Есть кошелёк на Яндексе, про который давно не вспоминали? Яндекс.Деньги запустили акцию для тех, чьи кошельки спят. Разбудите свой кошелёк и получите шанс выиграть часть от 100 000 000.

Вы в деле, если:

у вас есть кошелёк на Яндексе,

вы давно в него не заходили и не совершали никаких платёжных действий.

Как будить:

зайдите на страницу акции «Разбуди свой кошелёк»,

нажмите кнопку «Пора проснуться»,

восстановите доступ к кошельку,

выполните одно из трёх упражнений: пополните кошелёк, переведите деньги, оплатите мобильный.

Сколько можно выиграть

Если удача на вашей стороне, после выполнения задания на бонусный счёт упадут от 50 до 4000 баллов. Призовой фонд акции — 100 млн баллов.

Ваш кошелёк бодр и не спит — участвуйте в челлендже Iron Money!