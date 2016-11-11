Блог Денег

Блог Денег

Пополняйте с Apple Pay

Уже оценили, как быстро и удобно платить с Apple Pay в кафе и на заправке? Если обычно вы пополняете счёт в Яндекс.Деньгах картой, и ваша карта работает с Apple Pay — теперь так же просто можно пополнить кошелёк. 

Попробуйте новый способ пополнения в приложении Яндекс.Денег на iPhone 6, iPad Pro, Air 2, mini 3 и более новых моделях. В меню «Кошелёк» выберите «Пополнить через Apple Pay». Укажите сумму от 1 до 15 000 рублей и подтвердите платёж с помощью Touch ID.

Комиссия за пополнение кошелька картой 1%, но для тех, кто использует Apple Pay, до конца года мы отменяем комиссию.

41 комментарий
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alexurdaniloff
11 ноября 2016, 12:26
Как сделать так чтоб статистика была на экране?
Яндекс.Деньги
11 ноября 2016, 12:44
alexurdaniloff,
простите, не поняли — какая статистика?
alex.bayt
11 ноября 2016, 13:36
По правилам:
1. Написано не до конца года, а до 17 ноября
2. Лимит в 15 000 в правилах отсутсвует.
3. В рамках акции можно совершить только 1 операцию без комиссии.
А весь смысл акции я так понял в том, что вы просто накидываете сверху 50 рублей, вместо 30, которые я заплачу за перевод своему банку.
alex.bayt
11 ноября 2016, 13:39
alex.bayt,
не в рамках этой акции, если я буду пополнять таким способом с карты Сбербанка, будет комиссия?
Маша
11 ноября 2016, 15:47
alex.bayt,
до 17 ноября — бонус за первый платёж. Комиссии за пополнение любой картой с Apple Pay не будет до 31 декабря. Проверить несложно: условия пополнения вы видите прямо во время пополнения. 
Ян Яныч
11 ноября 2016, 16:48
100
Ян Яныч
11 ноября 2016, 16:48
Ян Яныч,
100
Анна
12 ноября 2016, 22:20
Не могу подключится даже к Apple Pay с помощью виртуальной Яндекс карты... и карта последнее время не принимается многими сайтами для оплаты, кошелёк работает а карта нет. Подробно изложила проблему в письме поддержке Яндекс денег, жду ответ уже два дня... 
Яндекс.Деньги
14 ноября 2016, 13:12
Анна,
извините за задержку с ответом, вашим письмом уже занимаемся.
Анна
16 ноября 2016, 17:58
Яндекс.Деньги,
Извините что беспокоила Вас... это я сама курица виновата... я не правильно cvc код вводила... зря на Вас злилась только) 
Ирина Илюхина
15 ноября 2016, 11:04
не проходят платежи на номера Орифлэйм,деньги снимаются,а там их нет! вчера решила,что проблема временная,но уже сегодня ,а денег так и нет,как на счету яндекс,так и на номере в компании.
Яндекс.Деньги
15 ноября 2016, 11:43
Ирина Илюхина,
отправьте, пожалуйста, номер платежа, номер кошелька, с которого платили на нашу почту: bloghelp@yamoney.ru — проверим платёж.
alfyorovks
17 ноября 2016, 11:13
не могу пополнить кошелек картой тинькофф банка, выдает ошибку 
Яндекс.Деньги
18 ноября 2016, 11:02
alfyorovks,
отправьте, пожалуйста, скриншот ошибки, первые 6/последние 4 цифры номера карты, с которой пытались пополнить кошелёк, номер кошелька на нашу почту: bloghelp@yamoney.ru — проверим, почему выходит ошибка.
Den1994F13
28 ноября 2016, 14:23
Подскажите,много еще времени пройдет?!Жду 2 месяца пока мне соизволят поменять номер.Подробно изложил проблему в письме поддержке Яндекс денег,отсылал письмо "заказным".Поясните...
Яндекс.Деньги
8 декабря 2016, 13:01
Den1994F13,
подскажите, пожалуйста, номер письма в службу поддержки, подробности можно отправить нам на почту: bloghelp@yamoney.ru — проверим.
tuzmanm
4 декабря 2016, 08:09
Аналогичная ситуация, при попытке пополнить кошелёк Яндекс денег через Apple pay с карты Трнькоффбанка возникает ошибка: "Что-то не так. Пожалуйста, вернитесь немного позже."
tuzmanm
7 декабря 2016, 22:49
Поддержка по проблеме пополнения Яндекс.Денег через Apple Pay с привязанной карты Тинькофф Банка ничего внятного ответить не смогла, тикет [6242760]. Похоже Тинькофф Банк внёс Яндекс.Деньги в чёрный список. А между тем Тинькофф Банк - это около 10% всех пластиковых карт в России. Печально.
