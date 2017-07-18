Блог Денег

Блог Денег

Летний кэшбэк: бесконтактная оплата и сервисы Яндекса

Платить Яндекс.Деньгами не только удобно и быстро, но и выгодно. Рассказываем, за какие платежи и покупки этим летом вы получите кэшбэк на кошелёк.

Кэшбэк за бесконтактную оплату

Такси, фастфуд, заправки, кинотеатры — для кэшбэка мы выбрали самые классные категории, где вы чаще всего платите бесконтактно. Чтобы получить кэшбэк 5%, покупайте c Apple Pay и картой Яндекс.Денег, или используйте бесконтактную оплату в нашем приложении для Android. Вся информация об этой акции — тут. 

Кэшбэк в сервисах Яндекса

Из кошелька можно платить практически где угодно, но нам приятно, когда вы платите именно на Яндексе : ) Этим летом возвращаем вам 10% от суммы платежей в 10 сервисах Яндекса.

Просто платите за

•  поездки на Такси,

•  подписку на Музыку,

•  билеты в Автобусах и Афише,

•  место на Диске или Парковках,

•  объявления в Недвижимости или на Авто.ру,

•  покупки на Маркете,

•  консультации в Здоровье.

Платить можно кошельком, привязанной к нему картой или карточкой Яндекс.Денег — пластиковой или виртуальной. Полные правила акции — тут.

52 комментария
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Александр Титенко
19 июля 2017, 11:56
Завёл себе яндекс деньги а потом решил посмотреть как этим пользоваться в казахстане и вдруг понял что или я совсем дурак или этот сервис геморой.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса19 июля 2017, 14:07
Александр Титенко,
, а с чем именно не разобрались? Расскажите, пожалуйста. 


