settings, стоимость — 20 рублей в месяц.
Иван
21 октября 2016, 07:12

Mrdotman--Jpg Grifindor
23 октября 2016, 19:37
дааа полезно

Яндекс.Деньги
31 октября 2016, 12:53
Mrdotman--Jpg Grifindor,
мы рады!
Йермиягу
24 октября 2016, 10:01
Прочитал, чайник, что такое свисток - смесело!
whatcanido
30 октября 2016, 22:28
Можно ли пополнить карту Яндекс.деньги непосредственно через банкомат Сбербанка путем внесения денег на карту, а по номеру счета?
Яндекс.Деньги
10 ноября 2016, 14:25
whatcanido,
да, по номеру счёта можно пополнить, как это сделать, можно посмотреть по ссылке: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=524311.
Игорь Литвинов
2 декабря 2016, 12:27
Яндекс.Деньги,
Хотелось бы иметь возможность пополнения баланса Я.Денег напрямую с помощью карты Я.Денег. Не по номеру кошелька, как описано по ссылке, а сразу на карту, как это делается с традиционными банковскими картами. Вставил карту в банкомат/терминал Сбербанка, ввел пин, выбрал "Внести наличные", вставил купюры. Но этого нет. И ни в одной вашей инструкции об этом ни слова. 
Яндекс.Деньги
16 декабря 2016, 16:30
Игорь Литвинов,
пополнить карту так можно, если в банкомате есть функция пополнения произвольной карты. Но не во всех банкоматах это возможно. Поэтому мы рекомендуем пополнять кошелёк одним из способов: https://yandex.ru/support/money/add/to-wallet.xml — на карте деньги появятся автоматически — у кошелька и карту один счёт.
kutilin.ilja
1 ноября 2016, 14:41
Супер!!!)))
Яндекс.Деньги
2 ноября 2016, 15:41
kutilin.ilja,
спасибо :)
m.slesarevagladkova
1 ноября 2016, 16:07
Здравствуйте,правильно ли я поняла.Сколько денег на эл.кошельке столько и на карте?Спасибо.

Яндекс.Деньги
2 ноября 2016, 15:42
m.slesarevagladkova,
верно, у кошелька и карты один баланс
ldhdfgdgdhf
2 ноября 2016, 13:28
класс

Яндекс.Деньги
2 ноября 2016, 15:42
ldhdfgdgdhf,
рады, что вам понравилось :)
Banambo
3 ноября 2016, 11:32
Спасибо! Пригодится...
Надежда Платонова
4 ноября 2016, 18:31
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !СПАСИБО!
Яндекс.Деньги
7 ноября 2016, 14:20
Надежда Платонова,
мы рады :)
nuri280563
5 ноября 2016, 03:34
Здравствуйте живу в Казахстане, как здесь пользоваться услугами
Яндекс.Деньги
7 ноября 2016, 14:24
nuri280563,
в Казахстане пополнить кошелёк можно с банковской карты: https://yandex.ru/support/money/add/from-card.xml, через терминал Quickpay https://yandex.ru/support/money/add/cash.xml, переводом с банковского счёта: https://yandex.ru/support/money/add/wire-transfer.xml. Для оплаты в иностранных магазинах, отправки и получения переводов кошелёк должен быть идентифицирован: https://yandex.ru/support/money/identification/general.xml.
Обновлено 15 ноября 2016, 22:54
Виталик Шувалов
6 ноября 2016, 19:11
Здравствуйте уважаемые.Можно ли пополнить по карте Яндекс -деньги прямо в терминалах Сбербанка введя пин-код карты а не номер счёта ?
Яндекс.Деньги
7 ноября 2016, 15:55
Виталик Шувалов,
здравствуйте. Нет, вы не можете пополнять карту в банкоматах таким образом. Пополнить счёт можно по номеру кошелька наличными в терминалах и салонах связи: https://yandex.ru/support/money/add/cash.xml, либо картой другого банка: https://yandex.ru/support/money/add/via-atm.xml. Все способы пополнения здесь: https://yandex.ru/support/money/add/to-wallet.xml.
Сергей Ершов
6 ноября 2016, 21:51
С Киви есть возможность пополнить?
Яндекс.Деньги
7 ноября 2016, 12:47
Сергей Ершов,
да, можно пополнить на сайте Qiwi: https://yandex.ru/support/money/add/other.xml?from=footer#qiwi.
andreydod
9 ноября 2016, 22:34
Доброго времени суток и спасибо за информацию, теперь проще будет. А вот вопрос такой: можно ли с яндекс кошелька без % перевести деньги в личный кабинет сбербанк он-лайн или на карту сбербанка ?
Яндекс.Деньги
10 ноября 2016, 14:26
andreydod,
за переводы с кошелька и за снятие с карты мы берём комиссию. Без комиссии всегда можно расплатиться за покупки ;)
boicaga2016
10 ноября 2016, 19:12
Нормик!отличнр
ya.mrma2016
11 ноября 2016, 14:40
класс
alex.tchulkoff
13 ноября 2016, 13:17
Класс!
ksenia9011
13 ноября 2016, 21:41
Как пополнить кошелёк в Яндекс.Деньгах без комиссии:
Переводом из интернет-банка Сбербанка, Альфа-Банка и ряда других банков по номеру кошелька.
Вопрос, как этим воспользоваться, если я живу в Украине?
Будет ли это работать, если у меня в Украине есть карта в RUB?
Яндекс.Деньги
28 ноября 2016, 12:52
ksenia9011,
если в вашем стране такие способы есть — всё получится. Посмотреть способы, которые есть в вашем регионе можно по ссылке: https://money.yandex.ru/prepaid.
tsybinasvetlana
16 ноября 2016, 07:39
Благодарю! Информация очень полезна!
Илья Киричков
17 ноября 2016, 10:36
 у меня есть вопроc как узнать номер wmr
Яндекс.Деньги
28 ноября 2016, 12:45
Илья Киричков,
информацию можно узнать у службы поддержки Webmoney: https://support.wmtransfer.com/asp/index.asp.
Viktor Anton
17 ноября 2016, 18:26
Как обстоят дела с Яндекс.Деньги в Крыму и Севастополе?
Яндекс.Деньги
18 ноября 2016, 17:51
Viktor Anton,
мы работаем как раньше. Условия платежей и переводов посмотреть можно по ссылке: https://yandex.ru/support/money.
camera.montag
18 ноября 2016, 14:53
уже 11 дней не могут вернуть деньги на счет,говорят не умеют работать
Яндекс.Деньги
18 ноября 2016, 18:40
camera.montag,
нашли ваше письмо в службу поддержки, не волнуйтесь, пожалуйста, деньги обязательно вернём, уже работаем над этим.
isam.os
26 ноября 2016, 22:05
Яндекс.Деньги,
11 дней ? не похоже на работу 
camera.montag
18 ноября 2016, 14:54
так что лучше не связывайтесь с ними
s.v.delfin
19 ноября 2016, 15:53
Главное не нашел! Получение наличных без комиссии.
Яндекс.Деньги
21 ноября 2016, 11:29
s.v.delfin,
без комиссии можно оплачивать покупки в обычных магазинах и интернет-магазинах.
isam.os
26 ноября 2016, 22:06
Яндекс.Деньги,
слово получение вам о чем говорит ? где адекватные люди в яндексе ?
Яндекс.Деньги
28 ноября 2016, 12:40
isam.os,
за снятие денег с карты в любом банкомате, который работает с MasterCard, будет комиссия — 3%+15 рублей, но не менее 100 рублей. 
vepskm2016
20 ноября 2016, 20:20
Очень удобно.
monjka2016
20 ноября 2016, 22:32
Мне нужны деньги прямо сейчас
zharoffnickolai
21 ноября 2016, 12:38
моя сбербанковская пенсионная карта не принимается по интернету-?вроде все правильно писал.
Яндекс.Деньги
23 ноября 2016, 12:18
zharoffnickolai,
отправьте, пожалуйста, первые 6/последние 4 цифры карты, с которой не получилось пополнить, номер кошелька, скриншот ошибки нам на почту: bloghelp@yamoney.ru — проверим, почему не получилось пополнить.

