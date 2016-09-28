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Пополнение в PayNet

Обновлено 06.03.2017 

К сожалению, пополнение в сети PayNet сейчас недоступно. Жители Беларуси могут пополнить кошелёк картой, банковским переводом. А идентификацию пройти в офисах БПС-Сбербанка.

С сегодняшнего дня жители Беларуси вновь могут пополнить кошелёк в Яндекс.Деньгах наличными через сеть терминалов PayNet. Для этого кошелёк должен быть идентифицирован в офисе партнёра в Минске, а начиная с 20 октября — в отделениях БПС-Сбербанка.

За один раз пополнить кошелёк через PayNet можно на сумму до 15 000 российских рублей (~453 белорусских рублей по текущему курсу). Если вам нужно положить больше денег, просто повторите операцию. Комиссия за пополнение у PayNet — 5%.

Обратите внимание: из-за ограничений местного законодательства для пополнения кошелька этим способом нужна особая идентификация — в офисе Isec-System в Минске по адресу ул. Некрасова, 114 или в отделениии БПС-Сбербанка. Стоимость услуги — 20 белорусских рублей, с собой вам нужен только паспорт гражданина республики Беларусь.  

Если у вас уже есть идентифицированный другим способом кошелёк в Яндекс.Деньгах, пополнить его через PayNet, к сожалению, не получится. Вам доступны прежние способы пополнения в Беларуси: банковской картой или банковским переводом. Можно завести новый кошелёк для пополнения наличными и идентифицировать его в офисе Isec-System или в отделении БПС-Сбербанка (для такого кошелька будут доступны все способы пополнения на территории Беларуси).

65 комментариев
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stiveti77
28 сентября 2016, 11:28
Если пройти идентификацию, я смогу пользоваться Яндекс картой на територии Беларуси или надо все равно идти в офис Яндекс?
Яндекс.Деньги
28 сентября 2016, 11:44
stiveti77,
да, можно будет. После идентификации вам будут доступны все наши способы снятия и переводов.
val.1887
28 сентября 2016, 11:33
Могу ли я снять российские деньги в Минске ?
Яндекс.Деньги
28 сентября 2016, 11:44
val.1887,
да, например, с нашей карты: https://money.yandex.ru/cards или переводом на вашу банковскую карту — для перевода кошелёк должен быть идентифицирован. Все способы снятия тут: https://money.yandex.ru/withdraw.
bear.18
28 сентября 2016, 11:38
зачем все так усложнять? Господи ты боже мой...
Беларусь, как всегда.
Яндекс.Деньги
28 сентября 2016, 11:51
bear.18,
и всё же мы стараемся сделать жизнь наших пользователей проще с учётом ограничений законодательства.
Георгий Карпик
28 сентября 2016, 14:01
А можно ли сразу купить идентификацию в самом терминале PayNet ? 
А то ехать на другой конец города, что бы тебя идентифицировали как-то неочеь. 
Яндекс.Деньги
28 сентября 2016, 16:00
Георгий Карпик,
для пополнения кошелька через терминал PayNet пройти идентификацию можно в офисе Isec-System.
Даниил
28 сентября 2016, 14:20
А можно ли просто купить идентификацию в терминале? Просто я живу в Молодечно, в 70 км от Минска и ехать ради идентификации как-то не хочется
Яндекс.Деньги
28 сентября 2016, 20:29
Даниил,
такого способа идентификации нет. Для пополнения кошелька через терминалы PayNet идентифицировать кошелёк надо в офисе Isec-System. 
Anton07281996
28 сентября 2016, 15:26
Да и правда я живу далеко от Минска и чтобы мне индификацию пройти нужна ехать к вам. А не легче сделать через терминал и чтобы к вам не ехать. 
Яндекс.Деньги
28 сентября 2016, 20:27
Anton07281996,
отправить документы для идентификации можно почтой, предварительно заверив подпись на заявлении или копию паспорта у нотариуса: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523000. Но тогда пополнение через терминалы PayNet не будет доступно. Для пополнения кошелька через терминалы PayNet идентифицировать кошелёк надо в офисе Isec-System.
saizfamily
29 сентября 2016, 20:28
Вот сегодня ходил к банкомату paynet и там можно было идентифицировать кошелек значит можно или лучше ехать к вам?
Маша
29 сентября 2016, 20:14
saizfamily,
нет, идентифицировать нужно а офисе, а затем пополнять можно в любом терминале. 
ikromyusuf
1 октября 2016, 15:05
как можно пополнить баланс в Узбекистане 
Яндекс.Деньги
3 октября 2016, 18:08
ikromyusuf,
пополнить баланс в Узбекистане, можно с банковской карты: https://yandex.ru/support/money/add/from-card.xml?from=footer или банковским переводом, по реквизитам: https://yandex.ru/support/money/add/wire-transfer.xml?from=footer.
lerman.rita
4 октября 2016, 16:28
Такой вопрос. Если моему сыну нет 18 лет, он может самостоятельно сделать у вас идентификацию без моего ведома?
lerman.rita
4 октября 2016, 16:29
lerman.rita,
Касаемо Беларуси
Яндекс.Деньги
5 октября 2016, 13:03
lerman.rita,
нет, пройти идентификацию до 18 можно только с согласия родителя. Для этого есть два способа: подойти с ребёнком к нам в офисе (офисы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде). Если нет возможности приехать в офисе, заполненное заявление+паспорт ребёнка+ваше согласие, заверенное у нотариуса, можно отправить обычной почтой: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523691#qu14. Подпись на заявлении, либо копия паспорта (что-то одно) должна быть также заверена у нотариуса: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523000.
ya.starazhuk
6 октября 2016, 12:41
SIDLESS 70 км, а что мне делать тогда 270 км нада пилить чтобы пройти идентификацию, другого способа что нету?
ya.starazhuk
6 октября 2016, 12:43
ya.starazhuk,
 и карточку у на яндекс сделал и та не роботает!!!
Яндекс.Деньги
6 октября 2016, 13:49
ya.starazhuk,
вы можете отправить нам документы обычной почтой, предварительно заверив подпись на заявлении или копию паспорта у нотариуса: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523000, но в этом случае пополнение через терминалы PayNet не будет работать. 


