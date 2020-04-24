Я.Стример: как зарабатывать, не поднимаясь из кресла

В Яндекс.Деньгах есть сервис Я.Стример. С ним можно зарабатывать во время онлайн-трансляций. Рассказываем, как.

Виртуозно проходите компьютерные игры, играете на барабанах, комментируете спортивные матчи, преподаёте английский или учите правильно наносить макияж — поздравляем, вы потенциальный стример. Стримерами могут быть не только геймеры. Если вы что-то делаете в прямом эфире, всегда найдутся люди, которым интересно за этим наблюдать и которые готовы поддержать вас деньгами (донатами). За последний месяц число донатов через Я.Стример выросло на 35%, средний чек — 273 рубля.

Хочу стримить

Чтобы выходить в прямой эфир, достаточно зарегистрироваться на удобной стриминговой платформе, например, на YouTube, Twitch, Smashcast, СyberHero, WASD.TV или в Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook.

Следующий шаг — начать зарабатывать во время стримов (получать донаты). Для этого и пригодится Я.Стример: зарегистрируйтесь, привяжите к сервису электронный кошелёк и получите ссылку на специальную страницу для сбора средств. Разместите ссылку на стриминговой платформе, которую используете. Во время стрима зрители смогут переходить по ссылке, чтобы подкинуть вам денег, а ещё написать комментарий или прислать смешной стикер.

Настройте виджеты для приёма донатов. Во время прямой трансляции зрители увидят, как идёт сбор. Например, когда приходит донат, будут появляться забавные картинки. Можно показывать статистику: самый большой донат, последние донаты или топовых донатеров. Если собираете на что-то конкретное — настройте виджет так, чтобы отображались цель, срок и нужная сумма.

Хотите потестировать сервис — просто авторизуйтесь через социальные сети. Подключить остальные соцсети и привязать кошелёк для приёма донатов можно в личном кабинете.

Хочу донатить

Пройдите по ссылке под трансляцией и отправьте перевод из электронного кошелька или с банковской карты. Деньги тут же зачислятся на кошелёк стримера. Я.Стример берет комиссию только с того, кто получает донаты: 0,5% — за перевод из кошелька, 2% — с карты.

Хотите выделяться на фоне остальных донатеров — подпишитесь на уникальные донаты. Я.Стример предложит это сделать, если в процессе перевода денег вы добавите к донату дополнительную анимацию или эффект. Подписка даёт доступ к огромной коллекции прикольных gif, видео и эффектов, которых нет у самого стримера. Выбирайте и добавляйте их к уведомлениям о ваших донатах.

Оформив подписку, вы получите доступ в личный кабинет, где будет информация о всех ваших донатах. Подписку можно отменить в любой момент, а если не хотите её оформлять — не добавляйте дополнительные эффекты и жмите на «Отправить простой донат».

Подписка на уникальные донаты стоит 99 рублей в месяц — эти деньги идут на то, чтобы Я.Стример стал ещё лучше.