zgursckyl
21 ноября 2016, 13:48
полезная информация! добавить к себе в закладки
skorohod.max2016
22 ноября 2016, 19:28
Пожалуста как сделать штоб друзья могли мне кидать деньги??? 
Яндекс.Деньги
23 ноября 2016, 12:17
skorohod.max2016,
вы можете использовать наши инструменты для сбора денег: https://yandex.ru/support/money/fundraise/to-wallet.xml — ваши друзья смогут перевести вам деньги с карты, кошелька или мобильного телефона.
mar.saidov2016
22 ноября 2016, 22:13
 Здравствуйте,..Хочу узнать можно ли из Норвегии с телефона местного пополнить счёт кошелька ?
Яндекс.Деньги
23 ноября 2016, 12:10
mar.saidov2016,
для пополнения подойдёт номер российских операторов: Билайн, Мегафон, МТС, Теле2. Номер должен быть привязан к кошельку: https://yandex.ru/support/money/add/direct-carrier-billing.xml.
zharoffnickolai
24 ноября 2016, 11:31
639002- - - - - - -85512
Яндекс.Деньги
24 ноября 2016, 12:21
zharoffnickolai,
что случилось?
Антон Лесничев
25 ноября 2016, 16:57
А Вы Можит дать 100 рублей
Сергей Ч.
26 ноября 2016, 12:20
Доходчево.
isam.os
26 ноября 2016, 22:06
хотелось бы такой же статьи но снятие денег без коммисии ? такое возможно ? 
Яндекс.Деньги
28 ноября 2016, 11:52
isam.os,
без комиссии можно расплатиться в магазине ;)
starovoitov80
25 ноября 2016, 20:57
a y partnerov mogno????   5582508645459766|01|2018|UNITED STATES NOCVV|Timothius|Xzavier|11804 Arabian Trail|Austin|Texas|78759|5126896899|
5582508644731736|04|2018|UNITED STATES NOCVV|Timothy|Moore|600 N Hurstbourne Pkwy|Louisville|Kentucky|40222|5023946170|
5582508644145820|06|2018|UNITED STATES NOCVV|Mark|Morrison|801 Historic 66 W|Waynesville|Missouri|65583|4793816092|
hayder55
2 декабря 2016, 09:11
شكرا
alfib1
6 декабря 2016, 06:21
доброе утро, а как добавить к себе эту закладку? Спасибо
Яндекс.Деньги
6 декабря 2016, 13:56
alfib1,
можно добавить ссылку на страничку в закладки в браузере. 
Иван Владимирович
6 декабря 2016, 10:56
ННу, за любовь!!!)))
vlados1680
8 декабря 2016, 20:45
Прикольно,хоть где-то есть без комиссии!
Delta
12 декабря 2016, 08:31
Где можно перевести деньги с карты Яндекс Денег (на счёт другого банка) без комиссии?
Яндекс.Деньги
12 декабря 2016, 15:54
Delta,
без комиссии можно оплачивать покупки. Посмотреть способы перевода и выбрать наиболее удобный можно по ссылке: https://yandex.ru/support/money/transfers/general.xml.
kireeff.eugeny2015
15 декабря 2016, 20:31
любо
verywoman.by
17 декабря 2016, 00:25
Подскажите где в Республике Беларусь пополнить можно без комиссии? А также где снять на Украине наиболие выгодно?
Яндекс.Деньги
19 декабря 2016, 14:47
verywoman.by,
в Беларуси пополнить кошелёк можно через офисы Contact — комиссия 2%, терминалы PayNet https://yandex.ru/blog/money/popolnenie-yandeks-deneg-v-paynet — комиссия 5% https://yandex.ru/support/money/add/to-wallet.xml. Отправить перевод можно на карту или через систему переводов: https://yandex.ru/support/money/transfers/general.xml. Либо можно оформить нашу карту и снимать деньги в банкомате — комиссия 3%+15 рублей (не менее 100 рублей)
Александр Новиков
17 декабря 2016, 02:29
Отличное сочетание цены и качества
Надежда Лисицына
21 декабря 2016, 22:44
по идее мне нужна карта яндекс деньги и еще хочу спросить я тут все ищу работу в инете вот впервые услышала что можно заказать карту полиграфhttp://poligraff.su/panel/card вы можете что то сказать по этому поводу  в основном перевожу  денежки через вас а там лохуют  спасибо если ответите
POGUDALOV.3013
24 декабря 2016, 15:56
класс
therealtech
25 декабря 2016, 14:51
я восхищен просто)
lady.nikon2016
29 декабря 2016, 04:42
Полезная информация для "Чайников" (я себя к ним пока отношу).
domashny-stasyan2017
30 декабря 2016, 04:13
как по мне нормал!
alekseybolshakov2016
30 декабря 2016, 19:15
Я могу сказать только одно это УДОБНО!
zzzzzzya2017
1 января 2017, 21:02
Я пополняю через банк. карту, комиссия не важна.
Руслан
2 января 2017, 17:06
Был бы, ну оооооооооочень рад если бы добавили способ поплнения действующий на территории Азербайджанской республики .
Феликс чобанян
10 января 2017, 11:25
Руслан,
Здравствуйте Руслан все ответы подробно можете узнать в Яндекс новости там всё есть как пополнить и вывести деньги в Азербайджане
ValeraElis
3 января 2017, 00:20
Спасибо огромное автору за статью!
Кавардак Грациозный
3 января 2017, 21:38
Тупая статья.
Лучше, в своем блоге, расскажите как вывести деньги без комиссии :)
Или напишите, когда вы перестанете брать комиссию за п2п (и почему только пол процента?? берите 15! это норм)
Или напишите, когда вы наконец выведете скрипт (2 строчки кода) который показывает "остаток лимита на траты", хотя, признаю, это сложно, это ведь работать надо :)
Или напишите, почему вы берете комиссию за оплату штрафов ГИБДД (а они приравнены к гос платежам, то есть, равнозначны налогам), и почему 1% (минимум 30р), почему не 30%?
Или напишите, почему вы проводите по картам транзакции с МСС casino-entertainment инициированные с IP адресов НЕ входящих в территории игорных зон :)
Или напишите, почему вы активно сотрудничаете с интернет казино (запрещены в России), через свои собственные "прокладки" и берете за это 8% (нихера се комиссия! :))


Короче, напишите что-то действительно интересное, то что яд можно пополнить без комиссии - лукавство, тк пополнил на 1000, а 1000 уже другому пользователю не отдать (вы возьмете 0.5%)


А пока, подобные записи показывают что вам абсолютно насрать на пользователей и вы просто хотите чтобы вам несли и несли деньги, но сервис вы делать не желаете и вообще кладете на все болт :)

Яндекс.Деньги
9 января 2017, 17:25
Кавардак Грациозный,
без комиссии можно оплачивать покупки в интернете и магазинах ;) По поводу штрафов ГИБДД — нам известно только ограничение ст. 60 НК РФ, которое административных неналоговых штрафов не касается. 
Что касается казино — напрямую с такими сервисами мы не сотрудничаем. Но, как и многие банки, мы работаем с огромным числом платежных систем по всему миру, и проверяем законность деятельности наших партнёров, а они, в свою очередь, законность своих клиентов. При этом закон об азартных играх №244-ФЗ распространяется только на российские компании, и во многих других странах этот бизнес законен. Кроме того, у правоохранительных органов и Роскомнадзора есть все необходимые полномочия и ресурсы, чтобы ограничить доступ пользователей к любым иностранным сервисам, если это противоречит букве закона.
Обновлено 9 января 2017, 17:25
Кавардак Грациозный
9 января 2017, 18:00
Яндекс.Деньги,

vbet.com сайт заблокирован ркн, однако на сайте вполне себе спокойно работает Я.Касса для приема карт, как и Янlекс.Деньги для прямого перевода (Radon N.V) и подобных сайтов могу вам показать сотни, только в чем смысл? :) Вы как лукавили, так и будете лукавить
Феликс чобанян
10 января 2017, 11:28
Кавардак Грациозный,
Вы оч сильно копаете друг мой с такой инициативой работают и ребята восстанавливая СССР посмотрите на ютубе понравится 
AS L
4 января 2017, 20:15
ЯНДЕКС ДЕНЬГИ ВОТ УДАЧА НЕТРЕВОЖУСЬ Я НА ДАЧЕ.
ybikov
5 января 2017, 15:54
Интересно будет после отмены санкций российских банков и торговых сетей против крымчан
umkar2013.kirillova
7 января 2017, 08:32
здравствуйте сегодня мне пришли 5 см от  яндекс- деньги чтобы я ввела коды  я ничего не делала ни переводила что делать
Яндекс.Деньги
9 января 2017, 14:45
umkar2013.kirillova,
от Яндекс.Денег смс приходят с номеров: 1960 и YandexMoney. Обязательно смените пароль для входа в кошелёк и никому его не давайте. 
max.staver
8 января 2017, 19:52
klasss
Феликс чобанян
10 января 2017, 11:14
Всех с прошедшими !!! Я пользуюсь давно всё работает отлично есть касяк без % нал  не получить!!! В остальном всё ОК спасибо ребятам за работу!!!
litotripter
12 января 2017, 07:02
Здравствуйте. Подскажите, а способов без процентного пополнения кошелька проживающим на территории Беларусь нет? Спасибо. 
Яндекс.Деньги
13 января 2017, 12:30
litotripter,
в Беларуси пополнить кошелёк можно с банковского счёта или карты — обычно в таких случаях банк берёт процент (но можно у него уточнить, вдруг где-то есть беспроцентный перевод). Ещё пополнить можно через PayNet, после идентификации: https://yandex.ru/blog/money/popolnenie-yandeks-deneg-v-paynet — комиссия за пополнение таким образом — 5% 
taskaeva.tasckaewa-katya2017
12 января 2017, 13:57
Скажите сколько процентов снимут с сайта spreeloony? Если мне зачислят 50 рублей
Яндекс.Деньги
13 января 2017, 12:31
taskaeva.tasckaewa-katya2017,
это лучше у сайта уточнить, мы со своей стороны за пополнение комиссии не берём.
eremeeva.eremeeva1686
12 января 2017, 15:19
Вот бы еще вывод сделали не от 500 руб.Было бы супер.

