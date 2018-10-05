Блог Денег

Блог Денег

У Я.Карда новый сочный дизайн

Заказать карту Яндекс.Денег теперь можно в четырёх новых расцветках: ярко-зелёной, голубой, лиловой, оранжевой. И это не все сюрпризы. 

 Фотогеничная

Вы часто выкладываете фото новой карточки в соцсетях. Раньше мы говорили: не надо так, номер карты должен оставаться в секрете. Новый дизайн решил эту проблему: на лицевой стороне разноцветных карточек нет никаких персональных данных. Там остались логотипы Mastercard и Яндекс.Денег, чип и значок бесконтактной оплаты. А номер, срок действия, имя владельца и трёхзначный  СVC-код указаны на обороте. 

Выгодная

Владельцы карт Яндекс.Денег теперь получают мгновенный кэшбэк баллами: 5% — за каждую покупку в категории месяца. В октябре — это кафе, рестораны, фастфуд и доставка еды. Ещё 5% за каждую пятую покупку с картой в офлайне. И 1% за покупки в онлайне. Чтобы получать кэшбэк, авторизуйтесь в кошельке, перейдите в раздел с баллами и нажмите на кнопку «Я хочу начать».

Удобная

Снимайте до 10 000 рублей без комиссии наличными в любом банкомате и любой стране после идентификации кошелька. 

Быстрая

Заказать карту можно за пару минут на сайте Яндекс.Денег. Выбирайте цвет во время заказа: строгий чёрный или разноцветный с полупрозрачной полосой. Все карты имеют премиальный статус World Mastercard и одинаковые условия обслуживания. Карта с доставкой на почту стоит 300 рублей (за все три года обслуживания), с доставкой курьером — 600 рублей.

Не можете выбрать цвет? К одному кошельку теперь можно выпустить не один, а три Я.Карда. 

61 комментарий
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Uladzimir
5 октября 2018, 10:09
Опечатка? "Ещё 5% за каждую покупку с картой в офлайне." 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 октября 2018, 18:21
Uladzimir,
упс, поправили, спасибо!
KovalevArtem.ru
5 октября 2018, 10:14
Я.Карда - первый раз слышу это от Яндекса
И первый раз слышу такое в русском языке 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса5 октября 2018, 13:11
KovalevArtem.ru,
и как ощущения? :)
KovalevArtem.ru
5 октября 2018, 16:04
Яндекс.Деньги,
Кажется такое название мы не заслужили...
Я.Карта звучит не так креативно - но адекватно!
Денис
5 октября 2018, 21:33
KovalevArtem.ru,
так Яндекс и до Я.Кредитко скоро дойдет. :D
Max
6 октября 2018, 16:34
Денис,
:)))
John Silver
8 августа, 14:45
Денис,
скорее Я.Дебитко, что звучит ещё хуже :)))
slavik013x
5 октября 2018, 10:16
А которые по 99руб тоже цветные теперь?
cachmach
5 октября 2018, 10:36
slavik013x,
что за карты по 99 руб, моментальной выдачи?
slavik013x
5 октября 2018, 10:43
cachmach,
Да, которые в офисе яндекса сразу дают
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 октября 2018, 18:14
slavik013x,
моментальные карты чёрного цвета.
saratovout
5 октября 2018, 11:32
при выборе цвета есть стойкое ощущение того, что черная именная, а остальные -- нет (дело в картинках).
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 октября 2018, 18:25
saratovout,
нет-нет, все именные :)
way4day
5 октября 2018, 14:05
Получается что вообще все данные на одной стороне карты, и теперь чтобы что-то свиснуть с карты мошеннику в магазине, например, достаточно уловить момент когда лишь одна  сторона попадет на камеру или что еще. Тогда как раньше СVC код, хотя бы, был на другой стороне... 
Кстати, именно для того чтобы не светить все сразу и было принято СVC код переносить на другую сторону.
Для того чтобы отправить деньги кому-то достаточно знать номер карты. 
А значит было бы практичнее на лицевой оставить номер карты. А вот на обратную убрать вообще все остальное. Чисто технически проще человеку объяснить что если кто-то хочет человеку перечислить деньги на карту - отправить тот номер что на лицевой стороне. Многие фотографируют номер. Иногда забывая прикрыть все остальные данные, сейчас в руках получателя, если что, окажутся вообще все данные... 
Не надо недооценивать скорость приспособления мошенников. 
И отсутствие знаний у потребителей. Мало-ли кто заведет карту для матери/отца или бабушки/дедушки.
Работал в банке в отделе карт 5 лет, так что проблема известная, всегда мечтал чтобы у карт было на лицевой только номер.  А все остальное СVC, даты, и имя фамилия на обратной. И объяснить, что при платеже в интернет нужны все данные, а для получения - лишь то что на лицевой - гораздо проще, чем пояснять что именно из данных надо а что нет... 