В Казахстане Яндекс.Деньгами можно пользоваться, а если пройти идентификацию, то платить получится в любом магазине мира. 
TyanaVida
сегодня, 08:52
Андрей Лазорев,
Не в любом магазине мира. До сих пор в Узбекистане можно оплатить покупку только в Ташкенте и только в Корзинке. Это очень печально. Приходится обналичивать в банкомате и только потом тратить. 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндексасегодня, 14:17
TyanaVida,
а что выдает терминал при оплате? Расскажите, пожалуйста, об этом поддержке с номером кошелька и датой, временем и суммой этих неуспешных платежей — все проверим.
i5455
19 июля 2017, 15:25
Хм... оплатил покупку на 10К на маркете яндекс.деньгами, кешбека нет... что пошло не так?)) 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса19 июля 2017, 17:46
i5455,
нужно проверить, почему так. Расскажите нам, пожалуйста, про платёж подробнее в письме на bloghelp@yamoney.ru 
i5455
19 июля 2017, 18:19
Андрей Лазорев,
Быть может дело в дате, т.к. оплачивал 17го числа, не знаю, была ли эта акция актуальный на тот момент времени. Если так, можно и разобраться, я только за)) 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса20 июля 2017, 18:06
i5455,
По условиям, акция действует с 15:00 17 июля 2017 г. - если ваш платеж был совершен после этого времени, то напишите нам, пожалуйста, как мы советовали выше.
i5455
20 июля 2017, 19:49
Андрей Лазорев,
увы и ах((( Платеж 17 июл 12:09... обидно((((
Павел
21 июля 2017, 00:09
Здравствуйте, эксперимента ради оплатил подписку на Яндекс.Музыке, однако мгновенного, как говорится в анонсе акции, 10% кэшбэка не обнаружил в своём кошельке.. 
Нужно ждать какое-то время, или начисления происходят не в автоматическом режиме? (O_o) ;-)
С уважением,
Павел
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса21 июля 2017, 14:17
Павел,
Разберемся в чем дело - напишите нам, пожалуйста, с номером кошелька и подробностями платежа (дата, время, сумма) на bloghelp@yamoney.ru.
Павел
21 июля 2017, 15:12
Андрей Лазорев,
, Добрый день. Отправил вам письмо с деталями платежа. Однако возник ещё один вопрос - веб версия и мобильная версия похоже сильно различаются по функционалу. По крайней мере в мобильной версии товар промокод Яндекс.Музыки явным образом по поиску не нашелся, можно было только воспользоваться полной веб версией на компьютере. Хотелось бы полного соответствия мобильной и полной версий..
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса24 июля 2017, 12:11
Павел,
записали ваше пожелание. В мобильной версии можно платить нашей картой — кэшбэк тоже будет.
Павел
29 июля 2017, 22:10
Яндекс.Деньги,
Мдя, кэшбэк для своих, а я видимо для Яндекса не свой :-)
Прошло полторы недели с платежа за месячный код на яндекс музыку, а кэшбэк и ныне там...
И по тикету открытому вопрос никак не решается..
И дело ведь вовсе не в этих несчастных нескольких рублях, дело в том что стоит подумать пользоваться ли подобными заманчивыми предложениями в будущем, если по пустяковым поводам разводить переписку..
Как то так.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса1 августа 2017, 14:42
Павел,
Простите, пожалуйста, за ожидание, ответили вам по электронной почте. 
shulakoff.ekb2016
16 сентября 2017, 19:06
Андрей Лазорев,
Нечего шифроваться! Даёшь гласность!!!
lenovon002
21 июля 2017, 14:19
Здравствуйте! Хотел узнать, что значит -  "можно платить с привязанной к кошельку карты"? Вот я например привязал свою карту к кошельку, теперь я хочу сделать заказ на яндекс.маркете. При оплате мне даётся выбор - либо кошельком яндекс денег либо картой (моя карта уже привязана). Какой вариант оплаты мне выбрать, чтобы оплатить привязанной к кошельку картой?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса23 июля 2017, 18:24
lenovon002,
Если карта уже привязана, можно выбрать кошелек для оплаты. 
onlyspamers
25 июля 2017, 23:09
Андрей Лазорев,
Вы, возможно, не поняли вопроса. При оплате заказа есть выбор: или картой или кошельком. По условиям акции оплата должна быть через кошелек. Карта привязана, но сервис маркета предлагает оплатить из кошелька, где денег нет, оплатить с привязанной к кошельку картой сервис не предлагает. Возникает ошибка - недостаточно средств в кошельке. Как быть?
lenovon002
22 июля 2017, 09:10
Ответьте пожалуйста на вопрос заданный мной выше
fwtome
22 июля 2017, 20:47
lenovon002,
Лучше напишите в сообществе Яндекс-Денег ВКонтакте или Фейсбуке, там быстрее ответят. А здесь старый форум, и почти нет никого. 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса23 июля 2017, 18:25
fwtome,
мы тут :)
fwtome
24 июля 2017, 12:09
Андрей Лазорев,
вы сами всё знаете про старый движок этого форума. 
sobolevskaya1953
22 июля 2017, 12:45
  Добрый день. За мобильную связь  с кошелька кэшбэк полагается или нет? Спасибо
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса23 июля 2017, 18:54
sobolevskaya1953,
 сейчас можно получать кэшбэк за другие платежи - и их очень много :) Список можно уточнить в условиях акции
ya.nnm007
29 июля 2017, 10:53
Здравствуйте, я хочу купить смартфон в интернет магазине, в Яндекс маркете, как мне правильно оплатить, чтобы получить кешбек 10%?
ya.nnm007
29 июля 2017, 11:08
Здравствуйте, я хочу купить смартфон в интернет магазине, в Яндекс маркете, как мне правильно оплатить, чтобы получить кешбек 10%?
Есть Яндекс кошелёк, привязанная к нему виртуальная Яндекс карта, и привязанная эта карта к applepay. 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 августа 2017, 15:35
ya.nnm007,
для этого надо заплатить на Яндекс.Маркете, не переходя на страницу магазина, — нашей картой или кошельком.
ya.nnm007
29 июля 2017, 12:22
Нашёл. Ставлю галку "оплата на маркете" и появляется возможность оплатить в корзине из кошелька или с карты. Но цены на смартфоны предлагаются уже на 10-15% выше. Смысл в таком кешбеке? 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса30 июля 2017, 13:08
ya.nnm007,
акция правда действует при оплате именно на сайте Яндекс.Маркет. Для покупок из корзины тоже часто бывают хорошие цены, надеемся,  удастся и найти выгодный вариант, и получить кэшбэк ;) 
Kamelin
30 июля 2017, 10:52
Акция закончена???
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса1 августа 2017, 14:55
☆ Kamelin,
нет, эти акции сейчас действуют.
Kamelin
1 августа 2017, 18:59
Андрей Лазорев,
, а почему акция про 5% пропадала на несколько дней?! И акции 10% и 5% не суммируются? Выбирается одна при плате допустим Яндекс.такси через Apple Pay?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса2 августа 2017, 15:12
☆ Kamelin,
куда пропадала? Да, выбирается только одна акция. 
izstai
31 июля 2017, 00:42
Да уж, заказала я себе карту яндекс денег и ни ответа, ни привета, уже недели три. Карта наверное пешком в Подмосковье идет. Начинаю жалеть.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса1 августа 2017, 15:48
izstai,
видим ваше письмо в поддержку по этому вопросу - коллеги ответили, посмотрите, пожалуйста.
Relapse.11
31 июля 2017, 17:04
Добрый день.

