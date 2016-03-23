Блог Денег

Блог Денег

Волшебные слова и цифры: приёмы для эффективного сбора денег в интернете

С 2011 года мы помогаем вам собирать деньги на хорошие дела с помощью готовых инструментов для краудфандинга. С помощью кнопок для личных сайтов, форм для некоммерческих организаций, страниц для акций yasobe.ru, платёжных «визиток» для авторов и фрилансеров каждый может собирать деньги на свой кошелёк или счёт в банке. А чтобы как можно больше людей захотели вас поддержать, используйте проверенные статистикой приёмы оформления сбора.

«Волшебные» слова

Учёные Технологического института Джорджии проанализировали 45 000 проектов на Kickstarter и пришли к выводу, что успешные проекты — помимо классных идей — объединяет использование определённых слов в описании сбора. Эти «волшебные слова» обращаются к таким ценностям и потребностям людей: 

1. Взаимный интерес, услуга за услугу («вы также получите», «хорошая карма», «упоминание в титрах») — обозначайте, что ваш проект даёт поддержавшим его людям.
2. Ограниченность предложения («эксклюзивный», «только первые 100», «получат исключительный шанс») — покажите, что спрос высок, а предложение ограничено, чтобы повысить интерес. 
3. Общественное одобрение («уже профинансировали, оценили, поддержали», «про нас пишут») — люди охотнее дадут деньги проекту, который уже был высоко оценён другими людьми.
4. Общие интересы («мы вместе строим», «это поможет всем нам») — сформулируйте, как ваш проект касается лично каждого.
5. Взаимная симпатия («благодаря всем вам», «ваша поддержка», «вы классные») — благодарите чаще, искренне и эмоциональнее.
6. Профессионализм и экспертиза («с соблюдением всех стандартов», «поручили такому-то известному специалисту», «от создателей») — люди склонны больше доверять проектам, в которых участвуют профессионалы своего дела.

А вот слов «не смогли», «надеемся на», «если верить», «не имея возможности» и «пустой» лучше избегать: негатива и отсутствия веры в успех не должно быть не в голове, не в вашем тексте. Исследователи не рекомендуют использовать и «умоляющие» фразы, вроде «каждый рубль — огромная помощь».

Суммы-подсказки

Если вы просите неопределенную сумму, люди начинают сомневаться: сколько денег будет «нормально»? Многие из-за этих сомнений просто бросают перевод на полдороге, чтобы вернуться к нему как-нибудь потом. Задавайте границы сумм и суммы-подсказки. Это можно сделать в сопровождающем тексте:

Сравните две фразы:


1. Мы благодарны всем, кто поддержит наш проект!
2. 100 или 300 рублей — не важно, мы благодарны за вашу поддержку!

На фразу с конкретной суммой люди отзываются чаще и охотнее.

На специальных краудфандинговых площадках обычно можно указать несколько сумм разного масштаба со специальными бонусами для тех, кто жертвует больше обычного — или для всех, но разными. Сколько просить — зависит от суммы, которую вы хотите собрать, и от массовости вашего сбора. Например, по статистике Planeta.ru, самая популярная сумма, которую люди дают одному проекту, находится в пределах 500-1000 рублей. «Средний чек» пожертвования через инструменты Яндекс.Денег — 1244 рубля. 

Если вы уже ведёте сбор с помощью yasobe.ru или наших кнопок — проанализуйте, какую сумму вы получаете чаще всего, и отредактируйте форму, добавив цифру в поле «сумма» в качестве подсказки. Если только планируете открыть сбор — поэкспериментируйте с разными суммами и посмотрите на отклик.

Не стоит волноваться, что предзаполненная сумма отпугнёт людей, если покажется им слишком большой или слишком маленькой — каждый, кто пришёл вас поддержать, сможет отредактировать сумму на самом первом шаге платежа. Для тех, кто сомневается, цифра работает как подсказка в решении того самого вопроса: «сколько денег — нормально?». 

Если для сбора вы используете платёжную визитку, вы тоже можете задать «рекомендуемую» сумму, просто добавив цифру в конец ссылки: например, чтобы отправить вашу аудиторию на визитку с предзаполненной суммой в 600 рублей, используйте ссылку вида: money.yandex.ru/to/номервашегокошелька/600. 

Будет здорово, если вы поделитесь вашим опытом сбора денег и приёмами, которые помогают делать это эффективнее, в комментариях. 

23 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
angrymario
23 марта 2016, 21:38
Опечатка в слове сиМпатия
Маша
24 марта 2016, 10:39
angrymario,
спасибо! исправили :)
Los-Angelsk
24 марта 2016, 09:51
Мария, с некоторого времени ваши посты носят характер издёвки. Ваша команда красиво рассказывает как хорош и удобен сервис, как вы постоянно пилите новые функции и облегчаете жизнь пользователям. Но с другой стороны ваши алгоритмы (или админы) с лёгкостью блокируют счета идентифицированных пользователей, пользующихся кошельком более двух лет. При этом сотрудники департамента по претензионной работе, на вопросы о причинах блокировки, предпочитают высылать шаблонные письма.

Прям вот на каждом шагу помогали, а служба поддержки из сил выбилась, "чтобы всё наладилось":



У нас не очень приятные новости: сейчас вы не можете платить Яндекс.Деньгами со своего счета *2030. Это связано с требованиями безопасности.

