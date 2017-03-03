Зарабатываем в интернете: обзор Яндекс.Толоки

Голова, компьютер, пара часов свободного времени и кошелёк на Яндексе — всё, что нужно, чтобы начать зарабатывать на Яндекс.Толоке. Рассказываем, что это за сервис, и какую пользу вы можете принести.

Что такое Толока?

Машинные алгоритмы, какими бы «умными» они ни были, учатся у людей. В Яндексе эту задачу — обучать машину — выполняют ассесоры. Например, они проверяют, насколько результаты поиска соответствуют запросу, находят среди веб-страниц спам, классифицируют его, решают другие схожие задачи.

Новые сервисы появляются каждый день, задач становится больше, поэтому Яндексу нужно ещё больше источников получения человеческих оценок. И тут на помощь приходит Яндекс.Толока. Это краудсорсинговая площадка, где вы получаете деньги за то, что делаете интернет чище. Собранные толокерами данные используют для улучшения качества поиска, развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

Как начать?

Авторизуйтесь на Яндексе и нажмите кнопку «Присоединиться» на главной странице Толоки. Вы можете стать толокером, если вам уже исполнилось 18 лет. Заполните короткую анкету и укажите номер кошелька в Яндекс.Деньгах, на который вы будете получать заработанные деньги. Можно приступать к заданиям! :)

Какие бывают задания

На любой вкус! Есть простые — на выполнение которых требуется не больше 30 секунд. Есть и такие, над которыми нужно подумать.

В одних заданиях вам нужно отвечать на вопросы, например: «Какой документ лучше отвечает на запрос пользователя?». В других вы расшифровываете аудиозапись в текст (это поможет алгоритму голосового распознавания учиться понимать человеческую речь). В некоторых заданиях нужно оценить качество изображения товара и даже — определять, смешные ли видео, которые вам показывают (да-да, и такие задания бывают!). Кстати, вы сами выбираете, за какие задачи браться — и это большой плюс Толоки :)

Кроме чисто «онлайновых» задач, есть задания и для «работы в полях». Например, нужно пойти по адресу и проверить актуальность информации о кофейне — номер дома, название и так далее. Для таких задачек у Толоки есть специальное Android-приложение. С ним вы можете зарабатывать деньги даже на ходу — например, по дороге домой или на прогулке.

Как получать больше задач (и больше денег)

На количество заданий, которые вам доступны, влияет несколько факторов. Самые важные — ваши навыки и рейтинг.

Каждый раз, когда заказчик проверяет выполненное задание, он оценивает ваш навык — умение выполнять задания такого типа — по шкале от 0 до 100 баллов. Ваши оценки можно посмотреть на странице профиля. Чем больше у вас навыков и чем выше оценки по ним, тем больше выбор заданий.

Рейтинг — показатель, который основан на суммарной оценке качества ответов за время использования Толоки. Если внимательно выполняете задания, ваш рейтинг будет расти. А чем выше рейтинг, тем больше заданий вам доступно.

Как получить деньги

Отправить деньги на кошелёк в Яндекс.Деньгах можно практически сразу после того, как вы их заработали. Минимальная сумма вывода — $0,02. Зачисление денег (от подачи заявки до поступления средств на кошелёк) занимает до 30 дней. И, конечно, кошелёк должен быть идентифицированным.