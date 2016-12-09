«Тройка» и «Стрелка»: пополняем онлайн

Утром в час пик опаздываете на работу — проездной, как назло, закончился, а у окошка кассы длинная очередь продлевающих свои ежемесячные «безлимитные». Бывает? Рассказываем, как быстро пополнять проездной в любом месте и в любое время с помощью кошелька, карты и сервисов Яндекса.

Как пополнить онлайн транспортную карту «Тройка»

Перед выходом из дома: на сайте Яндекс.Денег пополнить баланс «Тройки» можно в разделе «Транспорт и путешествия» деньгами из кошелька, привязанной и любой другой картой. В конце платежа добавьте операцию в «Избранное», чтобы в другой раз пополнять карту с главного экрана и не вводить цифры заново.

А ещё можно включить ежемесячный автоплатёж: тогда в заданную дату карта будет пополняться на заданную вами сумму автоматически, если в кошельке или на привязанной карте есть деньги.

На смартфоне: в приложении Яндекс.Денег для iOS/Android/Windows Phone вбейте «Тройка» в поиске и пополните карту деньгами из кошелька, привязанной или любой другой картой. В конце платежа нажмите «Добавить в Избранное», чтобы в следующий раз не вводить цифры заново и пополнять «Тройку» с главного экрана приложения.

В приложении Яндекс.Транспорт можно узнать, через какое время приедет к вашей остановке нужный автобус, троллейбус, трамвай или маршрутка, посмотреть схему маршрута и выбрать подходящий. Вдобавок, на iOS и Android в Яндекс.Транспорте тоже можно пополнить «Тройку»: кликните по значку «Настройки» вверху экрана, введите номер «Тройки» и пополните её на нужную сумму. Заплатить в приложении на iOS можно из кошелька и любой картой, на Android — из кошелька и привязанной к нему картой.

Приложение Яндекс.Метро на iOS и Android помогает рассчитать самый быстрый и удобный маршрут передвижения в московском метро. Здесь тоже можно пополнить вашу транспортную карточку с помощью Яндекс.Денег: для этого в левом нижнем углу экрана кликните на значок «₽», введите номер карты, сумму и выберите способ оплаты — кошелёк или любую банковскую карту.

Важно! После пополнения «Тройки» онлайн и перед поездкой нужно активировать платёж:

в жёлтом информационном терминале (он есть на каждой станции возле касс: нажмите на кнопку «Удалённое пополнение» и приложите карту);

в автоматах по продаже билетов на метро с терминалом для банковских карт;

и ещё несколькими способами.

Пополнить «Тройку» на сайте и в наших приложениях можно на сумму от 1 до 2500 рублей за один раз. Причём если предыдущий платёж не был активирован, пополнить баланс снова не получится. Каждое пополнение обязательно нужно активировать.

Как пополнить онлайн транспортную карту «Стрелка»

Перед выходом из дома: как и с «Тройкой», пополнить баланс вашей «Стрелки» можно на сайте Яндекс.Денег. Можно включить ежемесячный автоплатёж или добавить операцию в Избранное, чтобы повторять, когда понадобится.

С мобильного: всё как с «Тройкой» — найдите Стрелку в поиске приложения Яндекс.Денег, вбейте номер и заплатите — из кошелька или картой. В конце платежа нажмите «Добавить в Избранное» ;)

Яндекс.Транспорт показывает движение наземного транспорта не только в Москве, но и в Московской области — и умеет пополнять «Стрелку» на iOS и Android. На iOS пополнить проездной можно из кошелька или привязанной к нему банковской карты. На Android — из кошелька.

Пополнить «Стрелку» этими способами можно минимум на 10 рублей, максимальная сумма — 5000 рублей. В отличие от «Тройки», активировать оплату не нужно — картой можно платить через 15 минут после пополнения.

Когда билет не нужен

На маршрутах, где бесконтактная оплата уже работает, транспортная карта вообще не понадобится. На некоторых станциях метро и автобусных маршрутах (список обновляется здесь) и на турникетах Аэроэкспресса заплатить за проезд можно пластиковой картой Яндекс.Денег или смартфоном с бесконтактной оплатой — просто приложите карту или телефон к считывателю со значком «волны».