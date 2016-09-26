Пополнение с мобильного

Бывает с вами такое: положили на телефон большую сумму, а потом не хватило на что-то более срочное? Деньги с баланса мобильного можно мгновенно перекинуть на кошелёк в Яндекс.Деньгах (на сайте и в мобильном приложении) — если у вас МТС, Билайн, МегаФон, Tele2.

Пополнить счёт в Яндекс.Деньгах таким образом можно только с номера, привязанного к кошельку. Поменять привязанный номер можно настройках на сайте.

При пополнении укажите сумму и дождитесь смс от вашего оператора: вам нужно ответить на сообщение, после этого деньги мгновенно зачислятся на кошелёк. Комиссию и лимиты на сумму перевода устанавливает оператор, у МТС, Мегафона, Билайна и Tele2 они различаются.

Все способы мгновенно пополненить кошелёк смотрите здесь, а все способы пополнить кошелёк без комиссии — тут.