Надеюсь внятно написал, приводить это все в одухотворенный вид именно сейчас лень)) 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 октября 2018, 18:17
way4day,
мы уверены в безопасности такого расположения реквизитов — оно полностью соответствует стандартам безопасности международных платежных систем. Реквизиты карты не видны при расчетах в магазинах и не видны, когда вы держите карту в руках. Рады, что вы бдительны :)
way4day
5 октября 2018, 19:06
YaMoneyHelp,
Хотел расписать несколько вариантов. Но если вы действительно уверены в том что даже имея все реквизиты ничего сделать нельзя... Честь и хвала. Я больше беспокоился за граждан которые не особенно понимают как устроена система и ненароком могут отправить излишние данные. Приношу извинения за занудство. Просто мне уже доводилось обращаться в Отдел К МВД по поводу разных махинаций с картами. ))) 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 октября 2018, 18:04
way4day,
учтем ваше беспокойство!
Андрей
11 октября 2018, 16:16
YaMoneyHelp,
не видны, это сложно сказать...
Не раз видел как в магазинах, стоя в очереди, дамочки держат свою карту одним пальцем, что позволяет всё разглядеть. Я свои карты поэтому достаю только в последний момент или обхватываю, чтобы номер и прочее не было видно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 октября 2018, 16:56
Андрей,
это правильно!
John Silver
8 августа, 14:56
YaMoneyHelp,
Яндекс, вот чесс. слово, вы только ёрничаете, а как дело доходит до реальных разбирательств с мошенничеством, в котором фигурируют яндекс-счета / карты, любые составляющие вашей системы - вы оказываетесь бесполезны. Вы не оперативно блокируете счета, не предоставляете МВД никаких полезных данных по держателям счетов. Почему-то, вам нужно писать исключительно по вашей форме и с почты МВД. Бред! Какая разница с какой почты, если это официальный запрос с подписями и печатями? Но даже в этом случае, никаких внятных данных по мошенникам у вас нет. Почему вы не заставляете любого вашего пользователя при регистрации проходить полную идентификацию с паспортом? Что за безрегистрационные лимиты? Сложно с вами работать. Мошенники, пользующиеся яндекс-кошельками, остаются безнаказанными. Такое чувство, что вы получили комиссию за транзакцию, а в остальном хоть трава не расти. Слабая у вас защита пользователей, очень слабая. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 августа, 17:53
John Silver,
мы работаем по лицензии ЦБ РФ и полностью в рамках закона РФ.
У вас что-то произошло? Расскажите, пожалуйста, об этом поддержке.
iromanovai
5 октября 2018, 15:21
У меня обычная чёрная, сейчас бы выбрала цветную)) Но тут вопрос, может быть, не совсем в тему, хотя карта относится к MasterCard. По инету бродят новости, что "Сбербанк вводит запрет на банковские карты Visa и MasterCard", "Их выпуск будет под запретом, а те, что уже выпущены, перестанут обслуживать". Как быть владельцам Яндекс карт, если такое случится? Мы не сможем пользоваться ими или будут какую-то замену производить? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 октября 2018, 18:26
iromanovai,
пока это только планы. Если что-то подобное и произойдёт, мы обязательно расскажем.
way4day
5 октября 2018, 16:14
В связи с тем что в телеграмм выписали очередную "науку" (по поводу QR и ссылок на пополнение), придется добавить.
Кто умеет пользоваться ссылками и так ими пользуются. А те кто умеет пользоваться картами на примитивном уровне - будут пользоваться фотографией лицевой стороны. У меня даже некоторые друзья хорошо знакомые с компьютерами и сетями при пересылке денег говорят что им проще с телефона вбить номер карты со снимка чем заморачиваться со ссылками. Удобно не всегда то что проще, а то к чему привык. И формулировка - "нафига так". Если мне по ссылке, кому-то по QR коду, кому-то по номеру, проще делать все однообразно. И это люди имеющие дома сеть, сервер и пользующие мобильник чтобы не вставая с дивана включать фильмы на компе. 
А что говорить о тех кто на худшем уровне общается с техникой?...
Проблема не в том чтобы отослать человеку ссылку, но еще и объяснить что с ней делать.
Мне через ссылку долг возвращали, люди моложе меня, в итоге через сбербанк пополнили по номеру карты. Потому что это оказалось людям проще чем вникать. ))) аргумент "ой всё"
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 октября 2018, 18:31
way4day,
а ещё проще сохранить номер карты в заметку и отправлять его людям. И им не нужно будет с фотографии набирать ;)
Алексей
5 октября 2018, 19:55
ну как так-то, цвета четыре, а выпустить к кошельку можно только три карты. 
Михаил Соколов
6 октября 2018, 19:32
Миша
vik7853
7 октября 2018, 16:22
10 00 в мес можно снимать по каждой карте бесплатно? Итого 30 000? Или лимит на все карты один.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 октября 2018, 17:42
