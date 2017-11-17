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Заблокировали кошелёк: почему?

Если вы услышали, что у кого-то «без всякой причины» заблокировали кошелёк в Яндекс.Деньгах, и хотите узнать, почему такое случается — прочитайте этот пост. 

Как мы следим за безопасностью

Там, где происходит обмен деньгами, обнаружить мошенников легче, чем на улице в толпе. Поэтому закон (115-ФЗ) обязывает банки внимательно следить за тем, что происходит в системе, и реагировать на подозрительные действия и прямые нарушения правил и законов: например, обман и вымогательство, незаконную предпринимательскую деятельность, финансирование запрещённых организаций. За соблюдением этого закона следят государственные регуляторы — Росфинмониторинг и Центробанк. И если какой-то банк не справляется с требованиями закона, его могут закрыть. 

Свои строгие правила есть и у международных платёжных систем Visa и Masterсard — они штрафуют и отключают банковские организации с высоким уровнем мошенничества.

Поэтому в Яндекс.Деньгах, как во всех банковских организациях, работает служба безопасности: её сотрудники следят за соблюдением правил и закона. Они проверяют все сообщения о мошенничестве и обмане, поступившие в службу поддержки, и сообщения автоматической системы защиты от фрода («фродом» специалисты называют мошенничество в интернете). 

Автоматическая система анализирует в реальном времени сотни событий в секунду, чтобы защитить людей и деньги. Благодаря машинному обучению, эта система умеет на лету отличать операции мошенников от операций обычных людей и в подозрительных ситуациях блокирует кошелёк. Сотрудники службы безопасности проверяют такие блокировки, и если подозрения подтверждаются — кошелёк будет закрыт. 

За что могут заблокировать кошелёк

Причины, по которым может быть заблокирован кошелёк, перечислены в правилах использования Яндекс.Денег на нашем сайте. Когда вы открываете кошелёк, вы ставите «галочку» в поле «Принимаю условия» — это всё равно, что подпись на договоре. Так вы подтверждаете, что прочитали правила и будете им следовать. И соглашаетесь, что за нарушение этих правил кошелёк может быть заблокирован и закрыт. В пункте 4.19 перечислены конкретные ситуации, в которых применяется эта мера. Например:

  • владелец нарушил обязательство хранить данные доступа к кошельку в секрете, и в него заходят разные люди из разных мест. В таких случаях служба безопасности обязана остановить операции и проверить, не взломан ли кошелёк. 
  • владелец кошелька пытается идентифицировать кошелёк на чужие или фальшивые документы; 
  • владелец кошелька обманул кого-то; 
  • владелец использует кошелёк для предпринимательской деятельности: принимаете оплату за товары и услуги вашего предприятия в обход кассы и закона на частный кошелёк вместо банковского счёта компании; 
  • владелец собирает на кошелёк деньги для финансирования политических партий или избирательных кампаний: по закону, для этого нужно использовать специальные счета в банках;
  • владелец использует кошелёк для «транзита» денег: систематически пополняет и переводит деньги на одни и те же счета. 

Что происходит с заблокированным кошельком

Если владелец кошелька нарушил правила сервиса или закон — нам с ним не по пути. Мы закроем кошелёк, а деньги отправим на его банковский счёт. Если мы получили жалобы на обман с использованием кошелька и убедились, что они не беспочвенные, деньги мы отправим не сразу, а через 60 дней — чтобы у обманутого было время обратиться в полицию.

Если вы ничего такого не делали, но получили сообщение, что кошелёк заблокирован — скорее всего, сработала автоматическая системы защиты: например, кто-то другой пытался получить доступ к вашим деньгам, и нам нужно вместе с вами проверить и убедиться, что деньги в безопасности. Просто свяжитесь со службой поддержки, она подскажет, что делать. 

1357 комментариев
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Сергей Редько
17 ноября 2017, 21:23
хорошая статья спасибо

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 11:19
Сергей Редько,
👍
flame0369
23 октября 2018, 14:59
YaMoneyHelp,
Мой кошелек заблокировали без особых причин почему?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 октября 2018, 12:07
flame0369,
это никогда не происходит просто так. Коллеги в письме все рассказали и запросили у вас информацию. Посмотрите, пожалуйста.
Обновлено 24 октября 2018, 12:08
TRH.KYH
11 ноября 2018, 21:37
YaMoneyHelp,
Мой кошелёк заблокировали, написать я в техподдержку немогу, изображения не загружаются, а без них невозможно отправить  сообщение. Помогите пожалуйста!
Vika4Sveta
11 ноября 2018, 22:27
YaMoneyHelp,
Заблокировали кошелёк. ПОЧЕМУ?! Ничего не нарушали. Жду обратной связи или разблокируйте! 
TRH.KYH
12 ноября 2018, 10:34
YaMoneyHelp,
Причём  я лично ничего не нарушала, вчера только положила  в кошелёк 400 рублей, и сейчас не могу снять свои деньги. Разблокируйте или вертните мне мои деньги на счёт телефона!!!
89094146949
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 ноября 2018, 16:27
TRH.KYH,
попробуйте написать без изображений, пожалуйста - после приходит письмо на почту, нужную информацию можно будет прислать в ответ на него.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 ноября 2018, 16:34
Vika4Sveta,
напишите нам об этом через форму, пожалуйста - подскажем что делать. 
TRH.KYH
12 ноября 2018, 19:39
YaMoneyHelp,
Извиняйте, не получается. Пожалуйста, пришлите Эл. Почту, куда можно обратиться за помощью. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 ноября 2018, 17:14
TRH.KYH,
пожалуйста, отправьте фото своего паспорта и номер кошелька на supp@money.yandex.ru.
yanushkinz
19 января, 13:04
YaMoneyHelp,
вы дауны.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 января, 20:20
yanushkinz,
за оскорбления баним. 
Михаил
17 ноября 2017, 22:11
Тоесть я могу остаться без денег из за того что служба безопасности увидит что я каждый месяц перевожу деньги на один и тот же счет, ае чего что этот счет например будет за коммуналку или маме
chief.dolgoff2010
17 ноября 2017, 22:20
Михаил,
Да, я тоже маме перевожу иногда на один и тот же счет. 
luckos
19 ноября 2017, 09:23
Михаил,
Вряд ли
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2017, 17:52
Михаил,
Если вы не занимается отмыванием и обналичкой, волноваться не стоит :) Регулярные платежи за ЖКУ или переводы близким — это нормальное поведение обычного человека, и наша система безопасности не считает их "транзитом"
htc-piter
15 июня 2018, 18:01
YaMoneyHelp,
да ладно, это все так подозрительно. Любые действия подозрительные. Как и эта банковская система по ходу дела. Пару раз использовал её, вот снова пришлось использовать. И также уткнулся в блок.
Literator99
3 июля 2018, 16:28
YaMoneyHelp,
вы сами себе противоречите, если я получил деньги на кошелек и обличил, то вы это считате как я будто занялся отмывкой или я перевел маме и она обличила, вы тоже считаете  что мошенничество и блокируете и меня и мою маму.. ГДЕ логика в статье выше и пользовательском соглашение? а логика есть, вы блокируете в свою пользу...  ВОТ ВОПРОС. почему нормальные банки не блокируют карты и счета,если ты ведешь обычную жизнь и переводишь деньги родным и близким, а у вас это считается мошенничеством или отмывкой?  явно что то тут не так, я бы давно проверил вал на какую сумму вы так блокирнули кошельки людей. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 июля 2018, 12:13
Literator99,
хотим ещё раз уточнить, что перевод маме - это не обналичка. Система мониторинга и блокировки подозрительных операций есть абсолютно во всех банках, не только у нас. Следить за безопасностью  нас, как и банки, обязывает закон (115-ФЗ).
zloiewan
5 июля 2018, 03:27
YaMoneyHelp,
ТТолько счёта граждан можно арестовать лишь по решению суда.а у вас закон РФ не в афторитете.куда уж верховному суду до Яндекс денег!!!
great.r4dik
16 июля 2018, 10:58
YaMoneyHelp,

Не получилось
Похоже, это техническая ошибка. Попробуйте заплатить ещё раз.
Вернуться в магазин что мне делат у меня там деньги лежат и я их не могу перевести

guliev.guliev-marat
6 октября 2018, 12:13
YaMoneyHelp,

извините но мой счет заблокировали просто так , могли бы вы мне помочь 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 октября 2018, 18:57
guliev.guliev-marat,
кошельки не блокируются "просто так" - все причины можно посмотреть в правилах. Видим, что коллеги занимаются вашим обращением - не забудьте проверить почту, пожалуйста.
Роман Соловьев
6 октября 2018, 19:45
YaMoneyHelp,
Помогите мне пожалуйста мой кошелек. Просто так заблокировали я пополнил теперь не могу вывести деньги.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 октября 2018, 16:58
Роман Соловьев,
коллеги ответили вам по почте. Проверьте, пожалуйста, входящие письма.
zloiewan
5 июля 2018, 03:24
Михаил,
ДДа куда угодно если переволите.
andreas@javix.ru
18 ноября 2017, 17:58
"владелец использует кошелёк для «транзита» денег: систематически пополняет и переводит деньги на одни и те же счета. " - т.е. если я перевожу систематически часть денег с заработной банковской карты на Яндекс Деньги (мне удобнее платить Яндекс картой в определенных магазинах), мой кошелек может быть заблокирован?
luckos
19 ноября 2017, 09:23
andreas@javix.ru,
Вряд ли. Яндекс в этом плане либерален. Еще Грачева говорила, что правила - правилами, но они все понимают. Я думаю это речь о фрилансе, мелкой подработке, переводам самому себе и тд. Если вы сотни тыщ будете в месяц гонять туда-сюда, тогда могут и залочить.
Обновлено 19 ноября 2017, 09:25
zloiewan
4 июля 2018, 16:03
luckos,
КАкте тысячи?достаточно в вулкане пару дней поиграть и денежки тю тю
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 11:27
andreas@javix.ru,
как мы подсказали выше, обычные платежи в магазины - не повод для беспокойства, это не "транзит" :) 
d79384102170
16 июня 2018, 10:44
YaMoneyHelp,
  Доброго времени суток! Заблокировали яндекс кошелёк. Перевод средств на биржу является причиной блокировки? И как мне его разблокировать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 июня 2018, 16:00
d79384102170,
если вы пока не писали в поддержку, заполните форму на сайте - коллеги расскажут, как решить вопрос. 
eduardfartowiy1
23 октября 2018, 11:04
YaMoneyHelp,
А если мне пополняют через выставленный счёт мой Яндекс кошелек , и после я вывожу через обменную систему . Это считается транзитом ? Кошелек у меня в стадии идентификации именной
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 октября 2018, 12:01
eduardfartowiy1,
если использовать кошелек в личных целях, не нарушая Соглашение и законы РФ, то с кошельком все будет в порядке. Если что, мы всегда рядом.
Shodzeev
6 декабря 2017, 12:21
andreas@javix.ru,
    А как сюда деньги ложить
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 декабря 2017, 13:22
Shodzeev,
если вы про пополнение кошелька, выбрать удобный способ можно на сайте. 
chinabrillare
19 ноября 2017, 17:13
Упс... А когда ввели пункт "4.21.15. Клиент не вправе использовать Кошелек для совершения операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности; "???

Пару лет назад вроде этого пункта не было. И я специально гуглил этот вопрос, когда начинал заниматься фрилансом. В одном из интервью Виктор Евтеев, руководитель продуктового направления Яндекс.Денег, прямо сказал, что можно использовать кошелек предпринимателю:


"Могут ли через Яндекс.Деньги принимать платежи индивидуальные предприниматели?
Да, конечно — для этого у нас есть несколько специальных решений."


Ну и далее он рассказывает про разные варианты. И перевод по реквизитам, и выставление счета из кошелька, и создание платежной формы/кнопки, и подключение Яндекс.Кассы.



Вот интервью целиком:

http://www.kadrof.ru/articles/2048





YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 11:29
chinabrillare,
В случае, если вы фрилансер и вам переводят деньги как частному лицу, ограничений по-прежнему нет. Это отношения между физическими лицам: двумя людьми, которые рассчитываются друг с другом за услуги. Если же вы покупаете товар в магазине, и тот просит вас перевести оплату на кошелёк – здесь стоит проявлять здравый смысл и бдительность. 
chinabrillare
27 ноября 2017, 14:28
YaMoneyHelp,
ну да, я фрилансер. Но я же получаю деньги за свои услуги, а иногда и за созданные мной продукты или перепроданные товары. Это же предпринимательская деятельность. Это попадает под ограничения?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 16:48
chinabrillare,
как мы писали, получать деньги за услуги может и физическое лицо - например, вы погуляли с собакой соседки, а она перевела вам 100 рублей :)
А если вы всё же про бизнес, то в Статье 23 ГК сказано: "Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя."

