Идентифицируйте кошелёк в Узбекистане

Пользователи Яндекс.Денег из Узбекистана теперь могут подать заявку на идентификацию в любом филиале InfinBank и получить доступ ко всем возможностям Яндекс.Денег: отправлять и получать переводы, платить в любых магазинах и хранить в кошельке больше денег.
Как подать заявку
- Приходите в ближайший филиал InfinBank.
- Покажите кассиру паспорт и назовите номер кошелька.
- Операционист распечатает предварительную анкету. Внимательно проверьте данные и номер кошелька в анкете. Подписывайте, только если всё верно.
- Заплатите 25 тыс. сумов (~200 рублей)
- Проверьте и подтвердите правильность данных паспорта в главном меню кошелька на сайте.
Возможности идентифицированного кошелька
- Получайте и отправляйте переводы в любой стране — на кошелёк, карту или банковский счёт, через Western Union и Юнистрим.
- Платите кошельком и картой Яндекс.Денег в любых онлайн-магазинах — в Узбекистане и за рубежом.
- Максимальный лимит на остаток в кошельке — 62,5 млн сумов (500 тыс. рублей).
- Закажите карту Яндекс.Денег — сможете снимать наличные в банкоматах (до 1,25 млн сумов — без комиссии Яндекс.Денег), платить в обычных магазинах и получать повышенный кэшбэк.