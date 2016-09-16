Блог Денег

Блог Денег

Виртуальная карта: любимые сервисы

Игры на летней распродаже Steam, приложения в iTunes и Google Play, билеты на поезд, такси с вечеринки — вот за что вы чаще всего платили виртуальной картой этим летом. У карты с кошельком один баланс, но разные номера — она незаменима для сервисов, где требуется привязать карту или где не включена оплата кошельком.

Чтобы получить виртуальную MastеrCard, ждать не надо — карту можно выпустить прямо сейчас — на сайте или в iOS-приложении Яндекс.Денег. Номер карты хранится на сайте Яндекс.Денег, срок действия и код CVC приходят в смс. Чтобы заплатить, укажите эти данные в интернет-магазине. Карта бесплатная, комиссии нет, а работает 1 год. Хороша, правда? Но в один кошелёк — одна карта, не больше ;)

99 комментариев
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denisifodie15
17 сентября 2016, 00:17
спосибо вам  большое вот по этому я выбрал яндекс кошелёк
Tyrok
17 сентября 2016, 02:45
ОТ ДУШИ
asc-nnm
19 сентября 2016, 20:08
Огромное СПАСИБО!
purity7
24 сентября 2016, 19:16
не советую заводить карту, т.к. яндекс-деньги могут просто снять без каких либо объяснений деньги. причем попытки выяснить ни к чему не приводят. Живем в России и это надо учитывать....
Яндекс.Деньги
26 сентября 2016, 18:14
purity7,
Яндекс.Деньги не снимают деньги просто так. Напишите, пожалуйста, на bloghelp@yamoney.ru о каком списании идёт речь — поможем разобраться.
SoNikWolf
19 октября 2016, 13:04
purity7,
Сервис очень удобный, но надо учитывать следующий нюанс: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=524781#fee
Для некоторых списание денег стало сюрпризом - почту-то не все читают. А так всё честно, да.
kozhniks
30 октября 2016, 14:03
SoNikWolf,
У "QiWi" ещё хуже: https://static.qiwi.com/ru/doc/oferta_lk.pdf - смотри пункт 4.15 и описание: "Статут неактивного пользователя"
p.s.: Все оферты тута: https://w.qiwi.com/ru/company/oferta.action


з.ы.: Так что пользуйтесь "Яндекс.Деньги"(кошелёк) и "Виртуальной картой"(бесплатна) привязанной к кошельку и к "PayPal"(1-е. не забудьте выбрать в настройках счёта "paypal" основную валюту, в которой находятся ваши деньги и 2-е. главное не забудьте в "paypal", после привязки карты, включить в настройках управления платежами в "доступные источники финансирования" и "варианты конвертации" валюты, обработку платежей не на стороне "paypal", а на стороне "привязанной карты", так-как "paypal" конвертирует валюту по своему курсу, что дороже, а не по курсу "привязанной карты"), а так-как часто в иностранных магазинах, платежей с электронных кошельков нету, а есть только оплата с банковских карт, то "paypal" это порою единственное удобное средство для платежей с вашего кошелька и привязанной к ней картой!


(с) 1. Яндекс.Кошелёк - это MasterCard, 2. QiWi - это Visa, выбор за вами, но по моему выбор очевиден: Я.К и M.C !!
Яндекс.Деньги
31 октября 2016, 12:07
kozhniks,
спасибо :)
Геннадий
10 октября 2016, 21:34
я рад
Яндекс.Деньги
31 октября 2016, 12:08
Геннадий,
и мы :)
zBatles
11 октября 2016, 15:34
Лучшие)
Яндекс.Деньги
31 октября 2016, 12:08
zBatles,
спасибо!
Сергей Маликов
12 октября 2016, 18:43
Спасибо, карту получил быстро, без проблем, как обещали за 1 р. на три года
Яндекс.Деньги
31 октября 2016, 12:08
Сергей Маликов,
хороших покупок ;)
polevick2012
14 октября 2016, 09:08
Вышла проблема с активацией карты. Дошла даже до генерального директора и никто толком ничего ответить не может. Приходят одни отписки. Старая карта закончилась а новую не могу сактивировать.
Яндекс.Деньги
14 октября 2016, 11:55
polevick2012,
пришлите, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru номер обращения в службу поддержи и информацию о том, что у вас случилось. Мы проверим, почему не получается активировать карту.
polevick2012
18 октября 2016, 09:30
Яндекс.Деньги,
я уже все это убрала из почты.надоело ждать. 
Are.khudyan
22 октября 2016, 17:08
polevick2012,
 у меня тоже проблема мне нужно срочно отправить денег а мне говорять ждать 5 дней на какую то верификацию хотя я отправил им ксеракопии паспорта сделал идентификацию через сбербанк и т д !!  я в шоке как они так работают !!  хотя иногда проходил по ул льва толстого и думал какие они молодцы !!! а сейчас я сомневаюсь !!! 
Яндекс.Деньги
24 октября 2016, 17:28
Are.khudyan,
видим, служба поддержки уже ответила вам в письме.
Виктор Богачёв
14 октября 2016, 20:43
Vite

