Блог Денег

Блог Денег

Разбуди свой кошелёк

Есть кошелёк на Яндексе, про который давно не вспоминали? Яндекс.Деньги запустили акцию для тех, чьи кошельки спят. Разбудите свой кошелёк и получите шанс выиграть часть от 100 000 000.

Вы в деле, если:

  • у вас есть кошелёк на Яндексе,

  • вы давно в него не заходили и не совершали никаких платёжных действий.  

Как будить:

  • нажмите кнопку «Пора проснуться»,

  • восстановите доступ к кошельку,

  • выполните одно из трёх упражнений: пополните кошелёк, переведите деньги, оплатите мобильный.

Сколько можно выиграть

Если удача на вашей стороне, после выполнения задания на бонусный счёт упадут от 50 до 4000 баллов. Призовой фонд акции — 100 млн баллов. 

Ваш кошелёк бодр и не спит — участвуйте в челлендже Iron Money!

6 комментариев
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Владимир Голубев
21 июля, 03:28
Я глухой и маловидящий родился 14 09 1931 года..Не слышал звонков. Но мне надо передать сообщение другу.. Как это сделать ?Пока не знаю. С уважением  Голубев Влад.Дмитр. Я живу в С-Петербурге с 1955 года. Все.
bigbossnk
21 июля, 22:12
Владимир Голубев,
как помочь Вам?
v.s-44
30 июля, 16:33
Владимир Голубев,
Как зовут друга
Сергей Анатольевич Орехов
31 июля, 01:12
Владимир Дмитриевич, сообщение лучше передать другим путём - с мобильного телефона, например.
abdullaewamaria
17 августа, 18:36
ЗЗдравствуйте я живу в Казахстане мне апостлировали документы теперь что я должна сделать чтобы идентифицировать Яндекс кошелёк 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 августа, 16:34
abdullaewamaria,
для идентификации гражданам Казахстана апостиль не понадобится — достаточно заверить документы у нотариуса, больше информации о таком способе есть тут. Вы также можете пройти идентификацию у нашего агента.