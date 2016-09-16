Виртуальная карта: любимые сервисы

Игры на летней распродаже Steam, приложения в iTunes и Google Play, билеты на поезд, такси с вечеринки — вот за что вы чаще всего платили виртуальной картой этим летом. У карты с кошельком один баланс, но разные номера — она незаменима для сервисов, где требуется привязать карту или где не включена оплата кошельком.

Чтобы получить виртуальную MastеrCard, ждать не надо — карту можно выпустить прямо сейчас — на сайте или в iOS-приложении Яндекс.Денег. Номер карты хранится на сайте Яндекс.Денег, срок действия и код CVC приходят в смс. Чтобы заплатить, укажите эти данные в интернет-магазине. Карта бесплатная, комиссии нет, а работает 1 год. Хороша, правда? Но в один кошелёк — одна карта, не больше ;)