kukinvadim
15 октября 2016, 08:04
А мобильный банк на этой карте платный? И можно ли мобильный банк отключить на не виртуальный картах?
Яндекс.Деньги
17 октября 2016, 11:58
kukinvadim,
нашим приложением можно пользоваться совершенно бесплатно, в приложении будут показаны все карты, что есть в кошельке.
liv.matyucheva
15 октября 2016, 21:38
Добрый день, почему не могу привязать карту к PayPal?
Яндекс.Деньги
17 октября 2016, 12:01
liv.matyucheva,
пришлите, пожалуйста, последовательные скриншоты операции, которая не получается, номер вашего кошелька на bloghelp@yamoney.ru — поможем разобраться.
Евгений Трифонов
17 ноября 2018, 16:15
Яндекс.Деньги,
Тоже самое (ответьте тут, для всех)
Обновлено 17 ноября 2018, 16:16
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса17 ноября 2018, 17:15
Евгений Трифонов,
для привязки карты к PayPal статус счета должен быть именным или идентифицированным. Обсуждать публично информацию по счету мы не можем. Если статус вашего кошелька выше анонимного, но привязать карту все равно не получается, то попросим вас также написать номер вашего кошелька нам в поддержку, чтобы мы смогли все проверить.
Umbrella Corporation
19 января 2017, 16:32
liv.matyucheva,
Таже история. Paypal отказывается принимать и виртуальную qiwi и yandex.
qjcb
8 января, 18:10
liv.matyucheva,
аналогично
Дмитрий Дорожкин
18 октября 2016, 04:42
Как взять займ на вертуальную карту деньги без паспорта
Яндекс.Деньги
18 октября 2016, 12:03
Дмитрий Дорожкин,
заработать можно тут: https://toloka.yandex.com/ru ;)
rytenko.ilia
6 ноября 2016, 10:35
Яндекс.Деньги,
Подскажите почему на шаге 2 из 2.Пользовательское соглашение  "засвечена" крайняя строка в которой написано "через сайт<Толока> ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ С"  ПОЧЕМУ НЕТ ТОЧКИ???
lidya.1965
18 октября 2016, 12:48
Огромное СПАСИБО!
Яндекс.Деньги
31 октября 2016, 12:09
lidya.1965,
рады помочь :)
HesmasR
18 октября 2016, 12:51
hORST-gtht) передержание :)
kamalex1
21 октября 2016, 13:14
..."Карта бесплатная"...
Почему при оформлении карты необходимо заплатить 199 руб*
Яндекс.Деньги
21 октября 2016, 13:17
kamalex1,
виртуальная карта — бесплатная! А при заказе пластиковой надо будет заплатить всего 199 рублей 3 года обслуживания — доставим карту бесплатно.
sveta-efremova1965
21 октября 2016, 23:53
Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, а виртуальной картой можно оплатить авиабилет, заказанный в интернете?
Яндекс.Деньги
24 октября 2016, 17:19
sveta-efremova1965,
да, виртуальная карта — это настоящая карта, но без пластика.
eduard.prokhorov.73
22 октября 2016, 14:19
это интересно
Яндекс.Деньги
28 октября 2016, 14:20
eduard.prokhorov.73,
рады, что понравилось :)
tat.paradeewa
22 октября 2016, 19:11
СПОСИБО
Яндекс.Деньги
28 октября 2016, 14:20
tat.paradeewa,
рады стараться :)
Анна
23 октября 2016, 12:03
Добрый день
Есть такой  vivastreet.be на нам мало какие отечественные карты проходят, но я читала что яндекс деньги проходят.  Я вот пробовала не получилось... это я что не так делаю или уже не возможно платить на этом сайте?
Спасибо 
Яндекс.Деньги
24 октября 2016, 17:54
Анна,
пришлите, пожалуйста, номер вашего кошелька и скриншот с ошибкой на bloghelp@yamoney.ru — проверим и ответим вам ;)
Анна
13 ноября 2016, 13:36
Яндекс.Деньги,
 Ниже написала, там эти скриншоты так же добавлены. Спс 
andron fed
23 октября 2016, 17:24
гут
Яндекс.Деньги
28 октября 2016, 14:20
andron fed,
спасибо!
Александр
23 октября 2016, 22:43
)
Виктор Станкевич
28 октября 2016, 11:40
только не могу понять почему мне в сутки нельзя больше 10,000 перевезти на эту мастер кард((( профиль у меня максимально идентифицирован 
Яндекс.Деньги
28 октября 2016, 14:22
Виктор Станкевич,
а каким способом пополняете?
cheki.13
1 ноября 2016, 06:24
Отлично работает спасибо.

