Участники челленджа Яндекс.Денег разделят миллионы баллов

В Яндекс.Деньгах стартовал челлендж Iron Money с миллионным призовым фондом. Рассказываем, как участвовать и отхватить свой кусочек.

Что делать?

Принять участие в челлендже может любой пользователь Яндекс.Денег, просто жмите кнопку «Я в деле». Вам откроются карточки с заданиями. Например, пополнить электронный кошелёк, скачать мобильное приложение Яндекс.Денег или привязать к кошельку банковскую карту. Выполняйте задания — за каждое гарантированно начисляются медальки. Их количество зависит от задания.

Где?

Вступите в игру и выполняйте задания на специальной странице Яндекс.Денег. Здесь же можно будет посмотреть, сколько медалек уже набрали и на какой строчке общего рейтинга находитесь. Каждый понедельник будут появляться новые задания.

Когда?

Сейчас! Играем с 27 мая по 1 сентября.

Сколько?

Главный приз разделят между собой участники, которые наберут больше всего медалек. Каждый из них гарантированно получит от 5 000 баллов и более.

Каждый день сервис будет разыгрывать среди участников Iron Money больше 250 призов номиналом 50, 100, 500 и 1000 баллов Яндекс.Денег. Чтобы принять участие в ежедневном розыгрыше, выполните в этот день хотя бы одно задание.

Как ещё зарабатывать баллы Яндекс.Денег

Платите пластиковой или виртуальной картой Яндекс.Денег и получайте 5% кэшбэк баллами за покупки в категории месяца и за каждую пятую офлайн-покупку в других категориях. За покупки в интернете, если платите кошельком, привязанной картой любого банка или картой Яндекс.Денег, возвращаем 1% баллами на кошелёк.