Блог Денег

Блог Денег

В Яндекс.Деньгах новый способ пополнения кошелька — по номеру телефона

Пополнять свой кошелёк в Яндекс.Деньгах и принимать на него переводы от других людей теперь можно через Систему быстрых платежей (СБП). Для этого достаточно номера мобильного телефона. На стороне Яндекс.Денег комиссии не будет.

 Что такое СБП

Система быстрых платежей — это сервис Банка России. Он помогает отправлять переводы по мобильному номеру в любой банк — участник СБП. Система работает с 28 банками, среди которых ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф, Райффайзенбанк и другие.

Как пополнить кошелёк через СБП

  • Проверьте, что ваш кошелёк Яндекс.Денег полностью идентифицирован. 

  • Откройте приложение своего банка и выберите перевод по номеру телефона.

  • Введите свой номер и выберите Яндекс.Деньги.

  • Укажите сумму пополнения и подтвердите перевод.

Чтобы получать деньги на кошелёк от других людей, которые пользуются услугами банков — партнеров СБП, просто дайте им свой номер телефона.

3 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Василий Чепухин
сегодня, 11:02
Спасибо, замечательный функционал. Будем пользоваться обязательно.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндексасегодня, 11:50
Василий Чепухин,
рады, что вам понравилось 🙂
Малих Альберто
сегодня, 18:32
А чего же о своей грабительской комиссии в 3% умолчали так скромно? С учетом того, что тарифы ЦБ ( https://cbr.ru/Content/Document/Page/92761 ) на переводы от 5 копеек до 3 руб вы конечно скромничать не стали, в данный момент берете больше чем кто либо подключенный к СБП. И это притом что о минимальном размере комиссии ничего не известно, так как ан сайте тарифов все также нет.

Допустим я перевожу 1000р, ЦБ возьмет с вас 30 копеек, а вы - 30 руб, стократное превышение, однако. Если взять 3000 то превышение всего в 45 раз, что тоже очень впечатляет.
Яндекс конечно много чего хорошего сделал, да и Яндекс.Деньги хороши, но такие тарифы это безумие.