Если ваш случай - второй, вам больше подходит сервис Яндекс.Касса, а если нет – у нас нет к вам претензий, как к пользователю сервиса, пока вы ничего не нарушаете :) 
chinabrillare
27 ноября 2017, 17:40
YaMoneyHelp,
я ИП. Мне подключаться к Яндекс.Кассе и покупать ККМ, чтобы клиент мог заплатить за мои услуги своей карточкой?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 11:34
chinabrillare,
Да, ИП и юр.лица могут подключить Яндекс.Кассу: https://kassa.yandex.ru/. Способы оплаты в Я.Кассе самые разные: https://kassa.yandex.ru/payments Купить или взять в аренду ККТ можно у одного из наших партнёров: https://kassa.yandex.ru/54fz
chinabrillare
28 ноября 2017, 12:13
YaMoneyHelp,
то есть получается, что если фрилансер постоянно оказывает какие-то услуги, но не имеет ни ИП, ни трудового договора, то он может принимать деньги на Яндекс.Деньги?
А если фрилансер оказывает услуги и зарегистрирован как ИП, то уже нельзя принимать деньги на Яндекс.Деньги - только через Яндекс.Кассу с ККТ?
Верно?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 13:54
chinabrillare,
да, верно, ИП не могут принимать оплату на кошелёк.
michael.ishuk
18 декабря 2017, 23:58
YaMoneyHelp,
Очень интересно вы тут рассказываете, уважаемые представители яндекс денег))))Зачем вводить людей в замешательство на официальном блоге? Я живу в Киеве и получаю деньги за оказанные услуги. Я фрилансер. Но когда я получил крупный перевод, который не влезал на один счет вы тут же начали спрашивать о том, за что я получил его. Когда я вам ответил, что я фрилансер вы сразуже заблокировали мой счет со ссылкой на предпринимательскую деятельность!!! А тут вы пишете, что как физ лицо я могу получать переводы от физ лиц за оказанные им услуги))))Тогда зачем блокировать мой счет, если тут вы четко пишите:
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября, 11:29
chinabrillare, В случае, если вы фрилансер и вам переводят деньги как частному лицу, ограничений по-прежнему нет. Это отношения между физическими лицам: двумя людьми, которые рассчитываются друг с другом за услуги.
Как это понимать? Значит вы забрали мои  300.000р?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 декабря 2017, 13:38
michael.ishuk,
уточните, пожалуйста, номер вашей переписки с поддержкой. 
michael.ishuk
19 декабря 2017, 19:49
YaMoneyHelp,
Номер этот 13742734.    Если нужно, то могу выложить всю переписку сюда, а также скинуть ссылки на звукозапись разговоров со службами вашего кол центра. их номер +7495 974 35 86. Там тоже четко слышно, как ваши специалисты говорят, что я не нарушаю регламентов компании получая деньги за выполненные работы, как физ лицо от физ лиц и что они не знаю почему меня заблокировали. А на этом форуме вы тоже говорите, что регламентов не нарушают люди. Как понимать это? Зачем тогда блокировать мой счет и тем более не давать мне забрать мои деньги? Сейчас мне сообщают, что переведут на мой расчетный счет в другом банке и просят реквизиты.)))Это смешно! Я на Украине живу  тут такая ситуация, что сегодня вы перевод отправите, а банк скажет что денег не получал и непонятно куда деньги попали))) Разблокируйте тогда мой счет, чтобы я мог их вывести через друзей из России или сам.
michael.ishuk
19 декабря 2017, 19:58
michael.ishuk,
Просьба прокомментировать мою проблему и решить ее. Поймите правильно, вы даете возможность создать кнопку на сайтах для приема денег, даете возможность выставлять счета для получения переводов, но в это же время получая эти переводы вы блокируете счет за то, что разрешаете делать! Это выглядит, как мошеннечество с целю удержания клиентских денег для использования в своих целях. У вас не на что зарплаты выдавать или нужны деньги на отпуска вашим директорам и вы проводите такие "Супер Акции"? 
michael.ishuk
20 декабря 2017, 23:15
YaMoneyHelp,
Так вы долго будете молчать или все-таки разблокируете мой счет? Просьба не удалять мои комментарии т.к. я их фотографирую и буду выкладывать в этом блоге!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 13:02
michael.ishuk,
решение о блокировании и прекращении обслуживания счёта принимает служба финансового мониторинга по совокупности информации о счёте. Частные расчёты людей и предпринимательство, как правило, отличаются объемами и характером транзакций. «Фриланс» — это не юридический термин, и в его понимании могут быть разночтения. Мы называем «фрилансом» работу специалиста вне штата. Определение предпринимательской деятельности вы можете найти в ГК РФ. 
michael.ishuk
26 декабря 2017, 03:26
YaMoneyHelp,
На этом форуме вы писали, что если я погуляю с собакой соседки, и переведут за это деньги, то все нормально., такой прием денег вы разрешаете. (YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября, 16:48
chinabrillare, как мы писали, получать деньги за услуги может и физическое лицо - например, вы погуляли с собакой соседки, а она перевела вам 100 рублей :)).В моем случае, я тоже помог человеку, выполнив его просьбу. Но вы это называете предпринимательской деятельностью, а значит выгул собаки вы рассматриваете как фриланс?
nofelet-com
7 января 2018, 11:50
michael.ishuk,
 Погулял с собакой  и получил перевод  на 300 000. 
michael.ishuk
16 января 2018, 23:13
nofelet-com,
Какая разница? Будь там 50.000 все рано блокируют! А если человек мне должен 300.000 и я попросил его перевести их на яндекс тоже блокировать надо? Это тоже предпринимательская деятельность? У вас в договоре вы пишите, что расчеты по любым договорам между физ лицами вас не касаются(ЧИТАЙТЕ ПУНКТ 5.2). Тогда почему сейчас решили изменить мнение? 
nofelet-com
17 января 2018, 11:49
michael.ishuk,
Вопрос не ко мне.  я не работаю в Яндексе, к сожалению.
eagulkova
8 марта 2018, 19:03
michael.ishuk,
сама попала в такую же ситуацию, им только выгодно когда они имеют на этом заработок т.е. ввод вывод яндекс рублей, тк любые переводы с  физ лица на другое физ лицо можно заблокировать по причине Предпринимательская деятельность (хоть даж с собакой погулял 100рублей)
ishuk.michael
9 марта 2018, 12:37
eagulkova,
Самое смешное то, что деньги до сих пор не отдали, а заявление на возврат я написал ещё в декабре. Это Яндекс Воры, а не Яндекс Деньги))) люди не пользуйтесь их сервисом, они  по желанию забанят ваш счёт со словами: « у вас были подозрительные операции и мы вас заморозили».  Они мне второй кошелёк тоже забанили и 20 день не объясняют причины, то паспорт просят, то справки о доходах, сейчас хотят чтобы я сказал откуда у меня деньги))) Эй, работники яндекс вы не оху.... выманиваться такую информацию и залезать в чужие карманы? Я идентифицированный пользователь и вам этого всегда хватала! Воры 
zloiewan
5 июля 2018, 03:29
chinabrillare,
ПНаркоторговцев у них не блочат.это точно на все сто.пишите торгуют спайсами.вам не за блокируют тогда))
partenit77777
19 ноября 2017, 18:15
У меня не проходит платеж.Пишется что то пошло не так.Платеж не проходит по техническим причинам.

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 ноября 2017, 16:48
partenit77777,
видим, что вы писали нам об этом по почте - попросили коллег ответить быстрее на почту.
nadya8883808
20 ноября 2017, 13:05
у меня тоже самое со вчерашнего дня не могу оплатить счет , пишет что-то пошло не так, по техническим причинам...  Это что??
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 ноября 2017, 16:45
nadya8883808,
а за что платили? Пожалуйста, расскажите подробнее через через форму - все проверим и поможем разобраться.
Діма Панько
22 ноября 2017, 00:43
ПРошу заблокировать мой кошелек а аденьги вернуть на мой счет.
Обновлено 22 ноября 2017, 00:43
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 ноября 2017, 14:03
Діма Панько,
пожалуйста, расскажите о вашей ситуации через форму, пожалуйста - поможем разобраться.
partenit77777
22 ноября 2017, 11:15
Я НЕ МОГУ ОПЛАТИТЬ ТОВАР УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ.Пишется Что то пошло не так .По техническим причинам не работает.Когда уже устранят эту проблему.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 ноября 2017, 13:58
partenit77777,
подскажите, пожалуйста, а виртуальной картой тоже платить не получается?
Виталий
13 августа 2018, 03:57
YaMoneyHelp,
Я даже получить её не могу.
Ошибка:
Что-то пошло не так
Произошла техническая ошибка.
Попробуйте еще раз.
Виталий
13 августа 2018, 03:58
YaMoneyHelp,
При любом переводе пишет что кошелёк заблокирован.
А куда писать я не знаю!
"Кошелёк заблокирован
Напишите в поддержку, чтобы выяснить подробности."
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 августа 2018, 12:30
Виталий,
по нашим данным, вы уже ведете переписку с коллегами. Они подсказали, как решить вопрос. 
doroxinadorohina
26 ноября 2017, 20:26
ВВСЕ БУДЕТ ХОРОШО БЫТЬ ДОБРУ ПЛЮПЛЮ ЧОТ, Б НЕЗГЛАЗИТЬ👍👅👄💘💓👌👍👅👄👄💟🌹🌻🌷🌳🌼
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 10:58
doroxinadorohina,
конечно :) Всё будет хорошо! 
Anton leva
4 декабря 2017, 09:07
YaMoneyHelp,
ССколько на самом деле проводят проверку
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 декабря 2017, 16:27
Anton leva,
если вы про проверку анкеты с вашими данными, она длится несколько часов, максимум - сутки. 
kolbenko69
17 декабря 2017, 07:54
YaMoneyHelp,



Доброго! Заблокировали кошелёк, отправил письмо в тех поддержку, сегодня вторые сутки, ответа нет, а мне перевод нужно сдлеать очень срочно "вчера" можно сказать:(
Обновлено 17 декабря 2017, 07:54
kolbenko69
17 декабря 2017, 14:23
Проблема решена! Спасибо!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 декабря 2017, 18:25
kolbenko69,
рады, что получилось разобраться :) 
vtope_ru@mail.ru
11 августа 2018, 18:25
kolbenko69,
в чем была ваша проблема?
ehoroshenko
17 декабря 2017, 16:17
Здравствуйте, не могу сделать перевод. Пишет "что-то пошло не так". Кошелек идентифицированный, ходила с заявлением и паспортом в Евросеть. 
marynadianova
22 декабря 2017, 14:26
Взяла на вооружение Ваши замечания о правилах пользования Электронным кошельком.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 12:35
marynadianova,
рады, что статья оказалась полезной :) 
N.10.12.1977
23 декабря 2017, 16:09
Выходит если я захожу на кошелёк с включённым впн меня заблокируют?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 13:28
N.10.12.1977,
каждый случай мы проверяем отдельно. Цель такой меры, как блокировка - ваша безопасность, поэтому платежи могут приостановить, только если случилось что-то подозрительное. 
N.10.12.1977
23 декабря 2017, 16:49
И кстати как так получается. Ваша тех поддержка клянётся что порешает вопрос максимум за двое суток или даже раньше. Проходит двое суток от поддержки ни привета не ответа. После звонка операторам  приходим письмо с предложением подождать ещё двое суток без объяснений почему блокирован кошелёк. Как такое возможно?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 13:38
N.10.12.1977,
2 дня - это максимальный срок первого ответа, но иногда нам нужно чуть больше времени на проверку. Как видим, коллеги уже ведут с вами переписку - пожалуйста, проверьте почту. 
shmused
23 декабря 2017, 23:44

ерунда, хотел переслать в World of tanks а он пишет "Техническая ошибка". И так 8 раз подряд

