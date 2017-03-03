Блог Денег

Блог Денег

Зарабатываем в интернете: обзор Яндекс.Толоки

Голова, компьютер, пара часов свободного времени и кошелёк на Яндексе — всё, что нужно, чтобы начать зарабатывать на Яндекс.Толоке. Рассказываем, что это за сервис, и какую пользу вы можете принести. 

Что такое Толока

Машинные алгоритмы, какими бы «умными» они ни были, учатся у людей. В Яндексе эту задачу — обучать машину — выполняют ассесоры. Например, они проверяют, насколько результаты поиска соответствуют запросу, находят среди веб-страниц спам, классифицируют его, решают другие схожие задачи.

Новые сервисы появляются каждый день, задач становится больше, поэтому Яндексу нужно ещё больше источников получения человеческих оценок. И тут на помощь приходит Яндекс.Толока. Это краудсорсинговая площадка, где вы получаете деньги за то, что делаете интернет чище. Собранные толокерами данные используют для улучшения качества поиска, развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

Как начать? 

  1. Авторизуйтесь на Яндексе и нажмите кнопку «Присоединиться» на главной странице Толоки. Вы можете стать толокером, если вам уже исполнилось 18 лет.
  2. Заполните короткую анкету и укажите номер кошелька в Яндекс.Деньгах, на который вы будете получать заработанные деньги.
  3. Можно приступать к заданиям! :)

Какие бывают задания

На любой вкус! Есть простые — на выполнение которых требуется не больше 30 секунд. Есть и такие, над которыми нужно подумать. 

В одних заданиях вам нужно отвечать на вопросы, например: «Какой документ лучше отвечает на запрос пользователя?». В других вы расшифровываете аудиозапись в текст (это поможет алгоритму голосового распознавания учиться понимать человеческую речь). В некоторых заданиях нужно оценить качество изображения товара и даже — определять, смешные ли видео, которые вам показывают (да-да, и такие задания бывают!). Кстати, вы сами выбираете, за какие задачи браться — и это большой плюс Толоки :)

Кроме чисто «онлайновых» задач, есть задания и для «работы в полях». Например, нужно пойти по адресу и проверить актуальность информации о кофейне — номер дома, название и так далее. Для таких задачек у Толоки есть специальное Android-приложение. С ним вы можете зарабатывать деньги даже на ходу — например, по дороге домой или на прогулке. 

Как получать больше задач (и больше денег)

На количество заданий, которые вам доступны, влияет несколько факторов. Самые важные — ваши навыки и рейтинг.

Каждый раз, когда заказчик проверяет выполненное задание, он оценивает ваш навык — умение выполнять задания такого типа — по шкале от 0 до 100 баллов. Ваши оценки можно посмотреть на странице профиля. Чем больше у вас навыков и чем выше оценки по ним, тем больше выбор заданий.

Рейтинг — показатель, который основан на суммарной оценке качества ответов за время использования Толоки. Если внимательно выполняете задания, ваш рейтинг будет расти. А чем выше рейтинг, тем больше заданий вам доступно.

Как получить деньги 

Отправить деньги на кошелёк в Яндекс.Деньгах можно практически сразу после того, как вы их заработали. Минимальная сумма вывода — $0,02. Зачисление денег (от подачи заявки до поступления средств на кошелёк) занимает до 30 дней. И, конечно, кошелёк должен быть идентифицированным

