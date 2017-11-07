Карту Яндекс.Денег можно пополнить десятками разных способов, дома на диване или на пляже в Турции. За это нашу карту любят, а мы ей гордимся.

Важно запомнить: баланс карты Яндекс.Денег и баланс кошелька Яндекс.Денег — это одно и то же. Поэтому пополняя карту, вы пополняете кошелёк — и наоборот: деньги всегда будут на их общем балансе. Ниже рассказываем про самые простые способы пополнить карту и кошелёк Яндекс.Денег

Как пополнить карту Яндекс.Денег с другой карты

На сайте Яндекс.Денег нажмите «Пополнить» рядом с балансом кошелька и пополните ваш кошелёк Яндекс.Денег с другой карты Visa, Masterсard или Maestro. За один раз можно положить до 15 000 рублей. Деньги сразу окажутся на вашем балансе в Яндекс.Деньгах — и на вашей карте Яндекс.Денег. Комиссия за пополнение — 1%.

В приложении Яндекс.Денег тоже можно пополнить с банковской карты — в том числе, через волшебный Apple Pay в версии для iOS.

В своём интернет- или мобильном банке: поищите «Яндекс.Деньги» в списке сервисов, которые можно оплатить из интернет-банка, и отправьте нужную сумму по номеру кошелька. Если пополнения Яндекс.Денег в вашем банке нет — выберите перевод на карту и отправьте деньги по номеру вашей карты Яндекс.Денег. Деньги, как правило, приходят сразу, комиссия зависит от банка — во многих банках её нет.

Как пополнить карту Яндекс.Денег из кошелька QIWI

Если хотите перекинуть деньги с QIWI на карту Яндекс.Денег, зайдите на сайт Visa QIWI Wallet, выберите перевод в Яндекс.Деньги, укажите номер кошелька, сумму и подтвердите платёж. Деньги придут сразу, комиссия — 3%.

Как пополнить карту Яндекс.Денег наличными

Пополнить кошелёк (и карту) наличными можно в терминалах и банкоматах, салонах связи и других точках по всей России.

В салонах «Евросеть» и «Связной», деньги зачисляются сразу и без комиссии. Вам нужно назвать кассиру номер кошелька.

В пунктах международных переводов: в России это Contact, «Юнистрим», «Город». Понадобится номер кошелька и паспорт.

В терминалах Comepay, МТС, QIWI, Сбербанка, Связного и других терминальных сетях. Сохраните чек — если деньги не пришли в указанный срок, позвоните по телефону на чеке.

Если у вас нет карты Яндекс.Денег

Скорее заказывайте! Будут скидки и кэшбэки от Mastercard и Яндекс.Денег, будет Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay. Будет конвертация, с которой не страшно платить картой за границей. Выбирайте свою карту на сайте Яндекс.Денег .

Как узнать номер своего кошелька

Если вы заказывали карту по почте или с курьером, номер кошелька-пары будет на её обороте, под штрихкодом.

Когда карты нет под рукой, посмотреть номер кошелька на сайте Яндекс.Денег (по клику на баланс) или в мобильном приложении (нажмите на иконку кошелька).

Если вы получили карту в офисе Яндекс.Денег или у партнёров, кошелёк-пара появился у вас при активации. Посмотреть его номер можно на сайте и в приложении Яндекс.Денег, авторизовавшись под тем логином, который вы указывали в процессе активации карты.