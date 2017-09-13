7 сентября блогер Анатолий Шарий опубликовал на своём YouTube-канале видео с рассказом о потерявшемся переводе из зарубежного банка: деньги были отправлены на кошелёк в Яндекс.Деньгах, но не пришли, а служба поддержки в телефонном разговоре не смогла дать подробности перевода. После этого автор публично обвинил компанию Яндекс.Деньги в пропаже средств и потребовал их возврата.

Что уже известно*: деньги не приходили на кошелёк, а «застряли» по пути. То есть, никто их не списывал с кошелька и не присваивал. На данный момент мы помогаем Анатолию с поиском платежа и запросами к банку-отправителю.

*Дополнение от 15.09: проблема решена, разыскиваемый платёж поступил на счёт

К сожалению, сегодня Анатолий опубликовал второе эмоциональное видео, где рассказал, что Яндекс.Деньги «отказались от платежа по неизвестным причинам». Это не так, мы проверили несколько раз: платёж не приходил и мы его не отклоняли — он просто до нас не дошел. Ниже мы подробнее рассказываем о том, как устроены международные переводы, и что предприняли Яндекс.Деньги для помощи Анатолию в этой ситуации.

Как перевод из иностранного банка попадает в кошелёк

Переводы между банками в иностранной валюте пересылаются через систему SWIFT. Из банка отправителя в банк получателя деньги попадают не напрямую, а через иностранные банки-корреспонденты — так устроена эта система. В конце перевод поступает в наш банк, и мы автоматически зачисляем его на кошелёк.

Если платёж не пришел, самый быстрый способ узнать, где он — получить SWIFT-квитанцию у банка, из которого вы отправили деньги. В ней подробная информация о движении платежа из банка в банк. Из неё можно узнать, где «застрял» перевод, и связаться с нужным банком для выяснения ситуации. Быстрее всего банк-отправитель предоставляет такой документ тому, кто отправлял деньги.

Что мы сделали для поиска платежа

Поскольку SWIFT-квитанции от банка-отправителя у нас нет — мы самостоятельно предприняли такие меры для розыска платежа:

Мы инициировали розыск в банке, где открыт наш счёт для переводов из-за рубежа. Наш банк подтвердил, что перевод не поступал к ним. Мы сразу написали об этом клиенту и рекомендовали обратиться за помощью в его банк. В это время наш банк-корреспондент отправил запросы о разыскиваемом переводе в систему SWIFT, но не получил никакой дополнительной информации по этим платежам. Мы переслали ответ нашего банка клиенту и отправили образец SWIFT-квитанции, чтобы он запросил в своём банке именно этот документ. До сих пор никаких сведений о розыске перевода со стороны банка отправителя мы так и не получили. Банк, в котором открыт наш корреспондентский счет, ещё раз подтвердил, что по обсуждаемым SWIFT-транзакциям деньги так и не поступили. Это значит, что перевод должен вернуться на счет отправителя. К сожалению, мы не знаем, в какой срок участвующие в переводе банки вернут платеж. Мы написали об этом клиенту.

Всё это время, начиная с первого обращения клиента к нам 28 августа, служба поддержки отвечала на письма клиента и сообщала о каждом шаге поисков, как только у нас появлялась новая информация.

Где же деньги?

Задержка в обработке перевода может возникнуть в результате технического сбоя или внутренних ограничений на стороне любого из банков, которые обрабатывают перевод. Что бы ни случилось с переводом, информация об этом появляется в системе SWIFT, таким образом по SWIFT-квитанции можно разыскать платеж.

Если на пути перевода возникла вынужденная остановка — для возобновления движения может потребоваться время, а иногда перевод просто не исполняется и возвращается отправителю.

Важно понимать: никто не может украсть деньги, отправленные из банка в банк. Но их поиск может занять долгое время, если банк-отправитель по просьбе клиента не приложит усилия к выяснению информации со своей стороны.

О работе службы поддержки

В финансовой организации операторы колл-центра не всегда могут ответить по телефону на вопросы, затрагивающие конфиденциальную информацию — но всю информацию по мере появления мы предоставляли в переписке. С сотрудницей, общавшейся с Анатолием по телефону, мы провели дополнительный инструктаж по клиентоориентированности.

Что мы делаем сейчас*

Мы не оставляем ситуацию без внимания и готовы участвовать в её решении до тех пор, пока деньги не вернутся к отправителю. Для этого нужны усилия со всех сторон: самого клиента, банка-отправителя и банков-корреспондентов. Сейчас для возвращения денег клиенту нужно постараться добиться максимально объективной информации у иностранного банка, где был отправлен перевод.

*Дополнение от 15.09: разыскиваемый платеж поступил 15 сентября в банк, обслуживающий пополнение в евро, и был зачислен на кошелёк получателя.