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 13:49
shmused,
а вы уже писали об этом нам в поддержку? Мы посмотрим, почему не получается заплатить. 
lemon40
25 декабря 2017, 21:08
А в чем проблема с транзитом? Яндекс дерет 3 %, все должны быть довольны.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 декабря 2017, 17:56
lemon40,
"транзит" - это незаконная деятельность. А с обычными переводами пользователей "проблем" нет, и кстати - дело совсем не в комиссии ;) Например, перевести на другой кошелек в приложении можно без неё.
michael.ishuk
16 января 2018, 23:15
YaMoneyHelp,
Это смешно)))Когда мне перевели деньги свои 3% вы успешно забрали))
Uhep700
29 декабря 2017, 21:03
А если кошелек не заблокирован.Деньги в истории переводов висят.Но я не могу зачислить деньги на баланс кошелька.Что это тогда?А ваша техподдержка просто просит подождать уже пятый день.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 января 2018, 14:41
Uhep700,
такое может произойти из-за превышения лимита.  Как видим, коллеги рассказали вам подробнее об этом в письме. 
Uhep700
4 января 2018, 10:06
YaMoneyHelp,
Какое  превышение лимита если кошелек именной а сумма 6700рублей.Это какая та техническая ошибка которые вы решили через неделю. Спустя  8 дней перевод смог зачислить.После этого пользовать яндекс кошельком больше не хочеться.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 января 2018, 16:18
Uhep700,
успех перевода зависит не только от вашего кошелька, но и от кошелька отправителя - такое может случиться, если он превысил лимит. 
mvpochivalov
30 декабря 2017, 16:35
YaMoneyHelp, Вот уже третьи сутки бьюсь с техподдержкой Яндекс .Деньги. Заблокировали 2 кошелька, описал всю ситуацию, какие операции проводил, что приходили смс-пароли на телефон для подтверждения операций. Написал каким способом проходил идентификацию кошельков, дату идентификации. Кое-как добился ответа на почту и спустя 2 суток с меня спрашивают информацию, которую я высылал ранее. Собственно вопрос: неужели поддержка не видит присланную ранее информацию от пользователя, тем самым увеличивая время решения проблемы, а у людей, например, нет больше других средств, для покупок, переводов, кроме яндекс.кошелька. У Вы считаете, что это нормально, вести переписку с пользователем, а потом просто не отвечать на письмо более суток
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 января 2018, 15:12
mvpochivalov,
простите, пожалуйста, за неудобства :( Как видим, сейчас уже всё в порядке - увы, иногда для проверки действительно нужно чуть больше подробностей. 
greylight17
1 января 2018, 02:41
Заблокировали кошелек перед новым годом. Очень неприятно. Техподдержка пока молчит. Понятно, праздники. Оттого неприятнее вдвойне!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 января 2018, 15:31
greylight17,
простите, мы не хотели вас расстроить :( Пожалуйста, проверьте почту - как видим, коллеги уже ответили вам. 
Иван
7 января 2018, 21:19
:.....(•
Елена
9 января 2018, 02:03
Здравствуйте.Я не доверяю яндексу и хочу заблокировать свой кошелёк от незаконных (или еще неузаконенных) списаний в будущем.Этот сервис присвоил все мои деньги (500р) на основании закона об абонплате, который сами себе и придумали.Кошелек был не идентифицирован, и поэтому у меня небыло никакой возможности воспользоваться деньгами или даже подарить кому либо.Чтобы перевести деньги ,от  меня требовали идентификацию, которая является затратной процедурой, я нерезидент РФ.При этом идентификацию никто не требовал при открытии кошелька.Когда я пополняла кошелек ее тоже никто не требовал, денежки приняли с огромным удовольствием, которые впоследствии присвоили себе.Сейчас чтобы заблокировать кошелёк от меня опять требуют идентификацию, т.е расходы на нотариуса. Что это за беспредел?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 января 2018, 14:42
Елена,
жаль, если вам так показалось :( Паспортные данные нужны по закону, дополнительно мы рассказываем об этом в наших правилах. Видим, что коллеги сейчас занимаются вашим вопросом. Пожалуйста, не забудьте проверять почту. 
Елена
9 января 2018, 23:20
YaMoneyHelp,
Что значит "показалось"? Может это вам "показалось" что здесь написано не о вашей организации? Я пишу совершенно четко и конкретно о факте мошенничества со стороны Яндекса. Совершенно очевидно что вы здесь только для того чтобы писать отписки и шаблонные ответы. Я не говорю о самой идентификации, а о том что  для клиента затратная процедура, и вы были обязаны УВЕДОМИТЬ КЛИЕНТА о том, что он НЕ СМОЖЕТ пользоваться деньгами пока не покажет яндексу свой паспорт, вы понимаете разницу? Вы не уведомили, хотя обязаны это были сделать по закону:  «В соответствии со ст. 36 Закона «О защите прав потребителей», исполнитель услуг обязан своевременно сообщить заказчику, что обстоятельства, зависящие от заказчика (данном случае, отсутствие паспортных данных) могут повлечь невозможность завершения услуги в срок (в данном случае, невозможность расходовать средства по собственному усмотрению).
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 января 2018, 17:00
Елена,
как мы писали выше, эти ограничения обусловлены законом - анонимный кошелек можно пополнять (до 15 000 рублей) и платить из него в российские магазины. Если нужно перевести деньги или заплатить в иностранную компанию, то для этого паспортные данные уже понадобятся - эти условия указаны на сайте и в правилах. 
Елена
10 января 2018, 17:45
YaMoneyHelp,
В своих ответах вы пишите одно и то же,  и даже не пытаетесь услышать клиента или делаете вид что не понимаете о чем речь. Это ваша обычная практика и это уже понятно.Я уже много раз писала и сейчас повторюсь, что после пополнения я не смогла ВООБЩЕ КУДА ЛИБО заплатить, в том числе и в РОССИЙСКИЕ магазины, оплатить моб. телефон или что либо вообще с ними сделать.Какая отписка будет теперь?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 января 2018, 19:54
Елена,
а что именно не получалось? Вы можете уточнить в переписке с коллегами, когда и каким способом вы пробовали заплатить - посмотрим, в чем дело. 
Елена
10 января 2018, 21:31
YaMoneyHelp,
 По этому поводу я уже вела переписку с вашими коллегами  с 09.10.15 г.,и это не дало совершенно никакого результата.Переписку могу вам скопировать, если это даст какой-либо результат чтобы вернуть мои деньги.Но напомню, что деньги эти уже под видом "абонплаты" давно перекочевали в карман яндекса.  
 Если кратко, то история такова. 8 октября 2015г. я через терминал Евросети внесла на яндекс-кошелек 500 руб. После этого несколько раз попыталась произвести оплату услуг в российском магазине через интернет. Система выдала "техническую ошибку".Началась утомительная и бесполезная переписка с вашими коллегами из техподдержки. Они выслали ссылку, по которой предложили пройти и попытаться оплатить снова. Пройдя по этой ссылке, мне выдало окно, в котором вымогали "подписать договор оферты", после чего попытаться оплатить снова.При повторной попытке оплаты,  (на этот раз за сотовую связь)  мне показали окно ввода платежного пароля (видимо рассчитывая на то что он был и я его забыла. Но на самом деле НИКАКОГО пароля не существовало вовсе. Кошелек создался в один клик и было сообщение о том, что  дальнейшее его оформление можно завершить потом. Я это четко запомнила, поэтому НИКАКИХ паролей не существовало. (Как я потом поняла это одна из схем завладения деньгами пользователей, поскольку прочитав многочисленные комментарии и отзывы о яндекс-деньгах в сети, я поняла что многие столкнулись с тем что им предлагалось ввести НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ пароль. Психология человека такова, что если требуется пароль, то значит он существует, и многие начинают усиленно вспоминать то чего НИКОГДА не было! ).Я тоже попробовала ввести пароль от акаунта на яндексе и КОНЕЧНО ЖЕ он был неверный!!! После этого мошенническая система яндекс выдала сообщение что неверный пароль введен БОЛЕЕ 3 раз и ЗАБЛОКИРОВАЛА  мой кошелек .Потом после дальнейшей переписки  с техподдержкой,  появилось окно, в котором требовалось ввести  какой-то еще более загадочный "КОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ", которого тем более не было в помине! Итог переписки с тех. поддержкой- ВЫШЛИТЕ НАМ НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЙ  паспорт  чтобы мы понимали что это именно ВЫ! (т. к. более бюджетного варианта для не резидента РФ не нашлось. Конечно же заверять за 1000 руб. паспорт чтобы "выбить" свои 500 обратно  как минимум НЕРЕНТАБЕЛЬНО. Ну и конечно же о таком исходе уже позаботились разработчики вашей системы.Шло время, деньги снять не представлялось возможным, равно как и рассчитаться ими где-либо или каким -либо другим способом ими распорядиться ВООБЩЕ! А финал истории- их списали под видом УЗАКОНЕННОЙ к тому времени "абонентской платы" поскольку  прошло времени,  и никакого доступа к деньгам у меня не было и быть не могло.
БРАВО!!! ИДЕАЛЬНАЯ СХЕМА ОБМАНА!!! КАКОЙ ПОЗОР!
denga001
14 января 2018, 18:21
Вижу не только у меня подобная проблема,первый и последний раз пользовался сервисом
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 января 2018, 11:07
Елена,
никто не "обманывает". Раньше платежный пароль был обязательным условием открытия кошелька, это требование безопасности. 
Мы понимаем, что восстановить его по заявлению не всегда удобно, но только так мы можем убедиться, что доступ к деньгам получит владелец счета. 
Елена
15 января 2018, 16:18
YaMoneyHelp,
А почему вы хотите в этом убедиться только после того как поступят деньги на счёт?
Почему вы не спрашиваете паспорт при пополнении кошелька? Почему вы не выводите сообщение о том что снять деньги можно только после бумажной пересылки документов?
Почему при пополнении счета вы не выводите сообщение о том что средства на счёте будут"ЗАМОРОЖЕНЫ"?
 Именно в этом и заключается ваша схема обмана!
ДОСТУП К СЧЕТУ НЕ ПОЛУЧИТ УЖЕ НИКТО, в том числе и хозяин!
Деньги приходят в вашу ловушку и "выбивать" у вас их нужно только с паспортом , и немалыми расходами, о чем вы УМАЛЧИВАЕТЕ !!!
Вы совершенно не заинтересованы возвращать такие платежи как у меня, иначе бы уже придумали как это сделать.
А милионны остатков из заброшенных мелких кошельков давно осели на ваших счетах , это уже всем давно понятно и ваши объяснения просто смешны!



YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января 2018, 13:52
Елена,
Нам очень жаль, что опыт пользования нашего сервиса получится таким негативным. Мы не скрываем правила работы сервиса, их можно посмотреть в разделе «Помощь - https://yandex.ru/support/money/index.html и в условиях пользовательского соглашения ( https://money.yandex.ru/page?id=522764 ).
У кошелька есть 3 статуса — анонимный, именной и идентифицированный. Некоторым пользователям достаточно анонимного статуса — паспортные данные для него не нужны.
С помощью платёжного пароля подтверждаются все операции в сервисе. Без него открыть кошелек не получится. У Яндекс.Денег 34 млн пользователей, пароли нужны для того, чтобы никто другой не мог завладеть деньгами наших пользователей.
Абонентская плата списывается только в случае, если в кошельке не было вообще ни одной операции за 2 года. Мы всегда о ней предупреждаем и даём время и множество способов для восстановления доступа к кошельку в случае, если потеряли. Абонентскую плату также можно отменить.
Письменную претензию к сервису вы можете отправить нам на supp@money.yandex.ru или https://yandex.ru/support/money/issue/other.html  — юристы ответят на ваше письмо.
Елена
18 января 2018, 00:17
YaMoneyHelp,
  Почему вы мне предлагаете каждый раз ЗАНОВО переписывать  одну и ту же историю КАЖДОМУ вашему сотруднику?
Я уже веду переписку с  вашей техподдержкой  2015 года. 
И что это дало?
ПЕРЕЧИТАЙТЕ ВЫШЕ суть проблемы.
Вот вы написали что


  ""У кошелька есть 3 статуса — анонимный, именной и идентифицированный. Некоторым пользователям достаточно анонимного статуса — паспортные данные для него не нужны".


