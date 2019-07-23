Узнайте, кто вы: трейдер или инвестор

Всех участников фондового рынка условно делят на инвесторов и трейдеров. У них принципиально разные стили торговли. Первые совершают сделки редко, иногда даже раз в год, а вторые – до нескольких раз в день. В разделе «Инвестиции БКС» в приложении Яндекс.Денег и те, и другие могут успешно реализовать свои стратегии.
Читайте, в чем разница между инвесторами и трейдерами, и решайте, к какому лагерю вы относитесь. А также смотрите, на каких сайтах искать ответы на вопросы о фондовом рынке.
Инвесторы
Инвесторы применяют консервативный подход. Они психологически настроены на долгосрочную перспективу и не ждут быстрого результата. Инвестору не нужно каждый день погружаться в тему фондового рынка, достаточно иногда смотреть, что происходит с его бумагами. Сделки он проводит редко, поэтому экономит время и меньше думает об этом.
Правила инвестора
- Купил бумагу — держи. Не нужно всё время проверять, растёт бумага в цене или падает. Краткосрочные колебания возможны, но ориентироваться нужно на долгий срок.
- Помни о дивидендах. Каждому важно, какую прибыль он получит от инвестиций. Поэтому рекомендуется покупать бумаги, которые год от года приносят высокие дивиденды.
- Диверсифицируй. Иными словами, покупай разные бумаги, чтобы снизить риски. Оптимально держать как минимум 5-6 акций разных отраслей и стран.
- Вкладывай в компанию. Изучи, как выплачивались дивиденды в прошлом и какие долгосрочные планы развития. Использует ли компания инновации и следует ли мировым трендам.
Инвестор получает прибыль, когда стоимость акций растёт. Если рынок останавливается или падает, он не зарабатывает ничего. Инвестор не впадает в панику от этого, полагая: сейчас не выросло — вырастет через год.
Трейдеры
Трейдеры торгуют прямо сейчас, находятся в моменте и не планируют на долгий срок. Они совершают сделки часто, некоторые ежедневно, поэтому им необходимо погружаться в рынок, чтобы суметь купить дешевле, а продать дороже.
Правила трейдера
- Контролируй риски. Частые сделки требуют от трейдера держать риски под контролем. Ему нужно решить, сколько денег он готов потерять в случае неудачи. Для кого-то это 1 000 рублей, а кому-то не жалко и 100 000 рублей.
- Создай свою торговую систему, а именно: какими бумагами торговать и сколько их держать, когда входить и выходить из сделки. В этом помогают новости рынка и технический анализ.
- Соблюдай правила и не иди за эмоциями. Когда уровень риска понятен и торговая система готова, нужно им четко следовать и выключать эмоции.
- Следи за краткосрочными колебаниями рынка для выбора бумаги. Они часто возникают из-за политических событий, публикаций экономических данных и других новостей.
Данная стратегия более рискованна и требует гораздо больше времени и сил, но позволяет регулярно фиксировать доход и быстрее выводить деньги. И заработать трейдер может больше инвестора, причем не только на растущем рынке, но и на падающем или боковом, когда цена актива меняется незначительно.
Вы трейдер или инвестор?
Чтобы понять, что вам ближе, оцените, насколько глубоко вы готовы вовлекаться в процесс, есть ли у вас для этого необходимые ресурсы. Тем, кто впервые пришел на фондовый рынок, проще начать с инвестирования. Например, выбрать облигацию, купить и дождаться выплаты процентов по ней. Трейдинг скорее подойдет более опытным участникам рынка. Кто-то может совмещать обе стратегии или переключаться с одной на другую – тут всё индивидуально.
Начинайте, пробуйте, разбирайтесь – «Инвестиции БКС» дают все возможности для заработка инвестору и трейдеру, даже с небольшими стартовыми суммами. Вы сами решаете, сколько времени тратить: сделать это своим хобби или полностью погрузиться в трейдинг.
Полезные ресурсы для трейдеров и инвесторов
И трейдеры, и инвесторы берут полезную информацию и общаются на тематических ресурсах. Эти сайты помогут вам быть в курсе всех финансовых новостей и чувствовать себя полноправным участником рынка. Эксперты БКС поясняют, что вы найдете в каждом источнике.
Русскоязычные ресурсы
Портал раскрытия информации, официальный источник. Публикуются ключевые корпоративные события большинства российских компаний.
или более полная лента для клиентов БКС https://bcs-express.ru/interfax
Информагентство «Интерфакс» . Политические и экономические новости, фундаментальные и биржевые данные, решения для управления рисками и маркетинга. Есть платные терминалы с наиболее оперативными новостями от компаний, госорганов и т.д.
Портал БКС с аналитикой и новостями о фондовом рынке и экономике. Здесь вы также найдете актуальные котировки, инвестидеи, советы и сможете задать вопросы экспертам.
Информагентство ПРАЙМ, специализация на теме экономики. Значимые экономические новости, интервью, комментарии и прогнозы экспертов.
«Вести. Экономика» – проект телеканала «Россия 24». Последние новости из мира финансов, подробный анализ текущих событий.
Блоги и форум инвесторов и трейдеров. Ресурс создан бывшим ведущим РБК Тимофеем Мартыновым.
Портал агентства РБК с котировками и новостями о российском и мировом рынке акций.
Один из старейших форумов о биржевой торговле. Есть обсуждения по большинству российских акций, торгующихся на бирже.
Портал агентства «Интерфакс» с важной информацией для инвесторов в российские облигации.
@MarketTwits_info
Тематический телеграм-канал с новостной лентой.
Международные ресурсы
Крупнейшие поставщики финансовой информации. Максимально быстрый доступ к деловым новостям и данным о большинстве интересующих компаний предоставляют платно. На сайты компаний информация попадает с некоторой задержкой.
Сайт о бирже и деловые новости информагентства глобального масштаба Dow Jones & Company.
Сайт американского телеканала CNBC. Специализация – американские и международные финансовые рынки.
Агрегатор экономических новостей от поисковой системы Yahoo.
Онлайн-энциклопедия о бирже. Содержит много обучающих материалов.
Один из самых популярных новостных сайтов по нефтяной тематике. Публикует анализ ситуации по нефти и газу, альтернативной энергетике и др.
Блог с обзорами о международной экономике. Работает в режиме агрегатора экономических новостей, а также публикует мнение редакции о них. Часто выражает позицию о неустойчивости мировой финансовой системы.
Один из популярнейших скринеров американских акций, то есть сайт, позволяющий сортировать акции. Тут можно следить за динамикой котировок, графиками, проводить сравнительный анализ.
Блоги инвесторов и аналитиков. Здесь вы найдете более глубокую экспертизу фундаментального анализа акций, чем представляют многие новостные ресурсы.
Брокерское и депозитарное обслуживание осуществляет ООО «Компания БКС». Воспользоваться услугами сервиса можно в приложении Яндекс.Денег.