Яндекс.Деньги
13 января 2017, 12:32
eremeeva.eremeeva1686,
возьмём пожелание на заметку ;)
nabi.shaizadin
12 января 2017, 16:42
была полезна информация
ya.oleynikov60
12 января 2017, 17:15
нужно попробовать.
asypin
12 января 2017, 20:14
Спасибо за подсказку. Ну очень полезная  вещь
afinogenoff.iura
14 января 2017, 08:55
Попробуем. Насколько это удобно и доступно- покажет время!
kizerova8
14 января 2017, 15:51
Как пополнить Яндекс кошелёк со своей сбер.карты    "Маэстро" без комиссии?
Яндекс.Деньги
16 января 2017, 12:24
kizerova8,
можно через Сбербанк онлайн — в разделе «платежи» в поиске найдите «Яндекс.Деньги», впишите ваш номер кошелька и сумму — деньги спишутся без комиссии, зачисление на кошелёк тоже без комиссии.
y-mazurkin
15 января 2017, 13:47
как  получить реквизиты
Яндекс.Деньги
16 января 2017, 12:22
y-mazurkin,
реквизиты по ссылке: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525652#bank
Stathis Filatov
17 января 2017, 16:01
Сдраствуйте я в проживаю в Греции как мне быть штоб я мог в любой момент взять на руки денег
Яндекс.Деньги
18 января 2017, 17:59
Stathis Filatov,
закажите нашу карту: https://money.yandex.ru/cards/yacard — деньги можно будет снимать в любом банкомате, который работает с MasterCard.
Обновлено 18 января 2017, 17:59
Qalam24
17 января 2017, 19:04
Как оплатить покупку в алиэкспресс
yadeniska06.12.86
18 января 2017, 02:16
https://money.yandex.ru/to/410014694460770
safonov.evgeniy51
19 января 2017, 15:28
отлично...
kolia.luzin2017
20 января 2017, 05:10
https://pharaon24.xyz/#popup-as-bonus
kolia.luzin2017
20 января 2017, 05:11
kolia.luzin2017,
https://pharaon24.xyz/#popup-as-bonus
violetta6565
20 января 2017, 13:06
Очень полезная информация, и многим она пригодится!
Сергей Захаров
21 января 2017, 02:55
Как  пополнить кошелек с территории ДНР? Имеется наличный рубль и социальная карта Центрального Республиканского Банка ДНР.
Яндекс.Деньги
23 января 2017, 18:25
Сергей Захаров,
если есть рабочие банковская карта: https://yandex.ru/support/money/add/from-card.xml или счёт: https://yandex.ru/support/money/add/wire-transfer.xml — пополнить можно этими способами.
v.gigeleva
21 января 2017, 13:20
Привязать к кошельку можно только 1 карту?  Или можно 2 из разных банков?
Яндекс.Деньги
23 января 2017, 18:14
v.gigeleva,
всего можно 5 карточек привязать :)
Nastj260787
22 января 2017, 09:01
А вот интересно , почему с сбербанка нету комиссии , а в обратную сторону есть ???
Яндекс.Деньги
23 января 2017, 18:03
Nastj260787,
комиссия есть для любого способа перевода или для снятия наличных, но на неё не надо будет тратиться, если оплачивать покупки сразу с кошелька или карты ;)
ivan.cozlov2011
22 января 2017, 09:12
Что-то я не заметил, чтобы без процентов было, вчера сделал перевод с сбербанк-онлайн и была взята комиссия 1%, может есть какие-нибудь более узкие условия?
Яндекс.Деньги
23 января 2017, 16:30
ivan.cozlov2011,
вы, скорее всего, делали перевод с банковской карты Сбербанка на нашем сайте — в этом случае комиссия 1%. О том, как через Сбербанк-онлайн  пополнить, почитать можно тут: https://yandex.ru/blog/money/bez-komissii-v-sberbank-onlayn
frolova.v2017
22 января 2017, 10:39
Ценная информация,занесла в закладки,надеюсь,чтоне будет проблем.?
Яндекс.Деньги
23 января 2017, 16:45
frolova.v2017,
старались, чтобы вам было удобно ;)
Софья Коваль
24 января 2017, 12:35
Мдам..

aleksei-vidjakin59.vidiakin
24 января 2017, 13:02
Попробую,протестирую вашу закладку.Надеюсь,что хуже не будет.
alex.yarovoj2016
25 января 2017, 06:55
Можно вопрос

alex.yarovoj2016
25 января 2017, 06:59
мне начислили 5 доларов а у меня их нет.
alexei.egorov84
25 января 2017, 22:23
У меня естьвертуальная карта сколько на ней должно быть быть денег ,и как их перводить на телефон и на кашелек
Яндекс.Деньги
27 января 2017, 13:28
alexei.egorov84,
у кошелька и карты — один баланс, а максимальная сумма, которая может быть на кошельке, зависит от статуса кошелька: https://yandex.ru/support/money/fees-limits/general.xml. Делать переводы можно на этой странице: https://money.yandex.ru/direct-payment.xml, оплачивать мобильную связь и другие услуги на этой: https://money.yandex.ru/catalogue.
ya-spb
27 января 2017, 14:49
Лучше бы сделали % на перевод на банковскую карту и другие кошельки поменьше.
ya.deny28
8 февраля 2017, 09:28
ya-spb,
поддерживаю!
deniro98
13 февраля 2017, 07:47
ya-spb,
++++
Полковник Васин
27 января 2017, 18:05
А в городе Севастополе без комиссии пополнить где-нибудь можно?
Знаю только один способ:
1. Наличие карты "Банк России" и пополнить её через кассу банка.
Какие ещё варианты?
Яндекс.Деньги
30 января 2017, 14:42
Полковник Васин,
можно через пункты Юнистрим:  https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523220 — без комиссии.
sdeka2018
29 января 2017, 12:04
Спасибо за информацию!
iJcaeJockey
31 января 2017, 16:36
Переводом из интернет-банка Сбербанка, Альфа-Банка и ряда других банков по номеру кошелька.
ASSY21
31 января 2017, 17:16
спасибо, полезная информация!
lslobodina
31 января 2017, 18:03
дайте кто нибуть денги
deniro98
13 февраля 2017, 07:47
lslobodina,
и мне)
lslobodina
31 января 2017, 18:03
Алексей
31 января 2017, 19:51
ЯНДЕКС ДЕНЬГИ очень ХОТРО*ОПЫЕ для пополнения баланса на СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН МТС , МЕГАФОН , БИЛЛАЙН  С 2016 года стали брать комиссию в размере 3-х РУБЛЕЙ , КОГДА  ЖЕ ВЫ НАЖРЁТЕСЬ ???
Обновлено 31 января 2017, 19:53
YaMoneyHelp
1 февраля 2017, 12:51
Алексей,
 Операторы изменили условия работы, поэтому за единичное пополнение берется комиссия. Чтобы платить за телефон из кошелька без комиссии, включите автоплатеж: https://money.yandex.ru/yapromo/phone-autopay
shaldenko-tatyana2013
1 февраля 2017, 17:27
СПАСИБО ЗА ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. НО ПОЧЕМУ КОГДА С САЙТА ПЕРЕВОДИШЬ НА КОШЕЛЁ ЯНДЕКСА ХОТЯ У МЕНЯ И КАРТА ЕСТЬ КОМИССИЯ СПИЫВАЕТСЯ.
YaMoneyHelp
2 февраля 2017, 11:30
shaldenko-tatyana2013,
при пополнении кошелька с карты на нашем сайте мы берем комиссию 1%. Пополнить без комиссии можно способами, которые описаны в посте :) 
vika07091
3 февраля 2017, 03:24
Работает Яндекс с Украиной?
Могу ли я пополнять и выводить , если я гражданин Украины?
У меня не получалось выводить после 2013г.
YaMoneyHelp
3 февраля 2017, 13:15
vika07091,
конечно, чтобы отправлять и получать переводы, платить в иностранных магазинах нужно идентифицировать кошелёк, способы вот тут: https://yandex.ru/support/money/identification/general.xml ;) 
lyu5123609735
3 февраля 2017, 12:29
Как выбросить № сот телефона из Яндекса Деньги
YaMoneyHelp
3 февраля 2017, 13:28
lyu5123609735,
подскажите, пожалуйста, что вы имеете ввиду под «выбросить № сот телефона"?
deniro98
13 февраля 2017, 07:46
YaMoneyHelp,
Номер сотового телефона
kir.yuri
4 февраля 2017, 17:51
ЧУДНЕНЬКО
kondratenko-tatyana2016madam
5 февраля 2017, 13:50
А если счет с пополнением исчез,
YaMoneyHelp
6 февраля 2017, 12:44
kondratenko-tatyana2016madam,
как это? Отправьте, скриншоты нам на bloghelp@yamoney.ru с описанием проблемы, пожалуйста.
DORS61
6 февраля 2017, 17:08
Отлично  !!!   Мне   подходит  . Благодарен  от  души   до  слёз .
DARNESS
7 февраля 2017, 19:57
А какой самый выгодный способ пополнения Яндекс кошелька через webmoney?
YaMoneyHelp
8 февраля 2017, 10:37
DARNESS,
способ перевода денег с WebMoney - один :) 
Подробности на нашем сайте: https://yandex.ru/support/money/transfers/to-eps.xml
vgn77
7 февраля 2017, 23:09
Почему этой информации нет на видном месте в ЯндексДеньгах, например в разделе "Пополнение кошелька"? Или внизу, сразу после ссылки "Пополнить кошелек"?

