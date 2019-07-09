Есть кошелёк на Яндексе, про который давно не вспоминали? Яндекс.Деньги запустили акцию для тех, чьи кошельки спят. Разбудите свой кошелёк и получите шанс выиграть часть от 100 000 000.
Вы в деле, если:
- у вас есть кошелёк на Яндексе,
- вы давно в него не заходили и не совершали никаких платёжных действий.
Как будить:
- зайдите на страницу акции «Разбуди свой кошелёк»,
- нажмите кнопку «Пора проснуться»,
- восстановите доступ к кошельку,
- выполните одно из трёх упражнений: пополните кошелёк, переведите деньги, оплатите мобильный.
Сколько можно выиграть
Если удача на вашей стороне, после выполнения задания на бонусный счёт упадут от 50 до 4000 баллов. Призовой фонд акции — 100 млн баллов.
Ваш кошелёк бодр и не спит — участвуйте в челлендже Iron Money!