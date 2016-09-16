Блог Денег

Блог Денег

Выписка со счёта: получаем в Яндекс.Деньгах

Собираете документы для оформления визы и дошли до пункта «выписка с банковского счёта»? Если вместо банка вы пользуетесь кошельком на Яндексе — в качестве подтверждающего документа для консульства может подойти выписка об операциях и остатке денег на счёте в Яндекс.Деньгах. 

Получить такой документ можно только при условии, что ваш кошелёк идентифицирован. Для этого напишите в службу поддержки Яндекс.Денег (supp@money.yandex.ru). В письме укажите ФИО, номер мобильного телефона, привязанного к кошельку, и период, за который необходимы данные (как правило, достаточно данных за полгода).

В течение недели вы получите скан справки с печатями, подписью уполномоченного сотрудника на русском и английском языках. Кстати, это абсолютно бесплатно ;) Если нужен оригинал с печатью, выписку можно забрать в офисе Яндекс.Денег в Москве (с понедельника по субботу), Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде (в будние дни). В другие города оригинал выписки мы отправляем почтой. 

90 комментариев
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timon-ag
16 сентября 2016, 16:43
Лучше расскажите, как перевести к вам зарплатный проект.
Маша
16 сентября 2016, 17:04
timon-ag,
вы хотите платить своим сотрудникам зарплату на карты Яндекс.Денег? Или свою зарплату получать на карту Яндекс.Денег? 
timon-ag
16 сентября 2016, 18:32
Маша,
Свою зарплату хочу получать.
Яндекс.Деньги
19 сентября 2016, 12:26
timon-ag,
вы можете предоставить в организацию, где работаете, наши реквизиты и номер вашего кошелька: https://yandex.ru/support/money/add/wire-transfer.xml?from=footer — по этим реквизитам компания сможет переводить вам зарплату.
timon-ag
19 сентября 2016, 15:02
Яндекс.Деньги,
там только до 15000 и от 2 до 5 дней - для зарплаты хотелось бы большей оперативности. К тому же работодатель от ВТБ24 отмахивается, так как там нет лицевых счетов, от номера кошелька в Яндекс.Деньгах, боюсь, совсем шаблон треснет.
kn@bestfura.ru
2 апреля, 22:22
timon-ag,
ХА-ХА. Согласен!
nikishorove.tamerlvne
22 сентября 2016, 21:54
как

