Как перевести деньги из кошелька Яндекс.Денег на карту Сбербанка

На сайте Яндекс.Денег можно отправить перевод на карту Mastercard, VISA и Maestro, выпущенную практически в любой стране.

Чтобы переводить деньги, нужен именной или идентифицированный кошелёк. Нажмите на баланс, чтобы узнать статус своего кошелька — он написан под номером. Если кошелёк анонимный, добавьте паспортные данные и СНИЛС. После этого вы можете отправлять и получать переводы.

Чтобы отправить деньги, кликните «Снять» рядом с балансом. Введите номер карты, сумму к получению (минимум 500 ₽) и нажмите «Продолжить». В открывшемся окне подтвердите перевод паролем, который придёт в смс на привязанный к кошельку номер.

Комиссия за перевод из кошелька на карту — 3% + 45 ₽. Как правило, деньги приходят мгновенно, но на карту Сбербанка перевод может идти до 5 рабочих дней.

Если вы регулярно переводите деньги из кошелька на свою же карту — будет выгоднее заказать нашу. Переводить на неё деньги из кошелька не нужно: баланс карты и кошелька — одно и то же. Это настоящий Mastercard всего за 199 ₽ на три года. Закажите на сайте за минуту и получите почтой — где угодно.