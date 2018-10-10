Блог Денег

Блог Денег

Запрос денег — удобная функция приложения Яндекс.Денег

Из мобильного приложения Яндекс.Денег можно попросить другого человека прислать вам денег. Разбираемся, как и зачем это делать.

Как запрашивать деньги

  • В приложении откройте в раздел «Переводы» → «Запросить деньги» → «Новый запрос».
  • Назовите запрос так, чтобы и вам, и получателю было понятно, о чём речь (например, «за пиццу в пятницу») — и сумму к оплате. 
  • Приложение сформирует ссылку для оплаты — её можно отправить по e-mail, в мессенджере, соцсетях или смс. 
  • По ссылке открывается форма оплаты с уже заполненной суммой и номером кошелька. Заплатить можно из кошелька или карточкой любого банка. Вам поступит сумма за вычетом комиссии — 0,5% за платеж из кошелька, 2% — за платеж картой.  
  • В истории запросов отразится, что долг оплачен. 

Когда может пригодиться запрос денег

В семье есть детсадовец или школьник, вы состоите в родительском комитете и постоянно собираете на праздники, подарки, поездки в театр и музей. Запрос упростит задачу — напомнит всем родителям о сборе и даст возможность перекинуть деньги в пару кликов. Вы можете прислать отдельный запрос каждому родителю, а можете кинуть ссылку в общий родительский чат. Один запрос можно оплачивать несколько раз. 

На собрании жильцов кипят страсти, чужаки постоянно паркуются во дворе — большинством голосов решили собрать деньги и установить шлагбаум. Вас назначили казначеем. Наверняка, не все запомнили, сколько и куда сдавать. Рассылаете соседям запрос на обговоренную сумму. 

Съездили в супермаркет, закупились на шашлыки для целой компании, оплатили общий счёт в кафе или заказали в офис пиццу на свои кровные. Помогите друзьям и коллегам скинуться.

Бывший муж забыл прислать алименты. Освежите ему память.

Сосед месяц назад занял пять тысяч «всего на неделю». Намекните ему, что пора — запросите денег.

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44 комментария
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za4еmpеrm
10 октября 2018, 12:03
"Бывший муж забыл прислать алименты. Освежите ему память." Сильно)))
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 октября 2018, 14:31
za4еmpеrm,
спасибо ;)
za4еmpеrm
10 октября 2018, 14:37
YaMoneyHelp,
Вообще не за что. Ваш блог просто с удовольствием читать можно - юморной слог, приятно так написано всё.

