Налоги для самых маленьких

На имя вашего ребёнка пришла квитанция из налоговой, а вы сомневаетесь, законно ли это? Да, это законно. В России налоги платят все граждане, получающие доход или владеющие имуществом. И дети не исключение — налогоплательщиком можно быть в любом возрасте. Наша памятка поможет родителям разобраться в тонкостях.

В каких случаях дети платят налоги

Если ребёнок получает доход. Например, снимается в кино, выступает на сцене или имеет долю в бизнесе дедушки, с которой получает дивиденды.

Если ребёнок — собственник недвижимости, земельного участка, автомобиля

Кто платит налоги за ребёнка

Законные представители — родители, усыновители, опекуны и попечители. Ответственность за неуплату налогов тоже несут они.

Как получить ИНН для ребёнка

Подайте заявление в налоговой или на сайте ФНС. Свидетельство будет готово через 5 дней, заберите его в налоговой.

Как вовремя узнавать о налогах и задолженностях

Проверьте, нет ли за ребёнком налоговой задолженности за предыдущие годы на сайте Яндекс.Денег. Для проверки нужен только ИНН. Там же можно погасить задолженность.

Получите в ФНС регистрационную карту для доступа в личный кабинет налогоплательщика на nalog.ru. Так вы сможете узнавать о новый налогах ребёнка.

С какого возраста ребёнок может сам платить налоги

Ребенок может платить налог самостоятельно с 14 лет, когда получает право самостоятельно распоряжаться доходами. И обязан это делать с 18 лет.