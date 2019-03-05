Блог Денег

Блог Денег

Код протекции: фишка Яндекс.Денег, которой нет у банков

Переводили другому человеку, ошиблись в реквизитах, деньги потерялись — бывало? В Яндекс.Деньгах от таких неприятностей есть страховка: код протекции к переводам из кошелька на кошелёк. Рассказываем, что это такое.

Отправляя перевод какому-то человеку на сайте или в приложении, вы можете защитить деньги специальным «кодом протекции» — такой перевод можно получить, но нельзя сразу использовать. Алгоритм такой: вы отправляете деньги, система формирует 4-значный код протекции, адресат видит уведомление о переводе и запрос кода — если он знает код, сможет получить деньги, если нет — деньги вернутся обратно отправителю. 

Пригодится, если: 

— вы не уверены, что отправляете деньги на правильный номер кошелька, и хотите подстраховаться. Тогда сначала уточните у получателя, видит ли он перевод у себя в кошельке, и если видит — сообщите код. 

—  договорились с получателем, что передадите деньги, когда он выполнит какие-то условия. 

Например, решили купить модные кроссовки лимитированной серии «с рук» — по объявлению. Продавец не хочет отправлять курьера без предоплаты, а вы не хотите рисковать деньгами. Отправьте перевод с кодом протекции: так вы подтвердите, что деньги есть. После этого дождитесь курьера, убедитесь, что товар в порядке, и сообщите продавцу код в смс или по телефону. 

Или обещали ребёнку-подростку подкинуть на карманные расходы, если уберётся в своей комнате, пока вы на работе. Сделали перевод — повысили мотивацию. Код отправляете после фотографии чистой комнаты.

Защитить перевод кодом очень просто. В форме перевода на сайте поставьте «галочку» в поле «Защитить кодом протекции». В приложении при переводе в кошелёк на Яндексе жмите плюс напротив строчки «Код протекции и сообщение» — попадёте на страницу, где включается код. Задайте срок действия кода: от 1 до 365 дней. Также можете добавить сообщение получателю. Сумма перевода сначала заморозится и спишется только тогда, когда получатель укажет код протекции в своем кошельке.

Перевод отменится, а деньги разморозятся обратно, если истечёт срок действия кода или получатель три раза подряд укажет неправильный код.

Если отправляете перевод с кодом протекции, цифры не нужно запоминать. И на сайте, и в приложении код хранится в деталях операции в истории.

