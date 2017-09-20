Блог Денег

Блог Денег

Списание с учётом курса — что это?

Пост в архиве.

Ваш кошелёк — это электронный счёт в рублях. Расчёты по карте Яндекс.Денег тоже производятся в рублях, по курсу MasterCard + 2%. Узнать текущий курс в любой момент можно с помощью калькулятора MasterCard.

Когда вы платите картой Яндекс.Денег в другой валюте, через день-два в истории кошелька вы увидите дополнительное списание или зачисление небольшой суммы — несколько десятков рублей или копеек (зависит от суммы платежа). Это курсовая разница.

Вот откуда она берётся:

  1. В момент платежа на карте блокируется сумма по курсу на этот момент.
  2. MasterCard обрабатывает платеж один-два рабочих дня. За это время курс валют, как правило, меняется.
  3. Окончательное списание проходит по новому курсу. Если валюта подорожала, разница спишется, если подешевела — вернётся на карту.
46 комментариев
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igorbutsky
21 сентября 2017, 12:16
А можно как-то эти записи в истории кошелька скрывать? Или объединять с тем платежом, к которому он относится. Сейчас же реально такие записи засоряют Личный кабинет.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса25 сентября 2017, 14:18
igorbutsky,
может быть, удобно будет настроить фильтры в истории? Так можно выбрать вид платежа, временной промежуток.
igorbutsky
25 сентября 2017, 14:48
Андрей Лазорев,
но ведь фильтры сбрасываются при следующем посещении кабинета, разве нет?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса25 сентября 2017, 15:00
igorbutsky,
всё так, этот способ отлично подойдёт, если нужно найти определенный платеж или подсчитать расходы за месяц. А ваше пожелание уже передали коллегам! :) 
Вадим Золотарёв
25 сентября 2017, 13:42
Был на счету остаток 9рублей и при чем очень долго,но раз и не стало даже этой хоть и не крупной суммы,куда списались деньги?!?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса25 сентября 2017, 14:21
Вадим Золотарёв,
нужно проверить. Пожалуйста, напишите нам об этом с номером кошелька. 
q12345.74
26 сентября 2017, 22:52
техподдержка отвечать будете или нет,отправил запрос 21 числа,запрос в работе под номером 12867244
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса27 сентября 2017, 12:10
q12345.74,
видим, что коллеги уже занимаются вопросом. Как только всё проверим, сразу напишем вам! 
Эвелина Бергман
25 ноября 2017, 14:34
Андрей Лазорев,
Ь
q12345.74
30 сентября 2017, 09:56
запрос  под номером 12867244,такой техподдержки я ещё негде не видел
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса2 октября 2017, 18:28
q12345.74,
проверили - коллеги не забыли о вашем вопросе, для его решения понадобилось еще немного времени. Простите за неудобства пожалуйста :(
smash.ekat
8 ноября 2017, 07:10
Здравствуйте. 01.11.17 оплатил покупку на Amazon.com в сумме $338.76. Сразу списали 20 001.42, что было по курсу на тот момент. Сегодня, 08.11 списали разницу с учетом курса 421,97 руб, в результате чего возник минусовой остаток на счете Яндекс. За неделю не было таких колебаний курса доллара, откуда возникло такое списание?
Обновлено 8 ноября 2017, 07:11
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса8 ноября 2017, 13:23
smash.ekat,
напишите нам об этом подробнее, пожалуйста, в письме на bloghelp@yamoney.ru - все проверим и поможем разобраться.
rudomainer
14 февраля 2018, 20:07
Платеж 156$ по курсу с привязанной карты. Согласно калькулятору MC на момент списания это 9,212.82р (уже с учетом 2%)  как у вас получилось 9462р?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса15 февраля 2018, 22:06
rudomainer,
конвертация проходит по курсу Mastercard+2.5%. Курс меняется несколько раз в день, и поскольку окончательное списание для платежей с любой карты может проходить чуть позже, могла возникнуть разница с калькулятором. 
fordivan
26 февраля 2018, 22:24
1) Я не платил в другой валюте 2) Списалось не пять копеек, а полная сумма. Что это?
Списание с учётом курса– 631,10 Р
26 фев, 17:59
2018 гСписание с учётом курса– 631,10 Р
25 фев, 22:09
2018 гGAZPROMNEFT AZS 143+ 631,10 Р
25 фев, 22:07
2018 гGAZPROMNEFT AZS 143– 1499,70 Р
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса27 февраля 2018, 18:53
fordivan,
коллеги уже проверяют платеж. Мы ответим вам по электронной почте - пожалуйста, не забывайте проверять "Входящие". 
Александр Маненков
19 марта 2018, 23:48
Расчёты по карте Яндекс.Денег тоже производятся в рублях, по курсу MasterCard + 2%.Это значит что с каждого платежа взымается комиссия в размере 2% от суммы?
Обновлено 19 марта 2018, 23:49
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса20 марта 2018, 12:30
Александр Маненков,
это не комиссия, а курс, по которому проходит конвертация из одной валюты в другую - курс Mastercard + 2,5 %. 
Александр Маненков
21 марта 2018, 23:42
Андрей Лазорев,
Тогда получается нет никакой разницы, платить по карте Я.Деньги и терять на конвертации 2,5% или вывести деньги из кошелька на свою карту в другой валюте и потерять 3% за вывод денег?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса22 марта 2018, 12:41
Александр Маненков,
разница есть - конвертация и комиссия совсем не похожи :) Всегда, когда вы платите или снимаете наличные в другой валюте будет происходить обмен (конвертация). 

