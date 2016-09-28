Пополнение в PayNet

Обновлено 06.03.2017

К сожалению, пополнение в сети PayNet сейчас недоступно. Жители Беларуси могут пополнить кошелёк картой, банковским переводом. А идентификацию пройти в офисах БПС-Сбербанка.

С сегодняшнего дня жители Беларуси вновь могут пополнить кошелёк в Яндекс.Деньгах наличными через сеть терминалов PayNet. Для этого кошелёк должен быть идентифицирован в офисе партнёра в Минске, а начиная с 20 октября — в отделениях БПС-Сбербанка.

За один раз пополнить кошелёк через PayNet можно на сумму до 15 000 российских рублей (~453 белорусских рублей по текущему курсу). Если вам нужно положить больше денег, просто повторите операцию. Комиссия за пополнение у PayNet — 5%.

Обратите внимание: из-за ограничений местного законодательства для пополнения кошелька этим способом нужна особая идентификация — в офисе Isec-System в Минске по адресу ул. Некрасова, 114 или в отделениии БПС-Сбербанка. Стоимость услуги — 20 белорусских рублей, с собой вам нужен только паспорт гражданина республики Беларусь.

Если у вас уже есть идентифицированный другим способом кошелёк в Яндекс.Деньгах, пополнить его через PayNet, к сожалению, не получится. Вам доступны прежние способы пополнения в Беларуси: банковской картой или банковским переводом. Можно завести новый кошелёк для пополнения наличными и идентифицировать его в офисе Isec-System или в отделении БПС-Сбербанка (для такого кошелька будут доступны все способы пополнения на территории Беларуси).