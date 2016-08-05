Блог Денег

Блог Денег

Важно знать: сколько времени можно не пользоваться SIM-картой у МТС, Мегафона, Билайна и Tele2

Пост в архиве.

Недавно сменили номер телефона или собираетесь это сделать? Не спешите выбрасывать старую «симку» — она пригодится, чтобы подтвердить смену номера телефона в кошельке и других сервисах, где пароли приходят в смс. Без доступа к старому номеру привязать новый будет сложнее.

Если вы выбросили или потеряли SIM-карту — её обычно можно восстановить в офисе оператора, пока номер не освободился. Для таких случаев — а ещё для всех, кто заводит специальную SIM-карту для паролей, или часто переезжает, меняя номер вместе со страной, мы собрали шпаргалку* со сроком жизни вашего номера у разных операторов:

Tele2

Если в течение 120 дней вы не пополняли счёт и не совершили ни одного платного действия (звонок, отправка смс, выход в интернет), с вашего баланса начнёт списываться абонентская плата за сохранение номера — 3 рубля/сутки. Если денег на счёте не осталось, и телефон молчит 180 дней — SIM-карта Tele2 блокируется, а договор считается расторгнутым.

Билайн

Если вы не пользовались платными услугами 90 дней, с 91 дня оператор начинает списывать плату за сохранение номера — 5 рублей/сутки. Номер с нулевым балансом освобождается через 180 дней неактивности. 

Мегафон

При положительном балансе через 45 дней неактивности с вашего номера начнёт списываться абонентская плата — 15 рублей/сутки. Номер сохраняется за вами, пока на счёте есть деньги. После того, как баланс достиг нуля, отсчитывается 89 дней — если вы так и не используете номер, на девяностый день SIM-карта будет заблокирована.

МТС

Если вы не пользовались номером больше 150 дней, и баланс при этом положительный, каждый день со счёта будет списываться плата согласно вашему тарифному плану (есть в описании каждого тарифа на сайте компании). Когда на счёте не останется денег, начнётся новый отсчёт — 183 дня, после чего SIM-карта перестанет работать.

*По информации службы поддержки операторов в августе 2016 г.

59 комментариев
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dark.fater
5 августа 2016, 23:25
МегаФон конечно удивил😂
Healerovski
6 августа 2016, 02:13
dark.fater,


По фасту) )
Vavan
6 августа 2016, 04:38
а YOTA
Avdin59
6 августа 2016, 06:08
Сейчас стало проще. Тот же Мегафон, вроде и явно хаманул, перескочив с прежних 90 на 45 дней, что вынуждает постоянно следить за симкой, то списывая, то пополняя счёт. Но даже из Казахстана мне удаётся извлечь из этого выгоду. Использую приложение Multifon, и совершаю звонки как-бы оттуда, где покупал симку. Звонки по всему миру и по России, (тариф Единый) обходятся намного дешевле, чем у местных операторов. Выхожу из положения ведя записи в телефоне, с напоминаниями- когда пошевелить симку.
olg-ale.alex
15 августа 2016, 11:18
Avdin59,
Можно поподробнее о приложении, мне нужно уехать на полгода в другу страну и я совсем растерялась как быть с телефонами. Мой билайн привязан ко всему в том числе к платежам банка. Этот мультифон только на андроид устанавливается? Подскажите пожалуйста.
Борисенко Александр
18 мая 2017, 15:22
olg-ale.alex,
https://moscow.megafon.ru/options/services/communicate/multifon/multifon.html
dima.polykov.33
6 августа 2016, 12:26
теле2 всегда хорошо. и дешевый оператор чем Все!
omron713
6 мая 2018, 15:36
dima.polykov.33,
теперь очень дорогой
popovich-alex39
30 января, 16:16
dima.polykov.33,
Ты,миленький прав, это так! Но Хозяин не любит, когда паузы появляются часто, Будь здоров!
super.olg-gurova
7 августа 2016, 01:00
Prekrasnii komentarii!
Lion4717
23 октября 2016, 21:47
Специально изучал, как можно продлевать владение симкой с минимальными затратами. 
Использую следующие действия. 
Установил в календаре повторяющиеся напоминания по действиям для всех симок. 
Кладу со Сбербанк-онлайн (здесь нет комиссии) по 5-10 рублей на счёт каждой симки раз в один-два месяца. 
Звоню в справочную службу и слушаю автоответчик около 1минуты 20секунд. Потом отключаюсь. 
Можно посылать смс-ку. Делаю это на Теле2 и Билайне. 
На МТС можно подключить услугу "Баланс под контролем". Списывается по 10копеек каждый день.
Главное, чтобы была использована любая платная услуга. 
Один продавец этих симок мне говорил, что на МТС достаточно звонить на 0890 больше минуты раз в месяц. 
Искал на разных форумах информацию о сохранении номера. Нашёл человека, который и клал по 5-10 рублей раз в 1-2 месяца. У меня это получается.
Ну и желательно иметь везде личные кабинеты, чтобы управлять услугами и контентом самому. 
Яндекс.Деньги
25 октября 2016, 16:42
Lion4717,
ух ты! спасибо за подробную инструкцию :) А у вас сколько сим-карт?
mamina.shine
12 марта, 22:15
Яндекс.Деньги,

