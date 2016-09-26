Блог Денег

Блог Денег

Пополнение с мобильного

Бывает с вами такое: положили на телефон большую сумму, а потом не хватило на что-то более срочное? Деньги с баланса мобильного можно мгновенно перекинуть на кошелёк в Яндекс.Деньгах (на сайте и в мобильном приложении) — если у вас МТС, Билайн, МегаФон, Tele2. 

Пополнить счёт в Яндекс.Деньгах таким образом можно только с номера, привязанного к кошельку. Поменять привязанный номер можно настройках на сайте. 

При пополнении укажите сумму и дождитесь смс от вашего оператора: вам нужно ответить на сообщение, после этого деньги мгновенно зачислятся на кошелёк. Комиссию и лимиты на сумму перевода устанавливает оператор, у МТС, Мегафона, Билайна и Tele2 они различаются. 

Все способы мгновенно пополненить кошелёк смотрите здесь,  а все способы пополнить кошелёк без комиссии — тут.

120 комментариев
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Валентин Пименов
27 сентября 2016, 14:44
У меня лежат деньги 178  тыс как могу перевести на
Свою карту дайте ответ
Маша
27 сентября 2016, 17:36
Валентин Пименов,
перевод на карту из кошелька: https://money.yandex.ru/direct-payment.xml?form-state=to-card 