Пришлите, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru информацию о том, что с картой, — проверим.
a3525a1
12 октября 2016, 22:16
Идентифицировав кошелек в этом офисе, нужны ли будут еще какие-либо идентификации?
Яндекс.Деньги
13 октября 2016, 11:45
a3525a1,
нет, через офис Isec вы получаете полную идентификацию кошелька.
pawel.bokatch
20 октября 2016, 09:51
а если я уже с 2014 года идентифицирован в системе, мне что повторно нужно?
Яндекс.Деньги
20 октября 2016, 12:43
pawel.bokatch,
если вы хотите пополнять кошелёк через терминалы PayNet, можно открыть новый кошелёк и идентифицировать его таким способом.
Олександр Тимко
21 октября 2016, 14:47
Почему-то никто ещё не обратил внимание на новый способ идентификации для PayNet:



http://www.bps-sberbank.by/online/ru.about.news.201610201436



А ведь он, вполне может статься, многим раскрывающим инкогнито будет гораздо удобнее одного-разъединственного офиса данной системы в Минске.
Евгений Красько
21 октября 2016, 18:36
а если кошелек уже индефицирован , я смогу положить деньги в РБ?
Яндекс.Деньги
24 октября 2016, 17:32
Евгений Красько,
с банковской карты или банковским переводом. Для пополнения кошелька через терминалы кошелёк должен быть идентифицирован в офисе Isec-System или отделении БПС-Сбербанка.
ya.sanye
22 октября 2016, 19:02
а в других городах в отделение банка подойдёт?
Яндекс.Деньги
24 октября 2016, 16:53
ya.sanye,
список отделений, в которых можно пройти идентификацию, найти можно по ссылке: http://www.bps-sberbank.by/online/ru.personal.yad.
Ruslan Quluyev
22 октября 2016, 21:41
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by-magic
29 октября 2016, 13:23
Добрый день. Мой кошелёк был идентифицирован ранее в Минском офисе ЯндексДеньги. Теперь мне нужно ещё дополнительно платить 20 рублей за новую идентификацию? 
Яндекс.Деньги
31 октября 2016, 12:50
by-magic,
идентифицировать кошелёк можно только один раз. Для пополнения через PayNet можно открыть новый кошелёк и идентифицировать его через офис Isec-System или офисы БПС-Сбербанка.
ilya2143255
5 ноября 2016, 13:28
обязательно идентифицировать ? помню давно я проста мог положить деньги и все !
Яндекс.Деньги
21 ноября 2016, 11:04
ilya2143255,
для пополнения через PayNet, да, обязательно через офисы БПС-Сбербанк или офисе Isec-System.
rich-qrrd2016
17 декабря 2016, 20:20
Всё опять через жопу 
Яндекс.Деньги
19 декабря 2016, 14:02
rich-qrrd2016,
что случилось? :(
loban.artyom
25 декабря 2016, 10:44
Ограничения по возрасту для получения идентифицированного кошелка имеются? 
Яндекс.Деньги
26 декабря 2016, 16:46
loban.artyom,
способами в посте пройти идентификацию можно с 18 лет. До 18 документы можно подать у нас в офисе в присутствии родителей, либо отправить почтой, заверив документы + приложить заверенное у нотариуса разрешение родителей: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523691#qu14.
vlad-chigir2017
6 января 2017, 13:40
Не работают уже около 3 недель
Яндекс.Деньги
9 января 2017, 13:10
vlad-chigir2017,
а кошелёк идентифицировали  одним из способов, описанных в нашем посте?
nikita.che31
3 февраля 2017, 18:20
А я могу с именной счетом пополнять и выводить деньги или нет?

