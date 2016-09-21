Пополнение без комиссии

Ищете способ пополнить кошелёк без комиссии? Добавьте в закладки эту шпаргалку. Вдобавок, ссылка пригодится, когда просите кого-нибудь «кинуть денег на кошелёк».

Как пополнить кошелёк в Яндекс.Деньгах без комиссии:

Переводом из интернет-банка Сбербанка, Альфа-Банка и ряда других банков по номеру кошелька.

Картой в банкоматах Сбербанка, МТС Банка, РПС «Золотая корона» и других. При этом в банкоматах Сбербанка пополнить кошелёк можно с карточки любого банка.

Наличными в терминалах Сбербанка, Связного, МКБ — деньги зачисляются мгновенно, без комиссии.

Наличными в салонах связи. Без комиссии деньги примут в «Евросети», «Связном», «Альт Телеком» (обратите внимание: речь идёт о пополнении на кассе) и в салонах цифровой техники «Банзай».

Если деньги нужны срочно — выбирайте мгновенные способы пополнения.