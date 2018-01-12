Блог Денег

Блог Денег

QR-код для пополнения кошелька

В iOS-приложении Яндекс.Денег появилась QR-визитка! Допустим, вы хотите разделить счёт в кафе: не диктуйте приятелю номер карты или кошелька, а покажите код на экране вашего айфона: приятель сканирует код и отправляет вам деньги. Перевести деньги по коду можно из кошелька и с любой банковской карты, для этого не обязательно иметь аккаунт в Яндекс.Деньгах. 

Когда-то, чтобы получить перевод на кошелёк, вы копировали его номер и объясняли другому человеку, как отправить туда деньги. Потом у каждого кошелька появилась ссылка на личную страничку пополнения: ей удобно делиться в соцсетях, по e-mail или в мессенджере, добавить в блог или на YouTube-канал, чтобы получать донаты. 

С QR-визиткой в приложении обменяться реквизитами кошелька и получить перевод можно ещё быстрее, прямо как у WeChat. Сканировать код можно приложением Я.Денег (Вкладка «Платежи» –> «Заплатить по QR») или просто камерой айфона (начиная с iOS 11). 

Скопировать и отправить обычную веб-ссылку на вашу личную страничку пополнения кошелька можно на том же экране с QR-кодом: нажмите на иконку-«поделяшку» в правом верхнем углу. 

И да, приятное напоминание: на переводы между кошельками в мобильном приложении Я.Денег комиссии нет. 

16 комментариев
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Sergej Starostin
20 января 2018, 04:48
Ну так приложение вроде нечего себе,возможно и воспользуюсь когда нибудь в ближайшее время.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 января 2018, 16:57
Sergej Starostin,
;)
Ренат Бузиков
20 января 2018, 09:26
ну хорошо иос, а когда андроид?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 января 2018, 17:03
Ренат Бузиков,
следите за новостями ;) 
supersarsenbai2015
3 марта 2018, 09:13
ДО чего дошел прогресс.Отлично так держать.
ya-shodmonbekova
7 марта 2018, 14:18
Отлично!Супер.
Георгий Мовсесянц
14 апреля 2018, 13:33
Да!!!! а когда "дройд" ?! 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 апреля 2018, 13:27
Георгий Мовсесянц,
обязательно напишем, как будет готово - следите за новостями!
Екатерина Фрадкина
25 мая 2018, 11:12
И все еще ждем для Andriod. Есть ли новости?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 мая 2018, 10:29
Екатерина Фрадкина,
увы, пока без новостей, но об этом не забыли. Следите за новостями, о таком обязательно расскажем.
Таня
21 ноября 2018, 18:10
YaMoneyHelp,
все еще ждем, много чего ждем, поднакопилось немного х)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2018, 18:28
Таня,
об этом не забыли - следите за обновлениями ;)
ms.sasha1001
1 июня, 10:38
как пошагово сделать визитку эту?
Или это уже не актуально?
Обновлено 1 июня, 10:38
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июня, 15:30
ms.sasha1001,
в приложении нажмите на логин и в открывшемся меню выберите "Визитка для переводов" — сразу откроется QR-код :)
darkfear
30 июня, 21:29
На андроиде все еще нет этой визитки?
baron-ungern
сегодня, 16:30
В самом деле, Андроид будет с визиткой?