 Так объясните мне, почему от меня все время требовали ПЕРЕСЛАТЬ НОТАРИАЛЬНО заверенные копии документов, если мой кошелек АНОНИМНЫЙ??? Вы же сами себе противоречите!
 Второе.
Что мне с того что вы "ЧЕСТНО"предупредили об "АБОНПЛАТЕ", если у меня не могло быть  В ПРИНЦИПЕ(!!!)  доступа к моему счету?
И заметьте,  это ВЫ СОЗДАЛИ для меня эту ситуацию!
 И третье. 
Подскажите, НА КАКОМ ЭТАПЕ можно лицезреть загадочный "ПЛАТЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ" , тем более в анонимном кошельке?
Я специально проследила все шаги создания анонимного кошелька, но он НИГДЕ так и не появляется, вот в чем дело! Сами-то пользуетесь своим сервисом? Попробуйте хоть, если не хотите верить.   Я уже не говорю о "КОДЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ". Это не более чем инструменты одурачивания, за которыми следует "ВЫШЛИТЕ НАМ ПАСПОРТ"!
Елена
18 января 2018, 00:42
Елена,
Уточняю, оплату с кошелька производила только в РОССИЙСКИЕ магазины и РОССИЙСКОМУ сотовому оператору, т. к. жила в России, но это СОВЕРШЕННО никак не помогло воспользоваться кошельком. То есть, ваша информация о том что с анонимного кошелька МОЖНО платить в российские магазины оказалась ЛОЖНОЙ.  НИКУДА с него нельзя было заплатить. Сначала была "техническая ошибка",  потом ДАЙТЕ НАМ ПЛАТЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ, которого у вас нет, а потом - ВЫШЛИТЕ НАМ ПАСПОРТ. Вот и весь сервис анонимного кошелька.А ваш- получить данные пользователя ЛЮБОЙ ценой, желательно вместе с его деньгами!
Literator99
3 июля 2018, 16:34
Елена,
Как по писанию говорите. Как хорошо что я наткнулся на эту статью и прочел отзывы. ))
Обновлено 3 июля 2018, 16:34
AM0
26 июля 2018, 17:28
YaMoneyHelp,
Трепло ты)) хуже цыган на рынке, те хоть не прикрываются наработанным именем
michael.ishuk
16 января 2018, 23:20
Елена,
У меня такая же ситуация! Я гражданин Украины. Получал маленькие переводы от 1000 до 3000, а как получил 300.000 они сразу забрали их себе. И требуют, чтобы я открыл счет в России, что невозможно сделать ни в одном Российском банке без временной регистрации. А где ее сделать? Люди не из России не пользуйтесь этим сервисом т.к. вы ни каких прав иметь не будете!
Елена
17 января 2018, 00:05
michael.ishuk,
 Да у вас ситуация посерьезнее моей. Видимо тоже расчитано на то что вы не пойдете за регистрацией, а ваши деньги осядут у них на счетах.Но в вашем случае лучше оформить регистрацию.  Поверьте, это не сложно и это стоит сделать чтобы вернуть свои деньги.Вы можете сами попросить знакомых вас зарегистрировать, это их ни к чему не обяжет (к  их собственности это не имеет отношения) или обратиться в любую юридическую контору, вам  помогут.
Обновлено 17 января 2018, 00:05
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января 2018, 13:30
michael.ishuk,
сервис не забирает деньги себе — они остаются на вашем кошельке. По российскому законодательству для переводов и платежей в иностранные магазины кошелёк надо идентифицировать. Мы никогда не требуем открыть и оплачивать какие-либо счета — расчетный счет нужен только в случае, если вы закрываете кошелёк, — на него мы переведём остаток. И счет можно открыть в любой стране.


Обновлено 17 января 2018, 16:05
michael.ishuk
18 января 2018, 23:41
YaMoneyHelp,
Я уже год пользовался вашим сервисом и с первого дня имел идентифицированный кошелек! Это смешно)))Они находятся на кошельке пренадлежащем мне, но забрать их я не могу, а значит на них вы оплачиваете свои расходы, отпуска до тех пор пока я не смогу открыть счет в Российском банке!  
А насчет того, что вы будете переводить деньги на счет в другой стране, то ТУТ ВЫ ОПЯТЬ ВРЕТЕ И НАГЛО! ПУНКТ 12.5 показывает, что вы специально хотите, чтобы иностранные клиенты ехали в Россию и открывали счета в Российских банках. Даже Если я так сделаю этот же пункт говорит что вы будете отдавать мои деньги 60 дней! Это значит, что вы еще 60 дней после открытия мною счета в вашей стране будете держать у себя мои деньги)))))))))))))))  НИЖЕ Я ПРИКРЕПИЛ УСЛОВИЯ ПУНКТА 12.5
12.5. Сумма остатка Электронных денег на момент расторжения Соглашения подлежит перечислению на банковский счет Клиента в кредитной организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации, или на платежную карту Клиента . Срок возврата остатка Электронных денег исчисляется с даты получения от Клиента реквизитов его банковского счета/платежной карты для перечисления остатка Электронных денег и составляет от 10 до 60 банковских дней. Форма и способы предоставления Клиентом банковских реквизитов устанавливаются НКО и сообщаются Клиенту при его обращении в Службу поддержки пользователей. При расторжении Соглашения по инициативе НКО с Клиента не взимается вознаграждение за возврат остатка Электронных денег, за исключением случая, когда Клиент требует возврата указанного остатка на банковский счет в кредитной организации, созданной и зарегистрированной в соответствии с законодательством иностранного государства. В последнем случае вознаграждение взимается НКО в соответствии с Тарифами.
foch.fokys
16 января 2018, 19:45
здравствуйте 
Имею несколько аккуантов яндекс почты все индефицырованные тоесть паспортные данные и привязан телефон а теперь к вопросу имею основной акк где мне показалось его мало сделал второй тоесть скопировал индефикацыю с первого (можна до 10) и теперь его через некоторое время заблокировали вот этот roee.errere@yandex.ru . что мне теперь делать бояться что и первый заблокируют и все средства уйдут в неизвесном направлении? как можна взять и забрать аккуант?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января 2018, 13:35
foch.fokys,
если сложности возникли именно с аккаунтом (не с кошельком) стоит обратиться к нашим коллегам из Яндекс.  Видим, что в переписке вам рассказали подробнее. 
foch.fokys
18 января 2018, 19:04
YaMoneyHelp,
Сложности возникли с почтой и ваши колеги не спешат мне помагать переписка ведется очень долго я напишу они отвечают долго . Предистория заблокировали почту что я не внес вовремя личные данные в связи с этим вопрос если мне не помогут могу я сменить почту в кошельке и вообще как зайти в кошелек без почты? кошелек индефецырованный и личные данные там подтверженны
N.10.12.1977
21 января 2018, 18:29
Здравствуйте! Менее чем за месяц мой кошелёк заблокировали дважды с целью как бы моей защиты. Можно уточнить какие именно мои действия были расценены как угроза мне же? Что б я их избегал и этот бред не повторялся?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 января 2018, 18:03
N.10.12.1977,
видим, что коллеги уже подсказали в письме - посмотрите, пожалуйста. 
koland4
23 января 2018, 15:52
Заблокированы почему то расходные операции. смс с кодами приходят, коды выпущены. какая еще безопасность может быть нарушена? Пытался оплатить в интернет магазине (Российском) и на телефон. Результат 0. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 января 2018, 19:49
koland4,
нашли вашу переписку с коллегами - пожалуйста, дождитесь их ответа. Они подскажут, что делать дальше. 
Комментарий удалён
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 января 2018, 15:53
titovazhanna89,
коллеги уже связались с вами и занимаются вопросом. Проверьте почту, пожалуйста. 
titovazhanna89
1 февраля 2018, 15:50
Почему деньги зачисленные мною не поступают в кошелёк 4 сутки???Никакие смс сообщения со ссылками ко мне не приходили!Техподдержка мои вопросы про деньги игнорирует! Также сообщаю, что в случае не возвращения моих денежных средств, мне придется обратится с жалобой на вас в администрацию компании. В случае отсутствия положительного решения по моему заявлению, мной будет подан в соответствии с законодательством РФ иск о нарушении моих прав, присвоения моих личных заработанных средств!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 февраля 2018, 17:35
titovazhanna89,
видим, что коллеги отправили вам письмо и сейчас всё должно быть в порядке! Посмотрите, пожалуйста. 
jennykill
2 февраля 2018, 19:25
Владелец вот этой карты 5106 2110 1105 2383 разводит пользователей на деньги. Представляется админом группы по продаже растений, выставляет от своего имени счета и требует оплаты.
Есть скрины с подтверждением моих слов.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 февраля 2018, 17:11
jennykill,
пожалуйста, отправьте скриншоты и другие подробности нам на supp@money.yandex.ru или через форму: https://yandex.ru/support/money/issue/other.html - примем меры! 
Vla.andrienko
3 февраля 2018, 00:29
ДОброго!почему без всякого предупреждения блокируют кошелек??главное пополнить его можно,а вывести нельзя!на каком основании?ведь хотябы предупреждение прислали!написал в поддержку-там молчат.что за безобразие?я не собираюсь дарить свои деньги!эт беспредел товарищи!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 февраля 2018, 17:33
Vla.andrienko,
как мы рассказали в этом посте, мы не блокируем кошельки "просто так", почти всегда это связано с безопасностью. Коллеги уже отправили вам письмо. Проверьте почту, пожалуйста. 
Обновлено 5 февраля 2018, 17:40
dmitriymekh1311
11 августа 2018, 22:50
Vla.andrienko,
Так поступают со всеми, ты им приводишь выписки с законов РФ и их внутренних уставов, а они тебе тупые шаблонные ответы. Статья 36 закона о защите прав потребителей гласит, что меня обязаны уведомить о блокировке моего счета, на что они отвечают пунктом 4.15 их соглашения о пользовании, в котором указано, что они имеют право заблокировать мой кошелек без указания причины, однако в этом пункте ничего нет о том, что они могут своевременно не уведомлять о блокировке кошелька. Я переписывался с техподдержкой, которая после изложения мною этой информации, перестала, а точнее не захотела отвечать на мои вопросы.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 августа 2018, 15:34
dmitriymekh1311,
уточните, пожалуйста, номер этого обращения. Мы не видим запросов без ответа от коллег. 
Лена Витенкова
4 февраля 2018, 05:25
Здравствуйте! Мой кошелек тоже заблокировали, он не идентифицирован, но именно, а с именного можно делать переводы на банковскую карту. Так вот я хотела перевести другу деньги, на российскую карту, между прочим, а меня заблокировали после ввода смс кода, вместо положенного перевода. И что мне теперь делать?Идентификацию пока нет возможности пройти. Открывала кошелек, чтобы пользоваться в просторах интернета, а теперь вот, как то так
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 февраля 2018, 17:42
Лена Витенкова,
видим, что вы писали об этом нам в поддержку. Сейчас коллеги ждут от вас дополнительную информацию - пожалуйста, посмотрите. 
ivivanto
7 февраля 2018, 13:27
Хотела сделать платеж со своего идентифицированного кошелька, но заморозили счет. Служба поддержки молчит. Номер запроса 14205211
Требуют идентификацию, но кошелек уже идентифицированный. Что делать? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 февраля 2018, 17:23
ivivanto,
коллеги уже ответили на ваш запрос. Пожалуйста, не забывайте проверять почту. 
Комментарий удалён
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса9 февраля 2018, 11:31
Евгений,
видим, в письме коллеги уже дали ответ.
Комментарий удалён
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса9 февраля 2018, 13:46
Евгений,
Если у вас есть вопросы - их можно задать в письме.
Евгений
10 февраля 2018, 15:49
Яндекс.Деньги,
Хочу выразить огромную благодарность сотруднику Яндекс Марии Чирковой! Она помогла разобраться в моей ситуации! Я ведь уже начала думать все самое худшее, почему так получилось с моим кошельком, а оказалось все в банальной ошибке - МОЕЙ ошибке и только она указала на нее и помогла мне! Я два дня провела в жутком стрессе не понимая, что произошло с кошельком и почему его заблокировали. Спасибо огромное вам Мария!!! Вы моя спасительница!!!!!!!!
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса13 февраля 2018, 14:01
Евгений,
спасибо передали :)
Rustam Temirbolat
9 февраля 2018, 16:21
В общем, я как-то попытался перевести деньги знакомому, на его же яндекс кошелек. Пытался раз 5 - и все попытки закончились неудачно. Потом проходит некоторое время(неделя) и я пытаюсь оплатить свои счета при помощи яндекс денег - и попытка НЕудачная(счет заблокирован). Далее, связался со службой поддержки - мне пишут, что нужно пройти идентификацию, а это очень много делов и времени, так как я гражданин Казахстана. А другого выбора у меня нет, либо прощай счет, либо трать много времени, и, возможно денег с нервами, чтобы счет был разморожен. 


