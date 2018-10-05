У Я.Карда новый сочный дизайн

Заказать карту Яндекс.Денег теперь можно в четырёх новых расцветках: ярко-зелёной, голубой, лиловой, оранжевой. И это не все сюрпризы.

Фотогеничная

Вы часто выкладываете фото новой карточки в соцсетях. Раньше мы говорили: не надо так, номер карты должен оставаться в секрете. Новый дизайн решил эту проблему: на лицевой стороне разноцветных карточек нет никаких персональных данных. Там остались логотипы Mastercard и Яндекс.Денег, чип и значок бесконтактной оплаты. А номер, срок действия, имя владельца и трёхзначный СVC-код указаны на обороте.

Выгодная

Владельцы карт Яндекс.Денег теперь получают мгновенный кэшбэк баллами: 5% — за каждую покупку в категории месяца. В октябре — это кафе, рестораны, фастфуд и доставка еды. Ещё 5% за каждую пятую покупку с картой в офлайне. И 1% за покупки в онлайне. Чтобы получать кэшбэк, авторизуйтесь в кошельке, перейдите в раздел с баллами и нажмите на кнопку «Я хочу начать».

Удобная

Снимайте до 10 000 рублей без комиссии наличными в любом банкомате и любой стране после идентификации кошелька.

Быстрая

Заказать карту можно за пару минут на сайте Яндекс.Денег. Выбирайте цвет во время заказа: строгий чёрный или разноцветный с полупрозрачной полосой. Все карты имеют премиальный статус World Mastercard и одинаковые условия обслуживания. Карта с доставкой на почту стоит 300 рублей (за все три года обслуживания), с доставкой курьером — 600 рублей.

Не можете выбрать цвет? К одному кошельку теперь можно выпустить не один, а три Я.Карда.