Вы можете перевести до 75 000 рублей за один раз и до  150 000 рублей в сутки, если ваш счёт идентифицирован. Все условия: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=524810
gotsiridze.giorgi
29 сентября 2016, 20:26
У меня грузински мобилни оператор магтиком, могу ли я пополнить щот?
Маша
30 сентября 2016, 14:39
gotsiridze.giorgi,
если ваш кошелёк идентифицирован — можете использовать для этого виртуальную карту Яндекс.Денег:
Номер карты, CVC и срок действия берёте тут: https://money.yandex.ru/virtualcard/
Пополняете счёт картой на сайте оператора: https://mymagti.com/top-up/
Алексей
30 сентября 2016, 14:08
Вопрос не совсем по теме, но все же спрошу,-
Есть ли возможность пополнить баланс телефона с помощью смс-команды на короткий номер? Когда под рукой нет смартфона или интернета? (как у сбербанка, к примеру?)
Маша
30 сентября 2016, 14:41
Алексей,
нет, но вы можете настроить автопополнение: как только на счёте меньше N рублей — кошелек автоматически отправит на телефон X рублей: https://money.yandex.ru/autorecharge/
Алексей
30 сентября 2016, 16:02
Маша,
Про автопополнение понятно. Интересовало именно пополнение через смс...
Алексей
30 сентября 2016, 16:04
Маша,
(Счет привязан  к номеру Теле2. )
Яндекс.Деньги
5 октября 2016, 13:34
Алексей,
следите за новостями: https://yandex.ru/blog/money , если появится что-то новенькое — расскажем :) 
AKY AKIYEV
11 октября 2016, 18:31
приветствую какие у меня возможности перевести денег с яндекс на вебманы кошелек у меня начальный аттестат гр Туркменистана 
Яндекс.Деньги
12 октября 2016, 11:39
AKY AKIYEV,
привет! Для перевода через Webmoney ваш кошелёк Яндекс.Денег должен быть идентифицирован: https://money.yandex.ru/id/methods, а в WebMoney должен быть аттестат не ниже формального и подтвержденные данные. Паспортные данные в Яндекс.Деньгах и в WebMoney должны совпадать и аккаунты должны быть привязаны: https://money.yandex.ru/exchange/wm/about.xml?from=isrch.
Яндекс.Деньги
12 октября 2016, 11:41
AKY AKIYEV,
вы можете перевести деньги другим способом, например, переводом на карту или через Western Union: https://money.yandex.ru/withdraw.
kulball
17 октября 2016, 13:36
Раньше платила с Яндекса-кошелька на телефон У меня МТС Беларусь А теперь отменили что ли?
Маша
17 октября 2016, 13:58
kulball,
к сожалению, пока что пополнение МТС Беларусь у нас на сайте недоступно :( Но вы можете платить виртуальной картой Яндекс.Денег на сайте МТС — деньги те же :)
Берёте номер карты тут: https://money.yandex.ru/virtualcard/getCVC
И пополняете тут: https://form.mts.by/pay/#cs
Кира Орлова
19 октября 2016, 00:51
Решила перекинуть деньги с баланса мобильного, но уже больше часа не приходит  SMS от  оператора (МТС). Что делать?
Яндекс.Деньги
19 октября 2016, 11:38
Кира Орлова,
пополнить кошелёк можно с привязанного к кошельку номера российского оператора: Билайн, Мегафон, МТС, Теле2. Напишите нам, пожалуйста, на bloghelp@yamoney.ru, что не получается — поможем.
CherkasovMikhail89
20 октября 2016, 22:06
У меня yota  Хочу перевести с баланса деньги на кошелек,но не могу почему?
Яндекс.Деньги
21 октября 2016, 11:23
CherkasovMikhail89,
пополнить кошелёк можно с привязанного к кошельку номера мобильных операторов: Билайн, Мегафон, МТС, Теле2.
CherkasovMikhail89
21 октября 2016, 12:26
Яндекс.Деньги,
Ну у меня привязан номер к кошельку,оператора yota, и я хочу пополнить счет с этого номера,но увы мне пишет что не возможно,хотя yota это тоже русский оператор,почти мегафон
ageha666
21 октября 2016, 17:51
Появилась такая проблема, пополнила счёт с телефона, деньги снялись, но на счёт так и не пришли, сумма 300руб, с комиссией 332,58, оператор МТС, что делать с этой проблемой? 
Яндекс.Деньги
24 октября 2016, 17:50
ageha666,
отправьте, пожалуйста, номер кошелька и документ, подтверждающий перевод, на почту: bloghelp@yamoney.ru — проверим платёж.
tihonchuck.marina
31 октября 2016, 19:09
Никак не могу перевести деньги со счета теле2 в Яндекс кошелек получателя.Что нужно сделать?
Яндекс.Деньги
2 ноября 2016, 17:45
tihonchuck.marina,
для пополнения номер должен быть привязан к кошельку. Пополнить можно с номеров российских операторов: Билайн, Мегафон, МТС, Теле2.
tihonchuck.marina
3 ноября 2016, 19:26
Яндекс.Деньги,
Кошелек хотела пополнить с баланса телефона привязанного к кошельку. Пишут " телефон не подходит". Сразу оговорюсь, что скриншоты с планшета делать   не умею. 
Яндекс.Деньги
21 декабря 2016, 11:23
tihonchuck.marina,
отправьте, пожалуйста, bloghelp@yamoney.ru информацию об ошибке, которая выходит, номер телефона и кошелька — разберёмся.
ya.erkin28
1 ноября 2016, 23:32
Почему я не могу закинут на баланс деньги какой то паспорт просит а я из казакстан можно резко сделать
Яндекс.Деньги
2 ноября 2016, 18:16
ya.erkin28,
пришлите, пожалуйста, каким способом пополняете кошелёк, скриншот ошибки и ссылку на ваш комментарий нам на почту: bloghelp@yamoney.ru  — проверим и ответим.
maks
3 ноября 2016, 17:50
перевел с yandex деньги на киви и они повисли на 30дней почему?
Яндекс.Деньги
14 ноября 2016, 13:16
maks,
сделать прямой перевод с кошелька на Qiwi нельзя. Перевести деньги можно на сайте Qiwi, например, с виртуальной карты Яндекс.Денег: https://money.yandex.ru/cards/virtual — комиссия за перевод: 3%+15 рублей, но не менее 100 рублей. Если перевод не пришёл, напишите, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru — проверим и поможем.
Анастасия
12 ноября 2016, 19:31
Здравствуйте. Который месяц, начиная с серидины июня, никак не получается пополнить с мобильного телефона (Мегафон, Дальний Восток) кошелёк, хотя раньше никаких проблем не было. Почему же больше не приходят SMS с подтверждением оплаты?
Яндекс.Деньги
14 ноября 2016, 13:18
Анастасия,
пришлите, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru номер кошелька и ссылку на этот комментарий — проверим, почему смс не приходит.
Starkest
30 ноября 2016, 09:03
Возможно ли добавление возможности оставлять комментарий к платежу с мобильного телефона?

