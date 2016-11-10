Виджет для Android

Сколько приложений в вашем смартфоне? Не отвечайте — рассказываем, как настроить виджет для быстрого доступа к вашим деньгам в смартфонах на Android.

Продолжительным нажатием на пустую область экрана вызовите меню виджетов и перейдите к виджету Яндекс.Денег, выберите нужный вам кошелёк (выпадающее меню «Аккаунт») и цвет виджета.

Вот что он умеет:

Номер кошелька всегда под рукой: когда вас попросят продиктовать номер для денежного перевода, просто посмотрите на телефон.

Баланс кошелька: с виджетом одного взгляда на экран будет достаточно, чтобы понять, хватит ли денег на покупку.

Бесконтактные платежи: нажмите на значок волны и поднесите телефон к терминалу оплаты — так можно оплачивать покупки с помощью NFC со стартового экрана смартфона. Если, конечно, вы настроили оплату через NFC из кошелька ;)

Контроль нескольких кошельков: если у вас больше одного кошелька, контролируйте баланс каждого из них с помощью нескольких виджетов. Чтобы не путать кошельки, используйте разные цвета виджетов.