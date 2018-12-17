Идентифицируйте кошелёк в Узбекистане

Пользователи Яндекс.Денег из Узбекистана теперь могут подать заявку на идентификацию в любом филиале InfinBank и получить доступ ко всем возможностям Яндекс.Денег: отправлять и получать переводы, платить в любых магазинах и хранить в кошельке больше денег.

Как подать заявку

Приходите в ближайший филиал InfinBank.

Покажите кассиру паспорт и назовите номер кошелька.

Операционист распечатает предварительную анкету. Внимательно проверьте данные и номер кошелька в анкете. Подписывайте, только если всё верно.

Заплатите 25 тыс. сумов (~200 рублей)

Проверьте и подтвердите правильность данных паспорта в главном меню кошелька на сайте.

Возможности идентифицированного кошелька

Получайте и отправляйте переводы в любой стране — на кошелёк, карту или банковский счёт, через Western Union и Юнистрим.

Платите кошельком и картой Яндекс.Денег в любых онлайн-магазинах — в Узбекистане и за рубежом.

Максимальный лимит на остаток в кошельке — 62,5 млн сумов (500 тыс. рублей).