Подводим итог: почему мои переводы не проходили на тот счет? 
* почему нельзя просто идентифицировать мои данные через электронную почту?
* почему служба поддержки просто не сверит данные, задав мне вопросы по попыткам транзакций? И мы просто решили бы этот вопрос тем, что да, я действительно пытался перевести деньги, но почему-то ваша система этого не позволяла(непонятно почему) и дело с концами. А вы просто взяли и заморозили всё, без выбора восстановления, хотя нет, выбор вы мне оставили: не пользоваться никогда уже этим счетом или же пройти ДОЛГИЙ путь на пути восстановления, но стоит ли это того? а вдруг усилия для восстановления по вашим требованиям обойдутся слишком дорого?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса9 февраля 2018, 17:27
Rustam Temirbolat,
отвечаем на вопросы:
1. переводы могут делать только пользователи с именным или идентифицированным статусом - ограничение российского законодательства.
2. по закону пользователь должен или лично прийти и пройти идент-цию, либо отправить нотариуально-заверенные копии.
Про статусы и их возможности рассказано на нашем сайте: https://yandex.ru/support/money/identification/status.html и в пользовательском соглашении: https://money.yandex.ru/page?id=522764, который каждый принимает при открытии кошелька.
Yualika
12 февраля 2018, 20:40
Здравствуйте! Хочу отметить деликатность работы службы безопасности ЯД на сегодняшний день. 


В прошлом месяце у меня был ДР и родители, муж и часть родственников перевели деньги в качестве подарка (я сейчас в отъезде) - в итоге сумма получилась крупная. Плюс меня угораздило вывести деньги с единой кассы. Я забыла карточки банковские дома, с собой только карточка яндекс денег и от РС (ну, растяпа, бывает). 
И мне сегодня пришло письмо:  " Уважаемый пользователь, Ваш кошелек № ... привлек внимание службы безопасности Яндекс.Денег. Причина в том, что анализ Ваших операций за январь выявил признаки, похожие на коммерческую или противоправную деятельность.
Нам нужно убедиться, что операции никак не связаны с коммерческой или противоправной деятельностью: она запрещена для всех кошельков.
...
Пожалуйста, расскажите, для чего вы используете кошелек в Яндекс.Деньгах — можно прямо в ответе на это письмо. Мы ждем ответа в течение 5 рабочих дней. Если вы проигнорируете письмо, службе безопасности придется заблокировать ваш кошелек." 

То есть не заблокировали сразу, а попросили объяснить. "Дежу пальчики", чтобы объяснения приняли, так как нахожусь в чужой стране и хотелось бы иметь запасной вариант кроме карточки от РС, то есть личную карточку ЯД, через которую в случае чего родные и близкие смогут мне перевести денег. 
А так все четко: Предупреждение, объяснение причины, вежливое обращение. 
Посмотрим, что будет дальше, но в данный момент уважаю) Судя по сообщениям здесь - Яндекс деньги работают над повышения качества обслуживания клиентов, что уже радует и обнадеживает. 
Yualika
12 февраля 2018, 20:46
Yualika,
PS: у меня так же в системе оформлена Яндекс Касса, может предупреждение о блокировке из-за подозрении на коммерческую деятельность как- то связано? Не знаю.. не берусь утверждать.
Кассу тоже оформила в январе, друзья рекомендовали - через нее удобно принимать платежи через банковские карты на прямую. А наличие удобных форм оплаты повышает конверсию. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 февраля 2018, 17:36
Yualika,
спасибо вам за обратную связь! 
Посмотрели переписку с коллегами - рады, что уже всё хорошо. 
оплата варфейс
14 февраля 2018, 21:33
почему заблокировали кошелек? и на почту не пишите(
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 февраля 2018, 22:01
оплата варфейс,
проверьте, пожалуйста, почту - коллеги написали вам.
roee.errere
17 февраля 2018, 13:48
здравствуйте вопрос по яндекс карте а именно - заканчивается срок годности тобишь 3 года с момента выпуска карты и с этим вопрос а есть возможность продлить ее или надо заказывать новую?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 февраля 2018, 18:59
roee.errere,
если срок закончился, старую карту нужно будет закрыть, а после заказать новую. Всё можно сделать на сайте, вот тут: https://money.yandex.ru/cards
tigra-jul
17 февраля 2018, 16:32
Просто песня! с 14го числа техподдержка молчит)) Обращение 14268865 по поводу блокировки карты. Сейчас-то что не понравилось? Разочаровываете...
Обновлено 17 февраля 2018, 16:32
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 февраля 2018, 19:00
tigra-jul,
видим, что сейчас уже всё хорошо, коллеги помогли решить вопрос. Простите, пожалуйста, что заставили ждать :( 
s-15-b2016
19 февраля 2018, 09:08
Добрый день. Ситуация такая: пользовался кошельком с 2016 года и было все нормально, буквально несколько дней назад совершая очередной платеж, система выдает : " ой что то пошло не так...", в итоге заблокировали расходные операции. Статус кошелька на тот момент был именной. Я сразу же решил позвонить в тех. Поддержку, там мне сказали что нужно идентифицировать свой кошелек и всё будет хорошо. В тот же день я прошел идентификацию, но расходные операции по прежнему не доступны. Написал в тех. поддержку - тишина. Подскажите сколько мне ещё ждать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 февраля 2018, 19:09
s-15-b2016,
подскажите номер вашего обращения, пожалуйста - попросим коллег скорее разобраться! 
s-15-b2016
19 февраля 2018, 19:16
YaMoneyHelp,
14290344
s-15-b2016
20 февраля 2018, 03:15
YaMoneyHelp,
И тишина...)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 февраля 2018, 19:34
s-15-b2016,
коллеги подсказали, что вопрос решен :) Проверьте, пожалуйста. 
Владислав Булкин
21 февраля 2018, 03:52
интересно... получается яндекс.кошелек. как средство дл накопления средств и последующим "транзитом" на свой счет не рассматривается?  (возможна блокировка ??) ..обязательно что-то нужно оплачивать? .. у меня идентифицированный кошелек



Обновлено 21 февраля 2018, 03:53
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 февраля 2018, 17:52
Владислав Булкин,
как подсказали выше в комментариях, мы не считаем обычный перевод себе/близким/друзьям "транзитом" :) 
krotaz1984
21 февраля 2018, 09:39
У меня тоже заблокировали кошелек тех.поддержка только и может отвечать ожидайте с вами свяжутся. А деньги то мне нужны сегодня. Как я понимаю вы просто блокируете большие суммы и используете по своему усмотрению в своих целях (вы мошенники чистой воды).Прошу вас решить по разблокеровке моего кошелька в СРОЧНОМ порядке.
"Ваш запрос в работе под номером 14315591"
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 февраля 2018, 18:00
krotaz1984,
при блокировке деньги всегда остаются в кошельке пользователя - никто их не использует и не забирает. А про возможные причины мы рассказали в этом посте.
Видим, что коллеги уже занимаются вопросом. Простите, пожалуйста, что заставили ждать. 
krotaz1984
21 февраля 2018, 18:17
krotaz1984,
А что вы думаете если удалили посты то никто скрины не делал? В кошельке человек видит только цифры?! При открытие кошелька пользователь соглашается с вашими условиями использование и с законодательством РФ, а где у вас или в законодательстве прописано что в одностороннем порядке можете без видимых на то причин блокировать денежные средства гражданина РФ. Веская причина то что я хотел перевести деньги на карту чтобы оплатить кредит??. Спасибо вам большое что по вашей прихоте теперь мне начисле ли пеню. Оплата кредита никак не относится не к чему не к терроризму не торговле оружия, не к покупке наркотиков итд...........   
krotaz1984
21 февраля 2018, 19:55
krotaz1984,
Уже ровно 24 часа прошло после заявки



krotaz1984
22 февраля 2018, 08:15
krotaz1984,
АУ тех поддержка вы где ГДЕ ДЕНЬГИ?????
Ура сомной связался тех.поддержка знаете что они спросили скажите свою ФИО и номер телефона к которому привязан  кошелек для токого вопроса им понадобилось СУТКИ. Оперативная работа. ЛОХОТРОН

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 февраля 2018, 16:19
krotaz1984,
проверили переписку с коллегами - как видим, вопрос уже решен и сейчас всё в порядке. 
Комментарий удалён
Комментарий удалён
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июня 2018, 12:20
mb.bit,
вашим вопросом тоже уже занимаемся. Пожалуйста, не забывайте проверять почту. 
Илья Кривошеев
21 февраля 2018, 21:59
ГАвно а не система
Я даже не успел заполнить паспортные даные меня уже заблочили 
Обновлено 21 февраля 2018, 22:00
Илья Кривошеев
21 февраля 2018, 22:03
Блокируют по входящим и исходящим транзакциям. Теперь если мой телефон пополнять с любого кошелька - даже идентифицированного, то его сразу блокируют. Так же если я пополню со своего телефона любой чей-то кошелек то его тоже блокиируют Короче из кошелька система превратилась в ЦРУ, блокируют по IP, по кукам, короче лохотрон полнейший. Если Вам кто-то неугодил или обманул - присылайте его номер кошелька - пополнив его на 0.01 руб с моего мобильика этот кошелек будет заблокирован. Так всех своих конкурентов по бизнесу я просто уничтожил в щепки))))))
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 февраля 2018, 16:53
Илья Кривошеев,
каждую ситуацию мы проверяем отдельно и очень внимательно. Как мы рассказали в посте, причиной может послужить нетипичная активность или нарушение правил - например, кошелек нельзя использовать для бизнеса. 
Саша Чемпалов
21 февраля 2018, 22:26
Мужики бросайте этот сервис Яндекс Деньги!!!
Это ЛОХОТРОН! Недоверяйте этому ресурсу деньги!!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 февраля 2018, 17:05
Саша Чемпалов,
сервис не забирает деньги себе, даже если кошелек заблокирован. Приостановки платежей также не будет, если для этого нет серьезной причины - мы честны с нашими пользователями, и про все условия рассказываем ещё при открытии кошелька. 
nekatarus
4 августа 2018, 16:45
YaMoneyHelp,
Да, мы честные, только под эти "серьёзные причины", из-за которых блокируют кошельки, подпадают абсолютно все возможные операции с кошельком)))
s.kheyder
23 февраля 2018, 13:36
банковская карта заблокирована, запрос 14330063, кошелек идентифицированный, суммы смехотворные, техподдержка молчит, по телефону вообще сплошное недоразумение.
уведомлений о приостановлении обслуживания от яндекс денег не приходило, как хочешь так и выкручивайся.



когда ответите на мой запрос?
Обновлено 23 февраля 2018, 13:38
s.kheyder
25 февраля 2018, 18:31
s.kheyder,
25.02.2018  -- ответа нет, яндекс молчит.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 февраля 2018, 19:05
s.kheyder,
коллеги уже занимаются вопросом, попросили их скорее ответить. 
s.kheyder
25 февраля 2018, 19:22
YaMoneyHelp,
 Спасибо ответ.
В нашей семье идет дискуссия о вашем сервисе, его дружественности по отношению к клиенту и вообще..   и возник вопрос -- 
"Что должен делать клиент YD на заправочной станции, заправив свой автомобиль и только на кассе узнав, что без какого либо предупреждения или уведомления его карта заблокирована для операций?"

s.kheyder
25 февраля 2018, 21:01
YaMoneyHelp,
Карту разблокировали, вопросов не задавали. Заблокирована была уже в четверг утром, сейчас воскресенье вечер.
Судя по всему пока поддержка не будет работать в режиме реального времени и сервис уведомлений о приостановке обслуживания не будет реализован - деньги в сбербанк или к тинькову, а карту в стол.







YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 февраля 2018, 16:44
s.kheyder,
если платежи приостановлены, сообщение об этом появляется в кошельке. 
dim derkach
29 июля 2018, 23:23
YaMoneyHelp,
Не нужно врать. Хотел на али покупку сделать а платежи не проходят. Ни привета ни чего от вас не поступило. Тупо ставите перед фактом в ответственный момент.
murratik2010
1 октября 2018, 14:47
YaMoneyHelp,
Согласна! Врёте! У меня та же ситуация! Причём пополнить кошелёк смогла, а в тот же день оплатить покупку на Али увы нет... И никаких предупреждений, лохотрон!!! Денюжку приняли, а обратно кукиш с маслом... Уже больше недели переписываюсь ни о чём, никакой помощи! Кошелёк именной, больше мне не надо, нет пройдите зачем-то полную идентификацию, причём с внутренним паспортом! Мой муж (на него оформлен кошелёк) гражданин РФ с загранпаспортом, выдан был в посольстве РФ, а проживаем мы в Приднестровье. У нас просто не может быть внутреннего паспорта! Мы непризнанная Республика. Но здесь, на территории Приднестровья больше половина всех гражан - это граждане РФ! Признайте нас, Россия!!! А с яндекс деньгами я больше связываться не буду! Верните мне мои деньги и я закрою этот кошелёк!
murratik2010
2 октября 2018, 11:03
YaMoneyHelp,
Мне помогать собираетесь? За что вы платите сотрудникам техподдержки?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 октября 2018, 14:44
murratik2010,
пользоваться кошельком можно только самостоятельно, для именного статуса подходят только данные внутреннего паспорта РФ. Об этом мы предупреждаем в правилах, перед открытием кошелька.

Если вы постоянно проживаете на территории другого государства и у вас нет внутреннего паспорта РФ, то вы можете заверить в консульстве копию загранпаспорта и отправить нам документы для идентификации по почте: https://yandex.ru/support/money/identification/by-mail.html  
mirolanaya
23 февраля 2018, 14:03
Хотела открыть яндекс кошелёк и завести карту. Хорошо, что предварительно почитала отзывы о системе. Спасибо всем, кто написал о своём опыте взаимодействия с этой структурой. Ни за что теперь не совершу такой ошибки, уж прости, Яндекс. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 февраля 2018, 19:06
mirolanaya,
очень жаль :( Как мы рассказали в посте, если соблюдать правила сервиса - всё будет хорошо. 
agulokova2
8 марта 2018, 19:27
YaMoneyHelp,
жаль что только правила сервиса меняете и никого не уведомляете а потом бац и блокировочка)
nekatarus
4 августа 2018, 16:42
YaMoneyHelp,
Исходя из текста в статье и отзывов, абсолютно любая операция может послужить причиной блокировки с последующим геморроем для владельца кошелька. Лучше обходить стороной.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 августа 2018, 14:15
nekatarus,
как мы рассказали, всё скорее наоборот - обычные платежи не будут причиной блокировки. Эта мера применяется только там, где мы видим нарушения. 
murratik2010
1 октября 2018, 14:49
YaMoneyHelp,
Интересно в каком из платежей на Али вы увидели нарушения? Открывала кошелёк только для оплаты этого сайта.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 октября 2018, 14:45
murratik2010,
ответили под вашим предыдущим комментарием.
kotly56
26 февраля 2018, 08:48
Заблокировали кошелек.
Был статус "анонимный", непонятно зачем без предупреждения изменили статус на "именной", да еще и заблокировали.
Звонок по "горячей линии" ничем не помог. Сказали чтобы прошел идентификацию. Во-первых нет возможности ее пройти, во-вторых зачем?!
Если бы заранее предупредили о идентификации (смс или почта), то можно было спокойно вывести остаток денег и закрыть кошелек.
В итоге сказали писать в техподдержку.
Пока только получил ответ: "В работе" и "Все будет хорошо".
В общем, прежде чем открывать кошелек, учтите что могут заблокировать в самый неподходящий момент.
kotly56
26 февраля 2018, 21:37
kotly56,
Шел 3-й день! Проблема не решена, кошелек заблокирован.
Получил ответ заученной фразой: "Теперь вам нужно подтвердить личность — пройти идентификацию. К сожалению, вернуть анонимный статус кошелька невозможно."
Пройти идентификацию не имею возможности!


Да, Яндекс, цензурировать отзывы с вашей стороны как-то некрасиво.
Выше была ссылка на отзывы о вас
http://www.banki.ru/services/responses/bank/yandexdengi/
удалили?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 февраля 2018, 17:52
kotly56,
изменить статус кошелька может только его владелец, это никак не может произойти без вашего ведома. 


Когда вы заполняете анкету (получаете именной статус), можно использовать только настоящие, правильные данные паспорта РФ. Если вы указали их некорректно, решить вопрос поможет идентификация. 
kotly56
27 февраля 2018, 20:11
kotly56,
Итог: деньги не вернули. Уважаемые пользователи, будьте внимательны, читайте сначала отзывы на сторонних ресурсах. Если у вас нет возможности пройти идентификацию то вас кинут. Но обмануты вы будете по правилам яндекса, надо было читать их!
"Все будет хорошо!" - это, видимо, сарказм от яндекса - кинул и посмеялся. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 февраля 2018, 11:12
kotly56,
Итог: если пытаться обмануть сервис, то кошелек может быть заблокирован. Чтение отзывов мошенников не рекомендуем никому. Лучше читать правила.
arc-gydvin
26 февраля 2018, 19:14
Индификация пройдена (второй грейд кошелька), перевод получен, при попытке перевести часть суммы на карту, получена блокировка. Рекомендации из письма,полученного от саппорта выполнены, данные им предоставлены, дальше тишина. Номер тикета - 14335548. Не думаю, что кому-то захочется рекомендовать данный сервис, скорее всего наоборот. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 февраля 2018, 18:16
arc-gydvin,
видим, что коллеги уже помогли решить вопрос. 
kreuzfeuer19
2 марта 2018, 10:13
Мне приостановили платежи и переводы, пока не идентифицирую кошелек. Через Евросеть сделать это не удалось: технический сбой на стороне Яндекса, по словам оператора Евросети. Повезло, что был в Москве в это время. Вчера съездил в офис, прошел идентификацию. Итог: кошелек идентифицирован, платежи и переводы до сих пор недоступны. На запрос 14384204 от 28 февраля до сих пор НИ СТРОЧКИ, на письмо на supp@money.yandex.ru, отправленное вчера вечером, техподдержка отмалчивается. За-е-ча-тель-ный сервис! (сарказм)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 марта 2018, 19:45
kreuzfeuer19,
проверили - как видим, коллеги уже помогли решить вопрос.
super.slava1990123
30 марта 2018, 00:51
YaMoneyHelp,
помогите решить точно такой же вопрос
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 марта 2018, 14:51
super.slava1990123,
пожалуйста, проверьте почту - коллеги отправили подробную инструкцию. 
sdasdasdasd3423432432423423
6 марта 2018, 13:32
ниодна из причин не мой случай , деньги не преводятся "что то пошло не так " 3 недели прошло написал все формы тишина яндекс деньги просто мошенники
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта 2018, 18:28
sdasdasdasd3423432432423423,
нашли ваше письмо - коллеги писали вам, посмотрите, пожалуйста.
sdasdasdasd3423432432423423
7 марта 2018, 12:42
ХВАТИТ ВРАТЬ  15 февраля было письмо до блокировки  в котором гвоорилось что заходили я с друго го ip всё больше тишина никто ничего не присылал  деньги заблокированы . Гениальный сервис  пройти верификацию залить денег 1 платеж провести получить блок и 2 -3 недели тишины  ХВАТИТ ВРАТЬ НИКТО НИЧЕГО НЕ ОТВЕТИЛ МНЕ  пруфы скрины есть.  ДАЖЕ УВЕДОМЛЕНИЯ НЕТ О БЛОКИРОВК сервис ваш  ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ.просто лешитесь денег супорт молчит ) класс
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 марта 2018, 16:53
sdasdasdasd3423432432423423,
пожалуйста, поищите в почте письмо с адреса supp@money.yandex.ru — может быть, оно попало в спам, или вы его пропустили?
gvkarpenko
19 марта 2018, 16:58
Я конечно все понимаю, безопасность и все такое. Но разблокировать счет по нескольку дней и с ответами от службы поддержки по 3 часа на каждое письмо - просто нонсенс! Уже кошелек даже идентифицировал, а блокировка на месте! В первый раз такое вижу в кредитной организации! Сбербанк в 2000-е и то оперативнее работал! Если бы не острая необходимость - ни за что бы не использовал данный сервис!
gvkarpenko
19 марта 2018, 17:50
Куда еще написать и что сделать чтобы проблему решить СРОЧНО??
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 марта 2018, 13:14
gvkarpenko,
как видим, коллеги уже помогли с решением вопроса. Простите, пожалуйста, за неудобства - если с кошельком происходит что-то подозрительное, мы обязаны провести проверку. 
Vit End
20 марта 2018, 18:38
Добрый день , 18 марта заблокировали мой счет , обратился в поддержку ,сегодня получил  письмо с предложением пройти идентификацию , написал ответ что для меня такой способ решения вопроса не подходит  и предложил закрыть счет , а деньги перевести на мой банковский счет , как вы считаете мне пойдут на встречу или нет  ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 марта 2018, 18:57
Vit End,
да, вы можете закрыть кошелек, но обычно для этого необходимо заявление. Попробуйте, пожалуйста, воспользоваться рекомендациями коллег. Надеемся, вы отнесетесь к этой просьбе с пониманием.
Vit End
20 марта 2018, 19:25
YaMoneyHelp,
а как оформить заявление ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 марта 2018, 12:02
Vit End,
отправили вам подробную инструкцию в письме. Вы можете подать заявление, когда будет удобно - деньги будут храниться в кошельке и ждать вас. 
Vit End
21 марта 2018, 12:27
YaMoneyHelp,
инструкцию получил  , но предлагаемый способ еще хуже чем предложенный ранее , для того чтобы отослать заявление по электронной  почте нужен идентифицированный кошелек , а у меня именной , другие процедуры еще более затратны чем идентификация. Похоже самым приемлемым способом остается идти в салон "Связной" это 300 рублей , "Евросети" поблизости нет. Спасибо за ответы , всего доброго .
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 марта 2018, 17:22
Vit End,
очень надеемся, что всё получится! 
Vit End
21 марта 2018, 20:37
YaMoneyHelp,
прошел идентификацию , статус кошелька изменился , но блокировка не снята , выскакивает страница с просьбой пройти идентификацию
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 марта 2018, 13:03
Vit End,
а другие рекомендации коллег вы уже выполнили? Видим, что они задали вам несколько вопросов в письме. 
Vit End
22 марта 2018, 13:38
YaMoneyHelp,
какие вопросы ? можно уточнить ? если это : "В заявлении вы можете прокомментировать последние 2-3 операции по счету." то это, как я понял, не обязательное 
Обновлено 22 марта 2018, 13:41
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 марта 2018, 14:24
Vit End,
отправили вам новое письмо - проверьте, пожалуйста. 
Vit End
22 марта 2018, 14:59
YaMoneyHelp,
ответил , жду решения вопроса
Vit End
22 марта 2018, 18:49
Vit End,
пришло письмо с уведомлением о расторжение договора , какие-то я правила нарушил , а какие естественно не говорят , у меня вопрос ,  я больше не могу иметь кошельки яндекс ?
Vit End
23 марта 2018, 12:13
Vit End,
отправил вчера заявление на перевод на мой банковский счет , ответа пока нет , так же сделал новый кошелек на ЯД , в связи с этим возникает вопрос , зачем выводить на банковский счет если можно перевести на новый кошелек или нельзя ? ну и тема с причинами расторжения  договора осталась не раскрыта , какие правила я нарушил ?
кошелек с 2010 года , почти 8 лет не нарушал , а тут раз и нарушил ,