Почему не отображаете ограничения, например через Сбербанк Онлайн min платёж 50р.?
YaMoneyHelp
8 февраля 2017, 10:58
vgn77,
информация о комиссиях отображается в каждой странице платежа, в зависимости от способа пополнения. 

При пополнении через Сбербанк Онлайн минимальной суммы нет :)
vgn77
9 февраля 2017, 22:43
YaMoneyHelp,
Вы уверены, что при оплате через СБОЛ минимальной суммы нет? Посмотрите, что здесь отображено https://money.yandex.ru/prepaid/?_openstat=template%3Bifooter%3Bmy%3Btopup&w=sber
YaMoneyHelp
10 февраля 2017, 13:15
vgn77,
а, поняли вас! А если платить из приложения Сбербанк.Онлайн ограничения нет :)
saef.saef123
8 февраля 2017, 04:08
جيدا
ya.deny28
8 февраля 2017, 09:21
сделайте исключение для сбербанка,чтоб можно было снимать наличность без комиссии!
YaMoneyHelp
8 февраля 2017, 12:08
ya.deny28,
комиссия есть для любого способа перевода или для снятия наличных, но  если оплачивать покупки сразу с кошелька или карты - комиссии нет ;)
ya.deny28
9 февраля 2017, 13:01
YaMoneyHelp,
А какой курс МС при конвертации валют? Что то я этой информации нигде не нашел
YaMoneyHelp
10 февраля 2017, 10:26
ya.deny28,
можно посмотреть на сайте https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html :)
Савчук Володимр
10 февраля 2017, 07:55
как попольнить з приват банка
YaMoneyHelp
10 февраля 2017, 11:12
Савчук Володимр,
можно пополнить на сайте https://money.yandex.ru/prepaid/ - укажите данные карты и сумму, потом введите пароль, который пришлет ваш банк. Обычно деньги приходят сразу, но в редких случаях пополнение может задержаться на несколько дней.
smirnov.vzhik
11 февраля 2017, 13:24
Спасибо! Очень Полезная информация!
Добавил в закладки)
kotov.andrei1963m
12 февраля 2017, 08:06
Так и не могу понять какай номер моего кошелька
YaMoneyHelp
13 февраля 2017, 12:28
kotov.andrei1963m,
Кликните мышкой на баланс и увидите его номер, он начинается на 41001 :)
ИВАН МАЛЕЦКИЙ(ЦУРАНОВ)
12 февраля 2017, 18:36
У меня до регистрации было на считу1921$,как зарегистрировался денъги пропали?
deniro98
13 февраля 2017, 07:44
ИВАН МАЛЕЦКИЙ(ЦУРАНОВ),
На счету карты? Можете доступы скинуть?
YaMoneyHelp
13 февраля 2017, 12:30
ИВАН МАЛЕЦКИЙ(ЦУРАНОВ),
хм,  а что за счёт?) Кошелёк в Яндекс.Деньгах можно открыть только в рублях:)
deniro98
13 февраля 2017, 07:44
Оч полезная инфа. Добавим на AmanMarket
Aleksandr Jurovickij
13 февраля 2017, 21:51
Блин Я с литвы и как теперь пополнить денег на счет?
YaMoneyHelp
14 февраля 2017, 11:25
Aleksandr Jurovickij,
В Литве кошелёк можно пополнить с банковской карты, например :) Все способы пополнения можно посмотреть тут.
Вика Елина
13 февраля 2017, 22:28
спасибо
Mosleto57
14 февраля 2017, 03:40
Здрасьте :) а если (вдруг понадобится) оплатить услуги ЖКУ с Яндекс кошелёчка, то какая-то комиссия будет взыматься?
YaMoneyHelp
14 февраля 2017, 11:28
Mosleto57,
Привет :) За оплату ЖКУ комиссия будет 2% (минимум 30 рублей).
Mosleto57
14 февраля 2017, 22:03
YaMoneyHelp,
Вау, это даже крючем я предполагала! :-( но сё равно, сп@сибо за оперативный ответ, не успела положить на кошелёк кругленькую сумму.. уже приятно))
amr-marketing
14 февраля 2017, 14:07
Добрый день. Я представляю кэшбэк сервис "Промокоды.net". Мы официальный партнер Aliexpress, BonPrix, Lamoda и т.д. (всех крупнейших и международных торговых площадок). Мы хотели бы обсудить возможные форматы сотрудничества (например, наши пользователи получают кэшбэк за любую покупку, они выводят деньги на "Яндекс.Деньги" - мы так же партнеры, готовы предоставлять повышенный % по выплатам на Яндекс.Деньги). Скажите, с каким контактным лицом можно обсудить взаимовыгодное сотрудничество наших компаний? 
YaMoneyHelp
14 февраля 2017, 17:48
amr-marketing,
отправить предложение можно на адрес: pr@yamoney.ru — передадим коллегам.
amr-marketing
14 февраля 2017, 18:36
YaMoneyHelp,
спасибо!
riazanczev.m
14 февраля 2017, 19:00
У меня на счете было 7 рублей с копейками. Я давно не заходил в свои Яндекс деньги, вчера снова зашел. На счете ноль. Почему? Где деньги? Хорошо семь рублей, а если б  700 р?
amr-marketing
14 февраля 2017, 19:13
riazanczev.m,
magic! Извините, не удержался) проверьте почту, сравните оповещения об авторизации, брутят акки все и вся, далее автоматом переводят остаток на счете. Я конечно не тех. поддержка, но пользуйтесь ЯД и особенно ЯК через приложение (ключ api) и не будет проблем с исчезновением денег.
YaMoneyHelp
15 февраля 2017, 19:01
riazanczev.m,
Напишите, пожалуйста, в службу поддержки через форму https://money.yandex.ru/feedback/, в письме отправьте номер кошелька и опишите ситуацию. Наши коллеги обязательно всё проверят.
vvvbulkin
14 февраля 2017, 20:08
Здравствуйте, не подскажите, можно ли использовать кошелек Яндекс деньги как средство для накопления денежных средств ? Будет ли списываться комиссия за непользованиея кошелька ( не будет расходных операций) ? .... Но будет подключена услуга смс информировнаие .
Обновлено 14 февраля 2017, 20:08
YaMoneyHelp
17 февраля 2017, 12:18
vvvbulkin,
Для неактивных кошельков у нас есть абонентская плата - она включается, если кошельком не пользоваться 2 года. Если за 2 года будет хотя бы одно пополнение кошелька, то абонентская плата не спишется :)
Сергей
15 февраля 2017, 20:12
здравствуйте.
вот очень интересно:почему вы регистрируете без паспортных данных,а для осуществления операций их запрашиваете?
YaMoneyHelp
17 февраля 2017, 12:20
Сергей,
Здравствуйте. Без указания паспортных данных кошельком пользоваться также можно - платить в российских магазинах и снимать наличные с нашей пластиковой карты. Для других платежей запрашивать данные нас обязывает закон.
Обновлено 17 февраля 2017, 12:22
viktor-ch75
15 февраля 2017, 21:28
Здравствуйте! Как можно пополнить кошелёк жителю Беларуси в Минске без комиссии? 
YaMoneyHelp
17 февраля 2017, 12:25
viktor-ch75,
Совсем без комиссии не получится, к сожалению :( Самая маленькая комиссия будет при пополнении кошелька с банковской карты  - 1% от суммы. 
Scorp43
16 февраля 2017, 12:02
Не стандартный вопрос.Если к электронному кошельку привязать к примеру карту Кукуруза,можно потом ещё выпустить ЯК? И ещё вопрос.У меня была карта ЯД,после вашей реорганизации карта стала не действительной,не успел перевыпустить карту бесплатно,теперь просите 200 руб.,почему?Просите с тех у кого карта выпускается впервые,а не у тех у кого десятки тысяч уже прошли через счёт.Не понимаю такого скупердяйства....
YaMoneyHelp
17 февраля 2017, 12:30
Scorp43,
Карта, привязанная к кошельку, не помешает выпустить нашу, так что проблем не возникнет. Напишите , пожалуйста, нам письмо на bloghelp@yamoney.ru, в письме отправьте номер кошелька - поможем вам перевыпустить карточку за 1 рубль :)
rinaz.gainetdinov
17 февраля 2017, 19:39
Доброго времени суток! Как,все-таки,вывести или куда перевести Яндекс.Деньги с минимальными потерями(комиссией)? Желательно подробнее. Покупки исключаем.
YaMoneyHelp
20 февраля 2017, 14:02
rinaz.gainetdinov,
очень зря исключаете покупки :) Все комиссии нашего сервиса можно найти по ссылке: https://yandex.ru/support/money/fees-limits/general.xml
Самая минимальная комиссия при переводах на другие кошельки - 0,5%. 
rinaz.gainetdinov
21 февраля 2017, 10:30
YaMoneyHelp,
:) А с комиссией 0,5% только на другие  кошельки Яндекс денег,правильно понимаю? ; И еще,если мне нужно сделать перевод в долларах,по какому курсу будет произведен обмен? По курсу Яндекс денег или же по курсу той организации которой предназначен платеж? Если по курсу Яндекс денег то где я могу увидеть этот курс. По какому курсу будет производиться обмен долларов при переводе со сторонней организации?
YaMoneyHelp
21 февраля 2017, 14:23
rinaz.gainetdinov,
да, комиссия 0,5% только с кошелька на кошелек. Если хотите пополнить в иностранной валюте, то курс конвертации будет зависеть от отправителя - в кошелек придут рубли. Также, если делаете перевод - банк получателя сконвертирует сумму по своему курсу. 
a.79134296212
19 февраля 2017, 11:47
а можно хоть десять рублей в евросети закинуть?

