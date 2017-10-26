Блог Денег

Блог Денег

Как перевести деньги из кошелька Яндекс.Денег на карту Сбербанка

На сайте Яндекс.Денег можно отправить перевод на карту Mastercard, VISA и Maestro, выпущенную практически в любой стране. 

Чтобы переводить деньги, нужен именной или идентифицированный кошелёк. Нажмите на баланс, чтобы узнать статус своего кошелька — он написан под номером. Если кошелёк анонимный, добавьте паспортные данные и СНИЛС. После этого вы можете отправлять и получать переводы.

  1. Чтобы отправить деньги, кликните  «Снять» рядом с балансом. 
  2.  Введите номер карты, сумму к получению (минимум 500 ₽) и нажмите «Продолжить».
  3. В открывшемся окне подтвердите перевод паролем, который придёт в смс на привязанный к кошельку номер.  

Комиссия за перевод из кошелька на карту — 3% + 45 ₽. Как правило, деньги приходят мгновенно, но на карту Сбербанка перевод может идти до 5 рабочих дней. 

Если вы регулярно переводите деньги из кошелька на свою же карту — будет выгоднее заказать нашу. Переводить на неё деньги из кошелька не нужно: баланс карты и кошелька — одно и то же. Это настоящий Mastercard всего за 199 ₽ на три года. Закажите на сайте за минуту и получите почтой — где угодно. 

331 комментарий
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Василий Чепухин
26 октября 2017, 08:25
но на карту Сбербанка перевод может идти до 5 рабочих дней.
По последним данным, Сбер сделал мгновенное пополнение карт Мастеркард и Маэстро.
Позавчера делал перевод из ТБ на свою Визу Моментум - перевелось мгновенно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 октября 2017, 11:04
Василий Чепухин,
до пяти дней перевод может идти в редких случаях, обычно же деньги приходят мгновенно :)
MISTERFOKEEV
21 декабря 2017, 20:28
YaMoneyHelp,
Перевёл сегодня в 8.00 на привязанную карту деньги так и не поступили?
Куда обратиться?

Обновлено 21 декабря 2017, 20:28
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 11:55
MISTERFOKEEV,
простите, что не ответили сразу :(  Видим ваше письмо в поддержку, ответим по электронной почте. 
antonlukianenko
26 июня 2018, 17:41
YaMoneyHelp,
Подскажите как переводить с Карты ЯД в Контакте?Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 июня 2018, 14:51
antonlukianenko,
на другую карту? Нашли для вас такую ссылку: https://vk.com/page-2158488_51994404 
Данил Давыдов
18 ноября 2018, 15:08
YaMoneyHelp,
скажите а на МИР карту вывод работает?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 ноября 2018, 18:11
Данил Давыдов,
работает! Подробнее тут :)
irenrybakofa
9 января, 13:17
YaMoneyHelp,
Перевела деньги на счет сбербанка 143 рубля, не поступили, как вернуть и обналичить
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 января, 14:42
irenrybakofa,
а пять рабочих дней уже прошли? Если ещё нет, давайте подождём.
l79678278840
24 февраля, 14:57
YaMoneyHelp,
Сделала перевод по номеру телефона, где мне теперь их искать? Как другому человеку их забрать? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 февраля, 16:30
l79678278840,
уже всё хорошо?
borisenko.kcenia9
12 апреля, 17:34
YaMoneyHelp,


Почему я не могу перевести деньги на карту 41Р
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 апреля, 19:57
borisenko.kcenia9,
простите за неудобства, были технические трудности. Сейчас всё в порядке, попробуйте, пожалуйста, сделать перевод снова.
kvazyman
26 октября 2017, 16:24
Я вообще не понимаю за счет чего и кого сейчас живет сервис Яндекс-денег. На рынке достаточно предложений от банков, где комиссий нет на каждый чих.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса27 октября 2017, 13:55
kvazyman,
у нас тоже нет на каждый чих, например, на переводы между кошельками нет, на пополнение кошелька тоже нет, на оплату из кошелька снова нет. Но есть классные фишки, которых нет у банков, например, самое большое кол-во способов пополнения, оплата в один клик благодаря логину на Яндексе, да и чтобы завести кошелек — идти никуда не надо.
Обновлено 27 октября 2017, 14:29
alsergast
28 октября 2017, 10:28
...на переводы между кошельками нет Неправда ваша: за переводы 0,5% берётся. 
Обновлено 28 октября 2017, 10:31
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 октября 2017, 10:41
alsergast,
а вы попробуйте в мобильном приложении ;) Рассказывали об этом и тут тоже.
alsergast
29 октября 2017, 11:00
YaMoneyHelp,
во-первых, приложение - это отдельная тема и стандартный вариант комиссию таки берёт. Во-вторых, ваше приложение 4-й андроид требует, а у меня 2-й. И менять его на 4-ку только ради пробы одного приложения мне не интересно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 октября 2017, 13:23
alsergast,
если на вашем ПК установлена Windows 10, то вы можете установить наше приложение на компьютере - тогда получится переводить без комиссии.
Ольга Филиппова
7 января 2018, 00:06
YaMoneyHelp,
А на Windows 7 можно установить приложение?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 января 2018, 16:36
Ольга Филиппова,
увы, минимальное требование - Windows 10 Mobile. 
puertorikanezzz
23 апреля 2018, 15:57
Яндекс.Деньги,
за перевод на свою же карту с моего же кошелька берете 3% на кой мне нужен такой сервис? я вас что кормить должен? полнил баланс с карты на кошелек-сняли %,обналичил с кошелька на карту-сняли 3%..номер утерян,но на переоформление нужно пилить в офис,кланяться с депешей-возьмите пожалуйста на рассмотрение изменение моего номера,чтобы мне мои же деньги обналичить и поймать заветную смс для подтверждения. а яндекс в это время пользуется вкладом в течение 10 суток. Яндекс кошелек,вы для чего такие информативные кругом существуете? для экономии времени сил и средств наших граждан? обратите внимание на оперативность онлайн решения вопросов и перестаньте пол дня пить чай на работе. внесите ясность и доступность в ваши сервисы. принимаете деньги без проблем,но вот отдаете их через пень колоду. мошенничеством пахнет, а?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:30
puertorikanezzz,
кормить никто никого не должен, как и работать бесплатно :) 