Вы бы как-то это в массы пустили... Ну к тем, у кого реально есть деньги.
Обновлено 10 октября 2018, 14:41
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 октября 2018, 14:50
za4еmpеrm,
нам очень приятно! ❤️
Артем Юхименко
4 февраля, 06:40
za4еmpеrm,
есть способ лучше напомнить - судебные приставы))
Тарас
10 октября 2018, 12:17
Эх, Яндекс, спасибо, но лучше бы вы биржу сделали, например, как exchanger у Вебмани. Или депозиты.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса10 октября 2018, 15:08
Тарас,
мы Yammi сделали: https://yammi.io/ :)
Тарас
10 октября 2018, 16:19
Яндекс.Деньги,
знаю, но он только для граждан РФ(
Uladzimir
10 октября 2018, 12:23
Нужно собрать с 10 человек по 100 рублей, но так как комиссия с получателя, то нужно собирать как минимум по 102 рубля, но если переведут с кошелька то останутся лишние деньги, если по 100 то своими доложить. 🤔
Ну или добавили бы галку с кого брать комиссию с получателя или отправителя.
А так проще написать номер кошелька и сумму, тогда комиссия с отправителя и тогда уже пусть сами решают как им выгоднее переводить, а я получу именно столько сколько нужно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 октября 2018, 14:33
Uladzimir,
передадим коллегам вашу идею, спасибо!
im3703737
10 октября 2018, 12:33
Так и военкомат начнет слать запросы, потому что у мужчин какой долг? Долг служить Родине
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса10 октября 2018, 15:08
im3703737,
а что, идея!
Анатолий Кузьмич
11 октября 2018, 15:42
Жители США смогут оплачивать мои запросы со своих карт? или только СНГ ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 октября 2018, 16:54
Анатолий Кузьмич,
к сожалению, нет :( Подходящие карты для пополнения кошелька найдёте тут.
historydow
23 октября 2018, 07:04
Приставы лучше освежают память забывчивому мужу)))) 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 октября 2018, 11:47
historydow,
когда в ход идет тяжелая артиллерия 😂
Айдар Низамутдинов
24 октября 2018, 21:02
Здравствуйте сейчас оплатил камисии от сбербанка Яндекс деньги а мне ни чего не поступило куда обращаться
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 октября 2018, 12:36
Айдар Низамутдинов,
пришлите, пожалуйста, копию чека/квитанции платежа нам в поддержку, чтобы мы все проверили.
bykov4ndreika
26 октября 2018, 19:16
ООтлично
zavlonebotov
2 ноября 2018, 20:55
Kak mojna sabirad dengi
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 ноября 2018, 15:28
zavlonebotov,
есть разные способы - в помощи рассказывали о них :)
zagidat.abdulgalimova
4 ноября 2018, 20:57
здравствуйте  я не могу  сваи деньги не куда отправьт 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 ноября 2018, 10:34
zagidat.abdulgalimova,
пришлите, пожалуйста, копию вашего паспорта нам в поддержку - обязательно во всем разберемся.
larisabuzaeba1958
24 декабря 2018, 05:16
У меня с телефона яндекс деньги изчезли.как востановить?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 декабря 2018, 15:07
larisabuzaeba1958,
пожалуйста, напишите нам об этом через форму — проверим детали и примем меры. 
nikita123tihonov
2 января, 20:03
Здравствуйте.
Владелец кошелька 410016890534433 просит вас отправить деньги.
студия звукозаписи для рэп музыки
№ SBT6wwOfuNw.190102.
Помогите!
К оплате
3000 руб.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 января, 13:56
nikita123tihonov,
что случилось? 
MAZ370
13 января, 20:48
Добрый день! Скажите, пожалуйста, можно ли вообще удалить или редактировать запрос денег?

a.gosdepa
31 января, 15:58
Как удалить запрс 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 января, 17:06
a.gosdepa,
пока, к сожалению, такой возможности нет, но мы над этим работаем!
maxshvedov
1 февраля, 22:22
Ето конечно в духе времени, но очень не хватает паблик режима, с открытыми транзакциями, и чтобы можно было настраивать режими приватности, для всех видно, кто сколько закинул, или только для тех, кто закинул, или как на данный момент, только для того, кто создал сбор.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 февраля, 18:32
maxshvedov,
спасибо за идею. Передадим ее команде! 
Сергей
19 февраля, 20:35
Когда карты лояльности придут в андроид-версию?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 февраля, 08:54
Сергей,
как только придут мы сразу об этом расскажем ;)
coonstantinov
22 февраля, 16:57
Я даже не зарегистрирован на кошельке, но пришёл чей - то запрос о переводе большой суммы денег.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 февраля, 17:38
coonstantinov,
пожалуйста, расскажите об этом поддержке. Примем меры.
BadBadGirl
3 мая, 21:01
Получила сегодня один официальный запрос, второй не совсем (спам со вложенной ссылкой на официальный яндекс запрос). И оба от мошенников =)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 мая, 13:47
BadBadGirl,
к сожалению, мошенники часто подделывают форму и делают рассылку. Главное — не отправлять денег и сразу сообщать об этом поддержке.
nelli.streletskaya
8 мая, 18:17
Добрый день! А есть ли возможность узнать, кто именно отправил платёж? Если ведь сбор общий, как в примере про родительский совет или соседей, то важно понимать кто именно деньги сдал, а кто нет.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 мая, 16:26
nelli.streletskaya,
в этой форме поля для комментариев нет, но отправитель может после сообщить вам, как и когда делал перевод. Вы можете принимать переводы и другими способами, например, приложив визитку кошелька — на ней есть такое поле. Найти ее можно нажав на номер кошелька на сайте, во всплывающем окне появится нужный пункт.
abutrail
9 июня, 18:59
А как удалить запрос
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 июня, 13:01
abutrail,
увы, такой возможности сейчас нет — работаем над такой функцией. 
bayahymetova
5 июля, 23:38
Мой денги
sergeu.matyasov
сегодня, 00:09
А как можно удалить созданный по случайности запрос, чтобы не висел просто так