Блог Денег

Блог Денег

В мобильном приложении Яндекс.Денег появилась оплата по QR-коду

В мобильном приложении Яндекс.Денег для iOS, Android и Windows 10 теперь можно заплатить по QR-коду. Отсканируйте код на квитанции, чтобы не вводить реквизиты вручную, или платите курьеру по коду на коробке с пиццей — без карты, наличных и поисков сдачи. Любой сервис или магазин, подключённый к Яндекс.Кассе, сможет предложить клиентам QR-коды для быстрой оплаты в приложении Яндекс.Денег. 

Приложение распознаёт коды, сформированные по ГОСТу. Вы наверняка встречали их на квитанциях оплаты ЖКУ, но ограничений тут нет: любая компания может самостоятельно сформировать QR-код со своими реквизитами — а приложение Яндекс.Денег его распознает и поможет быстро оплатить. Кроме того, приложение распознаёт специальные QR-коды с параметрами магазинов в Яндекс.Кассе. 

Чтобы заплатить по QR-коду, на главном экране приложения выберите «Заплатить по QR» и наведите на код камеру смартфона — считав его, приложение покажет детали платежа. Например, если это код на квитанции — на следующем шаге вы увидите автоматически заполненные название компании, её реквизиты, сумму, номер вашего лицевого счёта. Остаётся проверить данные и выбрать способ оплаты — из кошелька в Яндекс.Деньгах, с привязанной к нему или любой другой банковской карты. 

QR-коды для бизнеса

Использование QR-кодов позволяет бизнесу принимать безналичные платежи там, где другие способы неудобны. Можно разместить код на клетке с тигром, чтобы принимать пожертвования от посетителей зоопарка, или на двери автобуса для бесконтактной оплаты проезда.

Одной из первых компаний, использующих QR-коды с Яндекс.Кассой, стал онлайн-кинотеатр Tvigle — все, у кого дома есть Smart TV, знают, сколько времени занимает ввод логина, пароля или номера карты на телевизионном пульте. Скоро купить любую программу можно будет просто отсканировав код приложением. 

47 комментариев
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denisshvetsov
28 июля 2016, 14:31
Потрясающе! :) Спасибо вам, коллеги!
Яндекс.Деньги
28 июля 2016, 17:41
denisshvetsov,
успешных платежей ;)
Kraftway
28 июля 2016, 21:01
Яндекс "в своем репертуаре" - сами придумать не можем - стырим у других (https://payqr.ru/). Да еще преподносят так, как будто сами додумались и сделали первыми. 
Маша
1 августа 2016, 12:03
Kraftway,
чтобы людям было удобно платить, нужно, чтобы как можно больше участников рынка поддерживали одни и те же технологии :) 
Павел Абакумов
3 августа 2016, 15:16
Лучше научитесь возвращать ошибочные платежи и конченый интерфейс поправьте.
Яндекс.Деньги
3 августа 2016, 16:27
Павел Абакумов,
о каком "ошибочном" платеже идёт речь? Пришлите, пожалуйста, подробности на bloghelp@yamoney.ru.
Павел Абакумов
3 августа 2016, 15:17
Больше 10 лет пользовался яндексом, но думаю стоит удалить свой аккаунт. "Русский мир" наступает.
Sergey Polyakov
7 августа 2016, 17:24
а что вы не пишите какую комиссию вы берете за оплату по qr коду? вы напишите, сразу отпадет желание даже пополнять ваш кошелек...да ваще все у вас говно, просто все, единственно чем пользуюсь это привязанными картами чтоб пополнять тройку и то за то что у вас мсс код там правильный, в остально говнище полное ваш яд
Яндекс.Деньги
9 августа 2016, 12:17
Sergey Polyakov,
сканирование по qr — это  способ ввода данных. После этого операцию надо подтвердить — в этот момент мы показываем информацию о комиссии при оплате. А MCC код устанавливает магазин, в котором вы совершаете оплату, а не компания, через которую платите.
Игорь
6 сентября 2016, 11:56
Хотелось бы вариант, когда можно самому сформировать счет на определенную сумму в виде QR кода на экране смартфона и другой человек сразу сканирует и ему переводится эта сумма.
Это удобно при личной встрече, когда наличных нехватает.
Яндекс.Деньги
6 сентября 2016, 13:48
Игорь,
спасибо за ваш комментарий, передадим нашим специалистам. А пока можно пользоваться визиткой: кликните по балансу, пройдите по ссылке: https://money.yandex.ru/to/номеркошелька, укажите необходимую сумму — копируйте и делитесь ссылкой с кем захотите.
z-dealer
11 августа 2017, 17:20
Яндекс.Деньги,
еще не сделали генератор QR кода?
очень нехватает
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса14 августа 2017, 17:32
z-dealer,
пока нет :( Следите за нашими новостями! Как вам визитка?
emoney63
14 августа 2017, 18:18
Андрей Лазорев,
визитка не удобна когда переводишь через приложение
a.kostrjukov
14 декабря 2016, 14:05
А мы у себя на сервисе для генерации QR кодов давно сделали возможность создавать формочку для пополнения кошелька ( http://qr-code-generator.online/yandex.php ), надо будет теперь и для кассы сделать. 
z-dealer
11 августа 2017, 17:21
a.kostrjukov,
 что то не принимает Яндекс кошелек QR код с вашего сайта :(
Vkok
13 января 2017, 15:19
супер!
Сергей
4 ноября 2017, 23:23
Не считывается QR-код с налогового уведомления. Совсем. Код нормальный. PayQR сожрал влет.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса7 ноября 2017, 11:23
Сергей,
нужно проверить, почему не получается. Отправьте, пожалуйста, фото уведомления нам в поддержку. 
Сергей
8 ноября 2017, 17:54
Андрей Лазорев,
 Уже не вижу смысла. Заплатил через другой ресурс. А сорить персональными данными без особой на то нужды не хочется.
alex-as
13 ноября 2017, 19:22
Андрей Лазорев,
Подтверждаю, тоже не читается именно с налогового извещения. Причем не только с бумаги, но и с экрана. Похоже, проблемы с налоговой.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса15 ноября 2017, 14:04
alex-as,
пришлите нам, пожалуйста, фото извещения с кодом как писали выше - разберемся почему так.
alex-as
15 ноября 2017, 17:26
Андрей Лазорев,
 Не знаю, как прикрепить файл без общего доступа. Но, по сути, я уже писал, что код не читается с экрана монитора. Также, извещение было распечатано и на струйном, и на лазерном принтере, результат - "По этому коду не заплатить. Попробовать еще раз." И так бесконечно.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса16 ноября 2017, 14:03
alex-as,
видим ваше письмо - ответим на почту.
alex-as
16 ноября 2017, 15:53
Андрей Лазорев,
Ответил.
Денис Приданов
13 ноября 2017, 19:23
К сожалению не работает ( 
не распознает код. 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса15 ноября 2017, 13:58
Денис Приданов,
проверим в чем дело - пришлите нам фото квитанции, пожалуйста.
dzemitory
10 декабря 2017, 14:12
Андрей Лазорев,
Работает действительно через раз, даже на квитанциях от одной компании (ЖКХ за разные месяцы, например)
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса10 декабря 2017, 18:25
dzemitory,
так быть не должно :( Пожалуйста, напишите нам об этой ситуации по электронной почте, разберемся. 
Семен Семеныч
28 ноября 2017, 11:51
как подключить генерацию qr-кодов на лету для товаров? мы подключены к Кассе
Антон Харченко
4 января 2018, 08:39
Картинку с камеры кажет, код не читает. 
Стороннееие срабатывает моментально.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса4 января 2018, 16:13
Антон Харченко,
напишите нам об этом, пожалуйста, в поддержку - посмотрим, в чем дело. 
Антон Харченко
4 января 2018, 16:53
Андрей Лазорев,
в разделе «Решение проблем» отсутствует подходящая категория.