Есть множество способов пополнить кошелёк без комиссии, снимать с карты теперь тоже можно без комиссии
Обновлено 24 апреля 2018, 13:30
Indrik777
15 мая 2018, 16:15
Яндекс.Деньги,
На пополнение кошелька есть комиссия
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая 2018, 18:19
Indrik777,
без нее можно пополнять, рассказывали тут.
Mherik2002
4 августа 2018, 14:29
YaMoneyHelp,
помогите я перевел с яндекс деньги на карту мастеркарт сегодня но не пришло
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 августа 2018, 13:22
Mherik2002,
ответили на ваш комментарий ниже. Посмотрите, пожалуйста. 
m.zhujkoff
26 октября 2017, 21:44
Извините !!! Ни чего личного ну хуже , тупее и наглея я ещё не встречал электродных денег !!! Так что ребята дальше без меня как-нибудь ! 😉
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса27 октября 2017, 13:56
m.zhujkoff,
простите, но что случилось? Расскажите, пожалуйста, может быть мы сможем помочь.
mandruk2010
21 ноября 2017, 17:55
Яндекс.Деньги,
Спасибо...Но я сама давно справилась...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 ноября 2017, 15:08
mandruk2010,
получилось изменить телефон? всё хорошо? 
alsergast
28 октября 2017, 10:20
Когда уже, наконец, упорядочивание в избранном сделаете??? Чёткую и удобную старую систему порушили, а новую всё никак наладить не можете. Неужели так трудно хотя бы сортировку по алфавиту ввести?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 октября 2017, 13:45
alsergast,
сейчас в избранном все сортируется по дате добавления, а в приложении список можно сортировать самостоятельно. Спасибо за предложение - обязательно передадим коллегам!
valievy.semja2018
4 ноября 2017, 10:39
Минималка не удобная через приложение яндекс.Денег на базе андроид минималка 500 руб пишете комиссия нет :D Даже перевести средства на карту сбербанку таки не смог даже 150 руб не мог отправить :(.
Обновлено 4 ноября 2017, 10:41
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 ноября 2017, 11:09
valievy.semja2018,
комиссии действительно нет за переводы между кошельками. Минимальная сумма перевода 500 рублей - это лимит для переводов из кошелька на карту. Можно перевести на банковский счет, к которому открыта карта - так минимальная сумма перевода 100 рублей.
valievy.semja2018
7 ноября 2017, 12:51
YaMoneyHelp,
А вот по ссылке имеется уже комиссия 3%)) Вы сами не внимательны))
mandruk2010
4 ноября 2017, 12:10
Утерян телефон с привязанным номером,пытаюсь изменить настройки,требует пароль, пароль забыла,пытаюсь восстановить,пишет смс с кодом на утерянный номер....Замкнутый круг...И что мне делать ??????????
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 ноября 2017, 11:14
mandruk2010,
напишите нам с номером кошелька через форму, пожалуйста - посмотрим, что можно сделать. 
Алина Чудинова
8 ноября 2017, 12:30
при указании паспортных данных и СНИЛС происходит ошибка,ходя сидела с документами и набирала очень аккуратно . Пройти идентификацию не могу,тк черес сбербанк так же почему-то не работает,а через евросеть и офис яндекса нет возможности. Подскажите пожалуйста что делать?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 ноября 2017, 14:43
Алина Чудинова,
пожалуйста, напишите нам об этом через форму - проверим в чем дело и поможем разобраться!
sokolyuli
11 ноября 2017, 06:32
Здравствуйте, не могу перевести деньги из кошелька на карту сбербанка, в чем причина?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 ноября 2017, 17:12
sokolyuli,
простите, что не сразу ответили - сейчас уже все в порядке? Если так и не получилось перевести, то напишите нам об этом через форму или подскажите номер переписки с поддержкой, если уже писали.
Денис
13 ноября 2017, 08:27
Добрый день. Вчера произвел перевод на карту ВТБ24 (Master Card). Деньги до настоящего времени не поступили. Куда обратиться чтобы проверить статус транзакции и на каком этапе сейчас перевод?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 ноября 2017, 16:11
Денис,
срок зачисления таких переводов зависит от банка-получателя. Написать про платёж можно в поддержку, на сайте - проверим со своей стороны. 
sergey.hvorenkoff
13 ноября 2017, 18:07
я  вот вывести не могу что делать.подскажите пж.пишет что меня пытались взломать и заблокировали.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 ноября 2017, 14:08
sergey.hvorenkoff,
напишите нам с номером кошелька через форму, пожалуйста - поможем найти решение вопроса.
piller
14 ноября 2017, 18:29
не нашел как вывести деньги на прикрепленную карту Сбербанка, понимаю что можно сделать как описано выше, но зачем вручную прописывать номер карты если он и так есть в системе?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 ноября 2017, 13:10
piller,
можно  добавить ваш перевод в "Избранное" - тогда данные сохранятся. Ваше замечание передадим коллегам - спасибо, что маякнули!
alexander21orlov
14 ноября 2017, 20:17
Я не могу пройти идентификацию уже третий день!!! Зря я клал в яндекс кошелек деньги теперь никак не могу их вывести! 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 ноября 2017, 11:02
alexander21orlov,
видим, что вы писали нам об этом на почту - все проверим и ответим в письме!
liliiaizmailowa
1 февраля, 15:15
alexander21orlov,
ССпасибо 
Кобзев Дмитрий
27 ноября 2017, 14:22
Подскажите, комиссия за перевод из кошелька на карту сбербанка в мобильном приложнии есть или нет? — 3% + 45 ₽. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 15:03
Кобзев Дмитрий,
для перевода на карту комиссия одинаковая и для сайта, и для приложения. 
Кобзев Дмитрий
27 ноября 2017, 15:30
YaMoneyHelp,
Спасибо за быстрый ответ.
imakrovna
28 ноября 2017, 04:54
Здравствуйте ! Даже и не знала что так дорого получается. 
На сайт прикрепила кнопку оплатить. С каждого перевода -56 руб забирают. 
А теперь переводить на карту Сбербанка -3% и 45 руб. 
Итого  я теряю с одного Абонемента - 180 руб 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 11:45
imakrovna,
эти условия не менялись, уточнить все тарифы можно на сайте.  Кстати, оплачивать покупки можно нашей картой - без переводов и без комиссии. 
Ana29toliy
30 ноября 2017, 15:58
как мне оплатить кредит в совкомбанке с яндекс денег, если его нет в яндексе
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 ноября 2017, 19:37
Ana29toliy,
если банка нет в списке, вы можете уточнить реквизиты для платежа и отправить перевод по этим данным: https://money.yandex.ru/withdraw/bank-account.xml
schiryaew.17igor
2 января 2018, 14:43
хотел перевести деньги с кошелька на карту а получилось наоборот.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 января 2018, 18:37
schiryaew.17igor,
деньги из кошелька на карту тоже можно перевести, вот тут: money.yandex.ru/withdraw
maltsnwa.olya2013
19 января 2018, 11:22
здравствуйте, если СБ счета арестованы судебными приставами - счет яндекс кошелька тоже может быть арестован? И если счет не идетнифицировать - можно ли с него перечислять на карту СБ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 января 2018, 16:52
maltsnwa.olya2013,
если мы получим запрос от ФССП по вашим данным, мы будем вынуждены принять меры. А что касается переводов, для них нужен именной или идентифицированный статус. 
antonbah
22 января 2018, 21:31
С моей карты СБ перевод на ЯД без комиссии.  Почему обратно на эту же карту СБ,  эту же сумму перевести можно только с комиссией? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 января 2018, 14:35
antonbah,
у каждого сервиса свои условия, информация про комиссии есть на сайте. 
Вы можете открыть нашу карту и оплачивать покупки без неё. 
crazywolf1
23 января 2018, 05:45
Добрый день! При попытке вывести деньги с Яндекс.кошелька на карту Сбербанка, сразу после ввода одноразового пароля возникает сообщение, что счет заморожен в связи с подозрительной активностью. Также появляется сообщение о том, что надо пройти идентификацию, но! Идентификация пройдена уже давно! И никакой подозрительной активности быть не могло- кошельком не пользовались.
Написала в техподдержку, но ответа нет уже третий день..
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 января 2018, 15:29
crazywolf1,
уточняем для вас информацию, попросили коллег скорее ответить! 
crazywolf1
23 января 2018, 15:55
YaMoneyHelp,
большое спасибо, все разрешилось!)
daleko1997
24 января 2018, 02:28
Здравствуйте. Делал переводы с яндекс денег на карту СБ с системой Visa всё приходило быстро, но вчера перевёл на другую карту СБ с системой МИР и деньги не пришли. Как можно узнать статус перевода?
Обновлено 24 января 2018, 02:32
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 января 2018, 19:55
daleko1997,
уже ответили вам по электронной почте - посмотрите, пожалуйста. 
Александр К.
27 февраля 2018, 18:33
YaMoneyHelp,
Такая же проблема. В чем может быть причина?
batmanova.angelina2016
17 октября 2018, 23:04
YaMoneyHelp,
Такая же проблема. Перевод был сделан в 6 вечера,а  уже 11 ночи. Ответьте пожалуйста
Vyacheslaw
31 января 2018, 12:07
Помогите с картой СБ мир! Платеж не приходит а списание с ЯКашелек прошло. 6й час паникую:D
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 января 2018, 15:05
Vyacheslaw,
если в истории платеж успешный, паниковать не стоит :) Напишите про перевод, пожалуйста, нам в поддержку - разберемся. 
an.shelkownikowa
2 февраля 2018, 12:09
Здравствуйте! Хотелось бы узнать возможно переводить на непривязанную к кошельку карту мир деньги с яндекс кошелька? И если случилось так что деньги таким образом были переведены то как вернуть деньги .

Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 15:23
an.shelkownikowa,
привет! Пока с карты МИР можно только пополнить кошелёк :)
lena.kostina28088
11 апреля 2018, 13:37
Яндекс.Деньги,
 У меня был совершен перевод на карту мир, но денег нет. А вы пишите , что нельзя переводить. так где тогда деньги?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля 2018, 14:32
lena.kostina28088,
теперь переводить на карты МИР можно. Если в истории вы видите успешный платеж, значит мы уже отправили деньги. А зачисление зависит от банка-получателя, обычно до 5 дней. 
ziyadkhanov.r
5 февраля 2018, 20:57
Доброго времени суток, как перевести деньги из кошелька Яндекс.Денег на Американскую банковскую карту и на Азербайджанскую . И если возможно, то какая будет комиссия? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 февраля 2018, 16:16
ziyadkhanov.r,
если у кошелька именной или идентифицированный статус, отправить перевод на карту можно тут: https://money.yandex.ru/withdraw
Подойдут Maestro, Mastercard или Visa любого банка, почитать об этом подробнее можно на сайте. 
good.marinaa
22 февраля 2018, 19:35
Здравствуйте. За пользование Яндекс кошелек в Беларуси снимают деньги? И можно  перевести деньги с беларуси Яндекс кошелек на российскую карту сбербанка? Какой процент? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 февраля 2018, 19:58
good.marinaa,
открыть и использовать кошелек можно бесплатно :) Комиссия для переводов из кошелька на карту - 3%+45 рублей, уточнить другие условия можно на сайте. 
lord686
27 февраля 2018, 14:54
могу ли я вывести со своего кошелька на карту сбербанка другого человека?
Александр К.
27 февраля 2018, 18:37
Здравствуйте. Вы не могли бы написать ВСЕМ (а не в приватном порядке на электронную почту), можно ли перевести деньги с яндекс кошелька на карту мир? И что мне делать в том случае, если я уже перевел, а получатель не видит денег. Спасибо.
Runaldu8
8 марта 2018, 13:16
Сделал перевод на карту "мир". деньги не пришли до сих пор. Связано с тем, что пока нельзя переводить деньги на карту "мир"?
milagraf11
9 марта 2018, 09:36
Здравствуйте! Сегодня перевела деньги с кошелька на карту "Мир", но деньги до сих пор не поступили, хотя пришло на электронку сообщение об успешном переводе денег. Раньше я переводила деньги на Mastercard и приходили мгновенно. Помогите разобраться в этом вопросе...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 марта 2018, 17:48
milagraf11,
мы отправляем деньги сразу, а срок зачисления зависит от работы банка. Мы можем проверить ваш перевод - для этого напишите, пожалуйста через форму.
lena.kostina28088
11 апреля 2018, 13:38
milagraf11,
 Скажите деньги пришли на карту мир? У меня такая же проблема.
milagraf11
12 апреля 2018, 14:45
lena.kostina28088,
Лена, деньги пришли через 3 дня
Ирина Донец
11 марта 2018, 16:19
Я из Молдовы.Получила яндекс.карту.но не могу заполнить графы по паспортным данным.у меня другие данные по номеру паспорта.как перекинуть из яндекс кошелька средства на яндекс карту. и как узнать балланс по яндекс карте.спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 марта 2018, 18:35
Ирина Донец,
именной статус можно получить только с российским паспортом - вы можете пройти идентификацию, например, через нашего агента
rusland57
12 марта 2018, 22:25
На ЯндексДеньги со сберкарты без комиссии, обратно с комиссией - обидно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 марта 2018, 15:04
rusland57,
можно выпустить нашу карту - ей оплачивать покупки получится без комиссии.
sssTatyana
19 марта 2018, 18:27
Здравствуйте, мне хотели перевести деньги с индекс кошелька на карту сбербанка и сказали, что пароль придёт на телефон держателя карты, то есть получателя. Может ли такое быть? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 марта 2018, 12:34
sssTatyana,
нет, смс с паролем отправляем мы, владельцу кошелька.
Если кто-то просит вас сообщить пароль, который вы получили от банка, пожалуйста, не делайте этого. Расскажите о ситуации нашим коллегам из поддержки. 
samogi
19 марта 2018, 22:23
Сделал перевод на карту мир, деньги со счета сняли а на карту не пришли
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 марта 2018, 13:19
samogi,
зачисление зависит от скорости работы банка-получателя. Видим, что в письме коллеги отправили подробности. 
mamonowakat
21 марта 2018, 22:24
У меня заканчивает действие электронный кошелек, но к нему привязана карта яндекс деньги, которая действует еще два года. Вопрос: куда подеваются мои деньги?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 марта 2018, 12:54
mamonowakat,
у кошелька нет срока действия, только у карты. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее - что именно вы имеете ввиду? 
beliaev.anatoly2015
28 марта 2018, 09:18
Здравствуйте. Написанное понятно, но снять с кошелька  деньги и перевести  их на карту СБ не могу. После всех необходимых процедур для перевода денег система вывешивает "КИРПИЧ" и пишет- если вам что то не понятно ОБРАТИТЕСЬ в службу поддержки. Обращался НЕОДНОКРАТНО - ответ один - ваш вопрос передали специалисту, ждите ответа, помощь будет, а вот когда?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 марта 2018, 12:23
beliaev.anatoly2015,
в письме коллеги задали уточняющий вопрос - пожалуйста, посмотрите. 
beliaev.anatoly2015
28 марта 2018, 17:05
YaMoneyHelp,
о чем идет речь, какой вопрос
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 марта 2018, 17:28
beliaev.anatoly2015,
видим, что вы отправили нам несколько запросов. Поищите, пожалуйста, во входящих письма от supp@money.yandex.ru - в одном из них коллеги уточняют информацию. 
Света Софронова
30 марта 2018, 13:34
Добрый день. А смогу ли я выводить деньги на карту сбербанка, если введу данные украинского паспорта? Нахожусь в России, но паспорт украинский)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 марта 2018, 14:43
Света Софронова,
на сайте можно ввести только данные паспорта РФ, к сожалению. Вы можете пройти идентификацию - например, в Евросети. 
gurkin6
31 марта 2018, 09:52
Пришло мгновенно! Спасибо! Жаль комиссия высоковата за те деньги, которые зарабатывал с комиссией.
Steiner
31 марта 2018, 23:46
Здравствуйте. Вчера сделала перевод на карту МИР и деньги не пришли до сих пор. Как можно узнать статус перевода?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 апреля 2018, 19:22
Steiner,
срок зачисления перевода зависит от работы банка - это может занять от нескольких минут до пяти рабочих дней. Мы можем проверить ваше перевод по письму в поддержку.
Виктор Кайгородов
7 апреля 2018, 12:56
На карту сбербанка "Мир" можно переводить?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 апреля 2018, 18:42
Виктор Кайгородов,
да, перевести на карту МИР получится ;)
ode39
22 апреля 2018, 16:15
Как все сложно сделано ,деньги перевели,а карты такой нет пишет.Только пенсия как-то приходит на нее.Жалко,как только с Яндекс деньгами столкнуть,так проблемы ВСЕГДА. Как-то всё не для людей сделано,очень жаль.Больше не хочу с этой услугой пересекаться и всем отрицательное мнение буду говорить.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 апреля 2018, 12:12
ode39,
не хотели вас расстраивать :( Если что-то не получается, мы постараемся помочь - пожалуйста, напишите нам в поддержку. 
ode39
23 апреля 2018, 13:09
У меня одна просьба отправьте этот денежный купон обратно.Я получать не буду.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:17
ode39,
мы не отправляли купоны. Если вы получили такое сообщение, пожалуйста, отправьте скриншот в поддержку, разберемся. 
olga.frolova1980
25 апреля 2018, 13:09
Здравствуйте! С кошелька не могу перевести деньги на карту СБ. После всех процедурдля перевода денег система вывешивает кирпич и пишет - обратитесь в службу поддержки. Обращалась, пишут Ваш запрос в работе под номером 20084454. Результаты появятся в течение нескольких дней. Деньги нужны срочно, помогите пожалуйста  ускорить процесс
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 16:23
olga.frolova1980,
видим ваше письмо - проверьте почту, пожалуйста, коллеги ответили.
Laitlab
27 апреля 2018, 20:57
Перевел 22.04.2018 деньги на карту сбербанка мир так и не поступили
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 14:38
Laitlab,
срок зачисления перевода зависит от работы банка - напишите нам с номером перевода через форму, пожалуйста, проверим в чем может быть дело.
abonent591
29 апреля 2018, 17:40
Заблокировали Идентифицированный кошелек с деньгами при переводе на свою же именную карту в Сбербанке ! Сижу второй день жду - ни ответа , ни привета от Яндекса. Кошмар какой-то.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 19:05
abonent591,
а подскажите номер переписки, пожалуйста.
tuzhnik
10 мая 2018, 12:22
2001135644479 номер транзакции, отправил из яД на сбербанк мир- не приходят,что делать ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 мая 2018, 13:56
tuzhnik,
видим, что вы писали нам - ответили на почту, посмотрите, пожалуйста.
Fack You
10 мая 2018, 19:16
Если я скину 170 рублей на карту сбербанка,сколько будет комиссия?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 мая 2018, 14:28
Fack You,
