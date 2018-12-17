Блог Денег

Блог Денег

Идентифицируйте кошелёк в Узбекистане

Пользователи Яндекс.Денег из Узбекистана теперь могут подать заявку на идентификацию в любом филиале InfinBank и получить доступ ко всем возможностям Яндекс.Денег: отправлять и получать переводы, платить в любых магазинах и хранить в кошельке больше денег. 

Как подать заявку 

  • Приходите в ближайший филиал InfinBank.
  • Покажите кассиру паспорт и назовите номер кошелька.
  • Операционист распечатает предварительную анкету. Внимательно проверьте данные и номер кошелька в анкете. Подписывайте, только если всё верно.
  • Заплатите 25 тыс. сумов (~200 рублей)
  • Проверьте и подтвердите правильность данных паспорта в главном меню кошелька на сайте. 

Возможности идентифицированного кошелька

  • Получайте и отправляйте переводы в любой стране — на кошелёк, карту или банковский счёт, через Western Union и Юнистрим.

  • Максимальный лимит на остаток в кошельке — 62,5 млн сумов (500 тыс. рублей).

75 комментариев
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Халимбой Абдурахмонов
18 декабря 2018, 02:03
Привет. всем удачи
Халимбой Абдурахмонов
18 декабря 2018, 02:06
Салом

ilxombotirov
21 декабря 2018, 08:16
IIlxombotirov
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 декабря 2018, 13:23
ilxombotirov,
есть вопрос?
бац лол
26 декабря 2018, 16:53
YaMoneyHelp,

Г

Sungat Bazarbai
28 декабря 2018, 16:06
YaMoneyHelp,
Здравствуйте.  Я могу обратно забрать на Qiwi или на баланс , те деньги который на свой Яндекс кошелек закинул через терминал,  вот это все с документами я по какой либо причине не могу я гражданин КАЗАХСТАНА и я хочу получить свой деньги который начислел и не могу пользоваться этими средствами так как Яндекс деньги анкету можно заполнить по Российскому документами 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 декабря 2018, 18:50
Sungat Bazarbai,
здравствуйте! Если кошелек анонимный, то можно платить только в российские компании. Для всего остального потребуется идентификация нужна по закону. 
В Казахстане её можно пройти через наших агентов.


