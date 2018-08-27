Блог Денег

Блог Денег

Как активировать карту Яндекс.Денег

Получили карту Яндекс.Денег — поздравляем, ваша жизнь станет удобнее. Чтобы карточка начала работать, её нужно активировать. Это можно сделать в приложении Яндекс.Денег. Вот инструкция. 

  • Заходите в  обновлённое приложение Яндекс.Денег.
  • На главном экране в нижнем правом углу кликаете на раздел «Карты».
  • Раздел открывается — нажимаете на строку «Активировать карту».

  • Вводите номер карты: это можно сделать вручную или просто его сфотографировать.
  • Придумываете пин-код и вводите его дважды. 
  • Карта активирована!

Делайте покупки в онлайне и офлайне, снимайте до 10 000 ₽ каждый месяц в банкомате любого банка, если на карте ваше имя и кошелёк идентифицирован, пользуйтесь скидками и бонусами Яндекс.Денег.

61 комментарий
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ElenaST
6 сентября 2018, 11:31
Подскажите, для жителей и граждан Беларуси такие же условия? Смогу ли я после прохождения идентификации (гражданин Беларуси) вывести деньги на свою банковскую карту, и смогу ли заказать яндекс карту?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 20:10
ElenaST,
да, после прохождения идентификации кошельком и картой Яндекс.Денег получится пользоваться по всему миру. Вы можете пройти идентификацию в Беларуси онлайн - в помощи мы писали, как это сделать.
bond27.zotov
6 сентября 2018, 18:46
   подскажите как активировать карты visa  на Яндекс деньги
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 сентября 2018, 16:10
bond27.zotov,
вы про привязку карты? Это можно сделать в настройках.
bond27.zotov
7 сентября 2018, 18:50
добрый вечер
скажите,зачем привязывать карты к кошелька?  если из кошелька берут все кому не  лень?  -мне сказали  можно пользоваться  карточкой,а  она  оказалась пустой  ,почему?  и  где  мая  вторая  карточка?  и как  мне сделать так чтобы я не  искал  между приложениями,а то карты  viza  все время прячутся .все   Бонд зотов
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 сентября 2018, 19:44
bond27.zotov,
здравствуйте, извините, пожалуйста, за задержку с ответом. Карты привязываются к кошельку для платежей в интернете, если на балансе кошелька не хватит денег, они спишутся с карты. По вопросу второй карты не совсем вас поняли, расскажите, пожалуйста, подробнее. 
martinov.yura
15 сентября 2018, 11:50
Не могу перевести деньги на привязанную карту , зачем запрашивать сведения если кошелек прошел индефикацию
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 сентября 2018, 19:28
martinov.yura,
это особенность способа - иногда сайт может попросить ввести данные. В этом нет ничего страшного, достаточно ввести свои и все будет в порядке.
za4еmpеrm
19 сентября 2018, 17:50
Доброго дня. А можно на один кошелёк зарегать две карты? на разных людей?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 сентября 2018, 19:38
za4еmpеrm,
технически это возможно, одну карту выпускаете в кошельке (https://money.yandex.ru/cards), вторую без привязки к кошельку (https://money.yandex.ru/newcard), и когда она придет по почте, активируете ее в своем кошельке. Однако юридически кошелек и деньги в нем принадлежат тому человеку, чьи данные указаны при идентификации, поэтому мы не рекомендуем кому-либо передавать нашу карту, ведь ее баланс един с кошельком.
za4еmpеrm
19 сентября 2018, 19:47
YaMoneyHelp,
Ну вот допустим, хочу я - и всё. Вы же не банк, вы же НКО - можно как-то так?
ЗЫ прошу прощения, ответ-то был...
Обновлено 19 сентября 2018, 19:51
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 сентября 2018, 19:57
za4еmpеrm,
если возникнут дополнительные вопросы, будем рады подсказать :)
gon44rovmih
7 октября 2018, 19:00
Получил карту Я.Деньги,пришел в Связной для индентификации карты ,а работники Связного сказали ,что не могут по документам ВУ идентифицировать карту,что можете посоветовать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 октября 2018, 13:16
gon44rovmih,
по данному документу пройти идентификацию кошелька действительно не получится. Подробнее об этом способе и о том, какие документы подойдут, можете здесь почитать.
gon44rovmih