что-то есть во всем этом гоголевско- салтыковощедринское .
Vit End
24 марта 2018, 19:53
YaMoneyHelp,
заблокировали новый кошелек , за что конкретно опять не отвечают , как я мог что то нарушить если я всего лишь попытался перевести 20 рублей на кошелек с обменного сервиса Netex24 ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 марта 2018, 13:41
Vit End,
мы всегда стараемся объяснить, что происходит (насколько это позволяют требования безопасности). Увы, такое правда может произойти из-за нарушения правил, как мы рассказали в этом посте. 
tselisheva.anya
21 марта 2018, 18:31
Тоже столкнулась с неожиданной блокировкой в самый неподходящий момент! Будьте добры, попросите ваших коллег ускорить рассмотрение запроса под номером 20018671 !!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 марта 2018, 19:46
tselisheva.anya,
уточнили у коллег - уже занимаются вашим запросом. Не забывайте проверять почту, пожалуйста. 
zh.ordabaev
23 марта 2018, 19:59
Это ужасно, заблокировали без предупреждения счёт в самый нужный момент. Просят пройти идентификацию, которая стоит дороже той суммы, которую мы пытаемся вывести с этого сайта уже 3 день. Столько нервов и времени убили. Сейчас находимся в Казахстане, срочно нужны деньги. Сумма реально смешная, и вытащить ее никак не можем. Пришлось звонить в службу поддержки в Москву, полчаса разговаривали, в итоге ничем не помогли. Если проблему не решат в ближайшее время-будем подавать в суд.
Обновлено 23 марта 2018, 20:00
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 марта 2018, 14:47
zh.ordabaev,
по закону данные паспорта в кошельке должны быть правильными и мы обязаны следить за этим. Коллеги ответили вам в течении суток и как мы видим, сейчас всё в порядке. 
vladivostok2396
24 марта 2018, 01:19
Спасибо тебе Яндекс за то что запер меня в другой стране, ведь деньги у меня на карте а вы по собственному желанию без оснований а только на субъективных предположениях заблокировали мне счёт основываясь на подозрениях , никак не аргументируя. Статус кошелька именной, пользуюсь виртуальной картой. На вопросы в тех поддержку ссылаете на то что я должен пройти индефикацию до статуса Идентифицированного, не до именного как было,  а ВЫШЕ! Молодцы! Как я это сделаю?! Нотариально заверенные документы и отправлю вам почтой и через пол года получу ваше соблаговоление? Или может телепортируюсь к вам в офис?
Так ещё и никто в тех поддержке не может сообщить что является подоплекой для подозрений. Не нужен мне индентифиуировпнный кошелек!!! Мне именного хватает. 
Что, вы там в других комментариях мошенничество не признавали? А как это выглядит? Ах да, забыл совсем, тут же в блоге указано что я могу востребовать свои деньги перевести на другой счёт. А агенты тех поддержки говорят что не могу. Что за беспредел у Вас творится? Как вы хотите чтобы вашим кошельком пользовались люди когда относитесь к людям как к скоту и даже не общаетесь с ними нормально? 





YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 марта 2018, 15:15
vladivostok2396,
идентификация нужна, если вы ошиблись при заполнении анкеты или случайно ввели данные паспорта другой страны (именной статус подходит для граждан РФ) - коллеги так же рассказали об этом. Отправлять документы почтой совсем не обязательно  - можно обратиться в Евросеть, к нашим агентам. 
Остаток средств перевести на банковский счет правда можно - в случае, если вы решили закрыть кошелек. Нужно будет заполнить заявление, указав в нем реквизиты. А просто отправить перевод (например, на карту), минуя требования службы безопасности нельзя. 
Ксенья Ромашка
24 марта 2018, 07:21
Подскажите, а если я планирую использовать Яндекс кошелёк для брокерской деятельности, к примеру. Как частное лицо, пробовать играть на курсовой разнице и перечислять деньги, соответственно, на другие яндекс кошельки, это рассматривается как мошенничество? Или предпринимательская деятельность? Мой кошелёк заблокируют и лучше даже не начинать?)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 марта 2018, 16:51
Ксенья Ромашка,
Мы не раскрываем секреты безопасности, пользуйтесь кошельком не нарушая пользовательское соглашение и закон, всё будет в порядке. Напомним, что кошелёк нужен для переводов и платежей ;)
nadezhda.iw4nova
29 марта 2018, 08:17
Мне заблокировали кошелек сразу же, как только я туда перечислила первую сумму. В поддержку написала, получила стандартный ответ "мы проверяем в целях безопасности"". Потом звонила в контакт-центр, сказали, что проверяет служба безопасности. Я прошу ответить, сколько будет длиться эта проверка (специалист поддержки ответить не смог) и по каким причинам вообще его заблокировали. Я ничего не нарушала. Кошелек именной, то есть свои паспортные данные я предоставляла.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 марта 2018, 16:46
nadezhda.iw4nova,
проверили - с вашим кошельком уже все в порядке, простите еще раз за неудобства.
sniper2749
8 апреля 2018, 17:57
Мне заблокировали кошелек.Позвонил в службу поддержки сказали проверяет служба безопасности. Написал в поддержку сказали что проверка может занимать пару дней.  Прошло уже 2 суток и тишина.кошелек заблокирован.вывести деньги ни как не могу.  Кошелек именной. вообще не понимаю за что заблокировали. Деньги нужны срочно. Сколько мне еще ждать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 апреля 2018, 18:51
sniper2749,
а подскажите номер переписки, пожалуйста - посмотрим в чем дело. 
sniper2749
8 апреля 2018, 20:39
YaMoneyHelp,
20050642
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 апреля 2018, 12:55
sniper2749,
посмотрели переписку, сейчас уже всё хорошо. 
vadim.kirillov72
9 апреля 2018, 19:21
мой счет заблокирован, хотя он идентифицированный, на него перечислил деньги с карты перечислите их обратно на карту буду очень благодарен
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 апреля 2018, 19:55
vadim.kirillov72,
перевести деньги за вас мы не можем. Нашли вашу переписку с коллегами - они рассказали, как решить вопрос. Попробуйте, пожалуйста, следовать инструкции. 
vadim.kirillov72
9 апреля 2018, 20:09
YaMoneyHelp,
я хочу отказаться от ваших услуг, что станет с моими деньгами ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 апреля 2018, 12:21
vadim.kirillov72,
остаток возвращается на ваш счет в банке, по заявлению. 
princeshepnick
12 апреля 2018, 16:04
Заблокировали кошелёк сразу же после того, как перешёл на одноразовые пароли. А до этого постоянно выскакивало сообщение, что, якобы, на моём аккаунте замечена подозрительная активность, интересно, какая именно? Служба технической поддержки работает просто отвратительно: деньги нужны, а воспользоваться ими я не могу, жду ответа  от них уже второй день! Ребята, как так-то? Если кто-то из сотрудников Яндекса читает эту форму, то я прошу вас оказать содействие в скорейшем разрешении этого вопроса! Номер моего обращения 20056928.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 апреля 2018, 18:54
princeshepnick,
коллеги сейчас занимаются вопросом, как мы видим, они ответили вам спустя несколько часов. Пожалуйста, следуйте их рекомендациям. 
princeshepnick
12 апреля 2018, 20:08
YaMoneyHelp,
Благодаря вашей помощи, вопрос решился очень оперативно: счёт разблокирован и я, вопреки своему недавнему желанию, буду и дальше продолжать пользоваться сервисом Яндекс Деньги, потому как это реально удобно. Очень жаль, что для решения достаточно серьёзной проблемы, связанной с деньгами, я был вынужден обращаться к сотруднику техподдержки через комментарий к статье выше. Опираясь на обратную связь о проблемах пользователей  с данным сервисом, которые можно найти в сети Интернет и на своём личном опыте, я пришёл к выводу, что проблема с оперативностью реагирования службы техподдержки всё-таки существует. Даже принимая во внимание наличие  большой загруженности  таких сотрудников  подобного рода запросами, очень хотелось бы, чтобы вопросы, связанные с блокировкой счетов, решались по возможности оперативнее. Ещё раз благодарю вас за помощь в решении вопроса!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 апреля 2018, 11:02
princeshepnick,
служба поддержки помогла вам без нашей помощи, мы рады, что вопрос решился :)
pavl3nko.igor
17 апреля 2018, 17:47
Добрый вечер, заблокировали кошелек, что делать? идентификацию прошел. Деньи перевести не могу никуда впервые такое, поддержка молчит. что все деньги ушли наши теперь на ветер? Ваш запрос в работе под номером 20067695
Обновлено 17 апреля 2018, 17:49
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 апреля 2018, 18:42
pavl3nko.igor,
видим, что коллеги с вами на связи. И как мы знаем,  уже всё в порядке :) 
dimonchik18kom
20 апреля 2018, 20:33
YaMoneyHelp,
может ли быть такое что вы не выведете деньги в течении 60 банковских дней?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 апреля 2018, 15:27
dimonchik18kom,
а у вас есть письмо в поддержку об этом? Подскажите его номер, пожалуйста.

dimonchik18kom
21 апреля 2018, 22:30
YaMoneyHelp,
не писал просто интересуюсь может ли такое быть и по какой причине? просто интересно. выше  читал посты, на которые вы, кстати не дали ответ что средства не вывели через 60 дней 
dimonchik18kom
22 апреля 2018, 15:05
dimonchik18kom,
снова не отвечаете и специально пропускаете !
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 апреля 2018, 15:33
dimonchik18kom,
простите, что не сразу ответили - если такая ситуация вдруг произойдет, то об этом стоит написать в переписке на почте, мы проверим в чем дело и поможем разобраться. 
eklerka18
20 апреля 2018, 22:18
заблокировали кошелек сразу после того как перевела туда первую сумму 
пишет "что-то пошло не так"  из за чего это и что делать
20076367 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 апреля 2018, 13:52
eklerka18,
видим, что коллеги уже занимаются вашим вопросом - дождитесь ответа на почте, пожалуйста.
Комментарий удалён
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 апреля 2018, 13:55
cocoprincess66,
видим, что вы уже написали нам об этом на почту - посмотрите, пожалуйста, ответили в письме.

Александр Селиванов
23 апреля 2018, 13:20
Здравствуйте! Мой кошелек тоже заблокировали, он не идентифицирован, но именной, а с именного можно делать переводы на банковскую карту. Так я хотел перевести другу деньги, на российскую карту, между прочим, а меня заблокировали после ввода смс кода, вместо положенного перевода. И что мне теперь делать?Идентификацию пока нет возможности пройти. Открывал кошелек, чтобы пользоваться в просторах интернета, а теперь вот, как то так???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:19
Александр Селиванов,
видим, что сейчас уже всё в порядке. Если нужно будет что-то уточнить, вы можете написать нам по электронной почте. 
mmmprm
25 апреля 2018, 22:45
Как я могу разморозить  свой деньги
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 апреля 2018, 14:31
mmmprm,
проверим, что можно сделать - пожалуйста, напишите нам в поддержку. 
Denis Demyanov
28 апреля 2018, 13:33
В данный момент ваш сервис вызывает у меня мягко говоря негативные эмоции! Мало того, что три дня тому назад у меня ни с того ни с сего заблокировали кошелёк когда я хотел расплатиться им в playstation store, так ещё и тех. поддержка молчит уже вторые сутки... Просто прекрасно, чо
Обновлено 28 апреля 2018, 13:00
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 апреля 2018, 19:53
Denis Demyanov,
видим, что коллеги уже занимаются вашим вопросом - дождитесь их ответа, пожалуйста.
Evgesha
28 апреля 2018, 17:21
почти неделю не могу перевести  необходимые средства на свою карту, по причине блокировки кошелька!  почему его заблокировали нет объяснений, так же как и решения данной проблемы!!!!  неоднакратно обращался в поддержку, безрезультатно!  статус мой идентифицирован!!!!  
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 15:04
Evgesha,
пожалуйста, подскажите номер вашей переписки с поддержкой - проверим в чем дело.
Evgesha
29 апреля 2018, 15:18
YaMoneyHelp,
20077668
Evgesha
29 апреля 2018, 15:21
YaMoneyHelp,
20095490
Evgesha
29 апреля 2018, 15:28
Evgesha,
Деньги были зачислены 21.04.2018г. Решения по этому вопросу и действий почему кошелёк заблокирован до сих пор нет!!! 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 16:38
Evgesha,
видим ваши письма - попросили коллег ответить быстрее.
Комментарий удалён
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 мая 2018, 16:43
kukharevad,
видим, что коллеги уже ответили в переписке - посмотрите, пожалуйста.
kukharevad
1 мая 2018, 21:43
YaMoneyHelp,
Там конкретно ничего не написано ! Я только создала кошелек , что я успела нарушить ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая 2018, 19:00
kukharevad,
как видим, коллеги писали об этом - вы можете уточнить информацию в переписке.
GentleMan luck
2 мая 2018, 00:47
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Я не могу понять, при попытке перевода денег мне выскакивает окошко 


"Очень жаль, но сейчас вы не сможете заплатить из кошелька. Служба поддержки поможет разобраться, почему." 