vik7853,
лимит на кошелёк, то есть независимо от количества карт - до 10000 рублей в месяц.
Валентин
12 октября 2018, 02:04
Отличие кроме цвета в чем? От старой черной карточки ЯД?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 октября 2018, 15:25
Валентин,
функционал сохранился тот же - изменился дизайн :)
Sergey Z
16 октября 2018, 10:37
Планируется ли позже сделать карты моментальной выдачи в новом дизайне?
Обновлено 16 октября 2018, 10:37
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 октября 2018, 11:27
Sergey Z,
следите за новостями ;)
Hebina812
17 ноября 2018, 10:34
Может еще выпустите цвета другие? Белый и красный жду =) 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 ноября 2018, 11:53
Hebina812,
передали ваши пожелания - возьмем на заметку ;)
livehitech
11 декабря 2018, 11:43
А если я буду заказывать через приложение Яндекс кошелек, я смогу выбрать цвет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 декабря 2018, 15:36
livehitech,
пока выбор цвета карты доступен на сайте. Над приложением уже работаем! В следующих обновлениях эта возможность появится.
Нина Цыганова
12 декабря 2018, 12:00
помогите пожалуйста оформить карту, у меня не проходит платеж 300 руб. за карту и так 10 раз подряд
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 декабря 2018, 15:02
Нина Цыганова,
оу :( напишите, пожалуйста, нам в поддержку вместе с номером кошелька и способом оплаты — проверим, в чем дело. А если уже писали, то подскажите номер письма (он указан в автоматическом ответе в теме письма).
Lam Le Hoang
19 декабря 2018, 05:19
410018256095380
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 декабря 2018, 14:35
Lam Le Hoang,
есть вопрос?
anti-30
10 января, 14:54
А планируется ли ввести индивидуальный дизайн карт? Например поместить туда свою картинку или фото?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 января, 15:06
anti-30,
если будет такая возможность, обязательно расскажем ;)
Roman Katugin
11 января, 01:40
Эту карту доставят в дальнее зарубежье? Смогу я её получить также как и старую? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 января, 11:47
Roman Katugin,
мы доставим карту туда, где есть почтовое отделение, то есть почти в любую точку мира :) Заказать ее можно вот тут.
Roman Katugin
16 января, 10:53
Я правильно понял, если я закажу карту, то она будет дополнительной к моей основной, так же как и к виртуальной? И можно пользоваться обеими, платить в магазинах и снимать наличку, пока у старой не истечёт срок пользования? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 января, 11:55
Roman Katugin,
да, все верно, для одного счета можно завести до 5 пластиковых карт :)
Roman Katugin
16 января, 23:55
Если я закажу карту с доставкой, то здесь, в дальнем зарубежье, её мне тоже в конверте к дверям принесут? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января, 10:30
Roman Katugin,
если вы в другой стране, то мы отправим карту почтой, а забрать ее сможете в почтовом отделении.
Влад Федин
6 марта, 15:53
А почему бы не сделать доп. Кешбек за подписку Яндекс.Плюс?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта, 16:17
Влад Федин,
запишем ваше пожелание :)
suslif
19 марта, 12:11
А черную, как раньше, можно заказать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 марта, 19:47
suslif,
да, конечно. Привычный дизайн показывается первым при заказе в кошельке.
IСE
20 мая, 22:55
Вот мне только11 паспорта нет . Но я через неделю выезжаю в Украину. ?Как быть?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая, 08:57
IСE,
кошельком, как и картой, можно пользоваться с 14 лет. С анонимным статусом можно платить в российских магазинах. Повысить статус кошелька, указав в нем свои данные, может один из ваших родителей, при этом счет и деньги на нем будут принадлежать ему.
swet.crylova2017
27 мая, 11:38
Дизайн карты прикольный конечно, но как-то индивидуальности, как по мне не хватает.  Практически всё на одно лицо. Например, у меня есть карта Альфа-Банка. Так там можно дизайн любой заказать. Может и вам стоит над выпуском таких карт подумать. Будет здорово.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 мая, 14:51
swet.crylova2017,
подумаем, предложение записали 👍🏻 
sergo.sk89
7 июня, 15:31
swet.crylova2017,
да правильно выбор дизайна важно,многие любят подчеркнуть свою индивидуальность таким образом,и как по мне новый дизайн карт необычный и, все, хотелось бы чего то более интересного.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 июня, 16:47
sergo.sk89,
услышали вас, спасибо за фидбэк!
charydurdy
21 июня, 20:54
скажите пожалуйста за сколько дней после заказа карта дойдет до почты Ашгабада, Туркменистан?
Обновлено 21 июня, 20:54