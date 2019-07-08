Я.Стример: как собирать донаты

В Яндекс.Деньгах новый сервис — Я.Стример. С ним можно принимать донаты во время онлайн-трансляций и показывать через виджеты, кто донатит лучше всех.

Кто такие стримеры

Стрим (англ. stream — поток) — это трансляция в интернете. Когда один человек делает что-то в прямом эфире, а другим интересно за ним наблюдать. Зрители по желанию перечисляют стримерам деньги — донаты.

Люди могут видеть и самого стримера, и то, что происходит на экране его монитора. Чаще всего стримеры играют в компьютерные игры.

Но стримят не только геймеры. Стример может комментировать футбольный матч, вести репортаж с «Евровидения», в прямом эфире преподавать английский или учить правильно наносить макияж.

Как принимать донаты

Зайдите на сайт Яндекс.Денег — «Сбор денег» — Я.Стример. Привяжите к Я.Стримеру электронный кошелёк. Пользователям из России потребуется упрощенная идентификация, из других стран — полная.

Настройте виджеты для приёма донатов. Во время прямой трансляции зрители увидят, как идёт сбор. Например, когда приходит донат, будут появляться забавные картинки. Можно показывать статистику: самый большой донат, последние донаты или топовых донатеров. Если собираете на что-то конкретное — настройте виджет так, чтобы отображались цель, срок и нужная сумма.

Я.Стример выдаст специальную ссылку на страницу сбора средств. Разместите её на стриминговой платформе, которую используете: на YouTube, Twitch, Smashcast, СyberHero, WASD.TV, в Одноклассниках, ВКонтакте или Facebook. Сервис работает с программами для потокового вещания — например, OBS Studio, XSplit.

Как отправлять донаты

Пройдите по ссылке и отправьте перевод из кошелька в Яндекс.Деньгах или с банковской карты. Деньги тут же зачислятся на электронный кошелек стримера. Я.Стример берет комиссию только с того, кто получает донаты: 0,5% — за перевод из кошелька, 2% — с карты.