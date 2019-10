9 причин для любви к Nintendo Switch

Этой весной все говорят о Nintendo Switch — новой игровой приставке, которая нравится и бородатым гикам, и маленьким детям. Мы прочитали кучу обзоров и расспросили друзей, которые уже купили себе Switch. Рассказываем, почему она так популярна, и открываем магазин игр для Nintendo Switch в Яндекс.Деньгах.

Со вкусом детства

Если ваше детство пришлось на 90-е, и у вас уже тогда была Nintendo — вы наверняка с нежностью вспоминаете Battletoads, Червяка Джима, Марио или самую первую Зельду. Для всех ностальгирующих, но давно забросивших игры взрослых Switch станет билетом назад в детство. Улучшенное и дополненное, конечно!

Зельда!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild вышла вместе с приставкой и для многих стала решающим доводом для покупки Nintendo Switch. Это классная игра в открытом мире, которая почти никогда не говорит вам «нет»: хотите взобраться на тот горный пик — пожалуйста; решили приручить оленя и использовать его в качестве лошади — ваше право; придумали надуть рыбий пузырь воздухом и взлететь — главное не разбейтесь. О популярности этой игры можно судить по рейтингу на Metacritic (англоязычный агрегатор отзывов): средний балл «Зельды» 96 из 100, мало кто добирается до этой отметки.

Маленькая и универсальная

Switch можно использовать и как приставку для телевизора, и как портативную консоль, которую можно брать с собой повсюду. А съёмные контроллеры джой-кон — это отдельная возможность для «пати-гейминга»: весёлых соревнований между игроками в реальном мире.

Невероятно увлекательная

«Зачем мне покупать ещё что-то, если у меня уже есть смартфон/планшет?» — рассуждают те, кто (пока) не знаком со Switch. Отвечает счастливый обладатель новой консоли:

Вовлечение в игру на Switch, пожалуй, сильнее, чем на смартфоне, десктопе или телевизоре. Я понял это недавно, когда играл на Switch в самолете: чтобы прицелиться из лука в «Зельде», нужно повернуть консоль — она откликается на движения. И вот я целюсь, но чувствую: что-то мешает. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы вернуться из Хайрула в самолёт и увидеть возмущенно-недоумевающий взгляд несчастной соседки.

P.S. Ни женщина, ни геймер не пострадали. Но об этом стоит помнить, если играете на публике.

Между делом не стыдно

Если вам знакомо чувство вины за то, что слишком много времени проводите перед компьютером, но вы очень любите видеоигры, Switch — отличный компромисс. Игровой опыт такой же захватывающий, но не придётся освобождать целый вечер — можно поиграть между делами или там, где дела делать всё равно не получится.

Игры для вечеринок

Прошли времена, когда один играет, а все остальные смотрят. В Nintendo Switch есть специальный набор для вечеринок, состоящий из 28 игр: выясните, кто из друзей быстрее ест, доит корову, лучше колдует и… убаюкивает ребёнка :) Снимайте с консоли джой-коны и играйте попарно по очереди — зрителям тоже не будет скучно!

Семейный режим

Если вы равнодушны к играм, но ваш ребёнок просит на день рождения игровую приставку. Пропадёт в играх, тревожатся родители. В Nintendo Switch проблему решает Родительский контроль: приложение для смартфона, из которого можно отправить сообщение прямо на экран консоли: эй, пора бы делать уроки! Ну а если ребёнок продолжит играть — удалённо вырубить приставку. Жестоко, но алгебру с химией никто не отменял.

P.S. Хотя не исключаем, что вы тоже втянетесь :)

Горькие картриджи

Картриджи с играми для Switch довольно мелкие — и Nintendo, заботясь о безопасности маленьких детей, покрыла их корпус особым веществом, непереносимо горьким на вкус. Так что если у вас дома есть младенец — он не успеет проглотить «Зельду» и сразу выплюнет её. В соцсетях эта особенность превратилась в отдельную тему для шуток: посмотреть, как взрослые пробуют картридж на вкус можно здесь, здесь и ещё здесь.

