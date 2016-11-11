Пополняйте с Apple Pay

Уже оценили, как быстро и удобно платить с Apple Pay в кафе и на заправке? Если обычно вы пополняете счёт в Яндекс.Деньгах картой, и ваша карта работает с Apple Pay — теперь так же просто можно пополнить кошелёк.

Попробуйте новый способ пополнения в приложении Яндекс.Денег на iPhone 6, iPad Pro, Air 2, mini 3 и более новых моделях. В меню «Кошелёк» выберите «Пополнить через Apple Pay». Укажите сумму от 1 до 15 000 рублей и подтвердите платёж с помощью Touch ID.

Комиссия за пополнение кошелька картой 1%, но для тех, кто использует Apple Pay, до конца года мы отменяем комиссию.