Яндекс.Деньги
22 сентября 2016, 15:32
nikishorove.tamerlvne,
вам что-то непонятно? Спрашивайте, расскажем ;)
antoniadi77
10 января 2017, 10:52
Яндекс.Деньги,
Скажите, пожалуйста, выписка со счета Яндекс.Денег содержит данные об адресе владельца счета?
Мне нужно получить выписку с указанным на ней адресом (моим, который я при регистрации указывал и на который мне карту прислали). Это возможно?
Так же, интересует возможность получить выписку на английском языке для предоставления в зарубежную компанию.
Яндекс.Деньги
10 января 2017, 17:16
antoniadi77,
если кошелёк идентифицирован, отправим документ, подтверждающий, что такие-то кошелёк и карта принадлежат такому-то владельцу. Для этого можно отправить письмо в службу поддержки:  https://money.yandex.ru/feedback/.
ysergeychenko
5 июня 2017, 15:38
Интересно у техподдержки принято по три дня молчать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 июня 2017, 17:24
ysergeychenko,
видим ваше письмо - проверьте почту, пожалуйста, коллеги ответили вам.
ysergeychenko
5 июня 2017, 17:32
YaMoneyHelp,
Спасибо, уже связались :-)
chel82
18 сентября 2017, 11:59
Мне так и не ответили. Отправил запрос еще 13 сентября.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 сентября 2017, 14:56
chel82,
видим ваше письмо, ответили на почту - простите нас, пожалуйста :(  
chel82
19 сентября 2017, 20:51
YaMoneyHelp,
Отправил по запросу номер кошелька, но выписку так и не получил..
q12345.74
25 сентября 2017, 19:00
техподдержка отвечать будете или нет,отправил запрос 21 числа,запрос в работе под номером 12867244
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 сентября 2017, 12:18
q12345.74,
простите нас, пожалуйста :( Обязательно сообщим о ситуации коллегам, а также попросили ответить быстрее - видим, что вашим вопросом уже занимаются.
Alena 777
16 октября 2017, 18:28
YaMoneyHelp,
Можно перевести деньги с кошелька на кошелёк без фиксации паспотных данных? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 октября 2017, 14:01
Alena 777,
по закону для переводов паспортные данные нужны обязательно, без них можно платить только в российские магазины или снимать деньги с нашей карты в банкомате. 
boldenckow1995
11 октября 2017, 12:28
Прошу прощения, идентичная проблема как и у пользователей выше, запрос был сделан 6 октября, а в ответ тишина...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 13:12
boldenckow1995,
простите, пожалуйста, за ожидание :( Коллеги уже готовят для вас документ - пожалуйста, проверьте почту. 
boldenckow1995
13 октября 2017, 20:54
YaMoneyHelp,
благодарю, всё сделали!)
naturallive
8 ноября 2017, 14:36
Возможно ли ускорить сроки получения выписки по счету для консульства?
Например, если приехать в офис СПБ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 ноября 2017, 15:11
naturallive,
видим, что вы писали нам об этом по почте - коллеги ответили в письме, посмотрите, пожалуйста.
alcatraz-service
11 декабря 2017, 15:05
Прошу прощения, но и у меня тоже нет ответа... :( 
Отправлял 8 дек в 14:01, и тишина...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 декабря 2017, 15:10
alcatraz-service,
не волнуйтесь, пожалуйста - занимаемся вашим вопросом, ответим в письме. 
Дмитрий Арутюнов
8 февраля 2018, 10:35
Два дня назад отправил запрос на выписку , тишина...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 февраля 2018, 20:05
Дмитрий Арутюнов,
подскажите номер запроса, пожалуйста. 
Дмитрий Арутюнов
8 февраля 2018, 21:22
14203273
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса9 февраля 2018, 11:40
Дмитрий Арутюнов,
ох, извините, пожалуйста, в письме сейчас ответим и пришлём выписку.
Дмитрий Арутюнов
9 февраля 2018, 19:16
Яндекс.Деньги,
Благодарю, все пришло.
CherkasovAndreymail
3 марта 2018, 08:37
Написал в поддержку 6 дней назад, ну ребятя, камон. (14372325). Не натыкался на эту статью, оригинал в офисе СПб забрать было бы здорово. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 марта 2018, 19:41
CherkasovAndreymail,
попросили коллег ответить быстрее в переписке!
anna.akilova
3 марта 2018, 19:05
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как быстро оригинал выписки идёт почтой?
Нужно в г. Пермь. Оформление Шенгена. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 марта 2018, 19:44
anna.akilova,
это зависит от скорости работы почты, но мы также можем подсказать трек-номер при отправке, чтобы вы могли следить за движением посылки.
vin4ester.and
2 мая 2018, 08:38
Отправил запрос два дня назад, тишина.... 20097904
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая 2018, 18:18
vin4ester.and,
попросили коллег ответить вам быстрее.
efpts
5 мая 2018, 01:07
Скажите, пожалуйста, в выписке указывается адрес прописки?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 мая 2018, 13:07
efpts,
нет, адрес прописки в выписке не указывается.
clinmat
10 мая 2018, 22:38
20117367 - нужно срочно! прошу ускорить!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 мая 2018, 12:52
clinmat,
видим ваше письмо - передали коллегам, что ответили быстрее.
clinmat
11 мая 2018, 15:58
YaMoneyHelp,
спасибо!
alinadobsky
17 мая 2018, 12:44
Здравствуйте! Нужна выписка, отправляла заявку 20129168. Можно как-то ускорить процесс? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 16:36
alinadobsky,
коллеги задали уточняющий вопрос и сейчас ждут от вас ответа - проверьте, пожалуйста, почту. 
jamesoldrige
20 мая 2018, 15:26
Добрый день! Отправлял вам письмо по поводу выписки и ничего. Конечно, надо подождать немного, но настораживает, что даже отписка с номером заявки не пришла.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 16:52
jamesoldrige,
уже ответили вам, пожалуйста, проверьте. 
lapulii.ru
27 мая 2018, 12:47
Здравствуйте мне нужен подробный отчет куда ушли деньги с яндекса кто дает такую информацию?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 мая 2018, 13:31
lapulii.ru,
вы можете написать об этом в поддержку, постараемся помочь. 
Юрий Иванов
7 июня 2018, 21:08
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, оплата покупки в интернете с помощью реквизитов карты ЯндексДенег отражается в истории покупок в ЯндексДеньгах или по карте ведётся отдельная история и необходимо получить выписку именно по карте?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июня 2018, 18:27
Юрий Иванов,
привет, платежи с карты Яндекс.Денег тоже пишутся в истории платежей - у карты и кошелька общий баланс.
nikitka.stramilov1
18 июня 2018, 13:35
А можно получить выписку со счета в банке? Например Сбербанк ? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 июня 2018, 18:09
nikitka.stramilov1,
Думаем, такую выписку можно получить в поддержке банка ;) 
Дмитрий Катков
19 июня 2018, 17:29
20191060, пожалуйста, можно побыстрее, до конца дня нужна🔥. Надеюсь на ваше понимание...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 июня 2018, 15:51
Дмитрий Катков,
простите, что не ответили сразу :( Попросили коллег скорее решить вопрос. 
Максим Надеждин
23 июня 2018, 07:43
Хочу заблокировать доступ YM  к кредитной карте VISA

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 июня 2018, 01:10
Максим Надеждин,
при привязке карты к кошельку вы только сохраняете данные для платежей в магазинах - не более. Если вы хотите отвязать карту от кошелька, то это можно сделать в настройках. А что-то случилось? Расскажите, пожалуйста.
antonchuvirov
2 июля 2018, 01:38
Ребята, подскажите какой статус у запроса ‭20211619‬


