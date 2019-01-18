Когда выгоднее уходить в отпуск

Собрались в отпуск — сколько заплатят на работе, зависит от месяца: например, в мае получите меньше, а в августе больше. Рассказываем, как рассчитываются отпускные и зарплата, и как спланировать отпуск, чтобы выиграть в деньгах.

Что такое цена рабочего и отпускного дня

Если у вас фиксированный оклад, и вы отработали полный месяц — не важно, май это или август, — получите одинаковую зарплату. Взяли неделю отпуска в мае или августе, сумма отпускных и зарплаты за месяц будет отличаться (в мае получите меньше, чем в августе).

Если в последний год ваша зарплата не менялась, цена отпускного дня в любом месяце будет одинаковой. Чтобы её узнать, нужно поделить зарплату на 29,3 (среднее число календарных дней для 12 месяцев). Например, если ваша зарплата 100 000 ₽, то цена отпускного дня — 3 412,9 ₽.

Если уходите в отпуск, то есть работаете только часть месяца — зарплату в этом месяце заплатят только за отработанные дни по цене рабочего дня. Цена рабочего дня в каждом месяце разная: чтобы её узнать, достаточно поделить зарплату на количество рабочих дней в конкретном месяце. Например, в мае 2019 года будет 18 рабочих дней. При зарплате в 100 000 ₽ цена рабочего дня будет равна 5 555,56 ₽. А в августе будет 22 рабочих дня — по цене 4 545,45 ₽.

Как считать заработанные и отпускные

И вот теперь самое интересное: почему если взять 4-дневный отпуск в мае и августе, то за каждый из этих месяцев вы в целом получите разные суммы денег — зарплаты вместе с отпускными? Разберём на примерах.

За 4 дня отпуска в мае вы получите: 4 х 3412,9 = 13 651,6 ₽. Если вы не уходите в отпуск, за эти 4 дня компания заплатит вам: 4 х 5 555,56 = 22 222,24₽. Очевидно, что в мае выгоднее работать, чем отдыхать.

За 4 дня отпуска в августе, как и в мае, вы получите: 4 х 3412,9 = 13 651,6 ₽. Если работать —получится больше: 4 х 4 545,45 = 18 181,8 ₽. То же самое: в августе выгоднее работать, чем брать такой отпуск.

Но если выбирать между отпуском в мае и августе, выгоднее второе — брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней и, следовательно, с наименьшей ценой каждого из них.

И ещё одна хитрость: зарплату за выходные не платят, а отпускные — да. Скажем, если взять двухнедельный период, то зарплату вам начислят только за 10 дней (без 4 выходных), а отпускные — за все 14. Поясним на уже знакомых примерах.

Зарплата за две недели в мае: 10 х 5 555,56 = 55 555,6 ₽. Отпускные: 14 х 3412,9 = 47 781 ₽.

Зарплата за тот же период в августе: 10 х 4 545,45 = 45 454,5 ₽. Отпускные: 14 х 3412,9 = 47 781 ₽.

Очевидно, в мае денежнее работать две недели, чем столько же отдыхать, а в августе — наоборот. Выгоднее брать продолжительный отпуск — с захватом выходных — и в месяцы с наибольшим числом рабочих дней.

Так как уходить в отпуск выгодно?

Подытожим:

1) Уходите в отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Например, в июле и октябре 23 таких дня, в апреле и августе — 22, в сентябре — 21.

2) Берите как можно больше отпускных дней за раз, чтобы захватить выходные, — длинный отпуск всегда выгоднее отгула в несколько дней.

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