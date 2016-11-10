Блог Денег

Блог Денег

Виджет для Android

Сколько приложений в вашем смартфоне? Не отвечайте — рассказываем, как настроить виджет для быстрого доступа к вашим деньгам в смартфонах на Android.

Продолжительным нажатием на пустую область экрана вызовите меню виджетов и перейдите к виджету Яндекс.Денег, выберите нужный вам кошелёк (выпадающее меню «Аккаунт») и цвет виджета. 

Вот что он умеет:

Номер кошелька всегда под рукой: когда вас попросят продиктовать номер для денежного перевода, просто посмотрите на телефон.

Баланс кошелька: с виджетом одного взгляда на экран будет достаточно, чтобы понять, хватит ли денег на покупку. 

Бесконтактные платежи:  нажмите на значок волны и поднесите телефон к терминалу оплаты — так можно оплачивать покупки с помощью NFC со стартового экрана смартфона. Если, конечно, вы настроили оплату через NFC из кошелька ;)

Контроль нескольких кошельков: если у вас больше одного кошелька, контролируйте баланс каждого из них с помощью нескольких виджетов. Чтобы не путать кошельки, используйте разные цвета виджетов.

6 комментариев
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Анатолий MV
21 ноября 2016, 09:22
После нажатия на значка волны еще 2 шага надо сделать: ввести пароль и нажать на круг . Пароль это ,понятно для безопасности, но нажимать на круг это уже лишнее, на мой взгляд, ведь я уже нажал на значок волны на виджете...ненужное действие получается

Юриc Лайвиньш
5 февраля 2017, 00:29
Согласен. Телефон итак на пин коде и на отпечатке пальца. А у меня еще и только рядом с часами работает. Android Pay вообще как сервис работает - разблокировать телефон и коснуться. А с Яндекс - разблокировать, нажать на волну, нажать на круг ввести код и тогда коснуться. Пример правильного подхода от Гугл уже давно есть, чего с ошибками то делаем ?
Обновлено 5 февраля 2017, 00:30
Андрей Лазорев
6 февраля 2017, 14:54
Юриc Лайвиньш,
благодарим за комментарии, передадим разработчикам ;)
nnrudakov
18 июля 2017, 23:36
У вас есть урезанное приложение только с виджетом?
Мне не нужны всякие переводы, платежи, история и прочая ерунда (для меня). Хочу перед покупкой просто знать хватит ли баланса. Сайт тяжелый и при плохой связи долго ждать пока все загрузится.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса19 июля 2017, 11:09
nnrudakov,
нет, приложение у нас одно.
Сергей Мясоедов
вчера, 20:59
Колчина