Так как для меня это очень важно.
А самое главное что бы этот комментарий был на прямую связан с формой оплаты, так как в самой форме можно указать комментарий, но если выбрать пополнение с мобильного телефона, то комментарий не доходит до получателя платежа.
Обновлено 30 ноября 2016, 09:03
Яндекс.Деньги
21 декабря 2016, 11:24
Starkest,
пока оставить комментарий можно при переводе с кошелька или банковской карты.
Яндекс.Деньги
21 декабря 2016, 11:25
Яндекс.Деньги,
пожелание учтём в планах ;)
katyalubitdengi
5 февраля 2017, 07:22
Хочу пополнить счет на кошельке,с телефона,но пишут,что телефон не подходит
У меня Tele2 Россия,и как это понимать?
YaMoneyHelp
6 февраля 2017, 14:04
katyalubitdengi,
уточните, этот номер телефона привязан к вашему кошельку? 
anni0112
18 февраля 2017, 17:48
Здравствуйте, у меня в кошелке висят переведенные деньги. принять их, к сожалению, не могу. Срок для приема - 30 дней. Что будкт потом со средствами? они вернутся туда откуда пришли? 
YaMoneyHelp
20 февраля 2017, 14:58
anni0112,
если вы не примете перевод, деньги вернутся обратно на кошелек отправителя. 
happynoldr707
31 марта 2017, 04:19
Доброй ночи .Не приходит смс на оплату, оператор мегафон , все остальные смс доходят.
YaMoneyHelp
31 марта 2017, 12:23
happynoldr707,
ответили вам вот тут
benjamin.drowned
9 апреля 2017, 12:45
 А что делать если на телефон выдаёт ошибку смотрим ниже.
Оплата невозможна. После оплаты на счете должно оставаться не менее 50 руб. Для оплаты доступно 20.44 руб. Подробнее по тел. 06644 (Беспл) или на beeline.ru/dengibeeline 

maksim-goldinberg
30 апреля 2017, 07:42
у меня бывший "Ростелеком" (номер не изменен), почему я не могу пополнить счет Яндекс-Деньги, пишут - телефон не подходит.
На сайте Теле2 телефон зарегистрирован: личный кабинет итд .. все работает.
и платежи, оплата услуг, производится с терминалов именно в Теле2.


YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 мая 2017, 13:44
maksim-goldinberg,
в этом случае, пожалуйста, сделайте скриншот этого сообщения и пришлите его в службу поддержки - они проверят, что произошло и помогут найти решение!
semapoint
30 апреля 2017, 14:52
Почему нельзя пополнить счёт с оператора Yota?
gir-alina
2 мая 2017, 16:26
Пополняю счет мобильного с яндекс кошелька,но сейчас не получается,нет поля для ввода суммы и продолжения. С чем это связано?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая 2017, 16:43
gir-alina,
Напишите, пожалуйста, письмо в службу поддержки, в письме отправьте номер кошелька и скриншоты . Наши коллеги все проверят :)
Обновлено 2 мая 2017, 17:37
yek.do2017
12 мая 2017, 18:46
А если у меня оператор связи Activ, я смогу пополнить счёт через баланс?
FearFo
16 мая 2017, 08:08
Если оплатить через "форму-приниматель", балансом мобильного телефона.....придёт ли http уведомление? И если нет, то когда планируете реализовать и есть ли другой способ автоматизации уведомлений о оплате мобильным? 
ya-kulaga
31 июля 2017, 13:37
Здравствуйте, при пополнении счета кошелька с мобильного указано, что поддерживаются операторы мтс, билайн, мегафон и теле2. Привязал номер теле2. пытаюсь с него перекинуть деньги и получаю сообщение Телефон не подходит
Кошелек можно пополнить с привязанных к нему российских номеров Билайна, МегаФона, МТС, Tele2.
Номер 300% принадлежит Теле2. В чем проблема?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 августа 2017, 16:21
ya-kulaga,
можно уточнить у оператора условия вашего тарифа  (на некоторых тарифах такие платежи запрещены). Если всё в порядке, пожалуйста, напишите об этом в поддержку - будем разбираться! 
ya-kulaga
1 августа 2017, 16:32
YaMoneyHelp,
Уже не актуально. С этого оператора и тарифа можно даже на банковскую карту перевести средства(в моем случае карта яндекс денег), что собственно я и сделал. Правда пришлось заплатить комиссию, но выхода не было, учитывая что ваш сервис не работает.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 августа 2017, 17:32
ya-kulaga,
простите, пожалуйста, что не ответили сразу. Все работает хорошо, поэтому всё-таки хотим проверить, почему не получилось. Пожалуйста, отправьте нам подробности в письме. 
Анастасия
12 августа 2017, 13:53
Здравствуйте. Сегодня решила пополнить свой счёт с телефона (как обычно) и пришло сообщение о том, что платёж не прошёл из-за внутренней ошибки обработки оператора.  Это относится к мобильному оператору (Мегафон. Дальний Восток.) или всё же больше к ЯД?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 августа 2017, 15:09
Анастасия,
пожалуйста, пришлите нам подробности - проверим в чем дело.
Анастасия
14 августа 2017, 15:52
YaMoneyHelp,
 а нет, всё стало нормально, на следующий всё прошло без ошибок. Похоже это был временный сбой 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 августа 2017, 16:07
Анастасия,
рады, что получилось заплатить! Если такая ситуация вдруг повторится - пишите нам.
Евгений Брагин
12 августа 2017, 17:09
Не могу перевести с ВТБ24 мир 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 августа 2017, 16:19
Евгений Брагин,
а что именно не получается? Расскажите, пожалуйста.
N Vasea
23 августа 2017, 01:59
Salut
Acolo  este numai MTC  Si altele dar cum pot cu alt operator de exemplu: Orange(md)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 августа 2017, 14:34
N Vasea,
сейчас пополнить можно только с номера российского мобильного оператора (МТС, Билайн, МегаФон или Tele2), простите, пожалуйста, за неудобства. Пополнить можно другим способом, например, банковской картой: https://money.yandex.ru/prepaid 
fantsoa.danil
11 сентября 2017, 18:49
Что написать в эсомес какой ответ если принемаеш 
fantsoa.danil
11 сентября 2017, 18:50
fantsoa.danil,
Напешите 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 сентября 2017, 13:52
fantsoa.danil,
не совсем поняли вас, к сожалению. Вы имели в виду смс от оператора при переводе на кошелек? 
super.zx76
11 октября 2017, 15:09
Можна-ли перевести баланс кооперативной сим карты на Яндекс кошелёк ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 октября 2017, 17:05
super.zx76,
пополнить кошелек с баланса мобильного получится, если он к нему привязан, относится к российскому оператору и сам номер начинается с +7.
valentina.siushowa
10 ноября 2017, 05:54
никак.  не.  могу.   перевести.    деньги.  с.  мобильного.   телефона.    Теле2.    89501172396.   аккаунт.   4478209916556144.   за.   выиграш.      Помогите,    ради.    Бога..........мне77лет.
mboroda11
15 ноября 2017, 15:46