мы писали, что минимальная сумма перевода из кошелька - 500 рублей. Но сейчас можно перевести картой Яндекс.Денег, рассказывали тут.
www.rodina.s-2010
16 мая 2018, 12:04
Здравствуйте.У меня к Яндекс кошельку привязана карта Сбербанка Мир.Скажите,пожалуйста,можно ли мне перевести деньги на нее?И если да,то через какое количество дней они придут?Заранее спасибо.
Обновлено 16 мая 2018, 12:08
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 мая 2018, 17:54
www.rodina.s-2010,
срок зачисления будет зависеть от скорости работы банка, мы отправим перевод сразу. Сделать это можно на сайте
www.rodina.s-2010
16 мая 2018, 18:11
YaMoneyHelp,
я отправила деньги,только вот сомневаюсь,правильно ли я написала номер карты.Так что буду ждать.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 мая 2018, 11:52
www.rodina.s-2010,
номера карт устроены таким образом, что при ошибке в одну цифру получится несуществующий номер и форма не даст сделать перевод. Мы можем проверить ваш перевод, если напишете нам об этом через форму.
PasiaM
21 мая 2018, 17:32
Здравствуйте перевела ещё на выходных деньги на карту, до сих пор нет(
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 мая 2018, 18:57
PasiaM,
пожалуйста, отправьте данные платежа нам в поддержку. 
ali310381icloud.com
24 мая 2018, 19:45
Здравствуйте я перевёл с яндекс кошелька на карту Сбербанка а деньги не дошли я с кошелька списались и как долго ждать их 
Обновлено 24 мая 2018, 19:47
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 мая 2018, 17:01
ali310381icloud.com,
если в истории перевод успешный, то это значит, что деньги отправлены - срок их зачисления на карту зависит от работы банка, обынчо это занимает от нескольких минут до пяти рабочих дней. Мы можем проверить ваш перевод, для этого понадобится письмо от вас через форму
t1m337
27 мая 2018, 08:38
почему перевод на карту так сложно? паспортные данные и тп , че делать если не являюсь гражданом РФ? почему бы не упростить как в qiwi зря перевел сюда + комиссия 
t1m337
27 мая 2018, 08:50
если другой паспорт нужно пройти идентификацию, нужно собрать документы и нужно оплатить услуги почты, нотариуса и (возможно) переводчика + ждать 20 рабочих дней... 2018год , 21век, люди собираются колонизировать иную планету "Марс". Я хочу просто перевести денюжки. Вам не кажется что выше перечисленным никто не воспользуется? это же 90ые...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 мая 2018, 13:29
t1m337,
паспортные данные нужно согласно закону от 2014 года, анонимно платить можно только в российские магазины. У нас есть и другие способы идентификации - например, во многих странах можно обратиться к агентам, а если бываете в России, заглянуть в Евросеть. 
t1m337
27 мая 2018, 15:20
YaMoneyHelp,
qiwi получается нарушает закон?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 мая 2018, 18:07
t1m337,
ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями на их сайте. Как мы знаем, подобные правила действуют не только у нас. 
Redbeard.aar
31 мая 2018, 16:09
Итак два слова о сервисе. Зарегил кошель с нулевым балансом и без копейки на счете. При регистрации необходимо было запомнить пин, кучу секретных слов и сам пароль с туевой тучей символов. Файлик со всем содержимым благополучно канул в лету. Итог. Восстановить нельзя без личного визита отделения в Москве. Телефон привязан, паспортные данные введены, пароли от почты привязанной есть. А нет езжай в офис. Попросил удалить кошель, а оказалось он не удаляется!!!! Его нельзя убрать с ака. И да же если убран то при регистрации он опять вылезет. Пытался восстановить пароль наверно с месяц тщетно переписываясь с тп. В итоге плюнул и зарегил qiwi. Вы там в яндексе же работаете. Ну сделайте уже авторизацию не в вашем офисе. Возьмите пример с qiwi. Пришел в евросеть и подтвердил учетку. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 18:44
Redbeard.aar,
заявление нужно только тогда, когда другие способы восстановления не подошли. Простите, пожалуйста, за неудобства. Нашли ваше обращение и видим, что всё же удалось решить вопрос. 
Redbeard.aar
13 июня 2018, 21:47
YaMoneyHelp,
рассмотрите возможность обращения к вам без личного приема с помощью эцп либо подтвержденной учетки госуслуг. Ну правда не удобно ехать к вам в офис. Поймите я пишу здесь только для того, чтобы сервисы были удобными. Столкнулся с такой проблемой и просто впал в ступор почему нет возможности восстановить аккаунт без финансовых операций (приход, расход) с нулевым балансом. Вопрос собственно не решился. Для создания кошелька нужно было регить новый адрес. А к аккаунту привязанный нет возможности удалить и создать на нем новый. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 июня 2018, 13:53
Redbeard.aar,
Спасибо за то, что так неравнодушны к нашему сервису и помогаете стать ещё лучше! Мы это ценим :) 
igorbelashov
5 июня 2018, 21:52
А если у нас сама карта на сайте, в которую надо вводить номер, просто белая, там не написано "СБЕРБАНК"????
Перевод на карту сбербанка возможен???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 июня 2018, 16:52
igorbelashov,
да, конечно! 
uut.dom2015
9 июня 2018, 08:00
Здравствуйте.А если я покупаю вашу карту комиссия за перевод будет так же 3% или нет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 июня 2018, 13:24
uut.dom2015,
для пластиковых карт с именем и идентифицированных кошельков у нас новые условия - до 10000 рублей в месяц можно снимать и переводить с карты на карту без комиссии с нашей стороны. Если переводить из кошелька, комиссия будет 3%+45 рублей. 
nostale1999
14 июня 2018, 05:53
Все понимаю, но 5 рабочих дней ждать деньги, тем более, если срочно в них нуждаюсь.. Можно ли как-то ускорить процесс? Почти сутки прошли, а все никак не приходят :(
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 июня 2018, 14:07
nostale1999,
срок зачисления зависит от скорости обработки перевода банком-получателем. Напишите нам, пожалуйста, в поддержку, проверим. 
Владимир Морозов
14 июня 2018, 15:36
Здравствуйте, выполнил перевод на карту МИР Сбербанка, деньги не пришли. Сколько по времени выгоняется перевод?
Заур
15 июня 2018, 01:21
Перевел денги на карту сбербанка не дошли  не понятно как нибудь ускорьте этот процесс
Обновлено 15 июня 2018, 01:25
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 июня 2018, 16:21
Заур,
Владимир Морозов, как мы писали выше, мы отправляем деньги сразу. Напишите, пожалуйста, коллегам из поддержки, они помогут разобраться. 
Вера
27 июня 2018, 06:38
Впервые пробую перевести деньги с кошелька на банковскую карту Сбера (не свою, а другому человеку)
"Для вашего перевода нужны дополнительные личные данные" " Укажите город регистрации и индекс"
Вопрос: чей город и индекс? Мой? Получателя?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 июня 2018, 14:57
Вера,
ваш :) Иногда сайт просит эти данные дополнительно, такая особенность способа. 
Александр
20 сентября 2018, 16:42
YaMoneyHelp,
Добавьте пожалуйста уточнение что "ваш" я тоже столкнулся с этим и нифига не понятно чьи данные надо указать, ведь Яндекс знает обо мне все и давно (идентифицированный), так что мои данные показались нелогичным ответом. Пришлось гуглить и вот оно как. Неюзабельно
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 сентября 2018, 17:19
Александр,
передадим коллегам ваше пожелание. Спасибо!
ruslan1q2w
11 апреля, 20:46
YaMoneyHelp,
Согласен с Александром. Совершенно не очевидно, чьи данные вводить. Спустя больше чем пол года воз и ныне там.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 апреля, 19:43
ruslan1q2w,
мы работаем над этим.
MojoRisin
19 апреля, 13:50
YaMoneyHelp,
Все верно, совершенно неочевидно, чьи это данные. Непонятно, чьи индекс и город регистрации, и какое вообще отношение индекс имеет к паспортным данным? У меня кошелек идентифицированный и Яндекс обо мне все должен знать и зачем запрашивать лишние данные. Приходится искать ответ в поиске, одно радует, что ссылка привела сюда
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля, 21:07
MojoRisin,
эти данные необходимы нашим партнерам — банку, через который мы отправляем переводы на карты.
Алина Ахмадеева
28 июня 2018, 20:10
Положила на Яндекс кошелек, через привязанный номер, но на Яндекс кошельке их не вижу, ложила в Связном, каким образом теперь перевести эти же деньги на карту?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 июня 2018, 16:09
Алина Ахмадеева,
а у вас остался чек? Пришлите его нам, пожалуйста, в службу поддержки через форму - поможем найти ваш платеж.
Vlad Volkov
12 июля 2018, 19:15
Подскажите пожалуйста , уже часа два пытаюсь вывести деньги на карту . А мне пишет , что то пошло не так вернитесь немного позже . В чем дело ?????
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 июля 2018, 23:37
Vlad Volkov,
простите, что поздно пишем - если сейчас ситуация не изменилась, то пришлите нам через форму номер кошелька и время последней попытки, поможем разобраться.
Оксана El
13 июля 2018, 19:29
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если открыть статусы (анонимный, именной, идентифицированный) то указано "Лимит на снятие наличных с карты Яндекс.Денег
100 000 Р" (это в месяц или за всё время пользования карты?) а то в условиях обслуживания яндекс.карты указано 10 000 руб в месяц. 

