Блог Денег

Блог Денег

Промокоды для интернет-магазинов: где их найти и как выгоднее использовать

Здорово, когда на вашем любимом сайте распродажа. Но ещё лучше, когда вы знаете секретное слово — промокод, который даёт дополнительную скидку на весь заказ. Где искать бесплатные купоны и как получить максимум выгоды от их использования — разбираемся с помощью сервиса Cuponation.

Сервис Cuponation основан в 2012 году в Мюнхене. Сейчас компания работает в 18 странах, в том числе и в России. На сайтах Cuponation можно найти промокоды, действующие в 19 000 онлайн-магазинах по всему миру.

 — Есть ли какая-то разница в том, как используются промокоды в России и других странах? 

В большинстве европейских стран больше всего покупок с промокодами совершается в категориях «Мода» (одежда, аксессуары и обувь) и «Электроника». Ещё поиск скидок актуален при планировании путешествий — промокоды на отели, авиабилеты и прокат автомобилей.

В России значительную долю занимает ещё одна категория — детские товары. По данным Cuponation, чаще всего в 2015 году россияне использовали промокоды магазинов Lamoda.ru, Svyaznoy.ru и AliExpress. Лидеры во многих других странах — Amazon и Zalando.

 — А почему именно эти категории и магазины лидируют?  Виноваты высокие цены в этих магазинах или просто промокоды чаще встречаются?

Промокодов достаточно много для каждой категории товаров, тут дело скорее в общем объёме покупок: согласно отчетам Nielsen Company, на мировом рынке электронной коммерции первое место занимает электроника (в странах, где представлена наша компания). Второе — одежда, обувь и аксессуары. 

— Если для каждой покупки можно найти промокод — почему бы магазину просто не снизить цену? 

Для многих покупателей решающую роль в принятии решения о покупке играет возможность сэкономить. Так что для ритейлеров промокод — дополнительный способ привлечения и удержания покупателей, повышения их лояльности и удовлетворенности. 

— Как скидки из разных магазинов попадают на Cuponation? И как вы зарабатываете, если всё бесплатно?

Мы получаем информацию о новых предложениях из партнерских сетей, где магазины размещают коды сами, и от пользователей (у нас на сайте есть возможность добавлять коды в полуавтоматическом режиме). Кроме того, мы договариваемся с магазинами об эксклюзивных скидках только для посетителей нашего сайта. При покупке через наш сайт мы получаем комиссию c транзакции.

— Вы как-то проверяете — работает ли каждый конкретный промокод или нет? 

Проверкой актуальности кодов занимаются контент-менеджеры. При загрузке кодов на сайт менеджер проверяет, работает ли код, иногда совершает тестовый заказ в магазине. В описании каждой акции мы указываем, на какие товары/группы товаров/или сумму действует это предложение и до какого числа оно будет работать.

— Есть ли какие-то дополнительные секреты, как сэкономить с помощью промокодов ещё больше?

Проверяйте, суммируются ли промокоды. В одном заказе может сработать несколько промокодов, стоит проверять в какой комбинации и использовать возможность сэкономить дополнительно.

Ищите промокоды не только на страницах онлайн-магазинов. Приложите немного усилий в поиске промокодов — они есть не только на сайтах ритейлеров, но и в таких сервисах как наш. Полезно подписаться на рассылки любимых брендов. Сравнивайте предложения и выбирайте те, которые выгоднее.

Сравнивайте разные магазины. Тут стоит обращать внимание не только на сумму скидки по промокоду, но и на условия доставки, комплектацию товара. Сравните эти факторы и выберите наиболее выгодный. Например, в одном магазине может быть большая скидка с промокодом, зато доставка будет платной. Тогда выгоднее сделать покупку у другого ритейлера, пусть с меньшей скидкой по коду, но с бесплатной и быстрой доставкой.

Ищите нужный вам код правильно. Обратите внимание, что у разных магазинов промокоды носят разные названия. Например, у Лабиринта это «секретное слово». Поэтому при поиске актуального предложения стоит использовать точную формулировку.

Проверяйте условия действия кода. Если вы пока не уверены, когда будете делать покупку, обратите особое внимание на условия действия промокода, особенно на его сроки.

На вопросы отвечала Ирина Сердюковская

17 комментариев
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mail3x5x
28 августа 2016, 12:24
Вот здесь много промокодов http://promokod.org/
kharatyanhermine
27 ноября 2016, 22:03
eto prost@ 4ud@
Garris-On
18 февраля 2017, 07:16
Здесь большая подборка промокодов и секретных слов для магазинов: https://vk.com/komuslona
gafarov86
31 мая 2017, 09:46
От себя добавлю два полезных сайта
https://pepper-sale.com/

https://cashback24.online/


cha0shead
25 июля 2017, 15:09
Пробовал, но там постоянно нерабочие. Находил рабочие на http://kuponinaskidku.ru
Евгений
21 сентября 2018, 14:33
Разные сайты есть с промокодами. Смотря что искать. Самые свежие промокоды здесь
Обновлено 21 сентября 2018, 14:36
ya.vova2707
19 октября 2018, 11:52
Сейчас этих сервисов с купонами очень много. Искал промокод для одного интернет-магазина, перепробовал с нескольких сайтов - ничего не сработало. Знакомый посоветовал сайт лови-купон.рф , нашел там нужный код и да, действительно получил скидку, все сработало.
maxim041089
20 октября 2018, 16:28
Вот еще один сайт где можно найти бесплатные промокоды на товары от известных онлайн магазинов promokody.su

Обновлено 20 октября 2018, 16:29
vozisow2014
20 ноября 2018, 14:06
хочу найти промокод чтобы купить антенну там просят промокод
vozisow2014
20 ноября 2018, 14:22
vozisow2014,
хочу купить антенну и хочу узнать промокод
ВИКТОР Корнейчук
5 апреля, 15:55
Какой протокол на сайте JOOM
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 апреля, 12:38
ВИКТОР Корнейчук,
что-то не получается?
SmarTSPBX
26 мая, 00:29
На всех сайтах мало промокодов - одни акции, Пересмотрел сайтов 30, больше всего реальных прмоокодов и особенно эксклюзивов (которых нет у других) нашел на promokodus.com 


Тут и в алекс фитнес брал промокод, и на страховку за границу и на мвидео и еще какие-то. в общем рекомендую
ivaniwas4ka
23 июля, 20:11
Я вот этим сайтом пользуюсь Купоно Мания там всегда много промо кодов для скидок.
edishe2007
23 июля, 22:14
Сайтов-купонников сейчас развелось очень много, но далеко не везде коды рабочие! Промокоды выдаются в различных партнерских программах и часто это просто акция, а не секретный код. На проекте Promokod.su промокоды проверяются редакцией и на актуальность и помечаются специальным значком. Пользуюсь уже пол-года, всегда скидки срабатывают.
Обновлено 23 июля, 22:15
karavaevjahongir
сегодня, 02:29
Karavaevjahongir
karavaevjahongir
сегодня, 02:30
Karavaevjahongir