Волшебные слова и цифры: приёмы для эффективного сбора денег в интернете

С 2011 года мы помогаем вам собирать деньги на хорошие дела с помощью готовых инструментов для краудфандинга. С помощью кнопок для личных сайтов, форм для некоммерческих организаций, страниц для акций yasobe.ru, платёжных «визиток» для авторов и фрилансеров каждый может собирать деньги на свой кошелёк или счёт в банке. А чтобы как можно больше людей захотели вас поддержать, используйте проверенные статистикой приёмы оформления сбора.
«Волшебные» слова
Учёные Технологического института Джорджии проанализировали 45 000 проектов на Kickstarter и пришли к выводу, что успешные проекты — помимо классных идей — объединяет использование определённых слов в описании сбора. Эти «волшебные слова» обращаются к таким ценностям и потребностям людей:
1. Взаимный интерес, услуга за услугу («вы также получите», «хорошая карма», «упоминание в титрах») — обозначайте, что ваш проект даёт поддержавшим его людям.
2. Ограниченность предложения («эксклюзивный», «только первые 100», «получат исключительный шанс») — покажите, что спрос высок, а предложение ограничено, чтобы повысить интерес.
3. Общественное одобрение («уже профинансировали, оценили, поддержали», «про нас пишут») — люди охотнее дадут деньги проекту, который уже был высоко оценён другими людьми.
4. Общие интересы («мы вместе строим», «это поможет всем нам») — сформулируйте, как ваш проект касается лично каждого.
5. Взаимная симпатия («благодаря всем вам», «ваша поддержка», «вы классные») — благодарите чаще, искренне и эмоциональнее.
6. Профессионализм и экспертиза («с соблюдением всех стандартов», «поручили такому-то известному специалисту», «от создателей») — люди склонны больше доверять проектам, в которых участвуют профессионалы своего дела.
А вот слов «не смогли», «надеемся на», «если верить», «не имея возможности» и «пустой» лучше избегать: негатива и отсутствия веры в успех не должно быть не в голове, не в вашем тексте. Исследователи не рекомендуют использовать и «умоляющие» фразы, вроде «каждый рубль — огромная помощь».
Суммы-подсказки
Если вы просите неопределенную сумму, люди начинают сомневаться: сколько денег будет «нормально»? Многие из-за этих сомнений просто бросают перевод на полдороге, чтобы вернуться к нему как-нибудь потом. Задавайте границы сумм и суммы-подсказки. Это можно сделать в сопровождающем тексте:
Сравните две фразы:
1. Мы благодарны всем, кто поддержит наш проект!
2. 100 или 300 рублей — не важно, мы благодарны за вашу поддержку!
На фразу с конкретной суммой люди отзываются чаще и охотнее.
На специальных краудфандинговых площадках обычно можно указать несколько сумм разного масштаба со специальными бонусами для тех, кто жертвует больше обычного — или для всех, но разными. Сколько просить — зависит от суммы, которую вы хотите собрать, и от массовости вашего сбора. Например, по статистике Planeta.ru, самая популярная сумма, которую люди дают одному проекту, находится в пределах 500-1000 рублей. «Средний чек» пожертвования через инструменты Яндекс.Денег — 1244 рубля.
Если вы уже ведёте сбор с помощью yasobe.ru или наших кнопок — проанализуйте, какую сумму вы получаете чаще всего, и отредактируйте форму, добавив цифру в поле «сумма» в качестве подсказки. Если только планируете открыть сбор — поэкспериментируйте с разными суммами и посмотрите на отклик.
Не стоит волноваться, что предзаполненная сумма отпугнёт людей, если покажется им слишком большой или слишком маленькой — каждый, кто пришёл вас поддержать, сможет отредактировать сумму на самом первом шаге платежа. Для тех, кто сомневается, цифра работает как подсказка в решении того самого вопроса: «сколько денег — нормально?».
Если для сбора вы используете платёжную визитку, вы тоже можете задать «рекомендуемую» сумму, просто добавив цифру в конец ссылки: например, чтобы отправить вашу аудиторию на визитку с предзаполненной суммой в 600 рублей, используйте ссылку вида: money.yandex.ru/to/номервашегокошелька/600.
Будет здорово, если вы поделитесь вашим опытом сбора денег и приёмами, которые помогают делать это эффективнее, в комментариях.