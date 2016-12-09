Блог Денег

Блог Денег

«Тройка» и «Стрелка»: пополняем онлайн

Утром в час пик опаздываете на работу — проездной, как назло, закончился, а у окошка кассы длинная очередь продлевающих свои ежемесячные «безлимитные». Бывает?  Рассказываем, как быстро пополнять проездной в любом месте и в любое время с помощью кошелька, карты и сервисов Яндекса.

Как пополнить онлайн транспортную карту «Тройка»

Перед выходом из дома: на сайте Яндекс.Денег пополнить баланс «Тройки» можно в разделе «Транспорт и путешествия» деньгами из кошелька, привязанной и любой другой картой. В конце платежа добавьте операцию в «Избранное», чтобы в другой раз пополнять карту с главного экрана и не вводить цифры заново.

А ещё можно включить ежемесячный автоплатёж: тогда в заданную дату карта будет пополняться на заданную вами сумму автоматически, если в кошельке или на привязанной карте есть деньги.

На смартфоне: в приложении Яндекс.Денег для iOS/Android/Windows Phone вбейте «Тройка» в поиске и пополните карту деньгами из кошелька, привязанной или любой другой картой. В конце платежа нажмите «Добавить в Избранное», чтобы в следующий раз не вводить цифры заново и пополнять «Тройку» с главного экрана приложения.

В приложении Яндекс.Транспорт можно узнать, через какое время приедет к вашей остановке нужный автобус, троллейбус, трамвай или маршрутка, посмотреть схему маршрута и выбрать подходящий. Вдобавок, на iOS и Android в Яндекс.Транспорте тоже можно пополнить «Тройку»: кликните по значку «Настройки» вверху экрана, введите номер «Тройки» и пополните её на нужную сумму. Заплатить в приложении на iOS можно из кошелька и любой картой, на Android — из кошелька и привязанной к нему картой.

Приложение Яндекс.Метро на iOS и Android помогает рассчитать самый быстрый и удобный маршрут передвижения в московском метро. Здесь тоже можно пополнить вашу транспортную карточку с помощью Яндекс.Денег: для этого в левом нижнем углу экрана кликните на значок «₽», введите номер карты, сумму и выберите способ оплаты — кошелёк или любую банковскую карту.

Важно! После пополнения «Тройки» онлайн и перед поездкой нужно активировать платёж:

  • в жёлтом информационном терминале (он есть на каждой станции возле касс: нажмите на кнопку «Удалённое пополнение» и приложите карту);
  • в автоматах по продаже билетов на метро с терминалом для банковских карт;
  • и ещё несколькими способами.

Пополнить «Тройку» на сайте и в наших приложениях можно на сумму от 1 до 2500 рублей за один раз. Причём если предыдущий платёж не был активирован, пополнить баланс снова не получится. Каждое пополнение обязательно нужно активировать.

Как пополнить онлайн транспортную карту «Стрелка»

Перед выходом из дома: как и с «Тройкой», пополнить баланс вашей «Стрелки» можно на сайте Яндекс.Денег. Можно включить ежемесячный автоплатёж или добавить операцию в Избранное, чтобы повторять, когда понадобится.

С мобильного: всё как с «Тройкой» — найдите Стрелку в поиске приложения Яндекс.Денег, вбейте номер и заплатите — из кошелька или картой. В конце платежа нажмите «Добавить в Избранное» ;)

Яндекс.Транспорт показывает движение наземного транспорта не только в Москве, но и в Московской области — и умеет пополнять «Стрелку» на iOS и Android. На iOS пополнить проездной можно из кошелька или привязанной к нему банковской карты. На Android — из кошелька.

Пополнить «Стрелку» этими способами можно минимум на 10 рублей, максимальная сумма — 5000 рублей. В отличие от «Тройки», активировать оплату не нужно — картой можно платить через 15 минут после пополнения.

Когда билет не нужен

На маршрутах, где бесконтактная оплата уже работает, транспортная карта вообще не понадобится. На некоторых станциях метро и автобусных маршрутах (список обновляется здесь) и на турникетах Аэроэкспресса заплатить за проезд можно пластиковой картой Яндекс.Денег или смартфоном с бесконтактной оплатой — просто приложите карту или телефон к считывателю со значком «волны».

46 комментариев
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Илья
9 декабря 2016, 19:28
Windows phone (8.1) 0 идет скачивание приложение, но при установке выдает ошибку. Перезагрузить телефон и попробовать заново пробовал. В отзывах в маркете люди давно на это даловались, но, видимо, разработчикам не особо интересно
Яндекс.Деньги
12 декабря 2016, 16:00
Илья,
отправьте, пожалуйста, название устройства, версию ОС, последовательные скриншоты на почту: bloghelp@yamoney.ru — проверим.
Илья
12 декабря 2016, 17:44
Яндекс.Деньги,
Nokia Lumia 520. JC я уже написал. Непонятно зачем скрины вам - все и так описал, нового там ничего не появляется.