Например, на вашей карте хранятся российские рубли, а вы хотите совершить покупку в долларах. Комиссии не будет, но будет обмен.
У нас он проходит по курсу (формуле), о котором мы написали, т.е. сегодня 1 доллар - это примерно 58.95 рублей. 

Вы можете попробовать посчитать сами, нажмите на ссылку из прошлого комментария ;) 
zavzak
1 июля 2018, 00:42
В последнее время всегда списивете курсовую разницу, и всегда написанно, что валюта стала дороже.  Очень странно… Она у вас никогда не дешевеет? 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса1 июля 2018, 14:08
zavzak,
на изменение курса мы никак не влияем, увы :( Если валюта станет дешевле, разница зачислится. 
francuzhenka85
2 августа 2018, 08:39
Здравствуйте! 06.07 и  16.07 произошло  списание с учётом курса, т.е. курсовая разница. ПОЧЕМУ???? Карта рублевая и расплачивалась ей я исключительно в России и в рублях. Почему тогда курсовая разница возникла???
Обновлено 2 августа 2018, 08:41
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса2 августа 2018, 12:48
francuzhenka85,
пожалуйста, напишите нам про это списание на supp@money.yandex.ru - проверим, в чем дело. 
Anna
10 августа 2018, 10:51
Здравствуйте! Если я потратила все деньги со счета, а потом мастеркард решает снять еще за курсовую разницу, что происходит, если денег на счете больше нет?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса10 августа 2018, 13:05
Anna,
уйдёте в минус :(
Anna
10 августа 2018, 13:14
Яндекс.Деньги,
спасибо за ответ! а что происходит с этим минусом? в какой срок его нужно погасить? какие условия такого "кредита"?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса10 августа 2018, 13:44
Anna,
никаких процентов и пеней у нас на этот счет нет. Мы просто будем ждать, когда вы погасите долг. Так что переживать не стоит :)
Anna
10 августа 2018, 13:49
Яндекс.Деньги,
спасибо большое!
Denison1988
20 октября 2018, 08:59
Система не работает. 18.10.18 произвел оплату в евро 693,18 евро (зарезервировали 53 845,51р), списание произошло 19.10.18, дополнительно списали курсовые разницы 96,59р. Хотя курс падал, а не рос. Да и по калькулятору мастеркард +2% сумма не сходится, списали большую сумму. Везде обман! Итог, лучше не оплачивать ничего с карты мастеркард в валюте!
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса20 октября 2018, 15:47
Denison1988,
напишите нам об этом платеже через форму, пожалуйста, посмотрим в чем дело и поможем разобраться. 
Виктор Арясин
2 ноября 2018, 12:44
Никогда за все время пользования картой и кошельком не было списания курсовой разницы. Откуда? Платил за мобильный телефон (мегафон). Что теперь Мегафон в валюте что-ли берет? Сумма не большая (списалась), но хотелось бы знать, почему вообще такое возможности оплате внутри России? 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса6 ноября 2018, 17:26
Виктор Арясин,
пришлите, пожалуйста, номер вашего кошелька и детали операции нам об этом в поддержку - мы обязательно все проверим.
ya.mytnik
2 ноября 2018, 19:52
Почему спасана курсовая разница, если расчет производился в рублях?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса6 ноября 2018, 17:27
ya.mytnik,
передали ваш вопрос коллегам. Скоро они все проверят и ответят на почту, привязанную к вашему кошельку.
йцукен
5 ноября 2018, 23:22
используйте КУКУРУЗУ и мозги не парьте.там курс ЦБРФ)))
alex.ustsinenka
20 февраля 2019, 10:46
А при переводе на карту банка Беларуси или съеме в банкомате белорусского банка (с карты ЯД) сумма конвертируется тоже по Mastercard или по курсу самого банка , в котором производится операция?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса20 февраля 2019, 11:19
alex.ustsinenka,
нам важно понимать, в какой валюте мы получим запрос от банка, на карту которого вы переведете деньги. Если, к примеру, это белорусские рубли, то конвертация пройдет по курсу Mastercard + 2,7%. При снятии наличных в другой валюте конвертация такая же, а комиссия за снятие наличных 3%, минимум 100 рублей.
alex.ustsinenka
20 февраля 2019, 12:33
Андрей Лазорев,
то есть, при снятии суммы с ЯНДЕКС карты в банкомате Беларуси, курс будет по Mastercard и комиссия будет 3% (минимум 100р.). А если перевод на карту белорусского банка (в бел.рублях), то курс будет по Mastercard и комиссия будет 2.7%?