Служба поддержки может проверить ситуацию с пополнением подробнее.
jumabekrahimov2@gmail.com
31 декабря 2018, 00:04
Я нахожусь в Казахстане но паспорт мой узбекский щас не могу оплачивать через яндекса потомушт дани мой не подходит что могу сделать? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 декабря 2018, 10:37
jumabekrahimov2@gmail.com,
вы можете обратиться к нашему агенту в Казахстане и пройти идентификацию через него.
yuldosh.holmuminov
11 января, 03:35
Где находится агента Яндекс кашелька в города Ташкента по карта
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 января, 12:10
yuldosh.holmuminov,
к сожалению, наших агентов в Узбекистане пока нет. Если вы хотите подать заявление, то это можно сделать по почте или через InfinBank (кликните по ссылке и сможете увидеть адреса отделений).
Обновлено 11 января, 12:12
gidrangiya7
14 января, 02:42
Здравствуйте. Тема: пополнение кошелька через VISA карту (деньги в долл. США) путём конвертации в рубли. По денежному курсу какой страны будут переведены долл. в рубли (из Узбекистана в Россию)?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 января, 09:44
gidrangiya7,
в этом случае конвертация пройдет по курсу банка, выпустившего карту, а на кошелек уже попадут рубли.
nikita.damochkin
20 января, 22:36
Ну хоть какоето продвижение в Узбекистане пошло с электронными кошельками.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 января, 14:05
nikita.damochkin,
🙂
Basitkhan Tashmukhamedov
6 февраля, 17:19
Здравствуйте, а есть возможность сделать всё это онлайн?
И причём в срооооочном порядке)))
Обновлено 6 февраля, 17:21
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 февраля, 11:44
Basitkhan Tashmukhamedov,
здравствуйте! Пока только через отделение банка. Подробная инструкция тут.
michaellyutov
7 февраля, 22:14
Здравствуйте, скажите а с карты Яндекс Деньги я смогу снимать с местных банкоматов которые обслуживают местные карты в местной валюте или нужно искать банкоматы для виза и мастеркард?
Не знаю поддерживают ли обычные банкоматы Яндекс Деньги.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 февраля, 16:42
michaellyutov,
здравствуйте, с нашей карты наличные можно снимать везде, где принимают Mastercard. Если статус кошелька Идентифицированный и есть наша пластиковая карта с именем, то можно снимать до 10000 рублей в месяц без комиссии
Про конвертацию при операциях по карте в другой валюте рассказали тут
Шерзод Носиров
9 февраля, 04:41
Salom
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 февраля, 19:12
Шерзод Носиров,
hello!
rustam.bibarsov
18 февраля, 20:01
Подскажите пожалуйста, можно ли пополнить баланс кошелька, если прийти в отделение банка?  И получить карту уже тут на месте? Или все таки карту надо по почте заказывать? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 февраля, 14:07
rustam.bibarsov,
карту можно заказать почтой, приобрести в салонах Связного или в наших офисах. А если открыть виртуальную карту, то можно привязать ее к Samsung/Apple Pay (и др.). Пополнить баланс кошелька можно наличными через терминалы или с карты в банкомате. Обо всех способах пополнения можно узнать в разделе Помощь.
rustam.bibarsov
19 февраля, 20:25
YaMoneyHelp,
 Ну это то понятно. Тут же теме идёт про развитие Я.Денег в Узбекистане. К этому и был мой вопрос. Каким образом можно пополнить существующий кошелёк находясь в Узбекистане? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 февраля, 08:53
rustam.bibarsov,
как только откроются возможности для пополнения кошелька для граждан Узбекистана, мы обязательно расскажем об этом на нашем сайте. А пока доступны не способы, о которых мы рассказали в разделе Помощь.
Татьяна Ли
4 июля, 23:35
YaMoneyHelp,
А для чего эта карта нужна  в Узбекистане, если пополнить кошелёк в этой же стране, не возможно? 
Sabatelli
6 июля, 12:17
Татьяна Ли,
Все возможно,  и пополнить,  и снять  деньги.  
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июля, 12:37
Татьяна Ли,
кошелек можно пополнить, например, переводом по реквизитам кошелька. Также для пополнения подойдут карты, выпущенные в Узбекистане — в нашем приложении за пополнение таким способом комиссии не будет, а конвертация пройдет по курсу вашего банка.
beqar373
14 марта, 08:47
Здравствуйте. Мне нужно пополнить яндекс кошелёк, выпущенный в РФ из Узбекистана. Кошелёк не мой. Могу ли я сделать это в инфинбанке? Или где-либо ещё? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 марта, 13:54
beqar373,
здравствуйте! В Узбекистане вы можете пополнить свой или чужой кошелёк с банковской карты (Visa, MasterCard, Maestro) или по банковским реквизитам
Равиль
22 марта, 14:10
Привет всем!   Кто  получал? Там пластик дают или как? 
e.nawrizbek
23 марта, 11:45
Можно ли с яндекс денег перевести на клик ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 марта, 17:29
e.nawrizbek,
если этот сервис не принимает переводы из кошелька, то можно, например, пополнить его баланс картой Яндекс.Денег, но в этом случае может браться комиссия как за снятие наличных.
urgenchbaeva.anargul
7 апреля, 02:52
Здравствуйте! По какому принципу будет работать пластиковая карта "Яндекс.Деньги" в Узбекистане? По сути, это Mastercard. Насколько я понимаю, в Узбекистане Mastercard принимает и обслуживает только "Асака Банк". Допустим, мне нужно снять наличные в узбекских суммах. На карте автоматическая конвертация из рублей в сумы. Удерживается ли при этом какая-либо комиссия? Карта получается российская и не изготовлена в Узбекистане (как если бы она была открыта и обслуживалась бы в "Асака Банке"). Грубо говоря, что при снятии наличных я теряю: комиссия, плату за обслуживание, что-то при конвертации??? Или всё просто: прихожу в узбекский "Асака Банк", снимаю деньги с карты, никому ничего не плачу, карта ведь российская (я и так заплатила 300 рублей за 3 года обслуживания), и вроде читала, что "снимаете до 10000 рублей без комиссии, и ухожу, довольным, как слон? Или не всё так просто? Для нас всё это ново, хотелось бы понять, как всё устроено. Заранее, благодарю.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 апреля, 18:28
urgenchbaeva.anargul,
с пройденной идентификацией картой получится платить в любом магазине, а также снимать наличные в любом банкомате, если нет ограничений банка. Конвертация при платежах и снятии денег будет проходить по курсу Mastercard + 2,7%, а еще у вас получится снимать до 10000 рублей в месяц без комиссии — если вы выпустили карту с именем (за 300 рублей на 3 года). Если лимит закончится, то за снятие наличных будет браться 3% (не менее 1000 рублей). За обслуживание карты вы платите только при выпуске — больше доплачивать за что-то не нужно, доставка карты бесплатная в любую страну :)
Sabatelli
10 июня, 15:20
urgenchbaeva.anargul,
Здравствуйте.  Хотела спросить у Вас,  про Яндекс карту как вы её получили и была ли практика снятия наличных.  Буду очень благодарна за ответ.  
gladiator1218
16 апреля, 16:22
Добрый день,можно ли пополнить яндекс кошелек в Узбекистане в национальной валюте?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 апреля, 17:31
gladiator1218,
здравствуйте! Пока деньги в кошелек приходят только в рублях. Конвертация произойдет автоматически. 
alis-sar
22 апреля, 12:39
Добрый день. Можно пройти идентификацию по загранпаспорту РФ в Узбекистане?
Обновлено 22 апреля, 12:39
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 апреля, 18:08
alis-sar,
здравствуйте! Да, если гражданство российское, сможете пройти идентификацию по этому документу.
Рустем Керимов
7 мая, 16:18
Яндекс больше сервисов в Узбекистане!
ivarpeterson
14 мая, 10:24
Здравствуйте, если вдруг карту заблокируют, возможно её разблокировать в Узбекистане?
Или  нужно будет обращаться в офисы в РФ?


Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая, 09:55
ivarpeterson,
если такое случится, то заявление (если оно потребуется), можно отправить и почтой. Обращаться лично совсем необязательно.
glukhov.razor
15 мая, 19:00
Это выходит в писменном виде по форме, я Вас правильно понял? Не на эл. почту?
Тогда будем ждать полноценных офисов в Узбекистане, надеюсь это будет скоро)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая, 16:22
glukhov.razor,
в отделение InfinBank нужно будет принести паспорт и сообщить сотруднику банка номер кошелька, он заполнит все данные, а вам останется только проверить анкету и подставить подпись. После этого нужно будет зайти в кошелек и подтвердить данные — он тут же станет идентифицирован.
ruslan.urazimov
25 мая, 16:54
Salom men qanday qilib (yadex кашелок указать данные)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 мая, 13:29
ruslan.urazimov,
вы хотите указать данные в кошельке? Сделать это можно двумя способами, пройдя идентификацию — через агента или отправив заявление по почте.
Sabatelli
10 июня, 13:32
Здравствуйте , я гражданка Узбекистана.  Хочу заказать Яндекс карту для вывода денег с Яндекс кошелька. Кошелек идентификацию прошел в infinbanke. Пару вопросов к Вам
 1 Вы мне ее по почте пришлёте или в Ташкенте ее можно где то получить? 
2 В банкоматах какого банка можно будет снять наличные с этой карты?  И в какой валюте?  



YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 июня, 13:24
Sabatelli,
здравствуйте! Да, карту мы пришлем по почте на тот адрес, который вы укажете при оформлении карты. За движением посылки получится следить онлайн — на нашем сайте появится ссылка на сайт Почты. Снимать наличные получится в любом банкомате в разной валюте — конвертация пройдет по курсу Mastercard+ 2,7%, а с пройденной идентификацией первые 10000 рублей в месяц получится снимать без комиссии. Больше информации можно найти в помощи.
Оксана Оксана
10 июня, 20:42
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как зарегистрировать яндекс кошелек в AppStore? Приложение почему-то просит меня сменить регион. Виртуальную карту Мастеркарт яндекс кошелек не хочет регистрировать ...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 июня, 13:38
Оксана Оксана,
пожалуйста, расскажите нам подробнее об этом через форму — посмотрим в чем дело и как можно решить вопрос.
anna.ananeva.84
5 июля, 11:54
можно ли перевести деньги с яндекс деньги на киви кошелек
Sabatelli
6 июля, 12:14
anna.ananeva.84,
Там есть такая опция 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июля, 12:53
anna.ananeva.84,
форма для перевода есть тут — чтобы все получилось, на кошельке нужно будет указать данные. А если нужно заплатить за что-то там, где не принимают кошелек, то можно использовать карту Яндекс.Денег и заплатить ей :)
anna.ananeva.84
5 июля, 12:02
если моя карта зарегетрироана имеет номер то я могу переводить на неё деньги с яндекс толоки
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июля, 13:00
anna.ananeva.84,
из Яндекс.Толоки деньги можно получать на кошелек, для этого понадобится пройти идентификацию.
Sabatelli
6 июля, 12:07
Здравствуйте. Получила Вашу карту.  Хотела узнать,  могут ли  мне  гражданин Европы перебросить со своей карточки на мою  деньги? 
Sabatelli
6 июля, 12:12
И с карты сбербанка  ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июля, 14:44
Sabatelli,
здравствуйте! Вам могут перевести деньги разными способами — по номеру карты Яндекс.Денег, по номеру кошелька (подойдут не все карты) или даже по реквизитам кошелька.
kamaletdinovaalmira
21 июля, 17:49
Как переводить деньги с Яндекс деньги на карту виза классик НБУ, возможно ли это? Если нет,то какой выход,?
kamaletdinovaalmira
21 июля, 18:25
При переводе денег в Яндекс деньги написано,что осуществить перевод можно только обе карты выпущены в России,я с Узбекистана,прошла идентификацию карты Яндекс деньги,открыла конверсионную карту виза классик НБУ( национального банка Узбекистана),перевод денег не получается,в образце указана карта виза мир,через другой сайт пробовала - там виза мастеркард,и как мне быть , посоветуйте пожалуйста, спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля, 08:59
kamaletdinovaalmira,
отправить деньги можно напрямую из кошелька, если в указывали в нем данные паспорта. Если вы из Узбекистана, то для таких переводов нужна идентификация, пройти которую в вашей стране можно через InfinBank, через агента или отправив заявление по почте. Инструкция перевода на карту лежит тут.
kamaletdinovaalmira
21 июля, 18:32
Самой карты Яндекс деньги у меня нет,она у меня в электронном виде,я на нее перечисляю с Яндекс толоки
muzafsar
22 июля, 13:56
Здравствуйте а есть возможность перевести денег из кошелька на узкард
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля, 15:31
muzafsar,
здравствуйте, для этого статус кошелька должен быть выше анонимного. Если вы не из РФ, то подойдет идентификация — пройти ее можно через InfinBank, через агента или отправив заявление по почте
Инструкция перевода денег из кошелька на карту есть тут.
Ekaterina
15 августа, 20:31
YaMoneyHelp,
Я прошла идентификацию в Узбекистане, а как переправить на узкард? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 августа, 16:00
Ekaterina,
переводить можно на сайте в разделе "Снять" — там же можно найти и другие способы. Мы отправим рубли, а конвертация пройдет по курсу банка, выпустившего вашу карту.
sardor-nodirov@mail.ru
25 июля, 15:29
Здравствуйте! Помогите пожалуйста я могу в Ташкенте использовать яндекс и киви карточку и снимать денги из Букмекеров  потом абналичовать их здесь в Ташкенте?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 июля, 17:36
sardor-nodirov@mail.ru,
нашу карту и кошелек можно использовать по всему миру с пройденной идентификацией. Пройти ее получится, даже если вы не гражданин РФ, например, через нашего агнета.
tamila.belyalova
2 августа, 12:04
Здравствуйте, мне заблокировали Qiwi кошелёк, я не могу пройти идентификацию по причине того что я нахожусь на территории Узбекистана и являюсь гражданкой Узбекистана. Наш паспорт не принимается и код номера телефона тоже не высвечивается. Офисов киви тут нет, помогите разблокировать, не знаю что делать. Весь интернет перерыла ничего не нашла. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 августа, 17:05
tamila.belyalova,
здравствуйте. Вы пишете в блоге Яндекс.Денег, по сервису QIWI мы не подскажем. Лучше написать в службу поддержки QIWI.
The SkyNet
15 августа, 17:52
Если я с Латвии и мне нужно произвести платёж, то как быть с серией и номером паспорта, у нас в Латвии подобных нету
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 августа, 15:50
The SkyNet,
в этом случае вы можете пройти идентификацию — ваши документы подойдут для этого, а пройти ее в Латвии можно, например, у нашего агента.
akhrorbek.mansurov
16 августа, 16:47
Здравствуйте!
Я гражданин Узбекистана, в нынешнее время нахожусь в Дубае, есть какие нибудь способы идентификации в ОАЭ? Или может ли мой друг в Узбекистане сделать всё за меня? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 августа, 16:13
akhrorbek.mansurov,
пройти идентификацию можно только на свои данные — вы можете пройти идентификацию, отправив нам документы почтой, инструкция есть тут.