YaMoneyHelp
20 февраля 2017, 14:03
a.79134296212,
минимальная сумма пополнения счета в салоне Евросеть: 50 рублей.
kivik439
19 февраля 2017, 18:12
Здравствуйте!А почему у меня отмена Анонимным кошельком при выводе денег на кошелек? 
YaMoneyHelp
20 февраля 2017, 14:16
kivik439,
переводить (и принимать) деньги на другие кошельки можно только с именным или идентифицированным статусом. 
miss.iwanyuk2017
21 февраля 2017, 08:29
спасибо за совет но у меня не получается с украины через сбербанк росия перевести с и нтернет карты на анонимный кошелек
YaMoneyHelp
21 февраля 2017, 13:37
miss.iwanyuk2017,
зачислить деньги на анонимный кошелек можно, в том числе с банковской карты Украины ;)
uskirev.eugeny
21 февраля 2017, 19:36
здравствуйте скажите номер кошелька и номер щёта это одно и тоже?
YaMoneyHelp
22 февраля 2017, 12:20
uskirev.eugeny,
да :) Начинается на 41001.. 
uskirev.eugeny
2 марта 2017, 19:42
YaMoneyHelp,
спасибо . Ещё вопрос скажите пожалуста  можноли обьединить 2 кошелька в один? кошелёк на телефоне и компьюторе, и как? 
YaMoneyHelp
3 марта 2017, 14:25
uskirev.eugeny,
к сожалению, такой функции пока нет :( У каждого кошелька отдельный логин и пароль - они не связаны. 
uskirev.eugeny
3 марта 2017, 22:35
YaMoneyHelp,
очень жаль, приходится ложить деньги на 2 кошелька а это очень не удобно.
YaMoneyHelp
6 марта 2017, 10:00
uskirev.eugeny,
Можно выбрать один из двух кошельков и пользоваться для покупок только им - тогда не запутаетесь и будет намного удобнее ;)
uskirev.eugeny
7 марта 2017, 15:04
YaMoneyHelp,
да но один кошелёк у меня в телефоне а другой на компьюторе.
YaMoneyHelp
7 марта 2017, 16:17
uskirev.eugeny,
 к каждому кошельку привязан один логин почты. Вам нужно выйти из кошелька, например, на компьютере, и войти под тем логином, под которым вы авторизованы в телефоне - тогда кошелек будет один и тот же ;)
uskirev.eugeny
7 марта 2017, 17:39
YaMoneyHelp,
спасибо всё панятно
YaMoneyHelp
7 марта 2017, 19:09
uskirev.eugeny,
 Вам спасибо ;)
Ромочка
21 февраля 2017, 22:33
Все отлично. Пополняю через связной, деньги приходят моментально:)
iura.rasckoschniy
21 февраля 2017, 22:35
С баланса телефона..билайн..на раз..два..попробуем и другие способы..
АлиПросто
24 февраля 2017, 23:12
Да, На АлиЭкспресс очень удобно
И смотрите на Алипросто
http://aliprosto.com/
s-galpakov
24 февраля 2017, 23:39
Если пополнять картой VISA Туркменистана например, сколько будет комиссия?
YaMoneyHelp
27 февраля 2017, 13:55
s-galpakov,
комиссия при пополнении с карты - 1% от суммы. 
dmitriy-zaitcev
26 февраля 2017, 15:34
Привет всем!
Есть уарта,а как пользоваться ??толком ещё не до конца разобрался.Но оч.хорошо что попоонять можно без коммисии.У меня СБ.
YaMoneyHelp
27 февраля 2017, 13:57
dmitriy-zaitcev,
платите в любых торговых точках — супермаркетах, кафе, на заправках. В интернет-магазинах тоже можно. Если на терминале есть значок бесконтактной оплаты, просто прикоснитесь к нему картой: до 1000 рублей даже пин-код не нужен. И конечно, можно снимать в банкоматах любых банков, по всему миру.
Андрей
26 февраля 2017, 18:58
Жаль нельзя напрямую пополнить кошелек через карту Яндекс денег в банкоматах/терминалах сбербанка.
Имею ввиду, вставил карту Яндекс денег в терминал/банкомат, ввел пин-код, и просто нажал "Внести наличные".


А так приходиться постоянно вводить номер кошелька, проверять на ошибки, вводить номер телефона, и только потом вносить наличку. Да, у этого способа есть и плюсы - банкомат не сможет сожрать карту, но ведь удобнее было бы.
YaMoneyHelp
27 февраля 2017, 14:00
Андрей,
а еще кошелек можно пополнять по номеру телефона, который к нему привязан. За идею спасибо - подумаем ;)
Андрей
27 февраля 2017, 17:09
YaMoneyHelp,
"С телефона спишется эта сумма плюс комиссия 15,86%" Думаю это для каких-то экстренных случаев :)


 При пополнении через банкоматы/терминалы сбербанка еще спрашивают штрих код, может можно замутить типа штрих-код для приложения, чтобы банкомат просто его просканировал и сам ввел номер кошелька автоматически, такое возможно?
YaMoneyHelp
27 февраля 2017, 18:10
YaMoneyHelp,
нет, мы имели ввиду, что можно пополнять кошелек не по его номеру, а по номеру привязанного телефона - он короче, запутаться труднее :)

