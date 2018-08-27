Как активировать карту Яндекс.Денег

Получили карту Яндекс.Денег — поздравляем, ваша жизнь станет удобнее. Чтобы карточка начала работать, её нужно активировать. Это можно сделать в приложении Яндекс.Денег. Вот инструкция.

Заходите в обновлённое приложение Яндекс.Денег.

На главном экране в нижнем правом углу кликаете на раздел «Карты».

Раздел открывается — нажимаете на строку «Активировать карту».

Вводите номер карты: это можно сделать вручную или просто его сфотографировать.

Придумываете пин-код и вводите его дважды.

Карта активирована!

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