Заблокировали кошелёк: почему?

Если вы услышали, что у кого-то «без всякой причины» заблокировали кошелёк в Яндекс.Деньгах, и хотите узнать, почему такое случается — прочитайте этот пост.

Как мы следим за безопасностью

Там, где происходит обмен деньгами, обнаружить мошенников легче, чем на улице в толпе. Поэтому закон (115-ФЗ) обязывает банки внимательно следить за тем, что происходит в системе, и реагировать на подозрительные действия и прямые нарушения правил и законов: например, обман и вымогательство, незаконную предпринимательскую деятельность, финансирование запрещённых организаций. За соблюдением этого закона следят государственные регуляторы — Росфинмониторинг и Центробанк. И если какой-то банк не справляется с требованиями закона, его могут закрыть.

Свои строгие правила есть и у международных платёжных систем Visa и Masterсard — они штрафуют и отключают банковские организации с высоким уровнем мошенничества.

Поэтому в Яндекс.Деньгах, как во всех банковских организациях, работает служба безопасности: её сотрудники следят за соблюдением правил и закона. Они проверяют все сообщения о мошенничестве и обмане, поступившие в службу поддержки, и сообщения автоматической системы защиты от фрода («фродом» специалисты называют мошенничество в интернете).

Автоматическая система анализирует в реальном времени сотни событий в секунду, чтобы защитить людей и деньги. Благодаря машинному обучению, эта система умеет на лету отличать операции мошенников от операций обычных людей и в подозрительных ситуациях блокирует кошелёк. Сотрудники службы безопасности проверяют такие блокировки, и если подозрения подтверждаются — кошелёк будет закрыт.

За что могут заблокировать кошелёк

Причины, по которым может быть заблокирован кошелёк, перечислены в правилах использования Яндекс.Денег на нашем сайте. Когда вы открываете кошелёк, вы ставите «галочку» в поле «Принимаю условия» — это всё равно, что подпись на договоре. Так вы подтверждаете, что прочитали правила и будете им следовать. И соглашаетесь, что за нарушение этих правил кошелёк может быть заблокирован и закрыт. В пункте 4.19 перечислены конкретные ситуации, в которых применяется эта мера. Например:

владелец нарушил обязательство хранить данные доступа к кошельку в секрете, и в него заходят разные люди из разных мест. В таких случаях служба безопасности обязана остановить операции и проверить, не взломан ли кошелёк.

владелец кошелька пытается идентифицировать кошелёк на чужие или фальшивые документы;

владелец кошелька обманул кого-то;

владелец использует кошелёк для предпринимательской деятельности: принимаете оплату за товары и услуги вашего предприятия в обход кассы и закона на частный кошелёк вместо банковского счёта компании;

владелец собирает на кошелёк деньги для финансирования политических партий или избирательных кампаний: по закону, для этого нужно использовать специальные счета в банках;

владелец использует кошелёк для «транзита» денег: систематически пополняет и переводит деньги на одни и те же счета.

Что происходит с заблокированным кошельком

Если владелец кошелька нарушил правила сервиса или закон — нам с ним не по пути. Мы закроем кошелёк, а деньги отправим на его банковский счёт. Если мы получили жалобы на обман с использованием кошелька и убедились, что они не беспочвенные, деньги мы отправим не сразу, а через 60 дней — чтобы у обманутого было время обратиться в полицию.

Если вы ничего такого не делали, но получили сообщение, что кошелёк заблокирован — скорее всего, сработала автоматическая системы защиты: например, кто-то другой пытался получить доступ к вашим деньгам, и нам нужно вместе с вами проверить и убедиться, что деньги в безопасности. Просто свяжитесь со службой поддержки, она подскажет, что делать.