Могу сказать прикол, если вы хотите сохранить свой номер то проще отправить смс и все но, это будет вам стоить в роуминге в ранее 15 рублей зависит от оператора и места нахождения и где зарезана симка, 
Lion4717
25 октября 2016, 16:02
Несколько штук. И не всеми сразу приходится пользоваться. О некоторых раньше забывал. Ушли очень важные номера. У шёл МегаФон. Я недоглядел. Вот и пришлось выработать стратегию. 
a-sanek
26 января 2017, 00:32
Почему такие сложности? В Украине на том же МТС-е карточка действует год после последнего пополнения, если закончились деньги - просто не можете звонить, но принимать можете....а тут пипец какой-то
volkoff.email
2 марта 2017, 21:06
Спасибо за инфу.
PS: для мегафона срок по видимому, снова 90 дней (так у них в FAQ написано (ссылка в блоге))
UPD: сумма списания тоже поменялась (теперь 5)
Обновлено 2 марта 2017, 21:10
cheerfullyone
27 марта 2017, 15:20
Большое спасибо за крайне полезную информацию! ; )
nvatom
27 марта 2017, 18:12
МТС -разруливает!
dav.kulikov
10 июля 2017, 21:05
Спасибо.
grig.gorelik20156
20 июля 2017, 12:21
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

DropDead2802
4 августа 2017, 12:22
Ну мегафон,как всегда, показывает себя ебанутым оператором, надеюсь их дочерняя компания Yota не такая зашкварная и у них больше 45 дней неактивности. 
Геннадий Максимов
20 августа 2017, 18:03
купил новую симкарту мегафон но она не работает что делать
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса21 августа 2017, 17:43
Геннадий Максимов,
у оператора уже спрашивали?)
aleks-galka2014
19 сентября 2017, 14:54
полное безаконние.  . основания нет и закона тоже нет .а списание продолжается.т.е. самое настоящее мошеничество.воровство. вы же бедные. но ничего Бог все видит.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 октября 2017, 14:05
aleks-galka2014,
а какие именно списания? В службу поддержки писали об этом? Уточните, пожалуйста.
Рагсана
3 октября 2017, 21:58
У меня сим карт Билайн 1год  не работает что надо 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 октября 2017, 14:03
Рагсана,
если не работает сим-карта, то стоит обратиться в службу поддержки Билайна - вам подскажут что делать.
Рагсана
4 октября 2017, 14:17
YaMoneyHelp,
Я вчера пошла салон Билайн и они сказала невозможно. 1год уже нет сим карт не работает.
almartynou
15 октября 2017, 20:01
Мегафон, однако, самый жадный оператор...
Юра Скачко
28 декабря 2017, 11:28
верните номер-он для связи
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 декабря 2017, 15:35
Юра Скачко,
простите, не совсем поняли вас :( 
NINI1111
11 января 2018, 17:23
Да, чуть не потерял симку на умной розетки. Когда примерно раз в месяц откючали электричество, то приходила смс. Потом долго не отключали, за это время деньги уплыли, а потом отключили при мне а смс не пришла. Думал сломалась, потом посмотрел баланс, а там 
ноль.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 января 2018, 13:05
NINI1111,
вы пишете про баланс кошелька, верно? 
NINI1111
17 января 2018, 17:01
Да, я про то, как опасно использовать "умные устройства" в связи со съемом денег в режиме молчания. Пример: сосед по даче поставил предупреждающее устройство с сим-картой, которое шлет смс, если выключается котел. Зимой на дачу он приезжает редко. Все работало, пока котел отключался примерно раз в месяц, а потом котел работал исправно примерно месяца три, и за это время снялись деньги со счета. Потом когда котел опять отключился, смс не пришла, т.к. на счету ноль. И систему отопления разморозило, ремонт обошелся где то в 100тыс. рублей.......
Тамара Кванталиани
23 января 2018, 22:16
Долго не пополняла счёт на Теле-2. Привыкла, что в основном звонят мне. Вчера высветилось "Сим-карта не действительна". Жалко номер терять, привыкла к нему. Можно ли восстановить и сколько это будет стоить в моём случае? Или всё, покупать новую Симку? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 января 2018, 19:54
Тамара Кванталиани,
думаем, лучше уточнить информацию в поддержке оператора - они подскажут. 
art.kolesnikov1936
24 января 2018, 12:08
а как обойти списание,если один раз в день пользоваться симкой не будут снимать 5 рублей в сутки.

