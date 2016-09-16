Выписка со счёта: получаем в Яндекс.Деньгах

Собираете документы для оформления визы и дошли до пункта «выписка с банковского счёта»? Если вместо банка вы пользуетесь кошельком на Яндексе — в качестве подтверждающего документа для консульства может подойти выписка об операциях и остатке денег на счёте в Яндекс.Деньгах.

Получить такой документ можно только при условии, что ваш кошелёк идентифицирован. Для этого напишите в службу поддержки Яндекс.Денег (supp@money.yandex.ru). В письме укажите ФИО, номер мобильного телефона, привязанного к кошельку, и период, за который необходимы данные (как правило, достаточно данных за полгода).

В течение недели вы получите скан справки с печатями, подписью уполномоченного сотрудника на русском и английском языках. Кстати, это абсолютно бесплатно ;) Если нужен оригинал с печатью, выписку можно забрать в офисе Яндекс.Денег в Москве (с понедельника по субботу), Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде (в будние дни). В другие города оригинал выписки мы отправляем почтой.