49 комментариев
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nikola-juice2
3 марта 2017, 18:43
Не понравилось от слова "абсолютно".
Пытался рассказать на форуме -даже тикет не отправился.
Павел Шевелев
4 марта 2017, 03:58
Главное чтоб давало развитие, пользу не только этим машинам, но и мне, нам. ЛЮДЯМ такая работа. Но улыбок Вам)) Юмор Смех Улыбка главное в нашей жизни. кх.. х.. ну да да,  После любви конечно)))
Олег Полозов
4 марта 2017, 10:06
Не понравилось от слова "абсолютно".
Пытался рассказать на форуме -даже тикет не отправился.
Oleg Zorin
5 марта 2017, 00:08
Sana47579
Валерий Лебедев
5 марта 2017, 01:06
Когда iOS?
foy
6 марта 2017, 09:32
На самом деле хитро, Яндекс до этого за такую работу платил деньги отдельным сотрудникам (на сколько я понимаю), а теперь большое количество человек выполняют ту же работу за меньшее вознаграждение (но имеют возможность получать небольшой и простой доход), и суммарно выходят те же расходы для Яндекса, но эффективность в N раз больше. <applause>
srgpopov
6 марта 2017, 16:27
не вздумайте пользоваться яндекс-деньгами и вот почему. достаточно давно я завел аккаунт в сервисе яндекс.деньги, чтобы оплачивать всякую мелкую ерунду. в какой-то момент я перестал им пользоваться, поменял номер сотового телефона и на какое-то время забыл о своем аккаунте. в какой-то момент я решил приобрести майку за 1200р. у продавца, который принимал оплату через яд. я перевел на счет с карты альфа-банка средства на яд, после чего собрался переводить их продавцу. но сервис потребовал подтверждения оплаты кодом, отправленным смс на номер, которым я давно не пользовался (обратите внимание, чтобы пополнить счет, его вводить не пришлось). я поптылася его поменять, но выяснилось, что сделать очень непросто. я живу в ростове, в связи с чем мне необходимо отправить письмо в москву с нотариально заверенным заявлением о том, что номер необходимо поменять. стоимость этой услуги у нотариуса составляет 1000р., что делает такую процедуру абсолютно бессмысленной. обратиться в сбербанк, в связной или еще куда-то не представляется возможным, только в этот официальный офис в москве (притом, что для идентификации почему-то можно обратиться в евросеть и сбербанк, и для изменения номера - нет) я попытался восстановить номер, но блиайн его уже кому-то перепродал. в общем, яндекс зажал мои 1200р, которые я уже больше года не могу получить. прежде чем решите пользовать любыми их платными сервисами, поумайте дважды
YaMoneyHelp
6 марта 2017, 16:40
srgpopov,
Если доступ к телефону утрачен, можно попробовать восстановить старую сим-карту у сотового оператора или воспользоваться аварийными кодами, если те были выпущены ранее. К сожалению, мы со своей стороны можем привязать к кошельку телефон только при наличии соответствующего заявления - речь идёт о деньгах и мы должны быть убеждены, что к нам обращается владелец кошелька.
srgpopov
6 марта 2017, 16:53
YaMoneyHelp,
 вы по-русски читать не умеете? этот номер принадлежит другому лицу. почему идентификацию можно провести в сбербанке, а номер поменять нет? что вам не позволяет реализовать эту функцию?
YaMoneyHelp
7 марта 2017, 11:40
srgpopov,
Привязать новый номер можно только по заявлению, как мы уже писали ранее. Напишите нам, пожалуйста, с привязанной почты (на которой открыт ваш кошелек) на bloghelp@yamoney.ru - мы поможем вам восстановить доступ.
Андрей
8 марта 2017, 11:57
srgpopov,
Буду ждать продолжения, чем все закончится. И в правду ведь сумбур какой-то. Надеюсь вам помогут добиться справедливости. Если нет, будем рассылать информацию по знакомым. Ну и конечно же не обойдем стороной такой ресурс как pikabu.ru.
Андрей
9 марта 2017, 07:45
YaMoneyHelp,
Отпишитесь сюда когда поможете человеку, или соответственно когда не поможете, и по какой причине.
ильдар камалыев
29 марта 2017, 14:35
srgpopov,
та же беда только я номер сначала поменял в почте и в паспорте а оказывается менять еще  и в деньгах нужно было теперь 1500 зависли в деньгах старый номер в паспорте новый незнай че делать
YaMoneyHelp
29 марта 2017, 14:40
ильдар камалыев,
Можно или восстановить старую сим-карту у мобильного оператора, или написать заявление: https://money.yandex.ru/security/doc.xml?id=523430
allerinnen
