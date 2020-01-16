В Яндекс.Деньгах новый способ пополнения кошелька — по номеру телефона

Пополнять свой кошелёк в Яндекс.Деньгах и принимать на него переводы от других людей теперь можно через Систему быстрых платежей (СБП). Для этого достаточно номера мобильного телефона. На стороне Яндекс.Денег комиссии не будет.

Что такое СБП

Система быстрых платежей — это сервис Банка России. Он помогает отправлять переводы по мобильному номеру в любой банк — участник СБП. Система работает с 28 банками, среди которых ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф, Райффайзенбанк и другие.

Как пополнить кошелёк через СБП

Проверьте, что ваш кошелёк Яндекс.Денег полностью идентифицирован.

Откройте приложение своего банка и выберите перевод по номеру телефона.

Введите свой номер и выберите Яндекс.Деньги.

Укажите сумму пополнения и подтвердите перевод.

Чтобы получать деньги на кошелёк от других людей, которые пользуются услугами банков — партнеров СБП, просто дайте им свой номер телефона.