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 июля 2018, 17:09
Оксана El,
лимит зависит от статуса :) Если кошелек идентифицирован, снимать 100 000 рублей можно за 1 раз, а в месяц - 1 300 000 рублей. 10 000 - это максимальная сумма, которую вы можете снимать без комиссии (в месяц). 
cTaHoK1
18 июля 2018, 18:14
Здравствуйте. Зачем для перевода на карту вам нужны все мои документы?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 июля 2018, 12:26
cTaHoK1,
без них получится платить только в российских магазинах и снимать наличные - мы пишем об этом в правилах при открытии кошелька, в помощи можно почитать об этом. Все данные мы запрашиваем и храним в соответствии с законом - с ними все будет в порядке.
magomedzzz11
19 июля 2018, 12:44
что такое индекс как заполнить последнее поле 

domra-artwood
19 июля 2018, 18:40
Не выводит средства на карту. Пишет, что нет такой страницы. http://prntscr.com/k8hsj9
domra-artwood
19 июля 2018, 18:43
http://prntscr.com/k8hu0i
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля 2018, 14:35
domra-artwood,
отправьте, пожалуйста, ссылку на страничку и номер кошелька нам - supp@money.yandex.ru Проверим, что не так. 
cTaHoK1
20 июля 2018, 04:35
А Я Вам не доверяю. Как снять деньги?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля 2018, 14:37
cTaHoK1,
а в чем дело, если не секрет? :( Перевести можно на карту, счет в банке или оплатить покупку из кошелька. 
Норильский
22 июля 2018, 04:43
оке
cTaHoK1
23 июля 2018, 19:21
Я не доверяю Вам свои данные

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 июля 2018, 11:50
cTaHoK1,
мы храним их строго по закону, очень надежно :) 
Mherik2002
4 августа 2018, 14:26
Я перевел с яндекса на мастеркарт не пришло че делать 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 августа 2018, 13:20
Mherik2002,
вы перевели деньги на карту другого банка, верно? Напишите, пожалуйста, про перевод нам в поддержку, поможем разобраться. 
Pddprava2017
11 августа 2018, 13:42
YaMoneyHelp,
здравствуйте. При переводе с Яндекс на карту Сбербанка в форме отправки появляется требование:
----
Для вашего перевода нужны дополнительные личные данные

Город регистрации

Полный адрес регистрации

Индекс

----
Что это вообще такое? Если у вас происходят какие-то нововведения так вы их анонсируйте, объясняйте зачем это.
Зачем для перевода с Яндекс на карту Сбера к примеру вам нужен индекс? 
Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 августа 2018, 19:13
Pddprava2017,
это особенность способа - сайт может иногда попросить такие данные. 
Rubak77777
15 августа 2018, 19:29
Подскажите пожалуйста: Город и индекс - нужно указывать свои паспортные данные, т.е. город где я прописан и его индекс, или данные того города и индекса, где была выпущена карта, на которую хочу перевести?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 августа 2018, 19:11
Rubak77777,
иногда сайт просит вас дополнительно указать адрес, в этом нет ничего страшного - просто особенность этого способа. Вы можете указать там свои данные.
Rubak77777
16 августа 2018, 18:41
YaMoneyHelp,
 Это понятно. Но какой город указывать - место прописки, или тот, где была выпущена карта?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 августа 2018, 12:24
Rubak77777,
можно указать фактический адрес проживания. 
serega53rgeev
19 августа 2018, 16:36
Добрый день, могу я перевести с ЯД на карту Сбербанка, по номеру телефона.
Обновлено 19 августа 2018, 16:37
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 августа 2018, 17:13
serega53rgeev,
перевести по номеру телефона можно на другой кошелек в нашем сервисе, а отправить деньги на карту можно по её номеру, вот тут: https://money.yandex.ru/withdraw 
pavlovskyb
25 августа 2018, 17:39
При выводе средств с карты пишет "Для вашего перевода нужны дополнительные личные данные" и просит : Кем выдан паспорт Город регистрации Полный адрес регистрации
 . Индекс. С чем это связано ??
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 августа 2018, 18:24
pavlovskyb,
это особенность способа - ничего страшного нет, в форме достаточно указать ваши данные.
pavlovskyb
25 августа 2018, 18:32
YaMoneyHelp,
почему тогда если я хочу снять деньги с кошелька,пишет,что он заблокирован? После того,как я укажу свои дополнительные данные все заработает?
pavlovskyb
25 августа 2018, 21:03
YaMoneyHelp,
я ввел все данные,но мне пишет,что кошелек заблокирован.На нем сумма в целых 56.000 рублей,которые я зарабатывал пол года.Что делать??
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 августа 2018, 12:05
pavlovskyb,
если кошелек заблокирован, нужно написать в службу поддержки - коллеги подскажут, как решить вопрос. Видим, что вы уже написали нам, попросим скорее всё проверить 
pavlovskyb
25 августа 2018, 21:59
Объясните мне,пожалуйста,на основании чего был заблокирован мой кошелек??
На кошельке находилось ! НА МИНУТОЧКУ 56000 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ! Которые я зарабатывал более,чем пол года.Срочно нужны деньги на переезд в другую страну.Пожалуйста решите эту проблему!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 августа 2018, 12:07
pavlovskyb,
уже занимаемся вопросом, пожалуйста, не забывайте проверять почту - ответим вам в письме. 
Svetlana28mat
27 августа 2018, 18:02
При выводе средств на карту пишет "Для вашего перевода нужны дополнительные личные данные  и просит:  Кем выдан паспорт,  Город регистрации,  Полный адрес регистрации,
 Индекс". Кошелек именной. При сообщении вам своих данных несколько лет назад адрес регистрации был один, сейчас другой. При указании нового адреса регистрации не возникнет ли в этом случае проблем с кошельком?
Обновлено 27 августа 2018, 18:03
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 августа 2018, 14:24
Svetlana28mat,
в этой анкете можно указать адрес фактического проживания, ничего страшного. А если данные изменились в паспорте, пожалуйста, напишите об этом на supp@money.yandex.ru
rita.cryuckova
6 сентября 2018, 00:58
А 45 рублей комиссия идет от любой суммы?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 19:51
rita.cryuckova,
 комиссия 3% + 45 рублей снимается не зависимо от суммы. В другой статье мы рассказывали, как можно снимать наличные без комиссии, вот тут.
gmezentsev77
7 сентября 2018, 12:15
Здравствуйте!
При переводе средств с кошелька на карту Сбербанка пишет «Для вашего перевода нужны дополнительные личные данные» и требуется указать кем выдан паспорт, адрес регистрации и т.д. Раньше такой проблемы никогда не возникало.
Но дело в том, что когда я указываю все эти данные, система пишет «Платёж не прошел. Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова.» и так уже несколько раз...
Что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 сентября 2018, 12:24
gmezentsev77,
мы просим эту информацию по требованию международных платёжных систем. А вот почему платёж не проходит, надо посмотреть. Напишите в поддержку, разберём детальнее. Вот ссылка: https://yandex.ru/support/money/issue/other.html
yuliyamashirova
14 сентября 2018, 11:24
Здравствуйте! Сегодня перевела деньги с кошелька на свою карту сбербанка,мгновенно пришла смс о зачислении денег на карту,но денег нет?!?!?!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 сентября 2018, 18:46
yuliyamashirova,
видим, что вы оставили обращение в службу поддержки об этом - ответим на почту.
zuev.mrend
28 сентября 2018, 12:56
а для этого нужен пароль смс?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 сентября 2018, 17:50
zuev.mrend,
да, пароль понадобится ввести.
Ольга Батясова
30 сентября 2018, 11:11
Как долго переводится
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 сентября 2018, 20:05
Ольга Батясова,
мы отправляем деньги на карту сразу, обычно они приходят в течении пары минут. Иногда банку нужно больше времени на обработку платежа, тогда он может проходить до 5 рабочих дней.
Ольга Батясова
30 сентября 2018, 11:22
Если я хочу 100руб.перевести с кошелька оно снимается на карту
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 сентября 2018, 20:07
Ольга Батясова,
перевод с кошелька на карту проходит с комиссией 3% + 45 руб.
Мира Ким
1 октября 2018, 23:51
2 часа не могу получить свои деньги..вы достали..
все время выскакивает Яндекс магазин..он мне не нужен !!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 октября 2018, 16:25
Мира Ким,
если вы хотите получить перевод от другого пользователя или сделать перевод из кошелька на карту, то для этого, по закону, необходим именной или идентифицированный статус: https://yandex.ru/support/money/identification/general.html

