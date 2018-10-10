Запрос денег — удобная функция приложения Яндекс.Денег

Из мобильного приложения Яндекс.Денег можно попросить другого человека прислать вам денег. Разбираемся, как и зачем это делать.

Как запрашивать деньги

В приложении откройте в раздел «Переводы» → «Запросить деньги» → «Новый запрос».

Назовите запрос так, чтобы и вам, и получателю было понятно, о чём речь (например, «за пиццу в пятницу») — и сумму к оплате.

Приложение сформирует ссылку для оплаты — её можно отправить по e-mail, в мессенджере, соцсетях или смс.

По ссылке открывается форма оплаты с уже заполненной суммой и номером кошелька. Заплатить можно из кошелька или карточкой любого банка. Вам поступит сумма за вычетом комиссии — 0,5% за платеж из кошелька, 2% — за платеж картой.

В истории запросов отразится, что долг оплачен.

Когда может пригодиться запрос денег

В семье есть детсадовец или школьник, вы состоите в родительском комитете и постоянно собираете на праздники, подарки, поездки в театр и музей. Запрос упростит задачу — напомнит всем родителям о сборе и даст возможность перекинуть деньги в пару кликов. Вы можете прислать отдельный запрос каждому родителю, а можете кинуть ссылку в общий родительский чат. Один запрос можно оплачивать несколько раз.

На собрании жильцов кипят страсти, чужаки постоянно паркуются во дворе — большинством голосов решили собрать деньги и установить шлагбаум. Вас назначили казначеем. Наверняка, не все запомнили, сколько и куда сдавать. Рассылаете соседям запрос на обговоренную сумму.

Съездили в супермаркет, закупились на шашлыки для целой компании, оплатили общий счёт в кафе или заказали в офис пиццу на свои кровные. Помогите друзьям и коллегам скинуться.

Бывший муж забыл прислать алименты. Освежите ему память.

Сосед месяц назад занял пять тысяч «всего на неделю». Намекните ему, что пора — запросите денег.

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