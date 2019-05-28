Блог Денег

Блог Денег

Участники челленджа Яндекс.Денег разделят миллионы баллов

В Яндекс.Деньгах стартовал челлендж Iron Money с миллионным призовым фондом. Рассказываем, как участвовать и отхватить свой кусочек.

Что делать?

Принять участие в челлендже может любой пользователь Яндекс.Денег, просто жмите кнопку «Я в деле». Вам откроются карточки с заданиями. Например, пополнить электронный кошелёк, скачать мобильное приложение Яндекс.Денег  или привязать к кошельку банковскую карту. Выполняйте задания — за каждое гарантированно начисляются медальки. Их количество зависит от задания.

Где?

Вступите в игру и выполняйте задания на специальной странице  Яндекс.Денег. Здесь же можно будет посмотреть, сколько медалек уже набрали и на какой строчке общего рейтинга находитесь. Каждый понедельник будут появляться новые задания. 

 Когда?

Сейчас! Играем с 27 мая по 1 сентября. 

Сколько?

Главный приз разделят между собой участники, которые наберут больше всего медалек. Каждый из них гарантированно получит от 5 000 баллов и более. 

Каждый день сервис будет разыгрывать среди участников Iron Money больше 250 призов номиналом 50, 100, 500 и 1000 баллов Яндекс.Денег. Чтобы принять участие в ежедневном розыгрыше, выполните в этот день хотя бы одно задание.

Как ещё зарабатывать баллы Яндекс.Денег

Платите пластиковой или виртуальной картой Яндекс.Денег и получайте 5% кэшбэк баллами за покупки в категории месяца и за каждую пятую офлайн-покупку в других категориях. За покупки в интернете, если платите кошельком, привязанной картой любого банка или картой Яндекс.Денег, возвращаем 1% баллами на кошелёк.

22 комментария
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col1nkl
28 мая, 14:08
Ура! Но нужно больше заданий!

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 мая, 21:50
col1nkl,
всё впереди 😊
maxsi56
13 июля, 05:32
YaMoneyHelp,
yakassa500
bullfinch70
28 мая, 19:05
Никогда  не выигрывал. Может на этот раз повезёт ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 мая, 21:51
bullfinch70,
надеемся, что так и будет!
maxsi56
13 июля, 05:32
YaMoneyHelp,
yakassa500
fwtome
30 мая, 09:46
Очередная Бешеная Сдача, но на этот раз даже не для всех, а для активистов сервиса...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 мая, 16:20
fwtome,
задания простые — их несложно выполнять :)
Любовь Колоницкая
22 июня, 14:51
YaMoneyHelp,
о
maxsi56
13 июля, 05:33
YaMoneyHelp,
yakassa500
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 июля, 13:34
maxsi56,
что-то случилось?
guly4abbasova
31 мая, 02:41
Игры
Иван Варфоломеев
1 июня, 21:46
Привязка карты не засчитывается в заданиях) Новости с кешбеком на июнь в июне нет (а нашел, но только в соцсетях)
Обновлено 1 июня, 21:49
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июня, 15:41
Иван Варфоломеев,
рассылка на почте точно была, а про задание напишите нам в поддержку, пожалуйста — посмотрим в чем дело.
Любовь Колоницкая
22 июня, 14:51
YaMoneyHelp,
0
Denis Konakov
3 июня, 08:03
Не понятно в задании "дела житейские" оплата за сотовый считается? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июня, 16:02
Denis Konakov,
задание будет считаться выполненным, если заплатить именно за перечисленные категории. Описания заданий можно также прочитать в Приложении №1 к правилам.
serioga.putnikov
4 июня, 00:28
Оплатил вчера за интернет через яндекс (650р), чтобы выполнить задание "дела житейские", а оно мне его так и не засчитало. Ребят, мне больше из списка оплачивать нечего. Каким образом его выполнять, если оно не выполняется. Оплачивал с кошелька, провайдер зелёная точка в Ставрополе. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 июня, 12:33
serioga.putnikov,
Подскажите, пожалуйста, а в поддержку уже писали об этом? Если нет — напишите, пожалуйста, проверим в чем дело.
suetina1958
вчера, 11:22
YaMoneyHelp,
Задание Жми на Пуш почему-то не проходит. Уже что только не делала. Куда мне обратиться с этим вопросом? Уведомления везде разрешены, они при нажатии на карточку задания проходят я по ним прохожу в приложение но задание не засчитывается. Как быть?
Любовь Колоницкая
22 июня, 14:51
ьдол
оггш
Обновлено 22 июня, 14:52
suetina1958
вчера, 11:06
Здравствуйте. Задание Жми на Пуш почему-то не проходит. Уже что только не делала. Куда мне обратиться с этим вопросом? Уведомления везде разрешены, они при нажатии на карточку проходят я по ним прохожу в приложение но задание не засчитывается. Как быть?