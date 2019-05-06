Блог Денег

Блог Денег

5 причин завести виртуальную карту Яндекс.Денег

Виртуальная карта выпускается мгновенно и бесплатно, её невозможно оставить на столике в кафе и не зажуёт банкомат. Разбираемся, в каких случаях «виртуалка» работает лучше «пластика».

Если забыли кошелёк

Виртуальная карта спасает, когда у вас с собой нет никакой другой (забыли, потеряли, добавили в смартфон, но истёк срок действия). «Виртуалка» выпускается в пару кликов, и вы снова при деньгах. Карта работает и в онлайне, и в офлайне. Добавьте виртуальную карту в Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay — и платите, поднося смартфон к карточному терминалу на кассе.

В интернете

Покупать в интернете удобно, но тревожно, вдруг обманут. Не хотите «светить» данные основной карты — заведите отдельный кошелёк с «виртуалкой» и используйте её. Чтобы платить виртуальной картой в интернете, одним нажатием скопируйте номер карты из кошелька.

В путешествиях

Отели иногда без предупреждения замораживают на карте депозит, а авиакомпания может по ошибке прислать двойное списание за билеты. Чтобы не испортить отпуск, заведите себе кошелёк для путешествий и пополняйте его «под расход». Для сервисов бронирования используйте номер виртуальной карты — это защитит от неожиданностей с внезапно обнулившимся балансом. 

Для рабочих трат

Продвигаете свой Instagram или размещаете рекламу — отдельный кошелёк и виртуальная карта помогут контролировать эти расходы, не смешивая их с личным бюджетом. То же самое касается представительских расходов. По работе нужно отчитываться за покупки, оплаченные личной картой, — проще и удобнее использовать отдельный кошелёк с «виртуалкой», а не относить в бухгалтерию полную банковскую выписку всех своих покупок. 

Для кэшбэка

Для кэшбэка Яндекс.Денег можно не заказывать пластиковую банковскую карту. Виртуальная карта — это тот же Mastercard, только без физического воплощения. Откройте бесплатную(!) виртуальную карту в кошельке, добавьте её в Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, или установите на своём Android-смартфоне приложение Яндекс.Денег для оплаты через NFC. И получайте такой же кэшбэк, как владельцы пластиковой карты.

 

15 комментариев
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Елена Пермякова
8 мая, 20:03
Пермякова Елена
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 мая, 17:38
Елена Пермякова,
м? :)
pressnya32
12 мая, 07:08
Слов нет. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТАЯ карта
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 мая, 10:52
pressnya32,
спасибо 🤗
pressnya32
26 мая, 17:52
YaMoneyHelp,
это вам спасибо за работу и заботу
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 мая, 14:44
pressnya32,
❤️
dimak47
17 мая, 11:53
Есть ли какая-то разница между картами Я.Деньги, Я.Плюс Деньги, виртуальной, моментальной? В плане ограничения на оплату, кэшбэк и т.д.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 мая, 12:32
dimak47,
про карту Плюса не подскажем — ее выпускаем не мы. У остальных карт принцип работы одинаковый, но их стоимость разная: при заказе на сайте — 300 рублей, приобретение карты в офисе — 100 рублей, в Связном — 200 рублей. С именной карты (которую можно заказать на сайте) получится снимать наличные без комиссии до 10 000 рублей в месяц, после — комиссия 3%, минимум 100 рублей, для остальных карт комиссия такая всегда.
Adam Hasker
13 июля, 14:27
dimak47,
Все карты Яндекс.Деньги, не важно, пластиковая или виртуальная, именная или моментальная, привязаны к аккаунту платёжной системы Яндекс.Деньги


Банковская карта Яндекс.Плюс выпускается банками (Тинькофф банк или Альфа-Банк). Это реальные банковские карты с отдельным расчётным счётом в банке. Имеют реальные банковские реквизиты, по которым Вы, например, можете выводить средства с PayPal. Подробнее о этих картах здесь — https://plus.yandex.ru/card . 


ПыСы А ещё Карты Яндекс.Плюс печатаются не на белом, на цветном пластике. У Тинькова подложка карты жёлтая, у Альфа-Банка — красная. Мелочь, но прикольная.
Обновлено 13 июля, 14:31
paul4iwe
23 мая, 12:21
Добрый день. Вынужден писать тут, т.к. официальная поддержка практически ничего не делает для решения вопроса.
Запросы № 21067019 и № 20575116.
Решите, пожалуйста, в течение дня, а то будет пост на Пикабу на эту тему.
Заранее спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 мая, 20:12
paul4iwe,
здравствуйте! Видим вашу переписку, этот вопрос у коллег на контроле. Постараемся ответить вам как можно скорее и остаемся на связи.
Александр Синяев
28 июня, 12:44
Приложение приложение хорошее
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 июля, 16:44
Александр Синяев,
спасибо вам!
iv4n.mos
4 августа, 12:07
Готов)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 августа, 12:42
iv4n.mos,
👍🏻