Как оказалось, в сумерках не работает автофокус, причём так на двух разных устройствах. Опять же, в других сканерах штрих-кодов он действует и при плохом освещении.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса4 января 2018, 17:00
Антон Харченко,
мы бы всё же хотели проверить :) Кстати, тему обращения можно выбрать любую. 
xoma-sams
20 марта 2018, 20:06
Оплачивала вчера квартплату по qr коду. Не был запрошен код по смс с подтверждением, платёж отправлен. Смс о списании денег по карте тоже не пришло. Банк ВТБ. Вот только в онлайн банке и видно, что сумма банком заблокирована. А так не понятно был платёж, прошёл ли или надо искать другой сервис для оплаты. 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса21 марта 2018, 11:58
xoma-sams,
вы можете написать про платеж нам в поддержку - проверим, всё ли в порядке! 
Radu Diftirenco
25 декабря 2018, 03:57
Здравствуйте что делать если кашилек заблокирован 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 16:55
Radu Diftirenco,
напишите, пожалуйста, об этом в поддержку вместе с номером кошелька — проверим, в чем дело.
lida25dug
30 мая, 08:54
Не работает ваша оплата по штрихкоду! Час пыталась оплатить ЖКХ. В итоге в СБ хватило половины секунды.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса30 мая, 11:04
lida25dug,
пожалуйста, напишите нам в поддержку вместе с примером квитанции — посмотрим в чем дело.
ivanishchev-egor
17 июня, 12:22
Добрый день,  у меня такая проблема,  пробую оплатить квитанции то QR коду, с помощью Яндекс деньги,  и ничего не получается. Пробовал разные квитанции, в разное время... безуспешно... помогите пожалуйста 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса17 июня, 18:17
ivanishchev-egor,
здравствуйте! Пожалуйста, пришлите номер кошелька, версию приложения, версию вашей операционной системы и модель телефона нам в поддержку — посмотрим в чем дело.
Муранъ
5 июля, 12:38
А у меняпросто не включается эта функция, кнопки нет.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса8 июля, 13:06
Муранъ,
а через настройки кнопок на главном экране ее тоже не получается найти? Напишите нам об этом вместе со скриншотами из приложения на apps@yamoney.ru, пожалуйста, посмотрим в чем дело.
Дмитрий Афанасьев
12 июля, 17:28
Нифига не читает. Ни одну квитанцию не смог прочитать. Ни QR-код, ни штрихкод.
Приложение Сбера считывает мгновенно, Яндекс вообще не считывает.
Яндекс-деньги поставил специально, чтобы квитанции оплачивать с Яндекс-кошелька. Придется сносить и оплачивать, как раньше, с карты Сбера.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса14 июля, 13:31
Дмитрий Афанасьев,
в таких случаях стоит обратиться в поддержку — посмотрим в чем дело. Как видим, вашим вопросом коллеги уже занимаются.
Костя Баутин
вчера, 17:07
Можно ли оплатить  qr  кодом покупки в магазине? 