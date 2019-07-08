Блог Денег

Блог Денег

Я.Стример: как собирать донаты

В Яндекс.Деньгах новый сервис — Я.Стример. С ним можно принимать донаты во время онлайн-трансляций и показывать через виджеты, кто донатит лучше всех.

Кто такие стримеры

Стрим (англ. stream — поток) — это трансляция в интернете. Когда один человек делает что-то в прямом эфире, а другим интересно за ним наблюдать. Зрители по желанию перечисляют стримерам деньги — донаты.

Люди могут видеть и самого стримера, и то, что происходит на экране его монитора. Чаще всего стримеры играют в компьютерные игры.

Но стримят не только геймеры. Стример может комментировать футбольный матч, вести репортаж с «Евровидения», в прямом эфире преподавать английский или учить правильно наносить макияж.

Как принимать донаты

Зайдите на сайт Яндекс.Денег — «Сбор денег» — Я.Стример. Привяжите к Я.Стримеру электронный кошелёк. Пользователям из России потребуется упрощенная идентификация, из других стран — полная.

Настройте виджеты для приёма донатов. Во время прямой трансляции зрители увидят, как идёт сбор. Например, когда приходит донат, будут появляться забавные картинки. Можно показывать статистику: самый большой донат, последние донаты или топовых донатеров. Если собираете на что-то конкретное — настройте виджет так, чтобы отображались цель, срок и нужная сумма.

Я.Стример выдаст специальную ссылку на страницу сбора средств. Разместите её на стриминговой платформе, которую используете: на YouTube, Twitch, Smashcast, СyberHero, WASD.TV, в Одноклассниках, ВКонтакте или Facebook. Сервис работает с программами для потокового вещания — например, OBS Studio, XSplit.

Как отправлять донаты

Пройдите по ссылке и отправьте перевод из кошелька в Яндекс.Деньгах или с банковской карты. Деньги тут же зачислятся на электронный кошелек стримера. Я.Стример берет комиссию только с того, кто получает донаты: 0,5% — за перевод из кошелька, 2% — с карты.

4 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
ilya.unspace
9 июля, 05:33
Вы бы лучше другими делами занимались.. Вот у вас типа партнерство со Сбербанком.. какого фига в банкомате ограничение 5000 на снятие? Да, было 7500 недавно.. а дальше что, по 1000р будет? Да и лимит без комиссий 10 000 это очень мало.
Так то все устраивает, удобно, тем более, я получаю деньги на ЯД в основном, но вот именно что эти моменты вымораживают. Я не привык хранить много денег на картах, а снимать по 5000.
У вас и так некислые комиссии, может пора немного о пользователях карт подумать и сделать что-то для них реально интересное?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 июля, 11:03
ilya.unspace,
у нас лимиты на снятие наличных зависят от статуса кошелька, посмотреть можно тут — с пройденной идентификацией получится снимать за один раз до 100000 рублей, но могут быть ограничения именно со стороны банка на снятие наличных.


О новых возможностях кошелька мы рассказываем в наших новостях — например, сейчас можно его сделать мультивалютным :)
Signarion
10 июля, 05:44
А нормально что сайт не работает?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 июля, 12:31
Signarion,
хм, сейчас с сайтом все в порядке. Можно попробовать открыть сайт в другом браузере, но если вдруг это не поможет, то напишите об этом в поддержку вместе со скриншотами на support@yamoney.ru — посмотрим в чем дело.