Повторюсь: идет скачивание, затем "установка", которая прерывается "не удалось установить. Примите меры - коснитесь здесь". Касаешься - просто заново предлагается скачать и установить. Далее цикл повторяется
Анатолий MV
10 декабря 2016, 19:47
Для питера неактуально, ну и, как обычно, комиссия всю полезность убивает
Яндекс.Деньги
12 декабря 2016, 15:59
Анатолий MV,
комиссии при пополнении «Тройки» и «Стрелки» через приложения, о которых мы написали в посте,  — нет.
Яндекс.Деньги
19 декабря 2016, 13:25
Яндекс.Деньги,
кстати, пополнить Подорожник можно на сайте http://ispp.spbmetropoliten.ru Яндекс.Деньгами и без комиссии ;)
Sergei
11 января 2017, 13:50
Яндекс.Деньги,
 Без комиссии? Там она составляет 3%.
aev-artem
18 января 2017, 12:57
Яндекс.Деньги,
Без комиссии - это 3% (три процента)! Впредь будьте внимательнее!
Яндекс.Деньги
18 января 2017, 19:08
aev-artem,
когда писали тут комментарий — комиссии не было, спасибо. Со своей стороны за пополнение Подорожника мы не берём комиссию. 
den.savitski
2 января 2017, 14:54
кстати, стоимость без контактной оплаты проезда в Москве снизилась до 40р. за поездку, что на 5р дороже Тройки, которую еще нужно активировать))
Яндекс.Деньги
10 января 2017, 17:44
den.savitski,
бесконтактную оплату мы тоже очень любим! :)
amx3000
10 января 2017, 10:24
> как на зло


(facepalm)
"назло" - слитно!