14 марта 2017, 07:44
srgpopov,
Что ж сам виноват, не фиг было регистрировать на платёжном сервисе номера, которые не зарегистрированы на тебя. 
KP580BB55
20 марта 2017, 17:21
srgpopov,
лол, я точно так же закрыл свой счёт в яндекс деньгах. Один в один история.
ильдар камалыев
29 марта 2017, 14:33
KP580BB55,
да нас таких по ходу дофига
Корчёмкин Виктор
9 марта 2017, 09:30
Лихая беда-начало любого дела.Начало состоялось и оно заманчиво-результат призрачен.
Андрей
11 марта 2017, 20:07
Корчёмкин Виктор,
Лихая ох лихая
allerinnen
14 марта 2017, 07:59
Что касается Толоки, то там вообще мало платят. Не интересно!
Корчёмкин Виктор
14 марта 2017, 08:40
allerinnen,
Надо учиться быть довольным малой толикой(толокой) во Господе.Аминь.Без благославения Божьего любое дело -прах(грех).
shansy-x
21 марта 2017, 16:06
Корчёмкин Виктор,
к чему ваши религиозные речи?) Любая работа должна оплачиваться. Комментатор выше лишь написал о том, что именно эта работа оплачивается негусто, то есть может подходить не всем)
schulepov.vadim2017
22 марта 2017, 13:33
Буду ждать 5 дней может и дождусь
schulepov.vadim2017
26 марта 2017, 05:44
Не могу начать .Помогите
khuzinkhuzinkhuzin1992
27 марта 2017, 23:50
не заходит(только и грузит страницу 
jfyi
29 марта 2017, 22:03
khuzinkhuzinkhuzin1992,
тоже самое, пишет проверьте соединение с интернетом
Яндекс.Деньги
30 марта 2017, 12:06
jfyi,
уже всё работает :) А у вас? 
jfyi
2 апреля 2017, 13:43
Яндекс.Деньги,
да, все отлично, спасибо большое)
crasov.art
11 апреля 2017, 12:31
Ребята будьте внимательнее с яндекс деньгами, т.к. они нарушают собственное соглашение: http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10060993/
YaMoneyHelp
11 апреля 2017, 17:22
crasov.art,
на банки.ру мы уже прокомментировали вашу ситуацию.
Сана Щипунов
9 мая 2017, 01:56
YaMoneyHelp,
Kурган
Сана Щипунов
9 мая 2017, 01:16
Kурган
Обновлено 9 мая 2017, 01:17
z79681014602
11 мая 2017, 23:29
не интересно и очень мало платят даже смешно 
Марков Михаил
17 мая 2017, 09:50
Пытался зарегистрироваться в Толоке, но смс подтверждение так и не пришло, хотя номер указан мой.
ush.pavel2014
26 мая 2017, 16:58
<a href="https://money.yandex.ru/embed/?from=sbal" title="Виджеты Яндекс.Денег" style="width: 200px; height: 100px; display: block; margin-bottom: 0.6em; background: url('https://money.yandex.ru/share-balance.xml?id=253729765&key=5FC9685332C91DF7') 0 0 no-repeat; -background: none; -filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://money.yandex.ru/share-balance.xml?id=253729765&key=5FC9685332C91DF7', sizingMethod = 'crop');"></a>
Игорь Ягур
6 июня 2017, 13:53
Мне кажется что это очередной лахотрон...
headache.nekipelov
24 июня 2017, 14:49
Наипоганейший сервис.
Переводят деньги по штрафам ГИБДД с задержкой, из-за чего нивелируется 50% скидка, за ускоренную оплату.
Более того, после исчезновения скидки, по причине задержки перевода средств данным сервисом, возможность погасить штраф исчезает совсем, т.к. сайт Яндекс.Деньги извещает, что штрафов по постановлению нет.
Однако задолженность остаётся в ГИБДД и увеличивается вдвое.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 июня 2017, 12:23
headache.nekipelov,
подскажите, пожалуйста, вы писали об этом в службу поддержки? Пришлите номер письма - все проверим.
Арина
12 сентября 2017, 17:40
Интересно, как на толоке вашей зарабатывают... прессуя сайты отказными заходами?
Честно говоря, надоело такое наблюдать:
 7 16:20  0:00   iframe-toloka.com 1
8 16:18  0:00   iframe-toloka.com 1
И так постоянно: как появятся с толоки, так отказные с 0:00 времени на сайте и нулевой активностью (нет записи в вебвизоре, то есть даже минимальный скроллинг отсутствует).  За 0:00 ничего не проверить! А ведь они по рецептам топчутся... где фотки, вообще-то, надо смотреть и текст между этими фотками читать.
А потом оказывается, что валидный (!), быстрый (!), красивый (!) сайт никому не нужен.
retroweek
15 сентября 2017, 12:13
У меня на Толоке 6.6$, но только серые, задания остаются до сих пор не проверенными. Собственно вопрос: когда проверят их, и как мне вывести деньги?
aleksejkastrov.ru
20 февраля 2018, 09:34
Пполезно,набирать опыт! Как считаете?
artem.pti4kin
11 июня 2018, 21:46
Мне также бе



