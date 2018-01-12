QR-код для пополнения кошелька

В iOS-приложении Яндекс.Денег появилась QR-визитка! Допустим, вы хотите разделить счёт в кафе: не диктуйте приятелю номер карты или кошелька, а покажите код на экране вашего айфона: приятель сканирует код и отправляет вам деньги. Перевести деньги по коду можно из кошелька и с любой банковской карты, для этого не обязательно иметь аккаунт в Яндекс.Деньгах.

Когда-то, чтобы получить перевод на кошелёк, вы копировали его номер и объясняли другому человеку, как отправить туда деньги. Потом у каждого кошелька появилась ссылка на личную страничку пополнения: ей удобно делиться в соцсетях, по e-mail или в мессенджере, добавить в блог или на YouTube-канал, чтобы получать донаты.

С QR-визиткой в приложении обменяться реквизитами кошелька и получить перевод можно ещё быстрее, прямо как у WeChat. Сканировать код можно приложением Я.Денег (Вкладка «Платежи» –> «Заплатить по QR») или просто камерой айфона (начиная с iOS 11).

Скопировать и отправить обычную веб-ссылку на вашу личную страничку пополнения кошелька можно на том же экране с QR-кодом: нажмите на иконку-«поделяшку» в правом верхнем углу.

И да, приятное напоминание: на переводы между кошельками в мобильном приложении Я.Денег комиссии нет.