Яндекс.Деньги
2 ноября 2016, 15:52
cheki.13,
рады :)
maxlethal
1 ноября 2016, 13:36
Подскажите, как платить виртуальной картой в интернет магазинах, если я вижу только последние 4 цифры в номере карты и мне не приходил cvc (только pin)?!
Яндекс.Деньги
2 ноября 2016, 15:52
maxlethal,
посмотреть полный номер карты, узнать cvc и срок действия карты можно в кошельке по ссылке: https://money.yandex.ru/cards в разделе "виртуальная карта".
kobra123032
4 ноября 2016, 16:27
сколько раз ясносил яндес сиолько кошельков и открыл так,что сейчас не знаю какой более октуален
yurthik.kozlov
6 ноября 2016, 11:36
Херота! пытаюсь и с виртуальной и с кошелька перевести деньги на карту. ответ ошибка неверные данные, служба поддеижки молчит ппц. (Кошелек интедефицирован)

Анна
13 ноября 2016, 22:20
yurthik.kozlov,
У Вас тоже молчит? Я думала у меня одной, три дня полный игнор.... сейчас попробую новую карту завести. Может хотя бы анононимные будут работать. 
zhurik41
8 ноября 2016, 12:16
скажите а где вашу карту в руки получить--я еще чайник в интернете--спасибо-елена журавская
Яндекс.Деньги
14 ноября 2016, 11:40
zhurik41,
Елена, взять неименную карту можно у нас в офисе: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге. Либо заказать именную — карта приедет в ближайшее почтовое отделение к адресу, который вы закажете, доставка — бесплатная, при заказе надо будет заплатить только 199 рублей за 3 года обслуживания: https://money.yandex.ru/cards/yacard.
Антон Пушин
9 ноября 2016, 04:06
Как мне пополнить номер телефона если на счету альфа банк 550руб.зная код подразделения
Яндекс.Деньги
14 ноября 2016, 11:52
Антон Пушин,
карту Альфа-банка можно привязать в кошельке: https://yandex.ru/support/money/cards/linked-cards и оплатить телефон с привязанной карты: https://money.yandex.ru/phone. Либо настроить пополнить кошелёк через «Связь с банком» для счета в Альфа-Клике: https://money.yandex.ru/card/alfa/about и оплатить телефон.
Анна
13 ноября 2016, 13:35
Добрый день дорогие товарищи... 
Онлайн карта перестала работать, похоже принципиально. Кошелёк работает а карта нет. Мне онлайн покупку нужно сделать а карта не проходит. 
Отослала в поддержку письмо с детальным описанием примеров отказа с временем отказа, названием сайтов и платежных систем, скриншоты, 
Пошёл третий день ожидания ответа поддержки, 2016110633003393 это номер моего обращения в поддержку. 
Может вы Поможете? Посодействуйте пожалуйста пусть хоть не позже рождества ответят...
На карту не реагирует не PayPal не Apple Pay, не один платёж не проходит. В письме детально все расписано. Спасибо за помощь и быстрый ответ. 
Яндекс.Деньги
14 ноября 2016, 12:06
Анна,
вопросом уже занимаемся, не волнуйтесь, пожалуйста, обязательно ответим в письме. Извините за задержку с ответом. 
Анна
13 ноября 2016, 22:19
Прошёл третий день ожидания ответа ответа поддержки Яндекс денег, почему не работает карта... С блога так же никто не отвечает... Это всех так игнорят или только меня? Ребята я же с Вами не ругалась и не ругаюсь. Просто спросила почему не работает карта, и по человечески попросила помочь... можно же хоть какой-то ответ дать? Мне искать новую платежную систему?  Напишите ответ.. 
Яндекс.Деньги
14 ноября 2016, 12:07
Анна,
извините, пожалуйста, за задержку с ответом, служба поддержки ответит в письме.
DenisRu85
3 декабря 2016, 19:05
Анна,
Здравствуйте, разрешилась ваша проблема с картой?Хочу оплатить парочку покупок в интернете, стоит ли заводить виртуальную карту и оплачивать ей?Есть ли сейчас проблемы с оплатой виртуалкой?
Анна
10 декабря 2016, 01:20
DenisRu85,
Да, все хорошо. Это по моей вине платежи не проходили. Я ее с этой же целью и заводила. Проходит везде отлично. 
Обновлено 10 декабря 2016, 01:20
evgeniy200404
20 июля 2017, 22:27
Помогите привязать виртуальную карту на fasterpay ,как это сделать ?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса24 июля 2017, 12:52
evgeniy200404,
попробуйте уточнить у fasterpay. Для привязки вам будет нужен номер карты, срок её действия и код CVC. посмотреть данные можно на сайте: https://money.yandex.ru/cards/virtual.
Максим Сухов
2 августа 2017, 18:44
Можно ли пополнять ВИРТУАЛЬНУЮ банковскую карту?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса3 августа 2017, 13:31