Пожалуйста, напишите нам — служба поддержки расскажет, что нужно сделать, чтобы всё наладилось. Обещаем: ничего экстремального вас не ожидает. Мы будем помогать на каждом шаге.
Маша
24 марта 2016, 10:39
Los-Angelsk,
привет, причина блокировки всегда одна: система безопасности маркирует действия или операции по счёту как подозрительные, и в этом случае по закону банк или платёжная система обязана проводить дополнительную проверку этих действий/транзакций. К сожалению, подробности алгоритмов безопасности — почему то или иное событие расценивается как "подозрительное" — раскрывать мы не вправе :( Для идентифицированных пользователей обычно вопрос решается в переписке по e-mail, служба безопасности задаёт несколько вопросов, чтобы снять подозрения. Если вы уже обратились в службу поддержки, и проблема не решена — пожалуйста, подскажите номер обращения, мы попросим коллег поскорее вам ответить.
Los-Angelsk
24 марта 2016, 15:46
Маша,
Запрос 2016032233023972, Запрос 2016022033030102

Ответ один и тот же:

Здравствуйте.

Договор по счету ### расторгнут Согласно п. 12.7 "Соглашения об использовании сервиса Яндекс. Деньги". Счетом воспользоваться невозможно.
Для возврата средств, учтенных на Вашем виртуальном счете, Вам необходимо предоставить заявление согласно образцу, размещенному по адресу: https://money.yandex.ru/i/forms/form_10_82_transfer.rtf

Денежные средства будут перечислены на банковские реквизиты в течение ста восьмидесяти банковских дней.
Обратите внимание, что банковские реквизиты должны быть на имя человека, который подает заявление.

- Если Вы прошли идентификацию (проверьте свой статус: https://money.yandex.ru/security/identification/ ) Отсканируйте подписанное заявление и отправьте в ответ на это письмо.

- Если Вы находитесь в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске

Приезжайте с заполненным заявлением и паспортом в наш офис. Адреса: http://money.yandex.ru/doc.xml?id=157622

Если Вам меньше 18 лет, мы сможем принять заявление только в присутствии родителей.

- Если Вы не можете приехать в офис

Заверьте подпись на заявлении, и отправьте его вместе с заверенной копией паспорта (главного разворота и страницы с пропиской) по почте.

Заказным письмом --- по адресу: 119021, г. Москва, а/я 57, ООО НКО "Яндекс.Деньги".

Экспресс-почтой или курьером --- на адрес московского офиса: 119021, Москва, ул. Льва Толстого, д. 18Б. Несовершеннолетним нужно заверить и приложить к заявлению согласие родителей на пользование нашим сервисом.
Обратите внимание: заявления без нотариально заверенной подписи, присланные почтой или курьерской доставкой, рассмотрены не будут.

Спасибо за запрос.
Los-Angelsk
24 марта 2016, 15:47
Маша,
"Поскорее ответить" - это поскорее выслать ещё одно письмо с подобным текстом?
Маша
25 марта 2016, 15:51
Los-Angelsk,
привет, если договор расторгается — значит, у коллег в службе безопасности есть очень веские причины. Тут, к сожалению, помочь нечем. Деньги, если на вашем кошельке они были, возвращаются обычно на счёт в банке.
arada-s
28 апреля 2016, 10:17
Имхо, раз уж вы позиционируете yasobe.ru как инструмент для краудфандинга, то надо добавить данные - сколько человек скинулось, сколько денег собрали.
Маша
20 октября 2016, 18:28
arada-s,
такая возможность есть в открытом API Яндекс.Денег — можно самостоятельно настроить подтягивание нужных данных на сайт сбора. Ещё один из наших коллег организовал сервис yaudit.org, с помощью которого можно проводить прозрачный сбор денег с публикацией данных о поступлениях. 
Антон
1 ноября 2016, 13:56
Постараюсь сделать всё ,что в моих силах.
Виталий Ушков
9 февраля 2017, 23:56
90000000
litwinenckoleha
14 апреля 2017, 22:18
Нам пришлось поставить платежи на паузу
Здравствуйте, Алексей Литвиненко.
У нас не очень приятные новости: сейчас вы не можете платить из кошелька *7436. Это связано с требованиями безопасности.
-----------------------------
Вот так мне написали, только не пойму с какого черта? Карта есть индефикация тоже, смс подтверждение тоже есть!
Что им еще надо то?
Может быть что я зоходил постоянно с разных айпи на свой СОБСТВЕННЫЙ кошелек. Дак это мое дело откуда хочу, от туда и захожу.
Подскажите как долго решается этот вопрос( в службу поддержки уже написал)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 апреля 2017, 11:49
litwinenckoleha,
Если  с кошельком происходит что-то подозрительное, служба безопасности может приостановить операции для проведения проверки - эта информация также есть в нашей оферте. Видим, коллеги уже ответили вам в письме на почту, проверьте, пожалуйста.
hamerjabrailov
26 ноября 2018, 13:43
Здраствуйте нужна помошь хочу собрать деньги на лечению
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 ноября 2018, 18:29
hamerjabrailov,
здравствуйте. Здесь можно подобрать подходящий способ для сбора средств. 
ivchenkt
22 января, 11:51
hamerjabrailov,
Нужны деньги на уточнение диагноза
За семь лет нет постоянного лечения.надо дополнительные исследования всего организма. Мозг,сердце, вегетосасудистую систему.
Обновлено 22 января, 11:55
Ученик
30 апреля, 23:01
Прекрасная статья, Спасибо!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая, 15:21
Ученик,
рады, что вам понравилась 😊
Sanek12021975
2 мая, 15:48
Sanek12021975@yandex.ru 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая, 18:14
Sanek12021975,
что-то случилось?
gen.bauer
20 июня, 18:09
Я просто хочу чтобы развивался проект 
dubkov.kostik
21 июня, 23:15
Здравствуйте 
anastacia.golovka
сегодня, 08:06
Здравствуйте мне нужна ваша помощь в получении денег  хотим с  дитьми купить корову пять дитей номер карты 427684402452311