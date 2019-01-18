Блог Денег

Блог Денег

Когда выгоднее уходить в отпуск

Собрались в отпуск — сколько заплатят на работе, зависит от месяца: например, в мае получите меньше, а в августе больше. Рассказываем, как рассчитываются отпускные и зарплата, и как спланировать отпуск, чтобы выиграть в деньгах. 

Что такое цена рабочего и отпускного дня

Если у вас фиксированный оклад, и вы отработали полный месяц — не важно, май это или август, — получите одинаковую зарплату. Взяли неделю отпуска в мае или августе, сумма отпускных и зарплаты за месяц будет отличаться (в мае получите меньше, чем в августе). 

Если в последний год ваша зарплата не менялась, цена отпускного дня в любом месяце будет одинаковой. Чтобы её узнать, нужно поделить зарплату на 29,3 (среднее число календарных дней для 12 месяцев). Например, если ваша зарплата 100 000 ₽, то цена отпускного дня — 3 412,9 ₽. 

Если уходите в отпуск, то есть работаете только часть месяца — зарплату в этом месяце заплатят только за отработанные дни по цене рабочего дня. Цена рабочего дня в каждом месяце разная: чтобы её узнать, достаточно поделить зарплату на количество рабочих дней в конкретном месяце. Например, в мае 2019 года будет 18 рабочих дней. При зарплате в 100 000 ₽ цена рабочего дня будет равна 5 555,56 ₽.  А в августе будет 22 рабочих дня — по цене 4 545,45 ₽.

Как считать заработанные и отпускные

И вот теперь самое интересное: почему если взять 4-дневный отпуск в мае и августе, то за каждый из этих месяцев вы в целом получите разные суммы денег — зарплаты вместе с отпускными? Разберём на примерах. 

За 4 дня отпуска в мае вы получите: 4 х 3412,9 = 13 651,6 ₽. Если вы не уходите в отпуск, за эти 4 дня компания заплатит вам: 4 х 5 555,56 = 22 222,24₽. Очевидно, что в мае выгоднее работать, чем отдыхать. 

За 4 дня отпуска в августе, как и в мае, вы получите: 4 х 3412,9 = 13 651,6 ₽. Если работать —получится больше: 4 х 4 545,45 = 18 181,8 ₽. То же самое: в августе выгоднее работать, чем брать такой отпуск. 

Но если выбирать между отпуском в мае и августе, выгоднее второе — брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней и, следовательно, с наименьшей ценой каждого из них.

И ещё одна хитрость: зарплату за выходные не платят, а отпускные — да. Скажем, если взять двухнедельный период, то зарплату вам начислят только за 10 дней (без 4 выходных), а отпускные — за все 14. Поясним на уже знакомых примерах. 

Зарплата за две недели в мае: 10 х 5 555,56 = 55 555,6 ₽. Отпускные: 14 х 3412,9 = 47 781 ₽. 

Зарплата за тот же период в августе: 10 х 4 545,45 = 45 454,5 ₽. Отпускные: 14 х 3412,9 = 47 781 ₽. 

Очевидно, в мае денежнее работать две недели, чем столько же отдыхать, а в августе — наоборот. Выгоднее брать продолжительный отпуск — с захватом выходных — и в месяцы с наибольшим числом рабочих дней.

Так как уходить в отпуск выгодно?

Подытожим:

1) Уходите в отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Например, в июле и октябре 23 таких дня, в апреле и августе — 22, в сентябре — 21.

2) Берите как можно больше отпускных дней за раз, чтобы захватить выходные, — длинный отпуск всегда выгоднее отгула в несколько дней.

 И ещё лайфхак для отпуска

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12 комментариев
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wise-dodger
20 января, 09:23
Спасибо, полезная инфа.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 января, 14:05
wise-dodger,
рады 🙂
Владислав
22 января, 16:55
wise-dodger,
согласен
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 января, 19:20
Владислав,
👌
wb-service
25 января, 08:42
Не совсем всё так, как описано. При отпуске в 4 рабочих дня в мае за оставшиеся вы получите 77777, и в августе за оставшиеся вы получите 81818. Разница всего 4000, но количество дней, которые придется дорабатывать 14 и 18 соответственно, разница 4! дня. С этой точки зрения выгоднее уходить в отпуск тогда, когда рабочий день стоит дороже.


Но,если важна сумма, которую вы не дополучите за текущий месяц, то, конечно, в мае вы не дополучите на 4000 больше, чем в августе.


Так что всё субъективно,в том числе персональные выгоды)))
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 января, 22:08
wb-service,
хм... Спасибо, что поделились 🙂
p.latischev2015
15 февраля, 22:01
По вашей логике в мае следует взять отпуск в период длинных выходных, которые не оплачиваются и работать две недели, которые дорого стоят или нет ?
Ольга Кузичева
31 марта, 09:08
спасибо, полезная информация
vitalykot78
8 апреля, 00:57
Сентября 
krezmi
1 августа, 07:37
А если не фиксированный оклад, а почасовая ставка? Очевидно, что длинные месяцы лучше отработать целиком - будет выше доход, значит, и средняя выше, и тогда выгоднее ходить в отпуск именно в январе и мае.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 августа, 16:48
krezmi,
да, есть разные графики и варианты 🙂
Андрей Д.
сегодня, 14:20
Ребят, подскажите, как лучше всзять отпускные дни,  что бы больше заплатили? по факту я могу брать на выходные и каждую пятницу до конца этого года отпуск, поскольку ни одного дня не отгулял, как лучше будет сделать, дайте совет