С чего начать инвестировать: советы экспертов

Существует миф, что инвестировать сложно и не каждому под силу, хотя для этого достаточно иметь под рукой смартфон. В разделе «Инвестиции» — «БКС брокер» приложения Яндекс.Денег можно самостоятельно инвестировать в акции российских и зарубежных компаний, корпоративные и государственные облигации, а также иностранные валюты. Рассказываем, как сделать первые шаги на фондовом рынке и не бояться неудач.

С какой суммы начать

Для старта подойдёт любая сумма. Например, 1 500 рублей хватит, чтобы купить одну российскую облигацию и на практике узнать, как работает рынок инвестиций. За небольшие деньги сможете воспользоваться тем же набором инструментов, что и инвесторы с миллионами.

Какие инструменты выбрать

В разделе «БКС брокер» приложения Яндекс.Денег можно самостоятельно инвестировать в акции, облигации и валюту — выбирайте, что подходит именно вам. Решили начать с акций? Остановитесь на крупных известных компаниях. Можно начать с «голубых фишек», они самые ликвидные и их легче спрогнозировать. Например, Bank of America, Boeing, Caterpillar, «Газпром», ЛУКОЙЛ и т.д.

Все равно сложно решить, какие акции выбрать

Не получается определиться с активами — прислушайтесь к профессионалам. В разделе «БКС брокер» приложения Яндекс.Денег есть инвестиционные идеи от экспертов фондового рынка с подробными аргументами «за» и «против».

Для каждой инвестидеи показана потенциальная доходность, если купить ценные бумаги сейчас, и сроки реализации. Они могут составить от нескольких дней до нескольких месяцев — удобно планировать инвестиции и спрогнозировать выход из рынка, если понадобятся деньги. Основной параметр инвестидеи — цена. Следите за ее движением и закрывайте позиции при достижении прогноза. Иногда идея может реализоваться раньше или позже ожидаемого срока.

Например, торговый план инвестидеи по акциям ФСК ЕЭС выглядел так: покупка от уровня 0,18378 рублей с целью в 0,1923 рубля на срок 29 дней. Потенциальная доходность сделки ожидалась на уровне 4,6%. Идея реализовалась раньше срока с лучшим результатом — через 8 дней после старта с доходностью 4,64%.

Как относиться к потерям

В одни дни результат будет положительным, в другие — отрицательным. Начните с сумм, которые не подорвут ваш бюджет, тогда неудачи не будут болезненными. Когда наберетесь опыта, то научитесь выходить в плюс и можно будет увеличить вложения. При долгосрочных инвестициях больше шансов на положительный результат, можно просто дождаться, когда рынок развернется в вашу пользу.

Как считать доход

Оценивайте не абсолютную, а относительную величину дохода. При небольших стартовых суммах и результат может показаться незначительным. Чтобы правильно оценить эффективность, считайте доход в процентах от вложений. На крупных суммах доход больше, но и риски выше.

Если не хочется рисковать

Для первых шагов на фондовом рынке рассмотрите активы с низким риском. Например, облигации федерального займа (ОФЗ) — ценные бумаги, выплаты по которым осуществляет и гарантирует государство. Одна ОФЗ стоит около 1 000 рублей.

Инвестирование – как копилка

Когда бросаешь мелкие деньги в копилку, не замечаешь, как набирается внушительная сумма. Если понемногу покупать ценные бумаги, то сбережения можно не только хранить, но и приумножать. Начните с небольшой суммы прямо сейчас.

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