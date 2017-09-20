Списание с учётом курса — что это?

Ваш кошелёк — это электронный счёт в рублях. Расчёты по карте Яндекс.Денег тоже производятся в рублях, по курсу MasterCard + 2%. Узнать текущий курс в любой момент можно с помощью калькулятора MasterCard.

Когда вы платите картой Яндекс.Денег в другой валюте, через день-два в истории кошелька вы увидите дополнительное списание или зачисление небольшой суммы — несколько десятков рублей или копеек (зависит от суммы платежа). Это курсовая разница.

Вот откуда она берётся: