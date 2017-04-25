Блог Денег

Блог Денег

9 причин для любви к Nintendo Switch

Этой весной все говорят о Nintendo Switch — новой игровой приставке, которая нравится и бородатым гикам, и маленьким детям. Мы прочитали кучу обзоров и расспросили друзей, которые уже купили себе Switch. Рассказываем, почему она так популярна, и открываем магазин игр для Nintendo Switch в Яндекс.Деньгах.

 Со вкусом детства

Если ваше детство пришлось на 90-е, и у вас уже тогда была Nintendo — вы наверняка с нежностью вспоминаете Battletoads, Червяка Джима, Марио или самую первую Зельду. Для всех ностальгирующих, но давно забросивших игры взрослых Switch станет билетом назад в детство. Улучшенное и дополненное, конечно! 

Зельда!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild вышла вместе с приставкой и для многих стала решающим доводом для покупки Nintendo Switch. Это классная игра в открытом мире, которая почти никогда не говорит вам «нет»: хотите взобраться на тот горный пик — пожалуйста; решили приручить оленя и использовать его в качестве лошади — ваше право; придумали надуть рыбий пузырь воздухом и взлететь — главное не разбейтесь. О популярности этой игры можно судить по рейтингу на Metacritic (англоязычный агрегатор отзывов): средний балл «Зельды» 96 из 100, мало кто добирается до этой отметки.

Маленькая и универсальная

Switch можно использовать и как приставку для телевизора, и как портативную консоль, которую можно брать с собой повсюду. А съёмные контроллеры джой-кон — это отдельная возможность для «пати-гейминга»: весёлых соревнований между игроками в реальном мире. 

Невероятно увлекательная

«Зачем мне покупать ещё что-то, если у меня уже есть смартфон/планшет?» — рассуждают те, кто (пока) не знаком со Switch. Отвечает счастливый обладатель новой консоли:   

Вовлечение в игру на Switch, пожалуй, сильнее, чем на смартфоне, десктопе или телевизоре. Я понял это недавно, когда играл на Switch в самолете: чтобы прицелиться из  лука в «Зельде», нужно повернуть консоль — она откликается на движения. И вот я целюсь, но чувствую: что-то мешает. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы вернуться из Хайрула в самолёт и увидеть возмущенно-недоумевающий взгляд несчастной соседки. 

P.S. Ни женщина, ни геймер не пострадали. Но об этом стоит помнить, если играете на публике. 

Между делом не стыдно

Если вам знакомо чувство вины за то, что слишком много времени проводите перед компьютером, но вы очень любите видеоигры, Switch — отличный компромисс. Игровой опыт такой же захватывающий, но не придётся освобождать целый вечер — можно поиграть между делами или там, где дела делать всё равно не получится. 

Игры для вечеринок

Прошли времена, когда один играет, а все остальные смотрят. В Nintendo Switch есть специальный набор для вечеринок, состоящий из 28 игр: выясните, кто из друзей быстрее ест, доит корову, лучше колдует и… убаюкивает ребёнка :) Снимайте с консоли джой-коны и играйте попарно по очереди — зрителям тоже не будет скучно! 

Семейный режим

Если вы равнодушны к играм, но ваш ребёнок просит на день рождения игровую приставку. Пропадёт в играх, тревожатся родители. В Nintendo Switch проблему решает Родительский контроль: приложение для  смартфона, из которого можно отправить сообщение прямо на экран консоли: эй, пора бы делать уроки! Ну а если ребёнок продолжит играть — удалённо вырубить приставку. Жестоко, но алгебру с химией никто не отменял. 

P.S. Хотя не исключаем, что вы тоже втянетесь :) 

Горькие картриджи

Картриджи с играми для Switch довольно мелкие — и Nintendo, заботясь о безопасности маленьких детей, покрыла их корпус особым веществом, непереносимо горьким на вкус. Так что если у вас дома есть младенец — он не успеет проглотить «Зельду» и сразу выплюнет её. В соцсетях эта особенность превратилась в отдельную тему для шуток: посмотреть, как взрослые пробуют картридж на вкус можно здесь, здесь и ещё здесь.

Игры дешевле в Яндекс.Деньгах

Если у вас уже есть Nintendo Switch, то вот вам ещё одна причина для любви к ней: теперь самые популярные игры можно купить  Яндекс.Деньгах — дешевле, чем в eShop! Налетайте!

16 комментариев
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lastrun19
25 апреля 2017, 14:06
Ура, Яндекс и Нинтендо) вы сделали мой день 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса25 апреля 2017, 17:51
lastrun19,
ае!
cobecuro
25 апреля 2017, 22:05
Какая замечательная новость!
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса27 апреля 2017, 11:55
cobecuro,
сами в восторге)
vammmp86
25 апреля 2017, 23:04
отлично,я уже приобрел марио карт 8)
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса27 апреля 2017, 11:54
vammmp86,
значит скоро будут гонки! ;) 
vla62890967
26 апреля 2017, 21:44
Я тоже хочу крикнуть но не ура а КАРАУЛ МОШЕННИКИ с моей карты украли деньги а возвращать и не думают!!! ЛЮДИ БУДТЕ БДИТЕЛЬНЫ ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ ЭТОТ СЕРВИС!!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 14:54
vla62890967,
а что случилось? Если вы уже писали в поддержку об этом - пришлите, пожалуйста, номер письма, посмотрим переписку.
vla62890967
21 июня 2017, 00:49
YaMoneyHelp,
А что найти переписку по эл.почте слабо или не рискуете лезть в свои дебри??????????????
vla62890967
21 июня 2017, 00:52
YaMoneyHelp,
Re: [9187594] Списание денежных средств
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 июня 2017, 13:00
vla62890967,
видим, что коллеги в переписке предлагали способы решения вопроса.
vla62890967
21 июня 2017, 21:27
YaMoneyHelp,
А вы внимательно читали их предложения особенно то где мне предложили за 1350руб. решить проблему с кражей 175руб. Это вы считаете способом решения проблемы?????????????????
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июня 2017, 13:35
vla62890967,
проверили - в письме сотрудники предложили оформить чарджбэк. 1350 рублей - это стоимость, установленная со стороны Мастеркард. Эти деньги берутся только в случае, если в ходе опротестования выяснится, что оспариваемый платеж был совершен после вашего подтверждения, в другом случае — всё абсолютно бесплатно.
vla62890967
22 июня 2017, 22:48
YaMoneyHelp,
Почему-же сотрудники вашей так называемой службы поддержки не удосужились проинформировать меня об этих нюансах,а всё что они мне предлагали-это самому обратиться к майл-ру и решить вопрос. В общем я понимаю вы боретесь за чистоту того-же мундира и вся эта бодяга бесполезна карту ломанули деньги украли а виноват сам пользователь.Спасение утопающих-дело рук самих утопающих.Это ваш девиз! Поэтому я и говорю ЛЮДИ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ СЛУЧИСЬ ЧТО ЭТОТ СЕРВИС ВАМ НЕ ПОМОЖЕТ!!!!!!!!!!!!!
ush.pavel2014
26 мая 2017, 22:45
Спосибо
deras demendo
сегодня, 09:42
Plague  inc apk game dowload...  Plague game is  strategic simulation game  for android. from this pae you easily can  dowload and play  Plague inc full apk game.  you can play on any device, pc, smartphone, ios or tablet