Суперигра в «Манилэндии»

В Яндекс.Деньгах началась суперигра чат-квеста «Манилэндия», где не будет проигравших! Рассказываем, что делать.

Как вступить в суперигру

Обязательное условие: вы — участник второго сезона «Манилэндии» и у вас есть кристаллы. Или можете вступить в игру прямо сейчас и их заработать.

Чтобы суперигра началась, на странице «Манилэндии» откройте вкладку «Суперигра» и нажмите кнопку «Играть».

К кнопке два пути:

В мобильном приложении Яндекс.Денег, если у вас Android, открывайте «Каталог» — «Игры Денег». В iPhone на главном экране нажмите на «Баллы» — перейдёте в раздел «Кэшбэк, скидки, акции» — «Получите больше баллов».

Вступите в игру на сайте Яндекс.Денег.

Как играть

Подчините космос себе — вращайте планеты и получайте за это вознаграждение. Каждая попытка стоит от 25 до 100 кристаллов — именно сейчас пригодится то, что вы заработали, выполняя задания «Манилэндии». Если у вас остались кристаллы после первого сезона «Манилэндии», но вы не стали участвовать во втором — самое время передумать, вступить в игру и начать выигрывать.

Всего три планеты:

Седна — одна попытка её раскрутить стоит 25 кристаллов,

Антарес — 30 кристаллов,

Фомальгаут — 100 кристаллов.

Чем дороже планета, тем выше вероятность выиграть баллы. Игра беспроигрышная — за каждое вращение вы гарантированно что-то получите, можно выиграть до 4 000 баллов или кристаллы. 1 балл = 1 рубль. Количество попыток не ограничено.

Сколько продлится суперигра

Крутить планеты будем до 30 июня. Потом суперигра прекратится, но «Манилэндия» не закончится. Продолжайте выполнять задания и собирать кристаллы, а мы придумаем новые приключения и призы.