могу ли я перевести деньги на яндекс кошелек с мобильного счета Win мобайл (Крым)?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 ноября 2017, 12:16
mboroda11,
сейчас для такого пополнения подходят номера операторов МТС, Билайн, МегаФон или Tele2. Пополнить кошелек можно другими способами, посмотреть их можно на сайте: money.yandex.ru/prepaid
covshikovaxenia
27 ноября 2017, 14:29
Почему они пишут что телефон не верный, хоть там всё верно?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 15:30
covshikovaxenia,
а номер относится к российскому оператору? Вы можете написать нам об этом в поддержку, поможем разобраться. 
Ольга Быстрянская
1 декабря 2017, 08:33
YaMoneyHelp,
Почему не получаеться перевести деньги с Билайна на кошелёк?Номер телефона привязан.Приходит смс что услуга будет доступна через 2 дня.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 декабря 2017, 18:08
Ольга Быстрянская,
если мы правильно поняли, смс пришло от оператора? Вы можете уточнить особенности вашего тарифа - для некоторых, увы, такие операции отключены. 
DaffnaVladimirova
3 декабря 2017, 21:40
Не могу с кошелька пополнить свой номер мтс (краснодарский край) пишет уже не первый раз , что по техническим причинам платеж не прошел .Попробуйте еще раз позже или заплатите другим образом . А так же не могу оплатить заказ на Алиэкспресс пишет что по соображениям безопасности этот процесс не может быть продолжен.(((  Житель Крыма .
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 декабря 2017, 16:14
DaffnaVladimirova,
подскажите, пожалуйста, так происходит во всех браузерах? Если да, об этом стоит написать нам в поддержку - разберемся. 
albinaasilina
29 декабря 2017, 21:39
Здраствуйте. Я из Казахстана. Хотела перекинуть деньги с телефона на яндекс деньги. А пишут что привязан может только российский номер. Что делать? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 января 2018, 14:44
albinaasilina,
для пополнения правда подходят только номера российских операторов, вы можете пополнить кошелек другим способом. 
leraroma559
13 января 2018, 10:40
Не могу перечислить с телефона деньги в Яндекс кошелёк,нужно всего лишь 50 рублей.МТС мне пишет что операция не возможно хотя на счету есть деньги.Почему?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 января 2018, 11:49
leraroma559,
может быть, такие платежи запрещены условиями вашего тарифа? Попробуйте, пожалуйста, обратиться в поддержку МТС. 
erasil89
2 февраля 2018, 12:24
Как паполнить яндекс деньги через белайнага единицами Казахстане
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 15:22
erasil89,
пополнить кошелек можно, если оператор - российский. В Казахстане пополнить можно с банковской карты
nikitos506.TO
18 февраля 2018, 21:47
а что если я живу в Беларуси и у меня привязан мобильный телефон но мне пишет при пополнении телефон не подходит у меня мобильный оператор МТС подскажите что делать 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 февраля 2018, 19:07
nikitos506.TO,
к сожалению, пополнить счет с баланса мобильного можно, только если номер принадлежит российскому оператору :( Вы можете попробовать другие способы - например, пополнить кошелек с карты в нашем приложении. Кстати, сейчас для этого способа нет комиссии ;) 
danyamingulov
9 марта 2018, 17:05
А из Беларуси можно через телефон пополнять?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 марта 2018, 18:04
danyamingulov,
увы, подойдут только номера российских операторов. В Беларуси можно пополнять через ЕРИП - вот тут писали об этом.
vitaliy.garaev
31 марта 2018, 07:27
Отправил с баланса мобильного телефона другу на яндекс кошелек. Деньги не пришли но с баланса пропали что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 апреля 2018, 19:17
vitaliy.garaev,
мы хотели бы проверить детали - пришлите нам подробности платежа, пожалуйста, через форму
Alexandr Vorontsov
7 апреля 2018, 09:30
не могу пополнить яндекс кошелёк с мобильного телефона (мегафон), хотя деньги на счёте мобильного есть. Приходит смс * счёт для пополнения 0.00*
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 апреля 2018, 18:40
Alexandr Vorontsov,
пожалуйста, напишите нам об этом вместе со временем последней попытки и номером вашего кошелька - посмотрим в чем дело.
Yaroslav37x
2 мая 2018, 18:27
Не могу перевести деньги с телефона на яндекс деньги. Оператор - теле2, но вместо перевода пишет, что телефон не подходит 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 июня 2018, 18:05
Yaroslav37x,
простите, пожалуйста, что отвечаем так поздно. Пожалуйста, напишите нам об этом через форму  - поможем разобраться в чем дело.
Yaroslav37x
10 июня 2018, 20:21
YaMoneyHelp,
