Карты Яндекс.Денег в «Связном» по всей России

Можно заказать доставку пластиковой карты Яндекс.Денег почтой, курьером или забрать Я.Кард в одном из наших офисов. Добавили к этому салоны «Связного» по всей России. Зайдите в ближайший, получите карту за несколько минут и начинайте пользоваться.

Стоимость обслуживания за три года — 200 рублей.

Берите с собой паспорт — сможете сразу пройти идентификацию (лимит разового платежа вырастет с 15 000 до 250 000 рублей, а сумма, которую можно снять в банкомате за раз, — с 5 000 до 100 000).

Оплачивайте картой покупки в интернете и торговых точках, в том числе бесконтактно через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay, снимайте наличные в любых банкоматах по всему миру и получайте моментальный кэшбэк. Например, весь январь возвращаем 5% за активный отдых, кино, театры и кафе.