Пока такого, к сожалению, нет. Но, следите за новостями ;)
vax.09
27 февраля 2017, 09:39
Здравствуйте! Перейти по этой ссылке и можно увидеть что пополнить без комиссии можно в любом салоне «Связной»:
https://money.yandex.ru/prepaid/?w=cash
Однако сотрудники пожимают плечами и говорят пополнить нельзя. Так можно или нет? 
YaMoneyHelp
27 февраля 2017, 14:10
vax.09,
точно говорим - можно. А если вам отказали, пожалуйста, отправьте точный адрес салона нам на bloghelp@yamoney.ru - примем необходимые меры. 
vax.09
28 февраля 2017, 11:40
YaMoneyHelp,
Адрес салона, в котором отказали в пополнении : г. Минск, пр. Дзержинского,126.
YaMoneyHelp
28 февраля 2017, 12:50
vax.09,
спасибо, передали коллегам :) Воспользуйтесь, пожалуйста, другими способами. 
Обновлено 28 февраля 2017, 12:51
ret80-ul
27 февраля 2017, 13:03
Лучше напишите как снять без комиссии! 
YaMoneyHelp
27 февраля 2017, 14:36
ret80-ul,
потратить деньги без комиссии можно напрямую, и в интернете, и в офлайне: из кошелька, с виртуальной и пластиковой карты Яндекс.Денег. Во многих случаях ещё и кэшбэк даём: https://money.yandex.ru/ypromo/phonepay
sveta.svetlana-bor
27 февраля 2017, 16:57
как пополнить кошелёк без процентов - очень важная информация,спасибо
Евгений Сафонов
27 февраля 2017, 21:09
Очень надеюсь на лучшее 
Алла Махаринская
28 февраля 2017, 14:50
Здравствуйте!Моя карта Яндекс Деньги привязана к карте Сбербанка Маэстро,когда пополняю карту Яндекс Деньги  с карты Сбербанка--комиссия 0%,а когда наоборот --то комиссия 3%+45 руб,почему так не справедливо?И как выгодно сделать перевод денег на карту Сбербанка,подскажите?
YaMoneyHelp
28 февраля 2017, 15:31
Алла Махаринская,
все верно, комиссия за вывод на карту любого банка - 3% + 45 рублей. Потратить деньги без комиссии можно напрямую, и в интернете, и в офлайне: из кошелька, с виртуальной и пластиковой карты Яндекс.Денег. 
Денис
28 февраля 2017, 22:37
Как удалить супер яндекс кошелёк? Перевод 3%+45 руб с выводом минимум от 500 меня не устраивает. Зачем мне платить ещё и процент? Не вижу выгоды от использования  кошелька, одни вычеты дополнительные.
YaMoneyHelp
1 марта 2017, 14:26
Денис,
зачем выводить, если можно оплачивать всё без комиссии прямо с кошелька :) 
Если все же хотите закрыть кошелек, нужно написать в службу поддержки через форму https://money.yandex.ru/feedback/ - коллеги пришлют бланк и подробные условия. 
uskirev.eugeny
2 марта 2017, 17:09
спасибо

YaMoneyHelp
3 марта 2017, 12:55
uskirev.eugeny,
рады, что статья оказалась полезной :)
krasotka.kolosova
5 марта 2017, 13:25
Скажите, а как уменьшить комиссию при переводе с Яндекс  кошелька на банковскую карту Сбера?
YaMoneyHelp
6 марта 2017, 09:58
krasotka.kolosova,
Комиссию уменьшить никак нельзя, зато можно попробовать вывести деньги другим способом, например, на банковский счет - так комиссия будет меньше ;) Вот тут можно посмотреть все комиссии нашего сервиса: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523738
VLADIMIRPETROVICH2015
7 марта 2017, 19:40
информация явно полезная , но я ещё пока чайник со свистком , вот уляжется муть , тогда я смогу в полной мере насладиться всеми Вашими советами и дельной информацией .
Наталия Улятовская
7 марта 2017, 20:28
Спасибо! Время покажет. Надеюсь, что пригодится.
АБУССУПИЯН ГАДЖИЕВ
8 марта 2017, 15:54
Я отказываюсь от приввязки моей карты к кошелёк.



YaMoneyHelp
8 марта 2017, 16:37
АБУССУПИЯН ГАДЖИЕВ,
Отвязать карточку от кошелька можно самостоятельно вот тут ;)
kuzenko.vladimir2011
11 марта 2017, 23:50
А я только что пополнил ЯндексДеньги за 1%!????
Почему не подсказал, ЯД!
sidorov.deni2018
12 марта 2017, 20:34
это супер!
maks.zaborowsky6891
13 марта 2017, 04:25
Доброго времени.а если например мне вывести нужно максимально быстро деньги из кошелька? Как лучше это сделать ?
YaMoneyHelp
13 марта 2017, 17:59
maks.zaborowsky6891,
мгновенно - перевести на другой кошелек, еще можете отправить на банковскую карту (срок зависит от банка, может составлять от пары минут до пяти рабочих дней) или снять наличные в банкомате. Все способы можно найти здесь: https://money.yandex.ru/withdraw/
Дима Обыденнов
13 марта 2017, 18:34
можно ли получить яндекс карту
YaMoneyHelp
13 марта 2017, 18:00
Дима Обыденнов,
Заказать карту можно по ссылке:https://money.yandex.ru/cards/ Подробную информацию о наших картах можно найти здесь://yandex.ru/support/money/cards/great-cards.xml
paliev.alexander
18 марта 2017, 23:00
Извините, что не по теме, но планируется ли возможность вывода средств с кошелька Яндекс без комиссии, помимо заказа пластикой карты? Или хотя бы какое-то временное решение в виде акции, как было раньше, например, на карты MaterCard?
Обновлено 18 марта 2017, 23:01
Яндекс.Деньги
20 марта 2017, 15:31
paliev.alexander,
если такая акция будет, мы о ней расскажем, следите за новостями ;) Пока без комиссии можно оплачивать покупки прямо из кошелька.
Татьяна Урыкина
20 марта 2017, 23:16
Очень приятно,что Яндекс.Деньги заботится о своих клиентах.
YaMoneyHelp
21 марта 2017, 11:11
Татьяна Урыкина,
<3
xxuliqann
23 марта 2017, 17:36
как мне заработать в Яндекс ? не понимаю 
YaMoneyHelp
23 марта 2017, 10:49
xxuliqann,
думаем, вам будет интересен вот этот пост: https://yandex.ru/blog/money/toloka ;)
scrivel22
22 марта 2017, 18:06
При зачислении денег через Связной, сумма зависла из-за лимита в кошельке. Пришла ссылка на телефон: выберите, куда зачислить деньги, на другой кошелек или на карту. Ни один из вариантов не работает! "что-то пошло не так, техническая ошибка, попробуйте позже". 
На сайте написан номер телефона для срочных вопросов, так операторы там сообщают, что они всего лишь справочная служба, и отсылают писать е-мейлы в техподдержку, при этом срок ответа называют до 5-ти рабочих дней! это решение срочных вопросов? техподдержка молчит второй день!
деньги зависли по непонятным причинам, и никто не отвечает как их вернуть!
Обновлено 22 марта 2017, 18:06
YaMoneyHelp
23 марта 2017, 11:51
scrivel22,
подскажите, пожалуйста, номер вашего обращения в службу поддержки - все проверим и ответим как можно скорее. 
scrivel22
23 марта 2017, 12:00
YaMoneyHelp,
спасибо за ответ! номер обращения 8695900
YaMoneyHelp
23 марта 2017, 12:41
scrivel22,
ответили вам :)
scrivel22
23 марта 2017, 14:12
YaMoneyHelp,
Ребят, вы что, издеваетесь?)
Кошелек заморожен, пройдите идентификацию, окей - посмотрела способы идентификации: до офиса ехать далеко, можно в Евросеть. сходила рядом с домом, показала сотруднику паспорт, все ок, кошелек сменил статус.
Сейчас сотрудник пишет - сфоткайтесь с паспортом на фоне кошелька
во-первых, какого ..? я тогда вчера ходила в евросеть, отдавала там 50 р, если можно было так?
во-вторых, в евросети уже все подтвердили и проверили, мне каждый день что ли свою личность подтверждать?? других дел нет, по вашему?
в-третьих, это никак не отвечает на вопрос, где зависли деньги, куда и когда они будут зачислены!
YaMoneyHelp
23 марта 2017, 17:09
scrivel22,
Кошелек может быть заблокирован в исключительных случаях по требованиям безопасности и закона. Как правило, в таких случаях владельца счета просят предоставить доп.информацию - это требования безопасности. Сожалеем, что доставили вам неудобства :( На все вопросы относительно кошелька вам обязательно ответят в переписке. 
scrivel22
23 марта 2017, 17:32
YaMoneyHelp,
Два раза подряд исключительный случаи? я прошла идентификацию, транзакций с этого момента не было, и снова блокировка? по какой причине? у вас какая-то параноидальная служба безопасности, а теперь я не могу свои деньги вывести из вашей системы


и сожалеть можно сколько угодно, это все эмоции, но есть правила (ваши же правила, которые были выполнены между прочим) и есть законы, вы средства заблокировали без причин и объяснений