Яндекс.Деньги
8 декабря 2016, 13:16
tuzmanm,
проверим всё ещё раз и ответим в письме.
tuzmanm
10 декабря 2016, 15:15
Однако дело было не в Тинькофф Банке, а в сбое службы Apple Pay. Всё заработало после выполнения следующих рекомендаций: "пожалуйста, попробуйте установить автоматическую синхронизацию времени на своем устройстве (Settings > General > Date&Time > Set Automatically), затем перезагрузить устройство и попробовать еще раз".  
Спасибо поддержке, что всё-таки нашли причину.
Яндекс.Деньги
12 декабря 2016, 16:03
tuzmanm,
мы тоже рады, что всё получилось :)
ed.syasin
13 декабря 2016, 13:26
А если я пополняю кошелёк картой Сбербанка через Apple Pay 
Яндекс.Деньги
13 декабря 2016, 13:41
ed.syasin,
если ваша карта уже работает с Apple Pay, то пополнить получится :)
ed.syasin
13 декабря 2016, 14:14
Яндекс.Деньги,
Как на счёт комиссии, будет ли в будущем, при пополнении через Apple Pay + Сбербанк ?
balchik2017
5 апреля 2017, 15:56
Я пытаюсь пополнить кошелек яндекс череж apple pay, к которому привязана карта виза иностранного банка. выдает ошибку. также не получается оплатить счет иностранной картой на сайте. подскажите эппл пей работает и через него можно пополнить кошелек или нет?
YaMoneyHelp
5 апреля 2017, 16:24
balchik2017,
Мы проверили ваши попытки пополнения - сожалеем, но пополнить кошелек можно только с карт, выпущенных банками тех стран, которые есть вот тут. Вы можете пополнить кошелек банковским переводом.
lorsanov.adam
1 июня 2017, 13:16
Тухта ваш яндекс кошелёк полный лохотрон, от туда деньги не возможно вывести, всегда знал что яндекс фигня
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 января 2018, 18:28
lorsanov.adam,
мы не такие - а что именно не получается? Вы писали об этом в службу поддержки?
Alex Patsar
2 января 2018, 15:42
Здравствуйте, не могу перевести средства с Яндекс кошелька на карту Сбербанка. При переводе появляется информация «что то нетак, вернитесь позже» как мне быть???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 января 2018, 18:25
Alex Patsar,
в этом случае стоит написать нам вместе с номером кошелька и скриншотом ошибки - посмотрим что случалось и как решить вопрос.
timdacenko
7 февраля 2018, 09:10
так есть в итоге комиссия или нет?сейчас оплатил с карты сбербанк по эпл пей и никакую комиссию не сняло
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 февраля 2018, 15:33
timdacenko,
до 10 марта пополнение в приложении без комиссии :) 
serega.sharkadij
22 апреля 2018, 23:09
Здравствуйте. Не могу оплатить сотовую связь , выдаёт что-то не так.Повторите позже.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 апреля 2018, 12:19
serega.sharkadij,
нужно посмотреть, почему не получается. Напишите об этом, пожалуйста, с номером кошелька в поддержку. 
djalalutdinovmaga
6 июня 2018, 07:28
Что то не так, пожалуйста вернитесь немного позже 
Почему так выходит?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 июня 2018, 16:56
djalalutdinovmaga,
видим, что вы уже писали в поддержку и коллеги ответили вам - попробуйте, пожалуйста, сделать так, как они посоветовали. 
Сергей Артемьев
10 июня 2018, 21:13
Не могу перести с ндекс денег на карту сбербанка. "Что-то не так, вернитесь емного позже". Что это и как с этим бороться?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 июня 2018, 13:35
Сергей Артемьев,
пожалуйста, отправьте скриншот ошибки и номер кошелька коллегам из поддержки, будем проверять. 
Настя Красикова
6 октября 2018, 13:35
Покупала в магазине через Apple Pay, приложила телефон написали оплата не прошла, пришлось платить наличными. Ушла из магазина и через некоторое время пришло оповещение что деньги с кошелька сняли 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 октября 2018, 19:02
Настя Красикова,
пожалуйста, напишите нам об этом через форму - поможем разобраться и найти решение.
sim429
сегодня, 12:31
Функция пополнения яндекс денег через apple pay больше не работает?