Максим Сухов,
у наших карт общий баланс с кошельком, поэтому пополнить виртуальную карту можно любым из способов. 
aleshariazantsev2017
26 ноября 2017, 12:37
X
vivalawstar777
4 декабря 2017, 22:31
Здравствуйте.  Возможно ли перевести деньги прямо на виртуальную карту Яндекс деньги или только на кошелёк Яндекс денег можно это сделать?  Просто человек должен мне скинуть деньги, он может только на банковскую карту 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 17:20
vivalawstar777,
возможно, если терминал или сервис, из которого будет отправлен перевод, поддерживает технологию MasterCard MoneySend.
Вадим
15 января 2018, 16:58
При покупке на ebay не удалось совершить покупку, про виртуальную карту привязанную у paypal пишет: отклонено эмитентом карты
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса17 января 2018, 13:41
Вадим,
расскажите нам про попытку платежа чуть подробнее в письме  - постараемся помочь разобраться. 
Анна
20 января 2018, 19:12
Добрый день. Скажите пожалуйста, а возможно ли принимать оплату через яндекс кассу или страницу для приёма платежей с иностранных карт visa MasterCard, например выпущенных в Европе для граждан EU? Если нет, то есть ли перспективы? Если да то как долго ждать примерно. Цены бы Вам не было если бы предоставили такую возможность. И уверяю Вас число пользователей яндекс денег и оборот значительно бы вырос. Значительно... очень.)
kuzmin1989pavel
30 апреля 2018, 11:56
не получается привязать виртуальную банковскую карту яндексе к пай пэл. пишет попробуйте другую карту
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса30 апреля 2018, 12:55
kuzmin1989pavel,
посмотрим, в чем дело. Напишите нам об этом, пожалуйста, в поддержку. 
Сергей Иванович
29 мая 2018, 05:42
Не могу привязать виртуальную карту яд деньги пейпал пишет выбирите другую карту . можете помоч разобраться с этим?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса29 мая 2018, 12:17
Сергей Иванович,
для привязки к иностранному сервису нужен именной или идентифицированный статус - проверьте, пожалуйста. Ещё вы можете написать нам в поддержку, расскажем подробнее. 
Гриша Гриша
20 июня 2018, 17:07
Гриша Гриша
Владимир Донскоой
31 июля 2018, 15:22
Что делать если потерял смс с CVC?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 12:00
Владимир Донскоой,
вы можете ещё раз запросить данные карты, в этом разделе: https://money.yandex.ru/cards
normanbriscoe
23 ноября 2018, 23:08
Можно ли активировать PayPal с карточкой по умолчанию после зарядки?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса24 ноября 2018, 17:34
normanbriscoe,
привязать карту получится, если статус вашего кошелька не анонимный.Или вы имели ввиду что-то другое?
normanbriscoe
25 ноября 2018, 00:22
Андрей Лазорев,
Должна ли она быть подтверждена российской идентичностью?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса25 ноября 2018, 10:53
normanbriscoe,
идентификацию можно пройти не только в России - способом много :)
fesmirnoff
12 февраля, 13:09
Не получается привязать карту к счёту PayPal ,  пишет ошибку "Данная карта не принимается. Используйте другую карту." хотя аккаунт в Яндекс верефицирован.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса12 февраля, 15:33
fesmirnoff,
видим, что поддержка уже помогла :)
uncleigorzakharoff
7 марта, 17:22
В 2015-2018 г.г. ежегодно эмулировал виртуальные MasterCard ЯндексДенег, а затем успешно добавлял и подтверждал их в PayPal.
1 марта 2019 года в связи с истечением срока предыдущей карты эмулировал очередную, уже пятую.
Добавил её в PayPal без проблем, но подтвердить не смог.
В колл-центре PayPal мне сказали, что виртуальные карты ЯндексДенег они больше не обслуживают.
Поскольку в тех.поддержку ЯндексДенег теперь написать невозможно, написал на странице ЯндексДенег в ВКонтакте.
Задал вопрос: известно ли ЯндексДеньгам о проблеме?
Получил отписку, что за действия PayPal они не отвечают.
Ну а почему PayPal не обслуживает карты ЯндексДенег?
Ведь виртуалки, например, Сбербанка он принимает без проблем.
Вот и здесь ЯндексДеньги помалкивают и не хотят написать хоть что-то в ответ на жалобы других пользователей касательно этой же проблемы .