Всё в порядке. Проблема решилась уже утром. Скорее всего сам не доглядел какую-нибудь мелочь изначально.  Но всё равно спасибо 
Даниил Гофман
9 июня 2018, 21:12
почему мой телефон не подходит?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 июня 2018, 18:07
Даниил Гофман,
подскажите, пожалуйста, а какой у вас оператор.
kovryazhenckov
21 июня 2018, 11:43
Почему у меня на телефоне лежит 50 рублей (Мегафон) а смс пишет не хватает средств, для использования 2 рубля.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июня 2018, 16:54
kovryazhenckov,
такое смс приходит при пополнении кошелька, мы правильно понимаем?
kovryazhenckov
23 июня 2018, 14:39
YaMoneyHelp,
Да правильно
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 июня 2018, 01:41
kovryazhenckov,
пришлите нам, пожалуйста, скриншот смс на supp@money.yandex.ru - проверим в чем дело.
vasiliy.gusev.9332
21 июля 2018, 10:09
Здравствуйте, не могу полнить кошелек с превязонного номера телефона(ТЕЛЕ2)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля 2018, 15:44
vasiliy.gusev.9332,
напишите нам об этом, пожалуйста, в поддержку - расскажите, на каком этапе возникают сложности. 
adistergeft
26 июля 2018, 18:58
А что делать,если при пополнении яндекс.кошелька деньги с телефона снялись,а на эл.кошелек они не поступили?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 июля 2018, 14:12
adistergeft,
напишите об этом в поддержу через форму, пожалуйста - поможем найти платеж. 
adistergeft
27 июля 2018, 17:02
YaMoneyHelp,
я уже написала,теперь жду ответ.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 июля 2018, 14:05
adistergeft,
видим, что коллеги на связи с вами. 
adistergeft
2 августа 2018, 19:30
YaMoneyHelp,
Здравствуйте! Сегодня опять попыталась пополнить кошелек с привязанного номера,но ни чего не вышло,прошло такое смс " нп 1209057094 вы не можете использовать 9059700232 для оплаты".Я не понимаю,почему так?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 августа 2018, 13:02
adistergeft,
попросили проверить коллег в чем дело - ответим в переписке.
Юлия Геворгян
9 августа 2018, 12:19
Здравствуйте, вот хочу перевести с мобильного телефона деньги на яндекс кошелек (68 рублей) и от комиссии 7.86% сколько у меня останется денег?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 августа 2018, 16:28
Юлия Геворгян,
примерно 62 рубля :) 
warfacef2013
13 октября 2018, 21:27
с йоты нельзя переводить?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 октября 2018, 13:29
warfacef2013,
к сожалению, нет. Услуга доступна абонентам Билайна, МегаФона, МТС и Tele2.
eldar.Magomedov.94
19 октября 2018, 17:54
Можно ли закинуть на баланс на теле 2 казахстан с яндекс денег статус кошелька анонимный ????
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 октября 2018, 15:08
eldar.Magomedov.94,
вы можете пополнить баланс через сайт оператора - для этого понадобится карта Яндекс.Денег, а также идентификация, без нее получится платить только в российских магазинах.
mslsergo52
27 октября 2018, 13:34
С YOTA Можно будет пополнить? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 января, 18:22
mslsergo52,
извините, за такую большую задержку с ответом :(
С баланса телефона кошелек можно пополнить, только российским абонентам Билайна, МегаФона, МТС и Tele2.
Александр Спирин
23 января, 16:36
ООтлично
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 января, 18:12
Александр Спирин,
рады, что вам нравится 🙂
Если что, инструкция тут.
botagoz.zhupar
31 января, 16:48
Здравствуйте! Я хотела перевести на другой кошелёк сумму, пополнила с карты свой кошелек, а в итоге не смогла так как требует идентификацию. Я не хочу ее проходить (она платная через агентов в Казахстане), и проще отправить деньги на баланс. Хочу пополнить Теле2 Казахстан, пишет что по техническим причинам недоступно временно. Но это "временно" длится уже почти месяц. Как мне получить свои деньги обратно, хотя бы на баланс Теле2???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 января, 17:20
botagoz.zhupar,
для переводов или платежей в иностранные магазины нужно указать паспортные данные — этого требует закон. Если вы из Казахстана, то подойдет идентификация. Мы проверим, что можно сделать и напишем о результатах на почту, которая привязана к вашему кошельку.
Александр Собылев
11 февраля, 15:36
Как я могу вывести деньги с мобильного счёта на Яндекс деньги если сим карта оформлена не на меня.но этот номер привязан к Яндекс кошельку
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 февраля, 15:21
Александр Собылев,
инструкция пополнения кошелька с мобильного тут.
Обновлено 12 февраля, 15:21
mr.heisenbergg
вчера, 21:51
у меня не приходит смс с подтверждением, что делать?