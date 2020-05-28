Суперигра в «Манилэндии»

В Яндекс.Деньгах началась суперигра чат-квеста «Манилэндия», где не будет проигравших! Рассказываем, что делать.
Как вступить в суперигру
Обязательное условие: вы — участник второго сезона «Манилэндии» и у вас есть кристаллы. Или можете вступить в игру прямо сейчас и их заработать.
Чтобы суперигра началась, на странице «Манилэндии» откройте вкладку «Суперигра» и нажмите кнопку «Играть».
К кнопке два пути:
- В мобильном приложении Яндекс.Денег, если у вас Android, открывайте «Каталог» — «Игры Денег». В iPhone на главном экране нажмите на «Баллы» — перейдёте в раздел «Кэшбэк, скидки, акции» — «Получите больше баллов».
- Вступите в игру на сайте Яндекс.Денег.
Как играть
Подчините космос себе — вращайте планеты и получайте за это вознаграждение. Каждая попытка стоит от 25 до 100 кристаллов — именно сейчас пригодится то, что вы заработали, выполняя задания «Манилэндии». Если у вас остались кристаллы после первого сезона «Манилэндии», но вы не стали участвовать во втором — самое время передумать, вступить в игру и начать выигрывать.
Всего три планеты:
- Седна — одна попытка её раскрутить стоит 25 кристаллов,
- Антарес — 30 кристаллов,
- Фомальгаут — 100 кристаллов.
Чем дороже планета, тем выше вероятность выиграть баллы. Игра беспроигрышная — за каждое вращение вы гарантированно что-то получите, можно выиграть до 4 000 баллов или кристаллы. 1 балл = 1 рубль. Количество попыток не ограничено.
Сколько продлится суперигра
Крутить планеты будем до 30 июня. Потом суперигра прекратится, но «Манилэндия» не закончится. Продолжайте выполнять задания и собирать кристаллы, а мы придумаем новые приключения и призы.