Вывод: совковое отношение к клиентам!
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса8 марта, 15:44
uncleigorzakharoff,
мы действительно не можем комментировать действия других компаний. Надеемся, что в службе поддержки PayPal вам предоставили развернутый ответ о причинах такого решения.


Наша служба поддержки на связи круглосуточно, контакты тут
uncleigorzakharoff
8 марта, 18:09
Андрей Лазорев,
да, служба поддержки PayPal предоставила мне развёрнутый ответ.
И даже предложила направить его мне в письменном виде.
Можете запросить его и вы.
Потому что убеждать PayPal в том, что нужно продолжать обслуживать ваши виртуалки, должен не я, а вы.
А пока я без проблем привязал к счёту PayPal виртуалку Сбербанка и подтвердил её.
Соответственно, все покупки в интернете буду совершать через Сбербанк, а не через вас.
Понимаю, вам на это наплевать.
Потому что, повторюсь, у вас совковое отношение к клиентам.
Иначе вы сами решили бы все проблемы с PayPal.
Ведь сообщения о них появились здесь ещё два года назад.
З.Ы. Ваши виртуалки перестали обслуживать и на АлиЭкспресс.
Обновлено 8 марта, 18:07
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса10 марта, 11:06
uncleigorzakharoff,
мы забрали ваш фидбэк, спасибо! На Али можно платить нашей виртуалкой. Если возникли трудности, напишите поддержке с номером кошелька, датой и временем попытки платежа. Хотим разобраться.
uncleigorzakharoff
11 марта, 21:25
Андрей Лазорев,
решать квесты, как на вашем сайте добраться до того места, где можно написать поддержке, нет никакого желания. 
Если вы, действительно, хотите разобраться, то вот информация. 
Кошелёк привязан к адресу uncleigorzakharoff@yandex.ru. 
Последние цифры виртуалки: 0982. 
Дата: 07.03.2019. 
Время: в промежутке с 15:50 до 16:00 Мск. 
Сумма: 269,80.  
Ответ Али: карты этого типа не обслуживаются. 
В 16:03 Мск оплатил не с помощью виртуалки, а просто через Яндекс Деньги.
Обновлено 11 марта, 21:24
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса12 марта, 19:05
uncleigorzakharoff,
в ближайшее время напишем вам на эту почту, чтобы разобрать подробности. Остаемся на связи!
Роман Гизимчук
28 марта, 14:22
Вирт карта Яндекс деньги только в одной валюте открывается?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса28 марта, 16:08
Роман Гизимчук,
по умолчанию карта и кошелек открываются в рублях, но с идентификацией количество валют можно расширить ;)
ellviase
вчера, 21:27
ребят, привет) Открыла виртуальную карту. Данные СVV и сроки действия до сих по не пришли) Что делать?