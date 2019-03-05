Код протекции: фишка Яндекс.Денег, которой нет у банков

Переводили другому человеку, ошиблись в реквизитах, деньги потерялись — бывало? В Яндекс.Деньгах от таких неприятностей есть страховка: код протекции к переводам из кошелька на кошелёк. Рассказываем, что это такое.

Отправляя перевод какому-то человеку на сайте или в приложении, вы можете защитить деньги специальным «кодом протекции» — такой перевод можно получить, но нельзя сразу использовать. Алгоритм такой: вы отправляете деньги, система формирует 4-значный код протекции, адресат видит уведомление о переводе и запрос кода — если он знает код, сможет получить деньги, если нет — деньги вернутся обратно отправителю.

Пригодится, если:

— вы не уверены, что отправляете деньги на правильный номер кошелька, и хотите подстраховаться. Тогда сначала уточните у получателя, видит ли он перевод у себя в кошельке, и если видит — сообщите код.

— договорились с получателем, что передадите деньги, когда он выполнит какие-то условия.

Например, решили купить модные кроссовки лимитированной серии «с рук» — по объявлению. Продавец не хочет отправлять курьера без предоплаты, а вы не хотите рисковать деньгами. Отправьте перевод с кодом протекции: так вы подтвердите, что деньги есть. После этого дождитесь курьера, убедитесь, что товар в порядке, и сообщите продавцу код в смс или по телефону.

Или обещали ребёнку-подростку подкинуть на карманные расходы, если уберётся в своей комнате, пока вы на работе. Сделали перевод — повысили мотивацию. Код отправляете после фотографии чистой комнаты.

Защитить перевод кодом очень просто. В форме перевода на сайте поставьте «галочку» в поле «Защитить кодом протекции». В приложении при переводе в кошелёк на Яндексе жмите плюс напротив строчки «Код протекции и сообщение» — попадёте на страницу, где включается код. Задайте срок действия кода: от 1 до 365 дней. Также можете добавить сообщение получателю. Сумма перевода сначала заморозится и спишется только тогда, когда получатель укажет код протекции в своем кошельке.

Перевод отменится, а деньги разморозятся обратно, если истечёт срок действия кода или получатель три раза подряд укажет неправильный код.

Если отправляете перевод с кодом протекции, цифры не нужно запоминать. И на сайте, и в приложении код хранится в деталях операции в истории.