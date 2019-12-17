В Яндекс.Деньгах началась суперигра чат-квеста «Манилэндия», где можно получить новогодние предсказания от Железной Крысы и свой кусочек от 100 миллионов баллов. Рассказываем, как выигрывать баллы и узнать, что ждёт вас в следующем году.

Как вступить в суперигру

Всего два условия:

у вас именной или идентифицированный кошелёк;

вы выполнили первые два задания чат-квеста «Манилэндия».

Предсказания от Железной Крысы

2020 — год Железной Крысы, которая отличается мудростью и умением извлечь выгоду из любой ситуации. Переходите в календарь и кликайте на карточки с предсказаниями. Каждый день в календаре открывается по одной новой карточке, а своими предсказаниями можно поделиться в соцсетях.

Раскрутите снежинку и выиграйте

В этом разделе суперигры вы можете раскрутить снежинку и выиграть баллы. Именно здесь пригодятся кристаллы, которые вы заработали, выполняя задания «Манилэндии». Каждая попытка раскрутить снежинку стоит 30 кристаллов — каждый раз можно выиграть от 50 до 4 000 баллов. Количество попыток не ограничено.

Сколько продлится суперигра

Получать предсказания от Железной Крысы и крутить снежинку, чтобы выиграть баллы, можно до 13 января. Потом суперигра прекратится, но «Манилэндия» на этом не закончится! Продолжайте выполнять задания и собирать кристаллы. Они понадобятся в новой суперигре. Но это уже совсем другая история, которая ждёт нас в новом 2020 году. Удачи и следите за новостями =)