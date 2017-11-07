Блог Денег

Блог Денег

Как пополнить карту Яндекс.Денег

Карту Яндекс.Денег можно пополнить десятками разных способов, дома на диване или на пляже в Турции. За это нашу карту любят, а мы ей гордимся. 

Важно запомнить: баланс карты Яндекс.Денег и баланс кошелька Яндекс.Денег это одно и то же. Поэтому пополняя карту, вы пополняете кошелёк — и наоборот: деньги всегда будут на их общем балансе. Ниже рассказываем про самые простые способы пополнить карту и кошелёк Яндекс.Денег

Как пополнить карту Яндекс.Денег с другой карты

  • На сайте Яндекс.Денег нажмите «Пополнить» рядом с балансом кошелька и пополните ваш кошелёк Яндекс.Денег с другой карты Visa, Masterсard или Maestro. За один раз можно положить до 15 000 рублей. Деньги сразу окажутся на вашем балансе в Яндекс.Деньгах — и на вашей карте Яндекс.Денег. Комиссия за пополнение — 1%. 
  • В приложении Яндекс.Денег тоже можно пополнить с банковской карты — в том числе, через волшебный Apple Pay в версии для iOS. 
  • В своём интернет- или мобильном банке: поищите «Яндекс.Деньги» в списке сервисов, которые можно оплатить из интернет-банка, и отправьте нужную сумму по номеру кошелька. Если пополнения Яндекс.Денег в вашем банке нет — выберите перевод на карту и отправьте деньги по номеру вашей карты Яндекс.Денег. Деньги, как правило, приходят сразу, комиссия зависит от банка — во многих банках её нет. 

Как пополнить карту Яндекс.Денег из кошелька QIWI

Если хотите перекинуть деньги с QIWI на карту Яндекс.Денег, зайдите на сайт Visa QIWI Wallet, выберите перевод в Яндекс.Деньги, укажите номер кошелька, сумму и подтвердите платёж. Деньги придут сразу, комиссия — 3%.

Как пополнить карту Яндекс.Денег наличными 

Пополнить кошелёк (и карту) наличными можно в терминалах и банкоматах, салонах связи и других точках по всей России.

  • В салонах «Евросеть» и «Связной», деньги зачисляются сразу и без комиссии. Вам нужно назвать кассиру номер кошелька.
  • В пунктах международных переводов: в России это Contact, «Юнистрим», «Город». Понадобится номер кошелька и паспорт. 
  • В терминалах Comepay, МТС, QIWI, Сбербанка, Связного и других терминальных сетях. Сохраните чек — если деньги не пришли в указанный срок, позвоните по телефону на чеке.

Если у вас нет карты Яндекс.Денег

Скорее заказывайте! Будут скидки и кэшбэки от Mastercard и Яндекс.Денег, будет Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay. Будет конвертация, с которой не страшно платить картой за границей. Выбирайте свою карту на сайте Яндекс.Денег.

Как узнать номер своего кошелька

Если вы заказывали карту по почте или с курьером, номер кошелька-пары будет на её обороте, под штрихкодом.

Когда карты нет под рукой, посмотреть номер кошелька на сайте Яндекс.Денег (по клику на баланс) или в мобильном приложении (нажмите на иконку кошелька).

Если вы получили карту в офисе Яндекс.Денег или у партнёров, кошелёк-пара появился у вас при активации. Посмотреть его номер можно на сайте и в приложении Яндекс.Денег, авторизовавшись под тем логином, который вы указывали в процессе активации карты.

48 комментариев
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itproductive
8 ноября 2017, 07:04
И только так...
kozlov.net2012
10 ноября 2017, 23:21
Здравствуйте. Можно ли перечислять рубли со счёта вебмани на виртуальную карту яндекс-денег? (на номер виртуальной карты — он такой же как и у всех пластиковых карт). Просто уже перечислил, в реквизите сказано - УСПЕШНО. Ааа как успешно, когда счёт яндекс-кошелька без изменений? Карта с которой совершил перевод не привязана.  
Обновлено 10 ноября 2017, 23:24
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 ноября 2017, 16:20
kozlov.net2012,
простите, что не ответили сразу - сейчас уже все хорошо? Если деньги так и не пришли, то отправьте нам, пожалуйста, чек/квитанцию перевода - все проверим и поможем разобраться.
Iosif (Rafik)
13 ноября 2017, 17:13
YaMoneyHelp,
Как пополнить Яндекс.Денег https://money.yandex.ru/to/410014919792771
с (PayPal) https://www.paypal.com/mep/dashboard
Заранее Благодарю с уважением к Вам ИОСИФ