Обновлено 24 января 2018, 12:09
Андрей Подольский
31 января 2018, 09:07
Спасибо за статью! Я сам абонент МТС. И меня этот оператор пока (!) устраивает... Если Вы беспокоитесь за свой баланс, то можно смело подключить услугу "Баланс под контролем". Абонентская плата за неё копеечная: всего 10 копеек за сутки. А также советую иметь услугу автоинформирования через смс... Настоятельно рекомендую иметь эти услуги на номере.
Nedushechko
11 февраля 2018, 18:45
нахуй этот мегафон

Котя Котиков
17 февраля 2018, 18:59
Не чего переживем , не такое переживали, им бедным тоже жить надо, они тоже кушать хотят.
oorzhacknonna
21 февраля 2018, 14:29
Примерно раз в год ездим в Москву, меняем сим на Москву. В своем регине по приезде приходится переходить на свою симку. Что делать с симкой Москвы?
SKR1912
19 марта 2018, 07:02
Есть один способ,  проверенный, правда,  на только на теле2. 
Если не планируется пользоваться сим-картой длительное время, можно попробовать "законсервировать" ее таким способом- при нулевом (или отрицательном) балансе воспользоваться услугой "обещаный платеж"- в минимальном размере конечно же, и само собой не возвращать его в положенное время. Врядли они станут блокировать должника. У меня в таком виде сим пролежала ок. года- никаких блокировок.
vehscbq
27 марта 2018, 01:14
мегафон,крахоборы. тьфу!
Павел Владимиров
12 апреля 2018, 09:27
«Билайн»: 90 дней бездействия + списание (5 рублей в сутки) + 180 дней неактивности
«МегаФон»: 89 дней бездействия + списание (5 рублей в сутки)
МТС: 183 дня бездействия (на некоторых архивных тарифах - 90 дней) + списание (зависит от тарифа)
Tele2: 120 дней бездействия + списание (3 рубля в сутки) + 180 дней неактивности
Yota: 90 дней бездействия + списание (150 рублей в сутки)
Гром Алекс
26 мая 2018, 17:12
Спасибо. Полезная информация!
maverik0205
30 июня 2018, 10:25
У меня мтс. 
ya.zor2010
2 августа 2018, 14:09
Всем привет. Была у меня сим карта билайн. Не пользовался ей год. Уже забыл про неё. Перешёл на другого оператора. Присылают письмо какой-то,, кредитор,, типа  билайн в течении года мне начислял минуса. В итоге они продали мой долг,, кредитору,, на сумму 2000 с небольшим. Скажите, законно поступил оператор или придётся мне заплатить долг за неиспользывание симкартой
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 августа 2018, 12:51
ya.zor2010,
подскажите, а в службу поддержки Билайн вы уже обращались по этому вопросу? 
sharingan606
13 ноября 2018, 20:07
Какой же убогий тут сервис. Мой старый номер мтс заблокировали, потому что не пользовался им более полугода. Потом я закинул 4 тысячи на яндекс кошелёк и все, они там замёрзли. Писал в поддержку, но отвечают на отвали
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 ноября 2018, 14:19
sharingan606,
видим, что в писали в поддержку в мае. Пожалуйста, сейчас напишите нам по ссылке: https://money.yandex.ru/feedback — проверим еще раз.
Дмитрий Козин
15 ноября 2018, 13:32
А телетай бизнес ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 ноября 2018, 17:56
Дмитрий Козин,
лучше уточнить у оператора :)
Егор
18 января, 12:00
YaMoneyHelp,
Добрый день! Последний раз пользовались симкой МТС в 20-х числах августа 18г. Как узнать активна ли она?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 января, 19:36
Егор,
здравствуйте! Это могут подсказать в службе поддержки МТС :)
Tiger7838
20 февраля, 00:20
Мой номер долго лежал, баланс менее 30 рублей. Рядом спит мтс, у него тоже списывают по 5 рублей в день, хотя мтс пользуется симкой каждый день.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 февраля, 08:57
Tiger7838,
хм... а к оператору не обращались?
ivan43163
23 мая, 11:39
мегафон самый жадный и воровской
ahvlediani.viktor
2 июня, 21:26
Виктор-подписываюсь.
kolesov.kolya
сегодня, 11:21
грабёж средь бело дня......-это называется что хочу то и творю