Если проблема возникает с чем-то другим, пожалуйста, напишите нам с номером кошелька в поддержку: https://yandex.ru/support/money/issue/other.html. Если уже сделали это, то подскажите номер запроса.
vladislavsonia
11 октября 2018, 07:39
обьяснте вот мне сеодня переведут деньги на яндекс кошелек я превезал карту свое сбера какая будет комиссия за перевод на карту в деньгах? и переведутся ли они сами без моего участия?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 октября 2018, 15:29
vladislavsonia,
комиссия за перевод - 3% + 45 рублей, об этом пишется в форме. Для перевода вам понадобится ввести данные карты получателя и подтвердить перевод паролем - больше ничего делать не понадобится.
natalya.ladygina2016
12 октября 2018, 00:08
здравствуйте ,раньше была обычная форма для вывода денег на карту , не могу её найти ,а сейчас нужно указывать данные о прописке и т.д ? давно так?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 октября 2018, 15:27
natalya.ladygina2016,
форма есть на сайте, при переводе сайт может попросить указать данные - в этом нет ничего страшного, просто особенность такого способа.
Music-Kantus
19 октября 2018, 19:38
Пытаюсь перевести деньги на карту сбербанка. Пишет ошибку  -Платёж не прошёл
Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова.
Кошелек именной. в чем проблема то?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 октября 2018, 15:19
Music-Kantus,
видим, что вы писали в поддержку об этом - ответим на почту, как проверим информацию.
Денис Никонов
28 октября 2018, 17:37
Music-Kantus,
тоже самое, аналогичное с друзьями.. яндекс крашится..
Обновлено 28 октября 2018, 17:38
Леонидченко Наталья
28 октября 2018, 00:12
А сколько комиссия за перевод?
Наталья
4 ноября 2018, 20:06
Кошелек именной,карта виза привязана,делаю всё как написано,а деньги не переводятся,пишет возможно технический сбой,какой сбой на фиг, весь день?как на визу то перевести то?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 ноября 2018, 10:16
Наталья,
видим, коллеги уже обо всем рассказали в письме. Надеемся, скоро все разрешится!
Обновлено 6 ноября 2018, 10:19
feoctistjva-alla
10 ноября 2018, 14:06
Как можно изменить номер телефона привязанный к яндекс деньгам, так как то номер утерян
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 ноября 2018, 15:57
feoctistjva-alla,
пожалуйста, напишите нам об этом через форму - проверим детали и подскажем решение.
garnikabraamyan
17 ноября 2018, 19:01
Почему нигде не написана что нужно привязать карту перед тем как перевести деньги на карту? Раньше можно было без привязки отправлять деньги 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 ноября 2018, 14:20
garnikabraamyan,
условия изменились. Написали тут. Можете пройти идентификацию, чтобы отправлять деньги с кошелька на другие карты :)
natalyascharonowa
22 ноября 2018, 14:33
Почему так долго проверяются данные моего паспорта?я не могу не перевести деньги не оплатить покупку?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 ноября 2018, 15:08
natalyascharonowa,
напишите нам об этом через форму, пожалуйста - посмотрим в чем дело. 
chemodanov-vvladimir
25 ноября 2018, 09:26
скажите как перевести деньги на карту сбербанка?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 ноября 2018, 11:01
chemodanov-vvladimir,
перевести можно на сайте - для этого понадобится, чтобы статус кошелька был именной или идентифицированный.
Дима
10 декабря 2018, 20:41
Здравствуйте, чей индекс и город вводить при переводе на карту? и зачем это нужно?
Скрин - https://ibb.co/1LzVN5L    Спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 декабря 2018, 15:14
Дима,
нужно ввести ваши данные — это требование банка. Обычно это нужно сделать только один раз, при следующих переводах сайт этого не попросит.
Жора Местный
17 декабря 2018, 19:05
ну и как их нахрен перевести зачем это меню еще придумали
 Паспортные данные
Индекс
Город регистрации
Полный адрес регистрации
че мне теперь еще искать свой индекс год регистрации , ЧЕ ЗА БРЕД ??? нахрен пора валить с этой платежной системы, чтоб перевести сраные 300 рублей на карту надо лбом об стену биться!!!!!
zaratustraf
19 декабря 2018, 18:45
Здрасьте. Хочу перевести деньги с моего идентифицированного кошелька на карту мир другого человека. Из данных требуют город регистрации и почтовый индекс. Вопрос может и дурацкий, но я люблю точность. Индекс города писать или улицы по месту моего проживания? Индексы-то разные получаются. Просмотрел все комменты, никто такой вопрос не задавал)
zaratustraf
21 декабря 2018, 18:31
Так, ответа я не дождался, ну да ладно. Написал почтовый индекс города (что, в принципе, логично; я же говорил, что вопрос дурацкий)). Деньги пришли на карту буквально через секунду.
gadjiev.gamid
8 января, 19:54
а если я яндекс кошелек индентифицирую, то если со сбербанка  будут перечислять карту будет видно мое имя(как отправитель)? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 января, 14:33
gadjiev.gamid,
нет :)
qilosoft
12 января, 21:47
75% яндекс денег после совместного бизнеса со сбербанком теперь принадлежат сбербанку, но комиссия в этом году стала чуть больше и того. Могли бы как партнеры сделать перевод между сбербанком и яндексом без комиссии. Я пользуюсь qiwi потому что там дешевле и уже как 4 года забыл про яндекс. Хоть бы пониже за перевод на карту сбербанка и вернулся бы
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 января, 15:12
qilosoft,
если пройти идентификацию и выпустить пластиковую карту Яндекс.Денег, то вы сможете снимать и переводить до 10000 рублей в месяц без комиссии. Картой вы также можете оплатить покупки там, где не принимают кошелек — за это комиссии тоже нет.
Slava
22 января, 13:06
YaMoneyHelp,
 то есть завел карту от яндекс денег, и допустим я сниму деньги на терминале сбербанка, комиссии не будет? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 января, 19:19
Slava,
да, и не только в терминали Сбербанка, в любых банкоматах. Важно чтобы наша карта была именной, а статус вашего кошелька был Идентифицированный.
losttoylander
21 января, 14:37
Что за индекс и город регистрации просит Яндекс при выводе на карту Сбера? 
где регистрировали карту? паспорт получателя? отправителя? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 января, 18:16
losttoylander,
запрашиваются данные отправителя.
ver57p
25 января, 14:20
Мне необходимо перевести деньги с Яндекс кошелька на карту  Сбербанка
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 января, 22:13
ver57p,
это можно сделать прямо в кошельке 🙂
dr1ver121212018
27 января, 14:06
У меня именной кошелёк, но для перевода требуется идентификация, а перевод нужно сделать сейчас.Что делать ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 января, 15:21
dr1ver121212018,
можно пройти идентификацию через Евросеть или Связной — после подачи анкеты, данные уже будут ждать вас на кошельке. Все способы есть тут. Если вы хотите перевести деньги на привязанную к кошельку карту, то для этого достаточно именного статуса.
galaleshko
28 января, 20:17
Как перевести деньги на мастеркард моментум?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 января, 11:33
galaleshko,
вы про карту Сбербанка? Перевод можно сделать тут. Статус кошелька должен быть выше анонимного.
liliiaizmailowa
1 февраля, 15:08
ССпасибо 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 февраля, 18:03
liliiaizmailowa,
👌 
mashenka40
5 февраля, 00:47
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста а с виртуальной карты Яндекс деньги можно снимать наличные живя в Белоруссии? Если да то где и как? Почему нет оплаты мобильной связи МТС в Белоруссии? Казахстан, Азербайджан есть, Белоруссии нет. И почему здесь написано заказ пластиковой карты 199 рублей, а мне пишет 300 рублей?Живя в Белоруссии её тоже можно заказать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 февраля, 12:03
mashenka40,
здравствуйте! С виртуальной карты получится снять наличные, но нужен банкомат, которые поддерживает снятие через NFC и телефон с бесконтактной оплатой. Виртуальной картой можно оплатить мобильную связь на сайте оператора. Для этого нужно пройти идентификацию.

