В мобильном приложении Яндекс.Денег появилась оплата по QR-коду

В мобильном приложении Яндекс.Денег для iOS, Android и Windows 10 теперь можно заплатить по QR-коду. Отсканируйте код на квитанции, чтобы не вводить реквизиты вручную, или платите курьеру по коду на коробке с пиццей — без карты, наличных и поисков сдачи. Любой сервис или магазин, подключённый к Яндекс.Кассе, сможет предложить клиентам QR-коды для быстрой оплаты в приложении Яндекс.Денег.

Приложение распознаёт коды, сформированные по ГОСТу. Вы наверняка встречали их на квитанциях оплаты ЖКУ, но ограничений тут нет: любая компания может самостоятельно сформировать QR-код со своими реквизитами — а приложение Яндекс.Денег его распознает и поможет быстро оплатить. Кроме того, приложение распознаёт специальные QR-коды с параметрами магазинов в Яндекс.Кассе.

Чтобы заплатить по QR-коду, на главном экране приложения выберите «Заплатить по QR» и наведите на код камеру смартфона — считав его, приложение покажет детали платежа. Например, если это код на квитанции — на следующем шаге вы увидите автоматически заполненные название компании, её реквизиты, сумму, номер вашего лицевого счёта. Остаётся проверить данные и выбрать способ оплаты — из кошелька в Яндекс.Деньгах, с привязанной к нему или любой другой банковской карты.

QR-коды для бизнеса

Использование QR-кодов позволяет бизнесу принимать безналичные платежи там, где другие способы неудобны. Можно разместить код на клетке с тигром, чтобы принимать пожертвования от посетителей зоопарка, или на двери автобуса для бесконтактной оплаты проезда.

Одной из первых компаний, использующих QR-коды с Яндекс.Кассой, стал онлайн-кинотеатр Tvigle — все, у кого дома есть Smart TV, знают, сколько времени занимает ввод логина, пароля или номера карты на телевизионном пульте. Скоро купить любую программу можно будет просто отсканировав код приложением.