В поддержку я конечно уже написал (20099501), но мне никаких уведомлений на email/sms вообще не приходило что какие то проблемы с моим кошельком, то есть, деньги спокойно могут поступать в мой кошелек, но перевести или оплатить за что то я не могу...



YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая 2018, 18:44
GentleMan luck,
видим, что коллеги уже ведут переписку с вами - не забудьте проверить почту.
dimonchik18kom
3 мая 2018, 10:45
YaMoneyHelp,
20024059 . скажите можно ли как то ускорить перевод денег заблокированных на реквизиты карты? средства очень нужны
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 мая 2018, 13:12
dimonchik18kom,
вы можете задать этот вопрос коллегам, в переписке - все сроки указаны в правилах сервиса. 
antonlisnianskiy
2 мая 2018, 06:41
>владелец кошелька обманул кого-то; 
а то, что владелец кого-то обманул решает сам яндекс? может быть суд? 
Спасибо за информацию, исчерпывающе, чтобы понять, что деньги в Яндексе могут уйти от вас в любой момент
Эмиль Мирзаев
3 мая 2018, 19:08
Здравствуйте! После того как на мой кошелек перевели сумму в размере 700 рублей его сразу же заблокировали. Что делать? Мне разблокируют кошелек? Что случится с средствами?
Обновлено 3 мая 2018, 19:11
Эмиль Мирзаев
3 мая 2018, 20:05
Эмиль Мирзаев,
20103534
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 мая 2018, 17:26
Эмиль Мирзаев,
видим, что коллеги занимаются вашим вопросом - дождитесь их ответа, пожалуйста.
vadyvoodoo
5 мая 2018, 16:48
Вопрос под номером 20102591 ни одного ответа. Разберитесь, пожалуйста.
Обновлено 5 мая 2018, 12:56
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 мая 2018, 17:29
vadyvoodoo,
коллеги сейчас проверяют информацию - дождитесь ответа, пожалуйста.
ywdknch
7 мая 2018, 13:28
Кошелек заблокировали, и все, деньги мои походу уйдут в неизвестном направлении... заявка номер 20108063... Тишина как в гробу...

Обновлено 7 мая 2018, 13:29
ywdknch
7 мая 2018, 14:08
Так и будете везде игнорить?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 мая 2018, 17:41
ywdknch,
уже проверяем детали , совсем скоро ответим в письме. 
Огненная
13 мая 2018, 20:47
Я вообще не поняла, почему мой кошелек заблокировали, там всего 700р, несколько операций, пользуюсь недавно, идентифицировала, никого не обманывала и на тебе!!! Больше связываться с таким кошельком не хочется((
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 мая 2018, 11:42
Огненная,
как рассказали в посте, "просто так" мы не блокируем. Видим, что в переписке коллеги рассказали подробнее и подсказали решение. 
Огненная
14 мая 2018, 12:50
YaMoneyHelp,
ответ от ваших коллег:"Служба безопасности обнаружила, что ваш кошелек использовался с нарушениями правил сервиса. Поэтому компания расторгает договор в одностороннем порядке."   Что именно я сделала ни так? нужны конкретные ответы, дабы не повторить еще раз ошибку...какой платеж ни "такой" и вызвал подозрение? У меня всего несколько было произведено операций, не превысили и 200р. Потому и не понятно что "ни так???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 мая 2018, 16:44
Огненная,
чтобы всё было в порядке, важно соблюдать каждое из правил и закон. 
Огненная
15 мая 2018, 07:45
YaMoneyHelp,
Это опять отписка, все в общем и нет конкретики,  если я и что-то нарушила, то явно по не знанию, я перечитала ваши правила, но так и не поняла, здесь люди разного поколения, разных знаний ( у меня  всего 8 операций. из них 4 менее 50р и 4 не более 200р).  У меня просьба, ответить детально, указать на конкретную ошибку! и потом я отправила заявление на возврат денег  и нет ни какого ответа, а там прописано, что  я должна успеть за 10 дней. 
Обновлено 15 мая 2018, 07:48
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая 2018, 18:11
Огненная,
вы можете уточнить этот вопрос в переписке - тут мы не можем подробно обсуждать ситуацию по кошельку.
Огненная
17 мая 2018, 17:35
YaMoneyHelp,
в переписке с кем именно? кто мне может ответить на мои вопросы?
Огненная
19 мая 2018, 07:23
YaMoneyHelp,
Попросите, пожалуйста своих коллег, что бы мне скорее ответили!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 11:47
Огненная,
мы не видим новых писем от вас. Уточните, пожалуйста, номер запроса, если вы писали нам. 
Огненная
23 мая 2018, 07:45
YaMoneyHelp,
Не вижу номера запроса и поэтому скопировала ответ от вашей службы.



"Ваше письмо было успешно доставлено указанному адресату (или адресатам,
если было указано несколько).
В случае возникновения проблемы на принимающей стороне Вы получите
отдельное уведомление от другой почтовой системы.
Это уведомление автоматически отправлено почтовой системой Яндекса.
**********
This is the mail system at host yandex.ru.
Your message was successfully delivered to the destination(s)
listed below. If the message was delivered to mailbox you will
receive no further notifications. Otherwise you may still receive
notifications of mail delivery errors from other systems.
<inform@money.yandex.ru>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:1234: 250 2.0.0 Ok;
11BKX0oK 165507286306518764 605410
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; mxback7o.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 7000034810DD
X-Yandex-Sender: rfc822; muro-koshka@yandex.ru
Arrival-Date: Sun, 13 May 2018 20:04:02 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; inform@money.yandex.ru
Original-Recipient: rfc822;inform@money.yandex.ru
Action: relayed
Status: 2.0.0
Remote-MTA: dns; 127.0.0.1
Diagnostic-Code: smtp; 250 2.0.0 Ok; 11BKX0oK 165507286306518764 605410"
Обновлено 23 мая 2018, 07:46
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 мая 2018, 13:44
Огненная,
это автоматический ответ от почтового сервиса. Поищите, пожалуйста, во входящих письма от supp@money.yandex.ru
Огненная
24 мая 2018, 14:23
YaMoneyHelp,
Да, вы правы, почему то письмо ушло на непонятный почтовый сервис и пришел автоматический ответ. Сегодня я переотправила снова письмо с заявлением на возврат денег. В связи с чем у меня возник вопрос: какова судьба моего кошелька и возврата денег? Как долго будут рассматривать мое заявление? Рег номер: 20141990.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 мая 2018, 16:54
Огненная,
коллеги ответили вам в переписке - посмотрите, пожалуйста.
Огненная
25 мая 2018, 18:48
YaMoneyHelp,
посмотрела((( так мне и не объяснили ошибку мою, причину из-за чего кошелек заблокировали??? Ответ: "Мы не разъясняем причин расторжения договора по соображениям безопасности" Ну что за бред? Почему не пояснить неверное действие, дабы человек вновь не повторил ошибку? Я хочу знать почему мой кошелек заблокировали? Что остается только надеяться на высшие инстанции??? Что за мошенничество с вашей стороны? Таким образом обогащаетесь?
Dinarvkontakte
14 мая 2018, 09:49
Здравствуйте! Мой счет почему-то заблокировали. Деньги срочно нужны, а тут такое. Номер 20121587. Хотя бы объяснили бы почему его заблокировали. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 мая 2018, 12:12
Dinarvkontakte,
уже разбираемся, попросили коллег скорее написать вам. 
tigor20
14 мая 2018, 15:50
Всем привет! Делал несколько пополнений в кошелек Яндекс деньги и в момент внесения крайнего платежа блокируют кошелек, с немалой суммой. Прошли сутки и вот служба поддержки объясняет что мой материал отправлен претензионному специалисту(за что! За то что я пополнял кошелек?! Объясните саппорт???!!! Номер моего обращения 20122234.
tigor20
14 мая 2018, 15:55
tigor20,
Мне срочно нужны эти мои деньги и вы лишаете меня средств существования!!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая 2018, 18:07
tigor20,
видим, что коллеги сейчас занимаются вашим вопросом - дождитесь ответа, пожалуйста.
r3genok
14 мая 2018, 22:04
Здравствуйте! Заблокировали кошелек. причина не указана. Впервые воспользовался яндекс деньгами и сразу столько проблем. Обратился в службу поддержки, обещали помочь в течении двух суток. Это несерьёзно. В течении двух суток!? Я могу понести потери...Я хотел пополнить депозит. Я так понимаю это попадает под транзакции, но зачем тогда блокировать ещё и карту банковскую(заблокировали по запросу Яндекса). 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая 2018, 18:08
r3genok,
двое суток - это крайний срок. Пожалуйста, подскажите номер вашего письма,все проверим.
r3genok
16 мая 2018, 15:58
YaMoneyHelp,

 Здравствуйте. 20124097
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 мая 2018, 18:05
r3genok,
попросили скорее написать вам! 
dimonchik18kom
16 мая 2018, 21:25
YaMoneyHelp,
уже два дня никто не отвечает . 20024059 номер. писал за сроки вывода вопрос. у меня там осталось до 10-15 дней. средства идут до 7 дней на карту укр банка. очень же ждем денег. коллекторы звонят за кредиты капец. а ваша служба я так понял тянет до последнего дня.? могут вообще не вывести ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 мая 2018, 12:00
dimonchik18kom,
видим ваше письмо - попросили коллег ответить быстрее. 
Комментарий удалён
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 18:45
t781088,
как мы рассказали в посте, следить за безопасностью - наша обязанность перед законом. Видим, что коллеги ответили вам и сейчас всё в порядке. 
yuriy.tregybov
23 мая 2018, 17:09
Заблокировали новый кошелек, при первом же выводе средств...


YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 мая 2018, 12:15
yuriy.tregybov,
пожалуйста, напишите нам в поддержку, разберемся. 
seboy657
26 мая 2018, 20:08
Вы разрешаете использовать API для перевода средств с карт на кошелек пользователя, что в теории может быть принято системой за предпринимательскую деятельность, отсюда вопрос, верна ли данная теория?
Можно ли обычным физическим лицам пользоваться вашими API?
Если нет, то почему она доступна? 
Если да, то как избежать блокировок? Очень много людей пишут о том, что те счета которые работают через API получают блок.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 мая 2018, 13:24
seboy657,
использовать наши формы и кнопки для приема переводов можно, но не для предпринимательской деятельности. Например, чтобы собрать деньги с друзьями на общее дело. 
ad.9394a
30 мая 2018, 20:16
Почему  
dimasamoxa21
2 июня 2018, 13:38
Здравствуйте. Заблокировали исходящие платежи, сказали, что нужно индефицироваться, сходил вчера в Евросеть , все сделал, отдал 50 рублей, по итогу ничего не изменилось, тех поддержка молчит , деньги на счету немаленькие, мне нужны для оплаты проживания, то есть срочно . Номер тикета 20157931
Обновлено 2 июня 2018, 13:39
Комментарий удалён
dimasamoxa21
2 июня 2018, 22:38
mb.bit,
Мб в выходные не работают , у тебя тоже такая херня ? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июня 2018, 12:23
dimasamoxa21,
задали вам уточняющий вопрос в переписке - посмотрите, пожалуйста. 
dimasamoxa21
3 июня 2018, 12:29
YaMoneyHelp,
Готово!
dimasamoxa21
4 июня 2018, 13:46
YaMoneyHelp,
20157931 номер обращения . Пожалуйста , нельзя ли как то ускорить процесс , что с кошельком моим ? Индефицировал ещё в пятницу , до сих пор не могу совершать платежи . Сумма на кошельке немаленькая , деньги мне нужно , раз в сутки отвечать - это вообще не в какие рамки . 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 июня 2018, 15:48
dimasamoxa21,
коллеги отвечают на письма в порядке очереди. Мы следим за вашим вопросом, ответ должен поступить совсем скоро. 
Evgeniyasp1986
3 июня 2018, 06:27
доброе утро помогите мне пожайлуста решить проблеьму.мне зфблокировали кошелек и обьясняют это тем что им надо обьяснить последние два ттри действия в кошельке.  т.к я впервы с таким сталкнулась и не понимаю всей сути---прошу обьясните как мне можно вернуть мои деньги.для меня это серьезная сумма.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 июня 2018, 10:36
Evgeniyasp1986,
подскажите, пожалуйста, номер переписки с коллегами. 