Это пост от 26 октября 2017 года, за полтора года цена карты изменилась, появился мгновенный кэшбэк баллами и предложения от наших партнеров с кэшбэком рублями, а еще новый дизайн карты! Заказать ее можно в любую страну. Когда карта отправится к вам, за ней можно будет следить прямо в кошельке 🙂
MetalStorm27
11 февраля, 09:07
а что нельзя перевести деньги на карту при этом не привязывая ее к кошельку?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 февраля, 14:00
MetalStorm27,
в именном статусе деньги можно отправить только на свою карту, то есть привязка обязательна. В идентифицированном статусе можно отправлять на другие карты.
un1an
11 февраля, 15:54
почему у меня именной кошелек ,а я не могу перевести деньги на сбербанк?????????
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 февраля, 15:23
un1an,
в именном статусе можно выводить только на свои карты, которые привязаны к кошельку. Если хотите перевести на другую карту, можно пройти идентификацию.
shynodaa
12 февраля, 12:09
могу ли я перевести деньги с яднекса на карту сбербанк, если я гражданин украины ? карта сбербанк зарегестрирована на меня
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 февраля, 15:36
shynodaa,
можете :) Статус вашего кошелька для таких операций должен быть идентифицированным.
Вероника Кузьмина
14 февраля, 09:14
Здравствуйте! Не пришли деньги на привязанную карту, хотя обычно перевод происходил мгновенно. 
Вероника Кузьмина
14 февраля, 11:29
Ответьте, пожалуйста!
Вероника Кузьмина
14 февраля, 12:27
Два дня пишу в техподдержку, но никакого конкретного ответа не получаю
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 февраля, 16:43
Вероника Кузьмина,
нашли ваше письмо. Видим, что коллеги занимаются решением вашего вопроса и просят немного времени. Обязательно ответим вам на почту.
Вероника Кузьмина
14 февраля, 17:59
YaMoneyHelp,
Этот ответ я читаю третий день, а деньги неизвестно где, хотя комиссию Яндекс взял)))
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 февраля, 13:25
Вероника Кузьмина,
коллеги ответили вам в письме, а при неуспешных переводах комиссия возвращается обратно.
AMG
17 февраля, 16:18
3%+45р, пожалуй лучше подальше от Я-Д держаться
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 февраля, 13:40
AMG,
комиссии до 10 000 рублей в месяц не будет при переводе с карты на карту, если у вас есть наша карта с именем, а кошелек идентифицирован (но ее может брать форма перевода). А еще можно платить сразу нами :)
oleg0wna.o
19 февраля, 23:03
Здравствуйте, звонил в службу поддержки об возрасте денег на карту из дома 14000 вернули 8000 остальные сказали процент и налог, как так такой процент может быть? На карту сбербанк России. 
oleg0wna.o
19 февраля, 23:11
oleg0wna.o,
Из14000 вернули 8000 деньги ложил через терминал.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 февраля, 08:55
oleg0wna.o,
подскажите, пожалуйста, номер переписки с поддержкой по почте, чтобы мы смогли проверить ситуацию.
oleg0wna.o
20 февраля, 11:55
Звонили по номеру 88005557494 терминал 10236296
 счет 410018732105567 код операции 4459478049 время 13:24
Обновлено 20 февраля, 11:15
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 февраля, 11:18
oleg0wna.o,
это номер телефона поддержки QIWI кошелька. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что произошло по адресу bloghelp@yamoney.ru — постараемся вам помочь. Если сохранились чеки операции, приложите их к письму. 
rfzemcov
21 февраля, 11:22
С карты сбербанка на Я.Кард - сколько % берет сбербанк за такой перевод, пополнение Я.Кард ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 февраля, 18:13
rfzemcov,
это лучше уточнить в службе поддержки Сбербанка. 
Если вы пользуетесь Сбербанк-Онлайн, то там можно пополнить кошелек без комиссии. Для этого нужно ввести номер кошелька (начинается с 4100). Вот тут рассказали подробнее. 
nomadolog85
21 февраля, 23:24
Можно ли с яндекса деньги перевести деньги в сбербанк по номеру телефона адресата счета сбербанка?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 февраля, 17:30
nomadolog85,
только по номеру карты.
ma.ma.ms
23 февраля, 08:18
Спасибо за информацию

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 февраля, 15:30
ma.ma.ms,
всегда пожалуйста :)
uindem-cepesh
23 февраля, 14:06
Здравствуйте, скажите пожалуйста, как перевести деньги с Яндекс.денег на карту сбербанка другого человека, если известен только номер телефона
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 февраля, 15:31
uindem-cepesh,
здравствуйте! По номеру телефона, к сожалению, не получится сделать перевод на карту. Нужен номер карты.
globalhist2018
24 февраля, 21:00
YaMoneyHelp, пытаюсь перевести деньги из кошелька на свою привязанную банковскую карту. Нажимаю, как положено, на "снять", предлагается либо снова привязать карту, либо пройти идентификацию. Пытаюсь снова привязать уже привязанную карту, показывает ошибку, не привязывает. Что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 февраля, 12:23
globalhist2018,
хм, надо посмотреть. Отправьте, пожалуйста, поддержке номер вашего кошелька и последовательные скриншоты при выводе.
rosliackov.al
25 февраля, 05:06
Надо заказать карту яндекс-денег, но пока на счету денежек недостаточно для этого. Немного позже непременно закажу.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 февраля, 14:56
rosliackov.al,
а если выиграете баллы за платежи, то карта может обойтись дешевле ;)
Клавдия Лубнина
28 февраля, 00:04
Найти Яндекс кошелек
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 февраля, 09:48
Клавдия Лубнина,
чтобы зайти в кошелек, нужно перейти на страницу Яндекс.Денег :)
vkihot
28 февраля, 14:23
подскажите, оплачивала телекарту и почему списание прошла на яндекс.деньги, как вернуть деньги, кошелька не было, тот что был удалила, хочу вернуть деньги
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 февраля, 18:55
vkihot,
отправьте, пожалуйста, чек/копию чека платежа поддержке и расскажите подробно, как это произошло — мы все проверим.
Клавдия Лубнина
28 февраля, 21:17
П   еревод 49500 далее,перевод№18455,перевод №777.На карту мастер класс только чтопоступило 9000 тыс.рублей .Проше ВАС разобраться и перевести все деньги намастер класс  карту
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 марта, 09:36
Клавдия Лубнина,
к сожалению, по этим данным нам не удалось найти никакой информации о ваших переводах. Если у вас сохранились чеки, пожалуйста, отправьте их нам по адресу bloghelp@yamoney.ru
osamodelkin
3 марта, 10:40
Добрый день. При попытке перевода на привязанную карту сбера, просит платёжный пароль (не помню его) На привязанный номер телефона смс с кодом не приходит....точнее приходит, но вводить необходимо и код из смс и платёжный пароль. 
В поддержку написал в пятницу...молчат, выходные с пятницы видимо начинаются. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта, 09:58
osamodelkin,
подскажите, сейчас уже все в порядке? Подскажите номер обращения в поддержку, пожалуйста — проверим в чем дело.
Leo11122007
10 марта, 00:58
Скажите, а какие лимиты по переводу, на карту сбербанк, я так понимаю 15000р в сутки?



YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 марта, 11:22
Leo11122007,
лимиты зависят от статуса вашего кошелька. Вот тут можно посмотреть.
sayfulllah
2 апреля, 11:57
Чей индекс требуют мой или другого человека ? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 апреля, 19:02
sayfulllah,
отправителя :)
todayinform
3 апреля, 00:27
Доброго времени суток. Попытаю счастья здесь. Уже почти три недели пытаюсь сменить способ выплаты вознаграждения РСЯ с яндекс кошелька на счёт в банке. Пробовал форму обратной связи - выдаёт ошибку. Писал в техподдержку - тишина. Последнее обращение от 27 марта. Message:7305006 . Что делать? Может вы подскажите, что происходит?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 апреля, 14:46
todayinform,
здравствуйте! Передали коллегам ваш вопрос и попросили посмотреть скорее. 
sm1lew
3 апреля, 13:38
При перечислении денег, просят город регистрации и индекс. Индекс города или где и как найти то что просят? Индекс города 4 цифры, просят 6
Обновлено 3 апреля, 13:40
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 апреля, 18:38
sm1lew,
эта информация необходима нашему банку-партнеру, через которого мы проводим такие переводы. Город напишите как в паспорте, а вместо недостающих цифры в индексе можно поставить нули.
mccoten
19 апреля, 05:03
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, вот на такие вопросы:

1. Если у меня идентифицированный кошелёк, то я могу переводить с я.карты (с именем) на любую другую (чужую) карту до 10 000 ₽ в месяц без комиссии? Если да, то где об этом написано? Видел данное утверждение в комментариях, но не нашёл такой информации в Яндекс.Помощь.
2. Если у меня именной кошелёк, то по новым правилам я не могу переводить деньги на непривязанные (чужие) карты с кошелька, но могу сделать такой перевод с я.карты, привязанной к своему кошельку (через форму перевода с карты на карту)?
3. Неважно, каков статус моего кошелька (кроме анонимного), всё равно мне будет выгоднее перевести деньги на чужую карту не из кошелька, а с я.карты, привязанной к этому кошельку (через ту же форму перевода с карты на карту)? Ведь комиссия за перевод денег из кошелька на другую карту — 3% + 45 ₽, а с я.карты на другую карту — 3%.

Совсем я что-то запутался :). Очень жду ваших ответов!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля, 20:51
mccoten,
здравствуйте! Ответим по порядку 🙂


1. Да, это работает также как снятие наличных без комиссии.
2. Перевод с карты на карту сделать можно, но для именного кошелька будет стандартная для таких переводов комиссия — 3% от суммы, но не меньше 100 ₽.
3. В нашей форме переводов с карты на карту есть комиссия за саму услугу перевода — минимум 1,5%. Она берется вне зависимости от того с какой карты будет перевод. Поэтому если делать перевод с Я.Карда, по которому нет снятия без комиссии, то получится две комиссии 1,5% + 3% (минимум 100 рублей).
mccoten
21 апреля, 06:06
YaMoneyHelp,
Спасибо за быстрый ответ!
dr-nike
25 апреля, 11:45
Добрый день!
Когда идентифицировался, то жил по другому адресу. Сейчас подходит срок окончания карты ЯД. Надо заказывать новую. Я так полагаю мне надо где то изменить адрес регистрации, чтобы при заказе новой карты она пришла на новый адрес регистрации по месту жительства?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля, 12:36
dr-nike,
здравствуйте!
При заказе новой карты можно заново указать все данные: https://money.yandex.ru/cards/issue
dr-nike
25 апреля, 12:37
YaMoneyHelp,
Спасибо!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля, 12:43
dr-nike,
всегда рады подсказать 🙂
artjom.martjanov
14 мая, 14:43
Чёрт подери! Что такое в паспортных данных - индекс и город регистрации. Что, трудно пояснение сделать? а если город регистрации вовсе не город, а посёлок? Что такое индекс? Ну не пользуются подавляющее большинство такими терминами в обыденной жизни, так почему не пояснить. Почему перевод с ЯД на карточку так сложен, чёрт бы вас побрал?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая, 10:15
artjom.martjanov,
индекс — это номер, который отправители указывают при отправке вам письма почтой, он определяет адрес и почтовое отделение. Найти его можно в интернете, указав ваш адрес. Адрес регистрации — это адрес, который указан в вашем паспорте.
При переводе на карту указать этим данные потребуется только один раз, их запрашивает банк-получатель.
Игорь Марамзин
23 мая, 14:31
Три дня пытаюсь деньги на карту перевести.  Бесполезно.  Позвонил в службу поддержки.  Сказали  ждите.  Вам на электронную почту напишут... Я так понимаю, деньги уплыли.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 мая, 20:15
Игорь Марамзин,
видим, что коллеги с вами на связи по электронной почте и готовы помочь.
gn.samouchka
27 мая, 20:58
Могу ли я перевести деньги на карту Сбербанка с Беларуси в Россию через мобильное приложение? 
И сделать тоже самое через приложение на кошелек? какая при этом будет комиссия? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 мая, 13:15
gn.samouchka,
у нас территориального ограничения нет — с указанными данными переводить деньги получится как на карту, так и на другие кошельки. За перевод на карту берется комиссия 3%+45 рублей на сайте и в приложении, а переводы между кошельками можно делать без комиссии в нашем приложении :)
gn.samouchka
28 мая, 15:39
YaMoneyHelp,
C анонимным статусом, так же нет территориального ограничения, при переводе на другую карту, либо кошелек? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 мая, 21:53
gn.samouchka,
если кошелек анонимный, то можно платить в российские компании и снимать наличные в банкоматах с нашей карты. Для всего остального идентификацию требует закон. Подробнее о статусах мы рассказали тут.
ratushniak.sergei
31 мая, 12:05
При переводе прости паспортные данные: почтовый индекс. Где его можно узнать, в паспорте его нет
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 мая, 13:47
ratushniak.sergei,
просто укажите свой почтовый индекс, который используете для получения почтовых отправлений. Его можно проверить в интернете или в почтовом отделении.  
SEGA74SEX
12 июня, 16:46
Мне девушка пишет в ВК просит помощи перевести с её  Яндекс кошелька на мой Сбербанк. И пришел мне код в телефон, просит ей выслать. Обман? Я отказался!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 июня, 07:57
SEGA74SEX,
да, скорее всего, это злоумышленник. Одноразовые пароли лучше никому не сообщать — они должны быть известны только владельцу карты/кошелька. О таких случаях рекомендуем сразу сообщать поддержке, чтобы мы могли принять меры как можно скорее.
Фёдор Верховский
13 июня, 14:50
Такой вопрос: При переводе из ЯДа на карту сбербанка просят указать почтовый индекс, адрес регистрации,  и полный адрес регистрации, но я не понимаю зачем( Ибо первый раз пользуюсь яндекс деньгами), объясните что и как 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 июня, 08:11
Фёдор Верховский,
иногда сайт просит дополнительно указать адрес — вы можете указать свой. Эта информация необходима нашему партнеру, через которого мы отправляем переводы на карты. Обычно это требуется сделать только один раз.
dasha.chernomorskaya
25 июня, 22:46
Не могу перевести деньги на карту, пишет "техническая ошибка". Что происходит? Раньше все хорошо проходило и никакие ошибки не вылазили
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июля, 15:42
dasha.chernomorskaya,
хм, а ошибка возникала в разных браузерах? Если вдруг она появляется и сейчас, то об этом стоит написать в поддержку — проверим в чем дело.
likeeveryday
7 июля, 23:07
Добрый вечер. «Красный восклицательный знак. Попробуйте позже» Перевод денег на карту, что это ? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июля, 15:37
likeeveryday,
если у вашего кошелька статус именной или идентифицированный, то напишите нам в поддержку об этом — посмотрим в чем дело. А если анонимный, то нужно указать данные — без них получится платить только в российских магазинах и снимать наличные нашей картой.
maks.mamonov.95
11 июля, 13:11
Добрый день. Почему я должен заказывать карту , если я хочу просто перевести деньги. Что за бред у вас? Мне эта карта вообще не нужна. Что мне делать ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 июля, 18:19
maks.mamonov.95,
карту Яндекс.Денег для перевода заказывать не нужно — для переводов нужно чтобы статус вашего кошелька был выше анонимного. Подробнее об этом можно узнать в помощи.
evg.senyutin
21 июля, 08:39
ККак проверить транзакции
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля, 08:51
evg.senyutin,
проверить все движения денег в кошельке можно в разделе "Мои операции" на нашем сайте.
Charlie Band
22 июля, 18:12
Здравствуйте! 
При переводе на карту сбербанка просит индекс, что это такое?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 июля, 11:29
Charlie Band,
это особенность такого способа — иногда сайт может попросить эти данные,в этом нет ничего страшного.
dabl-kick
23 июля, 16:11
Спасибо, что заблокировали мои деньги, которые теперь вообще невозможно никак вывести...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 июля, 11:34
dabl-kick,
отправили вам на почту письмо с вариантами решения. 
versachikori
сегодня, 15:36
Как перевести деньги на Сбербанк 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндексасегодня, 18:10
versachikori,
все способы перевода есть на нашем сайте — перед этим вам понадобится указать данные на кошельке.