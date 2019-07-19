Как жить в путешествии бесплатно

Остановиться в замке, загородном доме или на яхте и ничего за это не заплатить — реальный план, если знаете нужный сервис. Рассказываем.

Попробовать хаусситтинг

Всё просто: владелец жилья уезжает, например, на лето и приглашает вас присмотреть за недвижимостью, а вы бесплатно или дёшево пользуетесь жильём. Хаусситтинг появился в западных странах как ответ на вопрос — на кого оставить любимого кота и фикус? Речь может идти и о небольшой квартире с попугайчиком, и о доме с виноградником и конюшней. Найти интересные предложения можно тут: LuxuryHouseSitting.com, MindMyHouse.com, TrustedHousesitters.com.

Уехать в деревню

Фермерам Австралии, Дании, Новой Зеландии, Швейцарии и других стран бывает нужна помощь, чтобы собрать урожай, насушить сена, позаботиться о животных. Умеете держать лопату и не боитесь работы в огороде — получите бесплатный ночлег, еду и массу впечатлений. Найти подходящее предложение можно на этих ресурсах — WWOOF, Help Exchange.

Друг к другу в гости

CouchSurfing — международное сообщество гостеприимных туристов, бесплатно предоставляющих друг другу ночлег во время путешествий. Регистрируетесь на сайте, общаетесь с другими путешественниками, ищете интересные варианты по всему миру. Чтобы ожидания совпали с реальностью, советуем перед поездкой почитать отзывы о хозяине, к которому едете в гости.

Поднять паруса

Если мечтаете рассекать волны, поможет сервис Find a crew. Берёте на себя работу в команде яхты, круизного лайнера или катамарана — получаете место в каюте и бесплатный проезд. Только заранее убедитесь, что не страдаете морской болезнью.

Совсем без денег в поездке не обойдёшься, поэтому обязательно возьмите с собой карту Яндекс.Денег, которая работает в любой стране, магазинах и банкоматах. А ещё можно открыть счета в десяти валютах и подключить услугу «Мультивалютная карта», чтобы платить за границей в валюте страны. Карта автоматически переключается между счетами и докупает валюту, если её не хватает. Кэшбэк тоже будет.