39 комментариев
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Людмила Анисимова
5 марта, 18:30
Я отправила на не существуеший номер,и вот вернуть нет возможности!!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта, 10:34
Людмила Анисимова,
напишите нам об этом через форму, пожалуйста — проверим детали и поможем найти решение. 
Удалённый пользователь
5 марта, 21:50
Мне не нужно яндекс деньги кошелек мне бернить денги мой банксий карта когда я пополнить на карту это 5169 **** 5
Обновлено 6 марта, 10:42
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта, 10:43
что-то случилось? Если вы уже писали об этом в службу поддержки — подскажите номер обращения, пожалуйста, поможем разобраться. 
BS-Magazines
6 марта, 14:23
Хорошая фишка, которой действительно нет у банков. Функция настолько хороша, что к ней ничего не добавить, ни убавить. Разве что добавить возможность самостоятельно указывать свой код протекции. Но, возможно, это снизит безопасность, не знаю.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 марта, 15:23
BS-Magazines,
у нас код протекции отправитель назначает самостоятельно 🙂
cmpaukep12
6 марта, 15:08
это конечно к этой теме не имеет никакого отношение. все же. Еще в 2012 году вы объявили о запуске пополнение мобильной связи в Казахстане( конкретно интересует Beeline KZ). а пополнить не могу. (извиняюсь за ошибки)
Обновлено 6 марта, 15:09
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 марта, 15:26
cmpaukep12,
если оператора нет в этом списке, то можно выпустить в кошельке виртуальную карту и платить ею на сайте оператора. У нашей карты и кошелька единый баланс.
srtist18
6 марта, 19:16
Сегодня отправил нечаянно мошенникам деньги. Как вернуть деньги обратно? Деньги ушли на номер телефона Билайн 89625761803, в 18-41 мин. Помогите вернуть. Мой телефон 89172605358, почта marat_ shakiev@mail.ru. Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 марта, 15:50
srtist18,
если что-то подобное произошло лучше сразу же написать в поддержку. По вашему комментарию составили запрос, коллеги написали вам на почту.
mekka-spb-metrika
7 марта, 16:50
Приобрел карту Я. деньги скачал приложение. Приложение яндекс деньги. предложило использовать себя вместо гугл Пэй, согласился и сразу же после первой покупки больше 1000 р мой новый пин код оказался не верным, если использовать карту напрямую пин верный, попробовал второй раз опять не верный, позвонил в поддержку сказали меняй пин код, но я его не хочу менять он верный, недолго думая нашел решение  поменял приложение обратно на гугл Пэй и все заработало, спасибо Яндекс твоя поддержка самая лучшая.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 марта, 15:32
mekka-spb-metrika,
хотим проверить ситуацию. Пожалуйста, подскажите номер телефона, с которого звонили в поддержку, дату и время звонка.
Индира Чернышева
10 марта, 20:09
YaMoneyHelp,
Я перевела мошенникам деньги. Яндекс деньги. Лохотрон один. Как вернуть деньги?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 марта, 20:39
Индира Чернышева,
ответили вам ниже.
antosha.zdes
13 марта, 02:45
mekka-spb-metrika,
да тоже с пин-кодом проблемы были, когда устанавливал через компьютер. Потом поменял в приложении и всё заработало. Проверьте, пожалуйста
Индира Чернышева
10 марта, 20:04
Отправила мошенникам 1200 рублей,повелась. Было написано что Яндекс деньги. Как вернуть?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 марта, 20:38
Индира Чернышева,
ох :( Отправьте подтверждение перевода с описанием инцидента поддержке. Обязательно примем меры.
polattt
11 марта, 01:14
Удобная функция кода протекции Яндекс Деньги, данной примочкой пользовался в WebMoney в начале 2000 годов.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 марта, 12:59
polattt,
👌 
Алекс Грешник
11 марта, 04:07
Где можно заработать деньги 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 марта, 13:00
Алекс Грешник,
можно попробовать тут.
MAKAROF31
11 марта, 18:20
Блин не знал что есть этот код .Вчера столкнулся с мошенничеством -перевёл 1000 рублей   некому  лицу за прогноз в спорте.Ставка проиграла .тут же выгнал меня из группы и заблокировал....Продаёт выдуманные ставки-если не сойдётся -Кидает сразу Даже не написать ему ничего...Можно как то вернуть Свою тысячу или уже поздно?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 марта, 18:30
MAKAROF31,
пожалуйста, пришлите все подробности нам в поддержку. Здесь мы не можем обсуждать конкретные операции по требованиям безопасности.  
yatmanov.eugene
13 марта, 23:38
за что заблокироваои мой кошелек?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 марта, 13:42
yatmanov.eugene,
возможные причины можно прочитать в другом посте блога: https://yandex.ru/blog/money/why-block. Напишите  в службу поддержки.
Обновлено 14 марта, 13:42
Тишин Сергей
14 марта, 02:23
а толку от этого кода протекции в 2019 году ?
большинство сейчас либо рискуют деньгами или работают через гарант сервисы 
всё просто
Дмитрий Меренков
14 марта, 06:31
Это очень полезная и нужная функция, чтобы в случае ошибки при написани или оплаты кому-то чего либо, было возможно вернуть свои деньги. Буду обязательно пользоваться этой функцией. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 марта, 13:43
Дмитрий Меренков,
мы рады =)
Максим
15 марта, 17:47
Здравствуйте. Не знаю, в том ли месте пишу свое предложение, если ошибаюсь, направьте пожалуйста, в нужную ветку. Пользуюсь Яндекс Деньгами уже давно, лет пять, наверное. В последнее время продаю с помощью кнопок [сбор средств на сайте] кое-какие мелочи на сайте, используя редирект после оплаты для предоставления ссылки для скачивания файлов. Хотел спросить, можно ли как-то сделать форму для приема средств, чтобы после оплаты она, к примеру, позволяла человеку автоматически получить доступ к файлам на том же Яндекс Диске? Это было бы удобно для многих, кто на начальном этапе занимается инфобизнесом и использует формы яндекс денег для сбора средств в качестве способы оплаты своих продуктов.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 марта, 20:28
Максим,
если будут добавлены такие функции, обязательно расскажем!
Максим
15 марта, 20:45
YaMoneyHelp,
Хорошо. Спасибо за ответ.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 марта, 11:37
Максим,
🙂
mohova.liliya
22 марта, 17:59
Доброго времени суток!  Я отправила деньги 21.03.на счет 410018609340322 ошибочно. Возможно, их можно вернуть?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 марта, 17:16
mohova.liliya,
простите, что долго не отвечали — нашли ваше обращение в поддержку по этому вопросу, попросили коллегам ответить вам быстрее.
io240
30 марта, 12:26
Это только отправителя обезопасит. А получателя, если речь идёт об оплате договорённостей или с ситуацией с курьером?
Покупатель купил кроссовки и забыл передать код, деньги вернулись и собственно можно же не платить, товар уже у покупателя.
Какая то не рабочая схема?!
romakok
31 марта, 06:44
io240,
Тоже об этом подумал.
John Silver
8 августа, 14:30
io240,
Поддерживаю. Какая защита у продавца?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 августа, 18:07
John Silver,
если у физлиц нет друг к другу доверия, тогда кроссовки лучше оставить себе. В противном случае разбираться, кто прав, а кто виноват — получится только через обращение в полицию.
Андрей Забаранюк
5 апреля, 09:46
Ноль денег