у меня при переводе на бел карту комиссия получается не 2.7%, а 3%+45р почему-то
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса20 февраля 2019, 17:53
alex.ustsinenka,
комиссия 3%+45 рублей взимается при переводе из кошелька на карту. Если вы переводите деньги с карты Я.Денег на другую карту,  комиссия — 3%, минимум 100 рублей (как и при снятии наличных), плюс, если вы переводите (или снимаете) в другой валюте, то конвертация пройдет по курсу Mastercard + 2,7%. Также при переводе с карты на карту форма перевода может взимать свою комиссию.
dezar
29 марта 2019, 09:49
Странно но резервирование суммы и последующие списание никак не совпадают с вычислениями калькулятора, все время списывается больше на 100-150 рублей. Суммы вроде и не большие но хотелось бы понять ход вычислений....
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса29 марта 2019, 17:45
dezar,
курсовая разница списывается или начисляется в момент окончательного списания суммы магазином в автоматическом режиме — по курсу MasterCard. Проверить его можно на их сайте.
dezar
29 марта 2019, 10:06
Судя по комментариям типичная проблема это списание денег по завышеному курсу, при всем желании подогнать сумму конвертации через калькулятор не получается, написать в поддержку тоже та еще задача т.к. яндекс видимо не считает проблему типичной и в тематических ссылках ее нет а свободная форма запроса отсутствует от слова совсем....
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса29 марта 2019, 17:49
dezar,
ответили вам выше. Поддержке можно написать тут. Выберите тему "Банковская карта Яндекс.Денег" и что случилось: Проблема при платеже картой. 


Коллеги могут проверить.
Обновлено 29 марта 2019, 17:49
el5ki
сегодня, 11:36
добрый день. с мая месяца 2019 года, зачислений "курсовой разнице" было пересчитать по пальцам, всегда идут списания. это значит рубль постоянно падает или тут какая то особенная биржа? поясните, пожалуйста, ибо при активном использовании карты, есть что ощущение что курсы и списания не сойдутся... 
Обновлено сегодня, 11:37