mkrechman
11 ноября 2018, 17:05
Большего безобразия, чем в Яндекс деньгах я не встречала!!!!! это просто ужас, Российский дебилизм. Я никому не советую этот сервис!!! Если у Вас есть возможность, используйте Веб Мани и всё будет чётко! Моя история....Работаю с партнёрскими программами, выводят деньги на электронные кошельки, где есть возможность, естественно, выбираю Веб Мани, но у некоторых- только Яндекс. Деньги там небольшие, поэтому у меня 3 именных кошелька,  с двух регулярно невозможно вывести деньги- технические сбои, ок. С третьим вообще ужас- паспорт подтвердила, номер подтвердила, карту личную привязала. Время платить  кредит, вывожу деньги- нет!!! кошелёк заблокирован, службой безопасности, 5 дней назад!! Проценты по кредиту служба безопасности оплатит мне? На каком основании он заблокирован. Я поддерживаю террористов на 11 тысяч, или наркотиками торгую? 5 дней подряд звоню в Яндекс!!! операторы гордо отвечают- это секрет!!! Вчера попалась первая адекватная девушка, которая посоветовала поехать в Связной или Евросеть и потратить ещё 300рублей на идентификацию, возможно, это поможет, сказала она..... вообщем скотстство... Продолжение следует...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 ноября 2018, 17:25
mkrechman,
подскажите, пожалуйста, а письменное обращение вы тоже оставляли? Это можно сделать через форму - мы проверим детали и поможем разобраться.
КРОТ
12 ноября 2018, 13:10
мммммммммда, прочитав все комментарии понял что и тут работать не стоит. где найти работу в итернете ,прстым людям? чтоб платили и без обмана!
КРОТ
12 ноября 2018, 13:13
яндекс деньги принимает а отдавать не хочет ! И НАЧИНАЕТСЯ ГЕМАРОЙ С ВЫВОДОМ СРЕЦТВ
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 ноября 2018, 17:42
КРОТ,
если вы уже писали нам об этом через форму - подскажите номер обращения, пожалуйста.
Анастасия Пастернак
14 ноября 2018, 18:35
Хотите заработать на Яндекс Толоке? -то и дело встречаю такие заголовки! А шо это? спрашивала я себя)) Страшная правда открылась мне, тут и правда можно заработать!) Не космические деньги конечно, но всё же, и это очень интересно (для меня во всяком случае) Кому тоже интересно, делюсь полезной статьёй на эту тему: https://ifish2.ru/kak-zarabotat-na-toloke/
Фаниль Кашаев
6 декабря, 01:14
зачетно