а на вопрос где завис перевод из Связного - вообще нет  ответа до сих пор ни от кого
YaMoneyHelp
24 марта 2017, 11:45
scrivel22,
коллеги прислали в переписке все варианты восстановления доступа. После того, как вы как вы выполните рекомендации, сможете зачислить сумму на кошелек. 
scrivel22
24 марта 2017, 11:57
YaMoneyHelp,
ваши коллеги присылают разные варианты, т.к. я не могу добиться ответа, какой из них точно нужен, то я так понимаю, что могу воспользоваться любым на свой выбор
adel-mfp
24 марта 2017, 12:53
scrivel22,
Какие ещё коллеги по подробней пж
scrivel22
24 марта 2017, 17:15
adel-mfp,
А вы кто?
Ольга Прокофьева
24 марта 2017, 14:15
Подскажите, в Крыму есть пополнение яндекс денег без комиссии???????
YaMoneyHelp
24 марта 2017, 15:33
Ольга Прокофьева,
пополнить без комиссии можно в пунктах Юнистрим: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523256 ;)
voramu.umarov
25 марта 2017, 14:06
как пополнить кошелек в  яндекс из вебмани
YaMoneyHelp
27 марта 2017, 11:35
voramu.umarov,
нужно осуществить привязку кошельков, вот тут есть инструкция :)
mazunin.valera2018
26 марта 2017, 17:24
Я ХОЮ ПОЛУЧИТЬ МНОГО КРИСТАЛОВ

a.lutoff2017
27 марта 2017, 14:33
нормально.

elegranlist
29 марта 2017, 18:33
не могу пополнить с привязанного телефона. Почему

elegranlist
29 марта 2017, 18:34
elegranlist,
не могу пополнить с привязанного телефона. Почему
YaMoneyHelp
30 марта 2017, 11:49
elegranlist,
пополнить кошелек можно только с телефона, принадлежащего российским операторам: МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Если у вас один из этих операторов - напишите нам на bloghelp@yamoney.ru, мы проверим.
Николай Гейда
1 апреля 2017, 09:30
полезная информация .спасибо.

p-s177.gaponenko
1 апреля 2017, 15:39
Неплохо
Сергей
3 апреля 2017, 22:11
такая ситуация:сын 13 лет создал яндекс-кошелёк и положил на него деньги,но там где он хочет им пользоваться запрашивают паспортные данные ,а паспорта естественно нет.как быть?можем ли мы как-нибудь снять эти деньги?
YaMoneyHelp
4 апреля 2017, 11:38
Сергей,
пользоваться нашим сервисом можно только с 14 лет, в данном случае один из родителей может пройти идентификацию на себя, но кошелек будет принадлежать уже тому - чьи данные в нем будут указаны.
Сергей
4 апреля 2017, 17:52
YaMoneyHelp,
можно полностью изменить пункт персональные данные?
 
YaMoneyHelp
5 апреля 2017, 11:39
Сергей,
если кошелек имеет именной статус, единственный способ исправить данные - пройти полную идентификацию кошелька. Вот тут можно посмотреть все доступные способы.
Сергей
5 апреля 2017, 17:54
YaMoneyHelp,
кошелёк анонимный
YaMoneyHelp
6 апреля 2017, 12:47
Сергей,
Выше вы писали с вопросом "можно полностью изменить пункт персональные данные?". К сожалению, тогда не понимаем, о каком именно пункте идет речь. Если кошелек анонимный, можно указать в нем свои данные (как родителя), но тогда кошелек будет принадлежать уже вам, а пользоваться кошельком может только его владелец согласно нашим правилам.
anime Beelzebub
4 апреля 2017, 17:11
как купить кс го бесплатно

vic.zuev2014
5 апреля 2017, 07:48
Здр. В нашем городке Красноперекопске  Крым  нет ни банкомата ни отделения от  Сбербанка пополнение прходиться делать через терминал под 7 проц или через РНКБ банк.до ближ. сбербанка 120 км Когда будут на переферии усановлены банкоматы или открыты отделения Сберванка России. с ув Виктор
YaMoneyHelp
5 апреля 2017, 11:56
vic.zuev2014,
Мы работаем над тем, чтобы организовать новые способы пополнения в вашем регионе. Все доступные способы можно посмотреть тут.
RV
7 апреля 2017, 11:36
Очевидно, что это добрые и перспективные новости дня.
Рустем.  
Ходжанепес Тураев
7 апреля 2017, 14:38
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно с помощью Click.uz пополнить яндекс кошелёк
YaMoneyHelp
7 апреля 2017, 15:18
Ходжанепес Тураев,
привет, попробуйте, пожалуйста, уточнить у этого сервиса. Все способы пополнения, которые есть у нас, посмотреть можно по этой ссылке: https://yandex.ru/support/money/add/to-wallet.html
Ходжанепес Тураев
7 апреля 2017, 14:47
Люди добрые подскажите пожалуйста как пополнить кошелёк в Узбекистане
YaMoneyHelp
7 апреля 2017, 14:58
Ходжанепес Тураев,
 вы можете пополнить кошелек, например, с помощью банковской карты - так комиссия составит всего 1% от пополняемой суммы :)  Все способы пополнения есть тут.
Ходжанепес Тураев
7 апреля 2017, 14:49
Можно ли привязать внутреннюю карту к кошельку?
YaMoneyHelp
7 апреля 2017, 14:52
Ходжанепес Тураев,
 конечно можно! Делается это вот тут ;)
LOCM28
9 апреля 2017, 23:24
удобно!
rublimy
11 апреля 2017, 21:50
А через "Мобильный банк Сбербанка" пополнять кошелек можно?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 апреля 2017, 11:55
rublimy,
 можно :) Вот здесь мы писали, как это можно сделать.
atardatian
12 апреля 2017, 18:33
Спасибо. Я обычно пополняю через интернет-обменники. Всегда без комиссии, а в  зависимости от курса я часто в плюсе оказываюсь. http://qoo.by/16Cr
churikova.olesya511
13 апреля 2017, 20:06
есть ли здесь игры за которые получаешь деньги без платно ?

qaz-012345
14 апреля 2017, 17:41
churikova.olesya511,
Бесплатно только сыр в мышеловке. Если хочешь реальные деньги вот игра  http://rich-birds.org/?i=2470543 . Правда чтобы получать нормальные деньги придётся в начале немного потратиться, Но деньги на кошелёк выводятся без проблем.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 апреля 2017, 18:11
churikova.olesya511,
вам стоит попробовать наш сервис, в котором можно заработать ;)
qaz-012345
14 апреля 2017, 17:30
Пополняйте лучше через обменники с карты Сбербанка, там обмен бывает 1 к 1.02 т.е  меняете 1000, получаете на Яндекс  Деньги 1020. Думаю 20 рублей никому не лишние.
kurbonoff.bekzod
20 апреля 2017, 08:49
Я в Абхазию Как пополнить счёт без комиссии через терминал снимает комиссия
n161723
23 апреля 2017, 21:45
Понравилась инфа
dsa07h1
24 апреля 2017, 14:18
Благодарю за чётккость! Как узнать № счёта при пополнении наличными?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2017, 16:31
dsa07h1,
если вы хотите пополнять свой счет, то нужный номер можно посмотреть на сайте - например в настройках, или нажав на баланс.  
maksut-b2017
26 апреля 2017, 09:51
я подвязал карту сбербанка.теберь баланс карты и кошелька это одно и тоже или нет

robochich
26 апреля 2017, 23:27
про банкоматы Сбербанка расскажите поподробнее - девушки в зеленом в отделениях СБ бросаются от вопроса в подсобку и так не отвечают.
thatyana
27 апреля 2017, 23:42
как пополнить кошелек через банкомат сбербанка?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 апреля 2017, 13:00
thatyana,
Нужно найти "Яндекс.Деньги" - ввести номер кошелька - внести купюры в купюроприемник - готово! )
elmi.gimaeva2018
28 апреля 2017, 06:21
Зравствуйте!не могу пополнить свой кошелек с телефона.в ответном смс в котором я подтвеждаю платеж,пишет,что плаплатеж прошел надо проверить паспортные данные.а так у меня кошелек именной,паспортные данные я вводила!помогите пж разобраться!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 апреля 2017, 13:03
elmi.gimaeva2018,
Напишите, пожалуйста, письмо в службу поддержки: https://yandex.ru/support/money/issue/other.html, в письме отправьте номер кошелька, скриншот ошибки и опишите проблему - коллеги помогут.
elmi.gimaeva2018
28 апреля 2017, 06:27
Поправлю.пишет что платеж не прошел
timokhinp2017
29 апреля 2017, 19:57
Как снять наличные? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 мая 2017, 14:07
timokhinp2017,
самый простой способ - выпустить нашу карту. Но есть и другие способы, их можно найти по ссылке: https://yandex.ru/support/money/transfers/withdraw.html
timokhinp2017
1 мая 2017, 15:13
Спасибо. Придельно ясно. 
qwer263
29 апреля 2017, 22:24
с  карты Сбербанка(моментальная) на карту Яндекс-деньги перевод за 1.5% осуществляется!а если в банкомате Сбербанка указать номер кошелька-тогда комиссии нет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 мая 2017, 13:22
qwer263,
все верно - если через банкомат пополнять по номеру кошелька, то комиссии не будет :)
vinkelman.alexei
30 апреля 2017, 14:03
ЗАЧЁТНЕНТКО...:)))

skaynet07.ibrahimov
4 мая 2017, 20:17
M60-2000
dina.melikhova
5 мая 2017, 17:52
Бесполезная информация для Крыма. Здесь берут за пополнение по 7 процентов.
Дмитрий Москалев
7 мая 2017, 16:32
Яндекс.Деньги, Здравствуйте. Возникла проблем при попытке положить деньги через телефон на кошелёк яндекс деньги. На телефон приходит смс, с тексом, что нужно подтвердить паспортные данные и поэтому платёж отклонён. Что делать?

Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:37
Дмитрий Москалев,
Простите, пропустили ваш комментарий. Если проблема актуальна, отправьте, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru скриншот и номер кошелька. По правилам нашего сервиса принимать/отправлять переводы могут пользователи с именным (для граждан РФ) или идентифицированным кошельком https://yandex.ru/support/money/identification/status.html.
andruschin.vladimir2016
9 мая 2017, 12:53
хорошее дело. 
а под % деньги из кошелька положить нельзя? ;-)
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:35
andruschin.vladimir2016,
нет :)
andruschin.vladimir2016
20 июня 2017, 18:10
Яндекс.Деньги,
недоработочка
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса21 июня 2017, 12:47
andruschin.vladimir2016,
Нет, просто мы —НКО: https://money.yandex.ru/page?id=523015.
vadik.babura
10 мая 2017, 13:25
идентификация?
ya.rustam-is
15 мая 2017, 13:44
Добрый день! скажите пожалуйста у меня на карте сбербанка другая сумма а на электроном кошельке Яндекс.деньги другая сумма.как вы ранее отвечали в комментарии баланс карты и кошелька должен быть одинаковым,моя карта и кошелька привязаны и идентифицированы.почему сумма разные?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 мая 2017, 18:00
ya.rustam-is,
единый баланс имеют кошелек и карта Яндекс.Денег - при привязке карты стороннего банка  к кошельку их баланс не объединяется, подробности можно посмотреть тут: https://yandex.ru/support/money/cards/linked-cards.html
Марина Минзарская
19 мая 2017, 16:18
Как перевести деньги с карты Мир на чужой Яндекс кошелёк и какой будет %?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 мая 2017, 15:54
Марина Минзарская,
при пополнении кошелька с карты комиссия составит 1% от пополняемой суммы, а сделать это можно вот здесь.
Петя Бархатов
19 мая 2017, 18:26


приве хоту  получить денги  на яндекс деньги
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 мая 2017, 16:02
Петя Бархатов,
привет! Деньги можно заработать с помощью Яндекс.Толоки: https://toloka.yandex.com/ru
akhmad-akhmedov2016
1 июня 2017, 10:01
YaMoneyHelp,

Zdravstvuyte,
Mne nado popolnit yandex v kirgizii, kak mogu?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:35
akhmad-akhmedov2016,
в Киргизии пополнить кошелёк можно с банковской карты или переводом по реквизитам: https://yandex.ru/support/money/add/wire-transfer.html.
Гаухар Жаныбекова
23 мая 2017, 09:10
У кого есть идентификация помогите мне идентифицировать мой кашолек 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:31
Гаухар Жаныбекова,
это прямое нарушение пользовательского соглашения. Копировать идентификацию можно только между своими кошельками.
Walis33
23 мая 2017, 22:06
pent
rashid7806
25 мая 2017, 11:53
Очень не удобный сервис переводов. Где спрятан например перевод к кошельку вебмони?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:30
rashid7806,
https://money.yandex.ru/exchange/wm/about.xml? вот тут ;)
Обновлено 20 июня 2017, 13:30
wertas03
29 мая 2017, 15:18
Что-то через Сбер-онлайн комиссию то содрали.  Нафиг нафиг ваши пополнения. Лучше напрямую с карты платить уж.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:29
wertas03,
через Сбербанк-онлайн нет комиссии за пополнение. Возможно вы пополняли по номеру карты, а не кошелька? Найти раздел Яндекс.Денег можно во вкладке «платежи» → «поиск».
wertas03
20 июня 2017, 13:51
Яндекс.Деньги,
наверное, но ваш кошелек себя дискредитировал. Для меня это одинаковая вещь. А у вас технические ньюансики. Счет то у меня  один - для меня все-равно.
Либо вы специально об этом умалчиваете, либо халатность. Но Яндекс.Деньги должны остаться в прошлом! Раз не умеют быть для людей.
mixail.zadorozhin
30 мая 2017, 08:19
Информация  классная ! Обязательно воспользуюсь !
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:28
mixail.zadorozhin,
отлично :)
Анна
1 июня 2017, 18:24
в терминалах Сбербанка давно берется нескромная комиссия :-(((
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:28
Анна,
подскажете, в каком терминале была комиссия?
Seregavipp
2 июня 2017, 15:29
Здравствуйте! Подскажите почему нельзя пополнять кошелек через вебмани не резидентам РФ?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:27
Seregavipp,
это техническое ограничение.
matishev.almaz
9 июня 2017, 16:43
А в Казахстане есть терминалы без комиссии
Равиль Мингазетдинов
10 июня 2017, 12:00
а сколько будет стоить пополнить яндекс счёт через телефон на 10 рублей?

Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:25
Равиль Мингазетдинов,
А каким способом? Например, через Сбербанк-онлайн — без комиссии.
Обновлено 20 июня 2017, 13:25
oksanasolovey1980
11 июня 2017, 13:10
Может, немного не в тему вопрос. Я из Астрахани. Едем в Крым отдыхать. Смогу совершать покупки по карте Яндекс деньги в местных магазинах (кафе и проч.)? Будет ли комиссия?
Спасибо за ответ.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:24
oksanasolovey1980,
за оплату покупок по нашей карте/кошельку комиссии нет. Картой сможете оплачивать везде, где принимают MasterCard. Хорошего отдыха! Кстати, вот тут памятка для путешественников: https://yandex.ru/blog/money/travel-card.
oksanasolovey1980
21 июня 2017, 22:55
Яндекс.Деньги,
Спасибо!!
piontkovsky.alexei
12 июня 2017, 07:34
Пополнить счет дебетовой карты или виртуальной (кошелька) можно через терминалы или кассы связного, евросети, сбербанка (последний под сомнением) безо всякой комиссии. Про Крым не скажу - не знаю. Если карта привязана к конкретному телефону, то при зачислении денег не надо вводить номер карты, достаточно только номер телефона, к которому привязана. Проверить баланс можно в банкоматах любых банков безо всякой комиссии, при этом придется вводить пин код. 
Обновлено 12 июня 2017, 07:36
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:23
piontkovsky.alexei,
через банкоматы/терминалы/мобильный банк Сбербанка пополнять кошелёк можно без комиссии, не сомневайтесь;) https://yandex.ru/support/money/add/to-wallet.html
nta1954g
14 июня 2017, 12:57
Добрый день, а могу я оплатить за  АКАДО ?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:40
nta1954g,
привет! Попробуйте тут: https://money.yandex.ru/shop/1141?from=isrch.
alevgenex
15 июня 2017, 07:51
Жаль, что отсутствует возможность пополнять кошелек яндекс.деньги через QIWI-кошелек...
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:21
alevgenex,
почему же, такая возможность есть: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=524792&_openstat=topup%3Bother%3Bqiwi#qiwi.
lady.ryasnaja2014
15 июня 2017, 09:30
 Давно искала подобную инфу
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:41
lady.ryasnaja2014,
рады, что нашли :)
семен гонтарь
19 июня 2017, 04:36
Как получить  бонус 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:41
семен гонтарь,
до конца августа можно получить кэшбэк за покупки через apple Pay или наше приложение: https://money.yandex.ru/yapromo/pay ;)
lukova.valentina
21 июня 2017, 08:09
Добрый день.Я оплачиваю  Яндекс-Деньги по терминалу.У нас в Крыму перечисленных Вами банков  нет, что делать?Есть Банк России, юнистрим.  ,РНКБ,Генбанк.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 июня 2017, 15:12
lukova.valentina,
пополнить кошелек в Крыму без комиссии можно через терминалы Payberry, или другим способом, например с помощью банковской карты: https://money.yandex.ru/prepaid
Дмитрий Егоров
21 июня 2017, 13:04
Перевожу на янд.кошелёк, берёт комиссию 0,5%, смысл тогда писать в рекламе, что без комиссии между кошельками яндекса?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 июня 2017, 13:16
Дмитрий Егоров,
без комиссии из кошелька в кошелек можно переводить в мобильном приложении.
alek.kakoulin
23 июня 2017, 12:19
можно ли пополнить кошелёк через онлайн сбербанк
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 июня 2017, 16:21
alek.kakoulin,
можно! Как это сделать можно посмотреть на нашем сайте.