9 декабря 2018, 23:32
YaMoneyHelp,
Спасибо всё подробно описано, загвоздка в том ,что паспорта Украины у меня нет в наличии,его забрали в УФМС. К сожалению этот способ не подходит.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 декабря 2018, 18:13
gon44rovmih,
если есть разрешение на временное проживание в РФ, то пройти идентификацию в офисе. Напишите нам на bloghelp@yamoney.ru - расскажем подробнее.
stroyservis.kuzmin
15 октября 2018, 16:11
Прошу подсказать, как активировать карту предоплаты, или деньги сгорели?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 октября 2018, 18:47
stroyservis.kuzmin,
вы имеете ввиду активацию карты Яндекс.Денег? То активировать ее можно здесь. Если вы имеете ввиду что-то другое, то расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
Удалённый пользователь
12 ноября 2018, 17:19
где я могу найти номер карты на виртуальной карте
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 ноября 2018, 17:04
 данные по виртуальной карте можно посмотреть в разделе карт. Кликните по самой карте появится ее настройки.
maletaalexander
13 ноября 2018, 12:45
Aleķsangp
vik280981
22 декабря 2018, 02:07
Здравствуйте. Вот хотим с мужем заказать две карты это можно? Кошелек на муже, а привязана карта моя. И деньги можно сразу снять с карты? Ну после индефикации. И потом их как ложить обратно это как кредит я малость не пойму. Обьясните
kravchenkoliubavushka
25 декабря 2018, 13:03
Спасибо
виктор
6 января, 11:19
Добрый день , вот уже неделю карта Яндекс деньги не именная не активируется , задумка с Яндексом хорошая но и служба поддержки такое ощущение что слабо работает , не понимаю в чём проблема сервиса отправить код для активации карты или. Активировать любым другим способом
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 января, 11:55
виктор,
оу :( Напишите, пожалуйста, об этом поддержке вместе с номером кошелька, для которого хотите активировать карту и приложите скриншоты — все проверим.
Tatyana Kukharyshyna
14 января, 19:03
Благодарю!
alena155106
16 января, 17:49
Здравствуйте, подскажите как активировать кошелёк и вывести средства с яндекс деньги ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января, 10:21
alena155106,
что значит "активировать"? Если вы его уже открыли и на нем есть деньги, то перевести деньги можно с именным или идентифицированным статусом. Продублируйте, пожалуйста, ваш вопрос поддержке вместе с номером кошелька — все проверим.
j31i
5 февраля, 12:47
Я завела кошелек и банковскую карту Яндекс Деньги в целях безопасности. Потому что мне не хотелось регистрировать зарплатную карту в своем телефоне в Android Pay. Если человек постоянно оставляет телефон на работе на столе, а сам бегает по делам, то любой сотрудник может влезть к нему в телефон. Не хочется рисковать всей своей зарплатой и сбережениями. В этом случае спасет дополнительная банковская карта Яндекс Денег, на которой можно хранить лишь часть своих денежных средств для повседневных нужд.
Таким образом я открыла кошелек и сделала это на компьютере. Затем я решила привязать к кошельку карту Яндекс Деньги. Но так как я разбиралась с этой платежной системой первый раз, я решила, что карту нужно обязательно заказать через доставку или купить за 200 руб. в «Связном». Я так и сделала! Я пошла и купила Пластиковую Моментальную карту в «Связном» потратив на это всего 1 час своего времени, так как «Связной» недалеко от моего дома.
Но оказалось, все еще проще! Потому что когда я скачала и установила на свой смартфон приложение Яндекс Деньги, приложение само создало Бесконтактную карту, которой можно платить с телефона. (Конечно, если у вас в телефоне есть NFC для бесконтактной оплаты)
Теперь у меня к кошельку привязано 2 карты – Пластиковая Моментальная карта, которой я могу пользоваться без телефона, как обыкновенной пластиковой картой, и Бесконтактная карта для оплаты с телефона.
Это очень удобно! Я в восторге от карт Яндекс Деньги. Я плачу в супермаркетах то пластиковой картой, то бесконтактной картой с телефона.
Спасибо Яндекс Деньгам за такой полезный и удобный сервис!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 февраля, 16:03
j31i,
очень рады, что вам нравится наш сервис 😊
Надеемся понравится и мгновенный кэшбэк!

