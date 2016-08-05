Важно знать: сколько времени можно не пользоваться SIM-картой у МТС, Мегафона, Билайна и Tele2

Недавно сменили номер телефона или собираетесь это сделать? Не спешите выбрасывать старую «симку» — она пригодится, чтобы подтвердить смену номера телефона в кошельке и других сервисах, где пароли приходят в смс. Без доступа к старому номеру привязать новый будет сложнее.

Если вы выбросили или потеряли SIM-карту — её обычно можно восстановить в офисе оператора, пока номер не освободился. Для таких случаев — а ещё для всех, кто заводит специальную SIM-карту для паролей, или часто переезжает, меняя номер вместе со страной, мы собрали шпаргалку* со сроком жизни вашего номера у разных операторов:

Tele2

Если в течение 120 дней вы не пополняли счёт и не совершили ни одного платного действия (звонок, отправка смс, выход в интернет), с вашего баланса начнёт списываться абонентская плата за сохранение номера — 3 рубля/сутки. Если денег на счёте не осталось, и телефон молчит 180 дней — SIM-карта Tele2 блокируется, а договор считается расторгнутым.

Билайн

Если вы не пользовались платными услугами 90 дней, с 91 дня оператор начинает списывать плату за сохранение номера — 5 рублей/сутки. Номер с нулевым балансом освобождается через 180 дней неактивности.

Мегафон

При положительном балансе через 45 дней неактивности с вашего номера начнёт списываться абонентская плата — 15 рублей/сутки. Номер сохраняется за вами, пока на счёте есть деньги. После того, как баланс достиг нуля, отсчитывается 89 дней — если вы так и не используете номер, на девяностый день SIM-карта будет заблокирована.

МТС

Если вы не пользовались номером больше 150 дней, и баланс при этом положительный, каждый день со счёта будет списываться плата согласно вашему тарифному плану (есть в описании каждого тарифа на сайте компании). Когда на счёте не останется денег, начнётся новый отсчёт — 183 дня, после чего SIM-карта перестанет работать.

*По информации службы поддержки операторов в августе 2016 г.