Желательно решить вопрос быстрее


Спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июля 2018, 15:51
antonchuvirov,
уже ответили вам в переписке. Если нужно подсказать что-то ещё, сообщите об этом коллегам. 
mashroomgon
4 июля 2018, 10:01
Добрый день! Пожалуйста, ускорьте рассмотрение заявки 20218930. Отправляла два дня назад. Срочно(
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 июля 2018, 12:46
mashroomgon,
запрос уже в работе у коллег, ответим совсем скоро :) 
Лапшин Максим Николаевич
11 августа 2018, 21:16
Есть ли возможность получения расширенной детализации по кошельку? не просто "перевод с кошелька на карту - номер транзакции", а с информацией о том куда отправили, на какой счет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 августа 2018, 15:30
Лапшин Максим Николаевич,
вы можете написать про перевод нам в поддержку, коллеги отправят вам подробности. 
darynews
26 октября 2018, 13:23
Добрый день. Оставил заявку на получение выписки (20480357)
в письме забыл указать, что документ нужен срочно.
Помогите ускорить процесс, пожалуйста, если это, конечно, возможно. Спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 октября 2018, 16:57
darynews,
поторопили коллег с ответом. Скоро они отправят письмо на вашу почту.
glot80
16 ноября 2018, 20:44
 Возможн ли получить выписку со счета Яндекс.Денег с адресом прописки. Очень надо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 ноября 2018, 11:37
glot80,
мы можем выдать справку об остатке, где будет указан адрес прописки. Для этого напишите, пожалуйста, нам в поддержку.
anastasiiamyr
27 января, 10:58
Добрый день. Крайне срочно нужна выписка для предъявления на месте работы в отдел по противодействию коррупции. Оставила заявку на получение выписки (20734255). Но ответа так и нет


Помогите ускорить процесс, пожалуйста. Заранее спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 января, 11:09
anastasiiamyr,
привет! Нашли ваше обращение — попросили коллег ответить быстрее.
anastasiiamyr
27 января, 11:11
YaMoneyHelp,
спасибо огромное, жду!
J.H.Blackwood
6 февраля, 10:05
Здравствуйте. Оставила заявку на выписку, номер запроса 20762177. Обстоятельства немного поменялись, срочность значительно возросла. Можно ли как-то катализировать процесс?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 февраля, 10:47
J.H.Blackwood,
передали коллегам!
J.H.Blackwood
6 февраля, 10:50
YaMoneyHelp,
ох, большущее-пребольшущее вам спасибо за оперативность!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 февраля, 16:25
J.H.Blackwood,
👌  
Костя Липченко
27 февраля, 15:19
Прошу пожалуйста разсмотреть мою заявку, буду благодарен неймоверно🙏🥰    
 20831790
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 февраля, 09:40
Костя Липченко,
обязательно рассмотрим :)
Виталий Костюк
29 марта, 10:15
Добрый день. А как - то можно ускорить обработку запроса 20927669 по получению выписки? Необходимо в ближайшие несколько дней получить данную выписку для консульства. Спасибо. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 марта, 17:53
Виталий Костюк,
здравствуйте! Скоро коллеги ответят.
Александр
6 июня, 20:24
Номер запроса — 21138820.
Вы мне очень поможете, если 07.06.2019 сможете прислать на почту выписку.
Мне нужно в посольство переслать, иначе визу не успею получить к сроку форума.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 июня, 09:53
Александр,
сделано ;)
Александр
7 июня, 09:59
YaMoneyHelp,
огромное спасибо за такую оперативность!!! Надеюсь сегодня паспорт с визой выдадут.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 июня, 10:18
Александр,
удачи вам! :)
tomashevsckaja.ira
9 июля, 15:24
Организация перевела деньги через вашу систему на карту человеку.Вы можете подтаердить что такой перевод был?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 июля, 16:04
tomashevsckaja.ira,
пожалуйста, напишите нам о переводе в поддержку — все проверим.
arsenii.snch
2 августа, 12:56
YaMoneyHelp,
Здравствуйте! а сколько примерно ждать выписки? нужна срочно на визу
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 августа, 17:23
arsenii.snch,
здравствуйте! Обычно мы стараемся дать ее в течение дня. Подскажите, пожалуйста, номер вашего запроса в поддержку. 
kalessintao
11 августа, 07:28
Доброе утро! Выручайте, а то завтра уже подача документов а выписку ещё не сделали :(
Номер запроса — 21347915
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 августа, 12:54
kalessintao,
видим ваше письмо — попросили коллег ответить быстрее.
GodlessKawaii
19 августа, 15:04
Добрый день. Большая просьба помочь по очень срочному вопросу. Номер запроса — 21385015.
Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 августа, 16:07
GodlessKawaii,
видим ваше письмо — ответим на почту.