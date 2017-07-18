Летний кэшбэк: бесконтактная оплата и сервисы Яндекса

Платить Яндекс.Деньгами не только удобно и быстро, но и выгодно. Рассказываем, за какие платежи и покупки этим летом вы получите кэшбэк на кошелёк.

Кэшбэк за бесконтактную оплату

Такси, фастфуд, заправки, кинотеатры — для кэшбэка мы выбрали самые классные категории, где вы чаще всего платите бесконтактно. Чтобы получить кэшбэк 5%, покупайте c Apple Pay и картой Яндекс.Денег, или используйте бесконтактную оплату в нашем приложении для Android. Вся информация об этой акции — тут.

Кэшбэк в сервисах Яндекса

Из кошелька можно платить практически где угодно, но нам приятно, когда вы платите именно на Яндексе : ) Этим летом возвращаем вам 10% от суммы платежей в 10 сервисах Яндекса.

Просто платите за

• поездки на Такси,

• подписку на Музыку,

• билеты в Автобусах и Афише,

• место на Диске или Парковках,

• объявления в Недвижимости или на Авто.ру,

• покупки на Маркете,

• консультации в Здоровье.

Платить можно кошельком, привязанной к нему картой или карточкой Яндекс.Денег — пластиковой или виртуальной. Полные правила акции — тут.