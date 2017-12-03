Блог Денег

Блог Денег

Налоги для самых маленьких

На имя вашего ребёнка пришла квитанция из налоговой, а вы сомневаетесь, законно ли это? Да, это законно. В России налоги платят все граждане, получающие доход или владеющие имуществом. И дети не исключение — налогоплательщиком можно быть в любом возрасте. Наша памятка поможет родителям разобраться в тонкостях.

В каких случаях дети платят налоги

  • Если ребёнок получает доход. Например, снимается в кино, выступает на сцене или имеет долю в бизнесе дедушки, с которой получает дивиденды.
  • Если ребёнок — собственник недвижимости, земельного участка, автомобиля

Кто платит налоги за ребёнка

Законные представители — родители, усыновители, опекуны и попечители. Ответственность за неуплату налогов тоже несут они.

Как получить ИНН для ребёнка

Подайте заявление в налоговой или на сайте ФНС. Свидетельство будет готово через 5 дней, заберите его в налоговой.

Как вовремя узнавать о налогах и задолженностях

  • Проверьте, нет ли за ребёнком налоговой задолженности за предыдущие годы на сайте Яндекс.Денег. Для проверки нужен только ИНН. Там же можно погасить задолженность.
  • Получите в ФНС регистрационную карту для доступа в личный кабинет налогоплательщика на nalog.ru. Так вы сможете узнавать о новый налогах ребёнка.

С какого возраста ребёнок может сам платить налоги

Ребенок может платить налог самостоятельно с 14 лет, когда получает право самостоятельно распоряжаться доходами. И обязан это делать с 18 лет.

13 комментариев
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Никита Савин
7 декабря 2017, 14:56
пиздец охуели

Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса7 декабря 2017, 15:18
Никита Савин,
О_о?
Сергей Владимирович Смирнов
3 января 2018, 11:29
Яндекс.Деньги,
супер ответ на мат!!!
Людмила
8 января 2018, 23:44
Яндекс.Деньги,
😂😂😂👍
Сергей Владимирович Смирнов
3 января 2018, 11:28
Яндекс.Деньги, вот это вы так отреагировали "О_о" на нецензурщину? Оригинально, ничего не скажешь...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 января 2018, 15:51
Сергей Владимирович Смирнов,
мы не любим нецензурщину :/
aleks.gari2016
3 января 2018, 21:03
Удивлён. В СССР такого не было. 
omsk-hello
4 января 2018, 15:59
Если освободить детей от налогов, то у нас страна станет детским таким миллионером-неплательщиком... 
Иван
7 января 2018, 21:18
Сдорова

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 января 2018, 18:36
Иван,
привет! 
VI
18 февраля 2018, 20:24
В свое время не мог найти ответ на этот вопрос....) Спасибо за то что вы делаете! В последнее время только и восхищаюсь вами ;) LY
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 февраля 2018, 19:05
VI,
спасибо ❤ Рады, что вы с нами! 
syrnikov.oi
сегодня, 15:13
Хочу заплатить налоги по ИНН за ребенка через Яндекс (яндекс-деньги)
Ф.И.О. в квитанции писать свое или ребнка?