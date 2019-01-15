Блог Денег

Блог Денег

Карты Яндекс.Денег в «Связном» по всей России

Можно заказать доставку пластиковой карты Яндекс.Денег почтой, курьером или забрать Я.Кард в одном из наших офисов. Добавили к этому салоны «Связного» по всей России. Зайдите в ближайший, получите карту за несколько минут и начинайте пользоваться.

Стоимость обслуживания за три года — 200 рублей.

Берите с собой паспорт — сможете сразу пройти идентификацию (лимит разового платежа вырастет с 15 000 до 250 000 рублей, а сумма, которую можно снять в банкомате за раз, — с 5 000 до 100 000).

Оплачивайте картой покупки в интернете и торговых точках, в том числе бесконтактно через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay, снимайте наличные в любых банкоматах по всему миру и получайте моментальный кэшбэк. Например, весь январь возвращаем 5% за активный отдых, кино, театры и кафе.

58 комментариев
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za4еmpеrm
16 января, 10:02
А расскажите подробнее. Как-то сумбурно выглядит получение карты. Вот у человека, допустим, нет кошелька на Яндексе.. Он топает в Связной, получает карту, и? Алгоритм какой дальше? В комплекте логин/пароль от кошелька, так? А так как без паспорта, например, покупал карточку - то кошелёк будет не идентифицированный? Правильно?)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 января, 11:46
za4еmpеrm,
каждую такую карту нужно будет активировать в кошельке. Если на момент покупки его нет, то для активации понадобится открыть его. Одним словом, кошелек и карта — это одно и то же, только карта — это физический носитель. Статус счета можно повысить только в кошельке, если он анонимный или именной, то это будет относится и к карте.
Обновлено 16 января, 12:12
za4еmpеrm
16 января, 11:59
YaMoneyHelp,
Спасибо, просто не понятна была сама процедура. Я знаю, что такое Я.карта, давненько пользуюсь.

Тогда ещё вопрос - покупается пластик, предъявляется паспорт, кошелька на момент покупки нет, он регистрируется, к нему привязывается карта - и он автоматом идентифицированный, ведь паспорт был предъявлен в Связном, так?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 января, 12:12
za4еmpеrm,
идентификация — это отдельная услуга. Вы можете купить карту за 200 рублей (паспорт необязателен) и пройти идентификацию (за 300 и паспорт здесь пригодится), либо выбрать что-то одно.
za4еmpеrm
16 января, 12:23
YaMoneyHelp,
А там же, в Связном, всё сразу можно сделать? 200+300 у них - и в результате привязка карты =  идентифицированный кошелёк?
Обновлено 16 января, 12:23
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 января, 13:18
za4еmpеrm,
да, вы можете сделать и то, и другое, но для идентификации понадобится номер кошелька (его нужно будет открыть заранее, если его еще нет).
za4еmpеrm
16 января, 13:43
YaMoneyHelp,
Спасибо! Я просто объясню, к чему эти вопросы. Есть несколько родственников, довольно в возрасте. Им очень нравится, как можно коммуналку просто оплачивать (ну сам интерфейс), но такие сложности (кошелька открытия, непонятная идентификация его, ждать по почте туеву хучу дней карту) - им не понятны, просто не захотели это делать. И в то же время неудобство сбера - оно как-то меньше, но всё равно топают на автобусе в райцентр к терминалу - и это не очень, в возрасте кататься на убитых пазиках...  Короче сводиться к тому, с банк-клиента сбера мне приходится оплачивать, а так как мы в разных регионах - они ловили смс (подтверждения по 100 раз), мне звонили, говорили коды,... короче геморрой. В ЯндексКошелёк тоже не верят - типа виртуальные деньги. Вот теперь смогут сами. Простите за длиннопост, но броня у некоторых пожилых людей непрошибаема. Будет теперь пластик и приложение.
Обновлено 16 января, 13:44
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 января, 17:18
za4еmpеrm,
тогда можно сделать проще — открыть кошелек (можете помочь им в этом), повысить статус не выходя из дома (заполнить анкету прямо на сайте), а если нужна карта, то купить ее в ближайшем Связном :) 
za4еmpеrm
16 января, 17:34
YaMoneyHelp,
дак я понял схему, просто непонятно, почему нельзя было сразу сделать в Связном. Просто получается всё наоборот - сначала регается кошелёк, потом покупается карта. Ну тоесть сначала безымянный человек (вдруг криминал?) покупает карту. А если нет - то это же Вам не выгодно, потому как потом будут писать "ой, дак вы меня накололи" ну т.д. Идентификация-то с 50 рублей в Евросети (которой нет, вроде, уже) выросла до 300.
В любом случае, огромное, Огромное спасибо, что разъяснили, так и сделаем.
Александр
17 января, 23:08
1) Можно ли выбрать дизайн, цвет карты в Связном?
2) Она же не именная, моментальная получается, что на ней написано на месте имени владельца?
3) Если кошелек идентифицирован, то по этой карте можно будет снимать в любом банкомате без комиссии в общем до 10000 рублей в месяц?
Обновлено 17 января, 23:09
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 января, 18:45
Александр,
ответим также последовательно:
1) В Связном можно получить карту только в черном цвете. Дизайн можно выбрать при заказе в кошельке;
2) Вместо имени на карте написано "YANDEX MONEY";
3) Для снятия без комиссии подойдет только именная карта, заказанная в кошельке.
Никита Шевченко
18 января, 18:20
В Екатеринбурге в связном очень плохо обучены сотрудники, часа два разбирались как получать, поддержка Яндекса тоже не отвечала. Нужен ликбез 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 января, 18:49
Никита Шевченко,
извините, пожалуйста, за эту ситуацию :(
В итоге всё получилось?


