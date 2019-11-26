Я.Стример «подружился» с WASD.TV

В Яндекс.Деньгах есть сервис для сбора донатов — Я.Стример. Теперь с его помощью можно принимать донаты от зрителей во время игровых трансляций на WASD.TV.

WASD.TV — стриминговая платформа МТС, чтобы вести и смотреть игровые трансляции. Пользователи WASD.TV могут зарабатывать специальные очки, а затем тратить их на продвижение своих каналов, а также участвовать в Лиге стримеров и получать денежные призы за лучшие трансляции.

Сервис Я.Стример помогает принимать донаты и настраивать виджеты — во время прямой трансляции зрители видят, как идёт сбор. Например, появляется забавная картинка, когда приходит новый донат. Можно показывать статистику: самый большой донат, последние донаты или топовых донатеров. Если собираете на что-то конкретное — отображается цель, срок и сумма сбора. Переводы через Я.Стример мгновенно поступают на кошелёк геймера в Яндекс.Деньгах.

Как принимать донаты на WASD.TV

Зайдите на WASD.TV и нажмите кнопку «Подключить Я.Стример».

Привяжите свой кошелек в Яндекс.Деньгах к Я.Стримеру и настройте виджеты.

Получите от Я.Стримера уникальную ссылку и встройте её в трансляцию на WASD.TV.

Я.Стример позволяет отправлять переводы из кошельков в Яндекс.Деньгах или с любых банковских карт. Сервис берет комиссию только со стримера: 0,5% — за прием перевода из кошелька, 2% — с карты. Чтобы пользоваться Я.Стримером, геймерам из России достаточно пройти упрощенную идентификацию, из других стран — полную.