Если не сложно, оставьте, пожалуйста, небольшой отзыв о нас в рейтинге банков, для нас это очень важно. 
v7224
9 марта, 11:50
j31i,
проплаченая ваша заказная статейка, я аналогично всё делал а деньги ни на карту,ни с карты уже второй день перегнать не могу.Бесполезным стал ваш сервис-Яндекс деньги,раньше этот сервис эффективней, проще и понятней был.Буду  выводить деньги,закрывать кошелек и искать альтернативу Яндекс-деньгам.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 марта, 11:14
v7224,
ответили вам под другим комментарием.
kargopoltseva.nina
9 февраля, 16:44
Как активировать карту money. yandex. ru/act
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 февраля, 19:13
kargopoltseva.nina,
правильная ссылка вот :)
alexatirov
4 марта, 17:48
активация карты не получается. Пытаюсь сделать это на этой странице выше, но на всех трёх телефонах ни один не реагирует. Согласен,что это наверное смешно, когда знаешь, но это не мой случай,и помочь некому.Вот беда-то.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта, 10:20
alexatirov,
а на полной версии сайта тоже не получается? Напишите нам об этом через форму, пожалуйста —  поможем разобраться.
alexander.kienkov
15 марта, 15:15
Alexander kienkov
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 марта, 20:26
alexander.kienkov,
привет! Есть вопрос?
awesome.shakma
24 марта, 15:16
Как актевировать карту Яндекс деньги
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 марта, 17:41
awesome.shakma,
пластиковая карта активируется по специальной ссылке, найти ее можно на конверте, в котором вы получали карту. А виртуальную можно использовать сразу после выпуска :)
cepargo
6 апреля, 15:45
Если мой кошелёк всё ещё "Именной", и я активирую свою именную карту сейчас, то будет ли моя карта потом, когда я пройду идентификацию, иметь те же преимущества идентифицированного кошелька (например, лимит на снятие наличных с карты Яндекс.Денег 100 000 Р вместо 5000 Р)?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 апреля, 13:06
cepargo,
при смене статуса выпускать карту заново не понадобится — изменения сразу вступят в силу :)
Yulka-sm
7 апреля, 23:00
Здравствуйте. Я не помню, активировала ли карту. Возможно, активировала, при попытке активации приходит сообщение, что возможно карта уже активирована. но как тогда узнать или поменять номер пин-кода?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 апреля, 10:47
Yulka-sm,
активированная карта отображается на сайте и в приложении в разделе "Карты" — пин-код можно поменять там же в настройках карты, перейти в них можно нажав на изображение карты.
Yulka-sm
8 апреля, 16:17
YaMoneyHelp,
Большое спасибо! 
vik30652
15 апреля, 21:29
Не могу активировать карту, мешает реклама всякой хрени
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 апреля, 16:18
vik30652,
а что именно мешает? У нас на сайте может появиться баннер, где мы рассказываем о чем-то новом в сервисе, но все они легко закрываются. 
grischakovalexei
16 апреля, 17:30
Qeryuo
Рафис Тапаков
28 апреля, 06:06
Рафис Тапаков
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 апреля, 09:45
Рафис Тапаков,
у вас есть вопрос? Будем рады помочь.
val1.valiev
1 мая, 07:34
YaMoneyHelp,
Здравствуйте! я не могу активировать карту. Не могу найти ваши рекомендации :"Заходите в обновлённое приложение Яндекс.Денег.
На главном экране в нижнем правом углу кликаете на раздел «Карты».
Раздел открывается — нажимаете на строку «Активировать карту»." Как это все осуществить, чтобы активировать карту. Мне 83 года, помогите, напишите более понятно . Я не могу найти эти слова: "Карты", "Активироватькарту", Как зайти в обнавленное приложение, где это находится и как его найти?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая, 15:41
val1.valiev,
здравствуйте! Пожалуйста, перейдите по этой ссылке: https://money.yandex.ru/ymc/activate — дальше сайт подскажет, что делать. Если что, наша служба поддержки также на связи.
awesome-mirskov
24 мая, 06:34
Футбол
svetlana67t1602
7 июня, 12:00
Здравствуйте, скажите пожалуйста как мне снимать деньги с карты в Казахстане 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 июня, 12:17
svetlana67t1602,
вы можете снять наличные с карты Яндекс.Денег в любом банкомате. О комиссиях и лимитах на снятие можно почитать тут.
Ольга
27 июня, 02:33
Доброй ночи!
Не могу понять, после активации новой карты старая блокируется? Просто в разделе "Карты" обе висят как активные.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 июля, 14:07
Ольга,
простите, что так поздно ответили :( На кошельке можно одновременно открыть до трех карт Яндекс.Денег с именем.
Дулма Жапова
13 июля, 14:27
как на компьютере активировать карту яндекс деньги и ввести пин код
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 июля, 14:05
Дулма Жапова,
н конверте от карты будет ссылка на сайт — при активации вам нужно будет создать пин-код и кодовое слово. Если конверта у вас уже нет, то активировать карту можно тут.
Григорий Васильев
23 августа, 13:29
YaMoneyHelp,
не могу активировать карту,постоянно выходит ошибка

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 августа, 15:19
Григорий Васильев,
отправьте, пожалуйста, номер кошелька и скриншот ошибки на почту: supp@yamoney.ru. 


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