Андрей Лазорев
6 февраля 2017, 11:28
nikita.che31,
владельцы именных кошельков могут тратить до 60 000 рублей за один раз, платить в любых магазинах мира, отправлять и получать переводы из кошелька в кошелек и на банковскую карту. 
А пополнить кошелек через терминалы PayNet могут только идентифицированные пользователи, подробнее об этом в посте :)

Обновлено 6 февраля 2017, 11:29
kirill.1357
11 февраля 2017, 18:47
Могу ли я пополнить яндекс-кошелек, открытый на гражданина России, через белорусский терминал? 
Андрей Лазорев
13 февраля 2017, 12:54
kirill.1357,
Пополнять можно только кошельки, которые прошли идентификацию через PayNet. Или, можно пополнить сначала  свой, а потом сделать перевод с кошелька на кошелек :)
Марат Сычёв
26 февраля 2017, 21:44
Со скольки лет можно проходить идентифицирование?

Андрей Лазорев
27 февраля 2017, 14:38
Марат Сычёв,
пользоваться кошельком можно с 14-ти лет, а вот пройти идентификацию - только с 18-ти. Если вам нет 18-ти лет, пройти полную идентификацию можно - понадобится участие родителей. Подробности на сайте: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523691#qu14
poceiko37
5 марта 2017, 21:44
Что случилось с терминалами?Почему нельзя донатить на ЯД?
Андрей Лазорев
6 марта 2017, 11:02
poceiko37,
 К сожалению, пополнение в сети PayNet сейчас недоступно. В Беларуси пополнить кошелёк с банковской карты или переводом на банковские реквизиты.
Обновлено 6 марта 2017, 11:26
Ilya.Bron1337
9 марта 2017, 23:51
Почему вообще убрали терминалы? 
Почему обратно не поставят что-бы можно было легко положить на кошельки без всяких банковских карт?
Андрей Лазорев
10 марта 2017, 14:17
Ilya.Bron1337,
Информацию о работе сервисов PayNet лучше уточнить непосредственно у них. Мы работаем над новыми возможностями пополнения наличными в Беларуси, обязательно расскажем, как только подключим терминалы
xiaomi7671
30 марта 2017, 12:51
Когда можно снова пополнять Яндекс Деньги с помощью терминала в Бресте?
Андрей Лазорев
30 марта 2017, 13:39
xiaomi7671,
Если такая возможность появится - обязательно сообщим об этом, следите за новостями :)
maksim.parol
31 марта 2017, 14:27
Когда терминалы начнут работать?
Андрей Лазорев
31 марта 2017, 16:37
maksim.parol,
вопрос по работе терминалов PayNet лучше уточнить у них самих :)
Комментарий удалён
Андрей Лазорев
5 апреля 2017, 11:46
xiaomi7671,
В данный момент пополнение через PayNet недоступно. Кошелек можно пополнить с помощью банковской карты прямо на сайте, например - вот тут :)
xiaomi7671
15 апреля 2017, 18:43
Когда снова заработают терминалы?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса17 апреля 2017, 12:26
xiaomi7671,
Как только информация будет - сразу же расскажем, следите за новостями :)
hoolighan1959
26 апреля 2017, 22:47
где я могу на данный момент положить наличными деньгами на яндекс кошелёк?
Егор Колтунчик
10 ноября 2017, 19:47
Мне 16 лет, обязательно нужно ехать с родителями в сбербанк для получения идентификации?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса13 ноября 2017, 16:14
Егор Колтунчик,
для прохождения идентификации таким способом нужно чтобы исполнилось 18 лет - недавно мы писали об этом.
sashaiies
18 января 2018, 21:40
У меня такой вопрос.
Я гражданин Республики Беларусь, и я хочу пройти идентификацию в БПС-Сбербанк за 20BLR. На данный момент мне нету 18 лет, могу ли я придти в банк с паспортом, данными и пройти идентификацию???
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса22 января 2018, 16:17
sashaiies,
увы, этот способ подойдёт только тем, кому уже есть 18. Вы можете обратиться к нашим агентам, чтобы пройти идентификацию. 
erinprettygirl
сегодня, 00:07
А можно ли пополнить кошелек paynet Молдова через Яндекс деньги который нет идентификации