Кстати, продавите Мосгортранс, чтобы они сделали не только удаленное пополнение Тройки деньгами, но и удаленную запись на Тройку проездных - проездные гораздо удобнее для тех, кто регулярно пользуется транспортом.
Яндекс.Деньги
10 января 2017, 17:43
amx3000,
упс, спасибо, исправляемся :)
Руслан
15 января 2017, 00:26
amx3000,
Приложение "Мой проездной" давно умеет через NFC смартфона удаленно записывать проездные на Тройку. Почему другие до сих пор не смогли реализовать , интересно? 
amx3000
16 января 2017, 09:28
Руслан,
Я даже не про NFC. Я про самый простой вариант, когда на сайте или через приложение пополняешь Тройку деньгами, а потом надо в метро подойти к валидатору и он обновит на карте запись про деньги. Почему нельзя так же сделать с проездными?
Яндекс.Деньги
16 января 2017, 12:19
amx3000,
вместе с вами очень ждём, когда у Тройки появится такая возможность ;)
romar1
25 января 2017, 10:38
Яндекс.Деньги,
что-то не понятно чего вы ждете. Приложение Банка Москвы "Мой проездной" для Android/iOS/WP умеет с "тройкой" делать все что угодно. И проездные записывать и пополнять активирую тут же через NFC, а так же еще покупать и записывать проездные на электрички. Неужели Яндексу это не под силу?
rimera
10 июня 2017, 08:12
romar1,
Да, согласен. Хотя бы через терминал надо что бы это реализовали, но это к метрополитену. А про мой проездной - может закрытая технология? Было бы конечно удобно это добавить и в приложение метро. Но проблема основная что уж очень мало телефонов её поддерживают :(
lebedev.yaroslav.2015
24 января 2017, 19:37
Есть ли возможность у пластиковой карты Яндекс денги открыть кредитный лимит ?
Яндекс.Деньги
27 января 2017, 13:50
lebedev.yaroslav.2015,
нет.
Бехзод Сироджиддинов
10 февраля 2017, 01:16
"Утром в час пик опаздываете на работу — проездной, как назло, закончился, а у окошка кассы длинная очередь продлевающих свои «социалки»?"
Уважаемый яндекс, ничего презрительного не видите в этом??? Хоть и нет у меня социальной но всё же неприятно, исправьте пожалуйста, такой Лебедевский (Дизайнер) подход компании не к лицу!
Маша
10 февраля 2017, 13:26
Бехзод Сироджиддинов,
презрительного не видим — но исправили, не обижайтесь на нас! :) 
rimera
10 июня 2017, 08:10
Маша,
Да согласен. Как то некрасиво
lenagra4ka
14 февраля 2017, 01:42
Отвратительное приложение! Вопиющее безобразие! Пополняла через него тройку. Несколько раз все работало, карта пополнялась без проблем. Последний же раз был просто аут. Оплатила, все успешно, с баланса деньги списались, в истории операция значится как успешная. А В ТЕРМИНАЛЕ МЕТРО ОБНАРУЖИЛОСЬ - НА СЧЕТУ 0 РУБЛЕЙ!  Кошелек пополнить нечем, где деньги - непонятно.Из-за них опоздала на работу, т.к наличных с собой не было и пришлось ждать, пока друг переведет на банковскую карту. Наглым образом своровали 280 рублей! На мое вежливое и корректное письмо с просьбой решить проблему техподдержка столь же вежливо и корректно МОЛЧИТ УЖЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ!!! Хотела решить по-хорошему, но, видимо, этот способ не работает в России. Придется писать заявление в Роспотребнадзор на незаконное присвоение средств компанией Яндекс Деньги. Мораль: если у вас есть лишние деньги, которые вы хотите подарить этой великой компании - велком, пользуйтесь приложением. 
Андрей Лазорев
14 февраля 2017, 12:01
lenagra4ka,
Очень сожалеем, ситуация правда неудобная :( Видим, коллеги уже ответили в письме, проверьте, пожалуйста, почту.
zxc
16 февраля 2017, 09:33
1997
Lyn Medel
20 марта 2017, 07:14
I don't understand dba
Обновлено 20 марта 2017, 07:17
Xristin rys
16 апреля 2017, 06:09
удобно просто и не напряжно
tuc-mariya
6 мая 2017, 13:04
А если Питер?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:50
tuc-mariya,
пополнить Подорожник можно на сайте метрополитена через Яндекс.Деньги: http://ispp.spbmetropoliten.ru.
Александр С.
18 мая 2017, 14:08
Добрый день! Есть ли возможность заказать пластиковую карту и забрать её в офисе Яндекс, или в любом другом месте, но не на почте? 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:44
Александр С.,
в офисе можно взять моментальную карту, а пластиковая карта при заказе приходит именно в почтовое отделение. Кстати, можно заказать доставку посылки на дом.
ya.babischev
18 мая 2017, 16:09
Будем иметь в виду!а в сочи эти карты как нибудь действуют?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:47
ya.babischev,
неа, Тройка для проезда в транспорте Москвы, а Стрелка — в Подмосковье.
Обновлено 20 июня 2017, 13:47
Сергей Л.
14 июня 2017, 12:18
Добрый день, у меня есть пластиковая карта. Где можно узнать о тарифе при использовании карты в городском транспорте (Москва)?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:38
Сергей Л.,
отдельных тарифов нет - все лимиты и комиссии для наших карт можно посмотреть на нашем сайте в помощи.
novalex22
20 июня 2017, 14:56
Было бы здорово пополнять Транспортную карту Казани с Яндекс Денег!
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса21 июня 2017, 12:52
novalex22,
передали ваше пожелание коллегам!
MisterLibra
22 июня 2017, 13:10
А вот в екатеринбурге еще транспортная Екарта есть. Впрочем, пополнение - это не так интересно. У сбера можно заказать карту с NFC, которая сама будет в Ебурге работать как транспортная карта (т.е. как ЕКарта). Единственная печаль - то ли 700, то ли 800 рублей в год как-то не хочется за это отдавать. Уважаемый Яндекс, может вы тоже осилите транспортное приложение на карте сделать?
ivt-x
23 июня 2017, 13:43
Когда будет беспроцентная оплата проездных с Яндекса в Санкт-Петербурге?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса23 июня 2017, 15:35
ivt-x,
это комиссия Подорожника, не наша.
Анна Владимировна Герчикова
28 июня 2017, 00:00
Здравствуйте! Я бы хотела узнать, а где я могу получить эту карту Яндекс-деньги, чтобы пополнять и покупать?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса28 июня 2017, 12:31
Анна Владимировна Герчикова,
карту можно заказать прямо из кошелька и получить по почте на удобный для вас адрес. А еще ее можно взять в одном из наших офисов, подробнее об этом можно прочитать в нашей "Помощи" .
Герасимов Вадим
8 июля 2017, 01:43
а когда можно будет пополнять Транспортную карту Золотая корона (Кузнецкбизнесбанк) ?
g.zaharov2011
сегодня, 06:01
карта неудобная. сложно проверить баланс 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндексасегодня, 12:06
g.zaharov2011,
баланс кошелька можно проверить на сайте и в приложении на главных страницах :)