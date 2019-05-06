5 причин завести виртуальную карту Яндекс.Денег

Виртуальная карта выпускается мгновенно и бесплатно, её невозможно оставить на столике в кафе и не зажуёт банкомат. Разбираемся, в каких случаях «виртуалка» работает лучше «пластика».

Если забыли кошелёк

Виртуальная карта спасает, когда у вас с собой нет никакой другой (забыли, потеряли, добавили в смартфон, но истёк срок действия). «Виртуалка» выпускается в пару кликов, и вы снова при деньгах. Карта работает и в онлайне, и в офлайне. Добавьте виртуальную карту в Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay — и платите, поднося смартфон к карточному терминалу на кассе.

В интернете

Покупать в интернете удобно, но тревожно, вдруг обманут. Не хотите «светить» данные основной карты — заведите отдельный кошелёк с «виртуалкой» и используйте её. Чтобы платить виртуальной картой в интернете, одним нажатием скопируйте номер карты из кошелька.

В путешествиях

Отели иногда без предупреждения замораживают на карте депозит, а авиакомпания может по ошибке прислать двойное списание за билеты. Чтобы не испортить отпуск, заведите себе кошелёк для путешествий и пополняйте его «под расход». Для сервисов бронирования используйте номер виртуальной карты — это защитит от неожиданностей с внезапно обнулившимся балансом.

Для рабочих трат

Продвигаете свой Instagram или размещаете рекламу — отдельный кошелёк и виртуальная карта помогут контролировать эти расходы, не смешивая их с личным бюджетом. То же самое касается представительских расходов. По работе нужно отчитываться за покупки, оплаченные личной картой, — проще и удобнее использовать отдельный кошелёк с «виртуалкой», а не относить в бухгалтерию полную банковскую выписку всех своих покупок.

Для кэшбэка

Для кэшбэка Яндекс.Денег можно не заказывать пластиковую банковскую карту. Виртуальная карта — это тот же Mastercard, только без физического воплощения. Откройте бесплатную(!) виртуальную карту в кошельке, добавьте её в Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, или установите на своём Android-смартфоне приложение Яндекс.Денег для оплаты через NFC. И получайте такой же кэшбэк, как владельцы пластиковой карты.