Узнайте, кто вы: трейдер или инвестор

Всех участников фондового рынка условно делят на инвесторов и трейдеров. У них принципиально разные стили торговли. Первые совершают сделки редко, иногда даже раз в год, а вторые – до нескольких раз в день. В разделе «Инвестиции БКС» в приложении Яндекс.Денег и те, и другие могут успешно реализовать свои стратегии.

Читайте, в чем разница между инвесторами и трейдерами, и решайте, к какому лагерю вы относитесь. А также смотрите, на каких сайтах искать ответы на вопросы о фондовом рынке.

Инвесторы

Инвесторы применяют консервативный подход. Они психологически настроены на долгосрочную перспективу и не ждут быстрого результата. Инвестору не нужно каждый день погружаться в тему фондового рынка, достаточно иногда смотреть, что происходит с его бумагами. Сделки он проводит редко, поэтому экономит время и меньше думает об этом.

Правила инвестора

Купил бумагу — держи. Не нужно всё время проверять, растёт бумага в цене или падает. Краткосрочные колебания возможны, но ориентироваться нужно на долгий срок. Помни о дивидендах. Каждому важно, какую прибыль он получит от инвестиций. Поэтому рекомендуется покупать бумаги, которые год от года приносят высокие дивиденды. Диверсифицируй. Иными словами, покупай разные бумаги, чтобы снизить риски. Оптимально держать как минимум 5-6 акций разных отраслей и стран. Вкладывай в компанию. Изучи, как выплачивались дивиденды в прошлом и какие долгосрочные планы развития. Использует ли компания инновации и следует ли мировым трендам.

Инвестор получает прибыль, когда стоимость акций растёт. Если рынок останавливается или падает, он не зарабатывает ничего. Инвестор не впадает в панику от этого, полагая: сейчас не выросло — вырастет через год.

Трейдеры

Трейдеры торгуют прямо сейчас, находятся в моменте и не планируют на долгий срок. Они совершают сделки часто, некоторые ежедневно, поэтому им необходимо погружаться в рынок, чтобы суметь купить дешевле, а продать дороже.

Правила трейдера

Контролируй риски. Частые сделки требуют от трейдера держать риски под контролем. Ему нужно решить, сколько денег он готов потерять в случае неудачи. Для кого-то это 1 000 рублей, а кому-то не жалко и 100 000 рублей. Создай свою торговую систему, а именно: какими бумагами торговать и сколько их держать, когда входить и выходить из сделки. В этом помогают новости рынка и технический анализ. Соблюдай правила и не иди за эмоциями. Когда уровень риска понятен и торговая система готова, нужно им четко следовать и выключать эмоции. Следи за краткосрочными колебаниями рынка для выбора бумаги. Они часто возникают из-за политических событий, публикаций экономических данных и других новостей.

Данная стратегия более рискованна и требует гораздо больше времени и сил, но позволяет регулярно фиксировать доход и быстрее выводить деньги. И заработать трейдер может больше инвестора, причем не только на растущем рынке, но и на падающем или боковом, когда цена актива меняется незначительно.

Вы трейдер или инвестор?

Чтобы понять, что вам ближе, оцените, насколько глубоко вы готовы вовлекаться в процесс, есть ли у вас для этого необходимые ресурсы. Тем, кто впервые пришел на фондовый рынок, проще начать с инвестирования. Например, выбрать облигацию, купить и дождаться выплаты процентов по ней. Трейдинг скорее подойдет более опытным участникам рынка. Кто-то может совмещать обе стратегии или переключаться с одной на другую – тут всё индивидуально.

Начинайте, пробуйте, разбирайтесь – «Инвестиции БКС» дают все возможности для заработка инвестору и трейдеру, даже с небольшими стартовыми суммами. Вы сами решаете, сколько времени тратить: сделать это своим хобби или полностью погрузиться в трейдинг.

Полезные ресурсы для трейдеров и инвесторов

И трейдеры, и инвесторы берут полезную информацию и общаются на тематических ресурсах. Эти сайты помогут вам быть в курсе всех финансовых новостей и чувствовать себя полноправным участником рынка. Эксперты БКС поясняют, что вы найдете в каждом источнике.

Русскоязычные ресурсы http://www.e-disclosure.ru Портал раскрытия информации, официальный источник. Публикуются ключевые корпоративные события большинства российских компаний. https://www.interfax.ru или более полная лента для клиентов БКС https://bcs-express.ru/interfax Информагентство «Интерфакс» . Политические и экономические новости, фундаментальные и биржевые данные, решения для управления рисками и маркетинга. Есть платные терминалы с наиболее оперативными новостями от компаний, госорганов и т.д. https://bcs-express.ru Портал БКС с аналитикой и новостями о фондовом рынке и экономике. Здесь вы также найдете актуальные котировки, инвестидеи, советы и сможете задать вопросы экспертам. https://1prime.ru Информагентство ПРАЙМ, специализация на теме экономики. Значимые экономические новости, интервью, комментарии и прогнозы экспертов. https://www.vestifinance.ru «Вести. Экономика» – проект телеканала «Россия 24». Последние новости из мира финансов, подробный анализ текущих событий. https://smart-lab.ru Блоги и форум инвесторов и трейдеров. Ресурс создан бывшим ведущим РБК Тимофеем Мартыновым. https://quote.rbc.ru Портал агентства РБК с котировками и новостями о российском и мировом рынке акций. http://forum.mfd.ru/forum/ Один из старейших форумов о биржевой торговле. Есть обсуждения по большинству российских акций, торгующихся на бирже. https://www.rusbonds.ru Портал агентства «Интерфакс» с важной информацией для инвесторов в российские облигации. @MarketTwits_info Тематический телеграм-канал с новостной лентой. Международные ресурсы https://www.bloomberg.com https://www.reuters.com Крупнейшие поставщики финансовой информации. Максимально быстрый доступ к деловым новостям и данным о большинстве интересующих компаний предоставляют платно. На сайты компаний информация попадает с некоторой задержкой. https://www.marketwatch.com Сайт о бирже и деловые новости информагентства глобального масштаба Dow Jones & Company. https://www.cnbc.com/world/ Сайт американского телеканала CNBC. Специализация – американские и международные финансовые рынки. https://finance.yahoo.com Агрегатор экономических новостей от поисковой системы Yahoo. https://www.investopedia.com Онлайн-энциклопедия о бирже. Содержит много обучающих материалов. https://oilprice.com Один из самых популярных новостных сайтов по нефтяной тематике. Публикует анализ ситуации по нефти и газу, альтернативной энергетике и др. https://www.zerohedge.com Блог с обзорами о международной экономике. Работает в режиме агрегатора экономических новостей, а также публикует мнение редакции о них. Часто выражает позицию о неустойчивости мировой финансовой системы. https://www.finviz.com Один из популярнейших скринеров американских акций, то есть сайт, позволяющий сортировать акции. Тут можно следить за динамикой котировок, графиками, проводить сравнительный анализ. https://seekingalpha.com Блоги инвесторов и аналитиков. Здесь вы найдете более глубокую экспертизу фундаментального анализа акций, чем представляют многие новостные ресурсы.

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