Пожалуйста, необходима консультация. Хочу приобрести фотоаппарат Nikon A900 Coolpix. На Яндекс Маркете нашел необходимый мне товар, дальше нажимаю на кнопку: оформить заказ. Среди всего прочего вижу, что внизу есть пункт выбора способа оплаты, у данного товара можно выбрать лишь наличный способ. Вопрос: будет ли начислен кэшбек 10% на этот товар, если да - то каким образом?

Ну и подскажите, пожалуйста, если акция уже закончилась, чтобы я знал.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса1 августа 2017, 16:58
Relapse.11,
акция действует для оплаты через кошелек или с карт Яндекс.Деньги, подробнее прочитать про условия можно у нас на сайте
kirill
9 августа 2017, 22:20
Андрей Лазорев,
подскажите, пожалуйста, если я оформлю заказ полностью на Яндекс.Маркете (в способе оплаты присутствует только "Наличными при получении"), но при получении оплачу картой Яндекс денег, будет ли это считаться оплатой в рамках сервиса Яндекс.Маркет?
Обновлено 9 августа 2017, 22:22
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса11 августа 2017, 16:19
kirill,
для участия в акции оплатить нужно именно на сайте Яндекс.Маркет, к сожалению, оплата при получении не подходит. 
super.uvaysov71
2 августа 2017, 11:25
Я сегодня заплатил карточкой в "магните" купил корм для котенка, заплатил в "Табакерке" купил два блока сигарет, купил в военторге погоны, купил в ларьке хлеб и колбасу по карточке, а теперь вопрос: я получаю с этих покупок кэшбэк?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса2 августа 2017, 14:58
super.uvaysov71,
если МСС-коды покупок подходят по условиям акции, то кэшбек будет. Полный список кодов можно посмотреть тут. Если код соответствует, то напишите нам об этом, пожалуйста.
FlyUp
7 августа 2017, 10:20
Сегодня первый раз не получил кэшбэк по акции за бесконтактную оплату. Платил в том же заведении, где обычно обедаю. 
Написал в тех.поддержку.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса7 августа 2017, 17:44
FlyUp,
видим ваше письмо - все проверим и ответим на почту!
Leonid
10 августа 2017, 08:24
Акция с 5% действует? Или согласно п.5.2 приостановлена?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса11 августа 2017, 16:21
Leonid,
мы продлили акцию :)
OvchinnikovUriyAndreevitch
14 августа 2017, 02:51
Забыли подчеркнуть на видном месте, что покупки на Маркете возможны  с возвратом 10% только тех товаров, где есть кнопка "В корзину" прямо на сайте Маркета. Может, я что-то не понимаю, но из раздела Сад-огород я таких не нашел. Скидок нет. Смахивает на простое мошенничество - зачем мне все эти ухе оформленные кошельки и карты Яндекс денег??? Получается, что я и есть лох. А Яндекс теряет уважение к себе - китайцы много порядочнее.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса17 августа 2017, 16:56
OvchinnikovUriyAndreevitch,
для получения кэшбэка платить надо на сайте/приложении сервиса Яндекса, да. В разделе Сад-огород у магазинов тоже есть возможность принимать заказы на Маркете, в том чиссле и с оплатой Я.Деньгами. А использовать ли эту возможность - решает каждый магазин сам. 
Игорь
1 сентября 2017, 22:23
День добрый. Действует ли кэшбэк при оплате услуг сервиса профи.ру?  оплачиваю с кошелька (виртуально)
art-photo1
5 сентября 2017, 11:41
Сегодня акция от яндесденьги кешбэк 10%. При покупках на Алиэкспресс сразу 10% падет от суммы покупки на кошелёк, но 2 дня назад сделал покупку на Алиэкспресс на сумму более 4000 руб. и 10% от этой суммы до сих пор не упало. В чём дело?
Sergey-nik1970
28 октября 2017, 16:27
Здравствуйте! Кэшбек 10% на ЯндексМаркете еще работает?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса30 октября 2017, 12:10
Sergey-nik1970,
привет! Работает - на сайте в разделе "Скидки и бонусы"  писали об этом.