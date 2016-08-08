Промокоды для интернет-магазинов: где их найти и как выгоднее использовать

Здорово, когда на вашем любимом сайте распродажа. Но ещё лучше, когда вы знаете секретное слово — промокод, который даёт дополнительную скидку на весь заказ. Где искать бесплатные купоны и как получить максимум выгоды от их использования — разбираемся с помощью сервиса Cuponation.

Сервис Cuponation основан в 2012 году в Мюнхене. Сейчас компания работает в 18 странах, в том числе и в России. На сайтах Cuponation можно найти промокоды, действующие в 19 000 онлайн-магазинах по всему миру.

— Есть ли какая-то разница в том, как используются промокоды в России и других странах?

В большинстве европейских стран больше всего покупок с промокодами совершается в категориях «Мода» (одежда, аксессуары и обувь) и «Электроника». Ещё поиск скидок актуален при планировании путешествий — промокоды на отели, авиабилеты и прокат автомобилей.

В России значительную долю занимает ещё одна категория — детские товары. По данным Cuponation, чаще всего в 2015 году россияне использовали промокоды магазинов Lamoda.ru, Svyaznoy.ru и AliExpress. Лидеры во многих других странах — Amazon и Zalando.

— А почему именно эти категории и магазины лидируют? Виноваты высокие цены в этих магазинах или просто промокоды чаще встречаются?

Промокодов достаточно много для каждой категории товаров, тут дело скорее в общем объёме покупок: согласно отчетам Nielsen Company, на мировом рынке электронной коммерции первое место занимает электроника (в странах, где представлена наша компания). Второе — одежда, обувь и аксессуары.

— Если для каждой покупки можно найти промокод — почему бы магазину просто не снизить цену?

Для многих покупателей решающую роль в принятии решения о покупке играет возможность сэкономить. Так что для ритейлеров промокод — дополнительный способ привлечения и удержания покупателей, повышения их лояльности и удовлетворенности.

— Как скидки из разных магазинов попадают на Cuponation? И как вы зарабатываете, если всё бесплатно?

Мы получаем информацию о новых предложениях из партнерских сетей, где магазины размещают коды сами, и от пользователей (у нас на сайте есть возможность добавлять коды в полуавтоматическом режиме). Кроме того, мы договариваемся с магазинами об эксклюзивных скидках только для посетителей нашего сайта. При покупке через наш сайт мы получаем комиссию c транзакции.

— Вы как-то проверяете — работает ли каждый конкретный промокод или нет?

Проверкой актуальности кодов занимаются контент-менеджеры. При загрузке кодов на сайт менеджер проверяет, работает ли код, иногда совершает тестовый заказ в магазине. В описании каждой акции мы указываем, на какие товары/группы товаров/или сумму действует это предложение и до какого числа оно будет работать.

— Есть ли какие-то дополнительные секреты, как сэкономить с помощью промокодов ещё больше?

Проверяйте, суммируются ли промокоды. В одном заказе может сработать несколько промокодов, стоит проверять в какой комбинации и использовать возможность сэкономить дополнительно.

Ищите промокоды не только на страницах онлайн-магазинов. Приложите немного усилий в поиске промокодов — они есть не только на сайтах ритейлеров, но и в таких сервисах как наш. Полезно подписаться на рассылки любимых брендов. Сравнивайте предложения и выбирайте те, которые выгоднее.

Сравнивайте разные магазины. Тут стоит обращать внимание не только на сумму скидки по промокоду, но и на условия доставки, комплектацию товара. Сравните эти факторы и выберите наиболее выгодный. Например, в одном магазине может быть большая скидка с промокодом, зато доставка будет платной. Тогда выгоднее сделать покупку у другого ритейлера, пусть с меньшей скидкой по коду, но с бесплатной и быстрой доставкой.

Ищите нужный вам код правильно. Обратите внимание, что у разных магазинов промокоды носят разные названия. Например, у Лабиринта это «секретное слово». Поэтому при поиске актуального предложения стоит использовать точную формулировку.

Проверяйте условия действия кода. Если вы пока не уверены, когда будете делать покупку, обратите особое внимание на условия действия промокода, особенно на его сроки.

На вопросы отвечала Ирина Сердюковская