Привязан ли  (PayPal) https://www.paypal.com/mep/dashboard 
к Яндексу  и как привязать к  моему счету?
kozlov.net2012
14 ноября 2017, 04:11
YaMoneyHelp,
спасибо, мне ответили в группе ВК.
Да, спустя сутки всё зачислилось. 
Iosif (Rafik)
11 ноября 2017, 20:10
Как пополнить  Яндекс.Денег https://money.yandex.ru/to/410014919792771
с  (PayPal)  https://www.paypal.com/mep/dashboard
Заранее Благодарю с уважением к Вам  ИОСИФ
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 ноября 2017, 17:53
Iosif (Rafik),
все способы пополнения кошелька можно посмотреть на нашем сайте - например, вы можете выпустить виртуальную карту и перевести по ее номеру, но лучше все таки уточнить в службе поддержки PayPal, какими способами это можно сделать. 
Жамшитбек Абдилов
21 ноября 2017, 06:19
как можно востановить электронную почту abd-zhamshitbek@yandex.ru
Обновлено 21 ноября 2017, 06:19
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2017, 10:01
Жамшитбек Абдилов,
доступ к почте можно восстановить через специальную форму.
Дмитрий Медведник
22 ноября 2017, 22:52
МОжно ли пополнить по номеру карты с другой карты. Например в Беларуси с помощью сервиса мтбанка https://perevod.mtbank.by/?_ga=2.141903218.1366775570.1511320524-1594906372.1486238160
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 ноября 2017, 16:26
Дмитрий Медведник,
мы советуем пополнять именно по номеру кошелька, но  можно пополнить и по номеру карты - если сервис-отправитель поддерживает MasterCard MoneySend.
akogut2016
24 ноября 2017, 16:41
Перевела деньги на кошелек со своей карты 22.11.17, с моей они снялись, а на кошелек до сих пор не получила. Обидно, надо срочно оплатить товар в интернете. 
Обновлено 24 ноября 2017, 16:42
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 11:55
akogut2016,
ну вот :( Отправьте нам, пожалуйста, подробности платежа письмом - поможем разобраться. 
Дмитрий Нечаев
25 ноября 2017, 22:24
Здравствуйте я случайно перевел деньги на другой кашелек как можно их перевести на мой
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 11:50
Дмитрий Нечаев,
напишите нам, пожалуйста, про этот перевод в поддержку - проверим! 
sorwanowa.olga
5 декабря 2017, 14:33
Пополнила Яндекс кошелек, через терминал 115084 в 11.55, время 14.30,а поступления нет,что такое? Мне нужно произвести оплату,а кошелек пуст!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 17:08
sorwanowa.olga,
у нас такие платежи проходят моментально, но сам терминал может обрабатывать их до 24 часов. Если у вас есть чек, его фото можно отправить нам в поддержку - поможем разобраться. 
mix
13 декабря 2017, 15:15
Где можно получить карту (именно адреса), не заказывая почтой/курьером?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 декабря 2017, 16:49
mix,
получить пластиковую неименную карту можно в наших офисах - в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. 
col1nkl
25 января, 18:13
YaMoneyHelp,
Но еще можно купить в Связном! 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 января, 14:54
col1nkl,
теперь да :)
Жанара ..............
22 января 2018, 10:23
Здраствуйте.я из казахстана.могу ли пополнить в тенге?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 января 2018, 18:18
Жанара ..............,
да, конвертация будет со стороны отправителя - в кошелек поступят уже рубли. 
saparslav
18 февраля 2018, 14:01
Здравствуйте! А может ли человек из Турции положить деньги на яндекс Российский?
Обновлено 18 февраля 2018, 14:01
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 февраля 2018, 19:02
saparslav,
конечно :) Пополнить кошелек можно с карты или по реквизитам в банке. 
ya.sparco777
7 марта 2018, 16:59
Здравствуйте. А какую максимальную сумму за раз можно перевести на виртуальную карту в именном кошельке?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 марта 2018, 17:55
ya.sparco777,
привет! Это зависит от способа перевода и статуса кошелька - например, с банковской карты за один раз можно пополнить кошелек на 15000 рублей. Подробнее можно посмотреть тут.
Обновлено 7 марта 2018, 18:07
Юлия Ч.
2 апреля 2018, 16:41
сегодня пополнили счёт через терминал на  мастер кард с данными яндекс карты, подскажите пожалуйста что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 апреля 2018, 11:49
Юлия Ч.,
пожалуйста, отправьте чек нам в поддержку. Мы проверим платеж. 
Sadko76
8 июля 2018, 09:19
Если пополнять счет через ,,Евро сеть ''или ,,Связной'' на какую сумму можно пополнить сразу, или 15000 это ограничение 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 июля 2018, 09:14
Sadko76,
это зависит от статуса, уточнить лимиты можно на сайте - мы подробно рассказали о каждом. 
freeser95
10 июля 2018, 04:45
Здравствуйте можно ли перечислять со евровейский карте на яндекс кошелек с евро в рублях ?


YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 июля 2018, 13:09
freeser95,
да, пополнять кошелек в другой валюте можно, конвертация будет со стороны отправителя. Подойдут карты, открытые в странах из списка на сайте. 
Етить Колотить
11 июля 2018, 17:44
Ни в одном банкомате сбербанка не нашёл пополнение яндекса.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 ноября 2018, 17:21
Етить Колотить,
пополнить можно другим способом - так как баланс карты Яндекс.Денег и кошелька общий, пополнять можно по номеру кошелька, в другой статье мы рассказывали как это делать без комиссии.
vyacheslav-efim
27 октября 2018, 23:03
Снова удержание в процентах Как пополнить кошелек Яндекса без процентов?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 ноября 2018, 13:42
vyacheslav-efim,
ох, простите, что не сразу ответили - таких способов много, мы рассказывали о них в другой статье. 
paradise9974
22 ноября 2018, 07:25
Здравствуйте. 
У меня есть карта Яндекс деньги, но я не могу ее верифицировать, так как нахожусь в туркмении. 
Я буду 27 декабря до 9 января находиться в РФ(Пятигорск и последние два дня в Москве) 
Как мне пройти верификацию? Возможно ли это не в Москве? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 ноября 2018, 11:35
paradise9974,
да, пройти в России получится в салонах связи "Евросеть" или "Связной", а в Москве вы можете посетить наш офис - будем вам рады :)
natalisamakeeva
15 декабря 2018, 10:24
Добрый день! Нигде не могу найти информацию - возможно ли открыть яндекс кошелек, живя за границей. Я живу в таиланде, у меня есть карта местного банка. Яндекс кошелек нужен для совершения операций в россии - перевод средств в рублях, оплата покупок в интернет магазинах. Мой адрес почты: samanatasha11@gmail.com. Если не сложно, перенаправьте мой запрос в соответствующий отдел, буду признательна, если со мной свяжутся и проконсультируют! Благодарю!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 декабря 2018, 13:46
natalisamakeeva,
да, при открытии кошелька понадобится принять пароль из смс и им можно пользоваться. По умолчанию его статус анонимный - с ним получится платить в российские магазины и снимать наличные картой Яндекс.Денег. Чтобы лимиты кошелька стали больше, появилась возможность платить в любом магазине мира и делать переводы, мы советуем пройти идентификацию - в Тайланде это можно сделать у нашего агента.
dudaevromanbislanovich
31 декабря 2018, 18:00
Можно ли  с моей  карты Альфа Банк пополнить виртуальную карту Яндекс денег по  её номеру, а не по номеру кошелька Яндекс денег ?
Jurj Kazak
26 января, 16:07
ИИнтересно
Jurj Kazak
26 января, 16:08
ППока только интересно
discostore
13 августа, 06:31
Не могу пополнить кошелёк с карты Тайского банка. Пытался много раз, Яндекс пишет, что произошли какие-то проблемы и всё. Есть какие-то новые ограничения?

И ещё: можно ли пополнить пластиковую карту в банкомате (в Таиланде)?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 августа, 10:07
discostore,
чтобы мы смогли проверить причину, напишите, пожалуйста, об этом поддержке и укажите номер кошелька, первые 6 и последние 4 цифры карты, дату, время, сумму пополнения.


С нашей стороны ограничений на пополнение карты в банкомате нет.
anaconenet
22 августа, 16:53
Я правильно понимаю,  что если мне переведут с одного Яндекс кошелька деньги на мой кошелёк, то перевод будет без комиссии и эта же сумма окажется автоматически на моей карте Яндекс?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 августа, 18:59
anaconenet,
да, баланс кошелька и карты едины. В нашем приложении переводы между кошелька проходят без комиссии, на сайте комиссия 0,5%. 