Хотим всё проверить и разобраться. Пожалуйста, пришлите нам на bloghelp@yamoney.ru номер с которого вы звонили в нашу поддержку, а также дату и время звонка. В письме также просим вас указать адрес салона связи, в котором возникли эти затруднения и ссылку на ваш комментарий в нашем блоге.
stas19792
19 января, 01:17
Скажите, когда появятся в Ставрополе? Обошел 3 магазина "Связного" только пожимали плечами, позвонил на горячую линию Связного они тоже не в курсе сроков.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 января, 19:59
stas19792,
по срокам и наличию карт лучше уточнить именно в службе поддержки Связного. Здесь, к сожалению, не подскажем :(
Павел
19 января, 07:32
Здравствуйте. Хотел бы узнать у меня три кошелька. Можно ли заказать к каждому отдельно карту? И будет ли сохранены лимиты на снятие?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 января, 20:05
Павел,
здравствуйте! Лимит на снятие наличных без комиссии действует на клиента — общий для всех кошельков одного человека. К каждому кошельку можно заказать до 4 именных карт, например, с разным дизайном :)
JannaK
20 января, 09:25
Так в Связном можно получить только не именную карту?( А какая будет комиссия при снятии наличных и платежах? Будут ли ее принимать везде? Где-то можно посмотреть все ее характеристики?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 января, 14:07
JannaK,
да, карту без имени :) За большинство платежей комиссии нет. Комиссия за снятие и переводы — 3% минимум 100 рублей. Карту принимают везде, где доступна оплата MasterCard. Подробнее: https://yandex.ru/support/money/cards/great-cards.html
ya.radion2016
23 января, 08:50
У вас есть и кредитные карты, на годовой процентный период ( если я не ошибаюсь) с привязкой к кошельку. Где можно получить информацию?
ya.radion2016
23 января, 10:40
ya.radion2016,
Интересно то, что через Гугл можно найти много информации о кредитной карте Яндекс денег, но которая отсутствует на информационном поле кошелька.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 января, 13:14
ya.radion2016,
мы пока тестируем функционал кредитования. Как только будут новости — обязательно расскажем. Пока можно заказать простую карту тут, и расплачиваться ей в физических магазинах, баланс кошелька и карты едины.


На некоторых сайтах кредитной картой называют любую банковскую карту. Если вам встречалась информация именно о кредитной карте Яндекс.Денег, то будем благодарны, если пришлете ссылку.
ale00029
23 января, 20:47
YaMoneyHelp,
Добрый день! Собираюсь на пмж в Турцию. Вопрос, можно ли пополнять кошелек(карту) яд с карты турецкого банка. Если да, то какие комиссии/лимиты по пополнению? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 января, 11:00
ale00029,
здравствуйте! Карта турецкого банка подойдет для пополнения. Полный список стран можно посмотреть тут. На сайте комиссия — 1%, а в нашем приложении кошелек можно пополнять с карты без комиссии.
login.andreevna
28 января, 00:18
Здравствуйте , скажите пожалуйста , у меня в интернете именной кошелёк прошёл идентификацию , могу ли я прийти в связной и купить карту ( с такими же данными , что в инете так как там лежат деньги ) или только заказывать почтой ? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 января, 10:51
login.andreevna,
пробрести карту можно при любом статусе — как вам будет удобнее :) Если решите выпустить карту с именем, то вместе с идентификацией вас ждет приятный сюрприз — кроме того что увеличатся лимиты на кошельке, вы также сможете снимать до 10000 рублей в месяц без комиссии.
kirillovstipan
3 февраля, 22:48
С вами 
Комментарий удалён
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 марта, 11:32
здравствуйте! Карты в наличии действительно не везде :( Можно позвонить в поддержку Связного и уточнить у них адреса салонов, где карта есть. 
RAA198
26 марта, 23:29
Подскажите  пожалуйста я живу в Казахстане как мне можно преобрести вашу карту 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 марта, 20:52
RAA198,
ее можно заказать прямо в кошельке, мы отправляем карты по всему миру. Возможности нашей карты зависят от статуса кошелька.
denqi18
10 апреля, 13:32
Здравствуйте,у меня  такой вопрос,если купить карту в связном 200р то там надо проходит ь идентификацию еще + 300р,так?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля, 10:01
denqi18,
идентификация необязательна, но если вы хотите расширить возможности кошелька, то можете сделать это в Связном за 300 рублей, все верно.
wladprosto
11 апреля, 23:21
Здравствуйте! Поясните такие моменты
1.Как можно получить карту и пройти идентификацию в Связном???У мня именной кошелёк.Беру паспорт,номер кошелка,и артикул операции идентификации для кассира Связного.Стоит это всё 300 руб???А если через почту получать карту и идентификацию???
2.Снятие наличных в какие  банкоматы возможно без комиссии???
Обновлено 11 апреля, 23:22
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 апреля, 19:48
wladprosto,
здравствуйте! 
Для того чтобы снимать наличные без комиссии нужна именная карта, ее можно заказать в кошельке. В Связном продаются карты без имени.
Про идентификацию через Связной вы все написали верно 🙂
yax3
20 апреля, 17:43
Доброго времени суток.
Вопрос в следующем. 
Могу ли я забрать именную карту в офисе г. Екатеринбурга, т.е. за те же 300 руб ? Или все таки - на почте ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 апреля, 15:34
yax3,
здравствуйте! В офисе можно взять карту без имени, а карту с именем можно забрать на почте или ее можно получить курьерской доставкой.
denmaloyreb1985
25 апреля, 11:00
Вот что за хрень? Пришел в Связной, карты есть, но продать не могут, т.к. у них программа поменялась и услуги продажи карт нет, только идентификация. Артикул из раздела помощь на сайте ЯД неверный, т.к. из старой программы. Как быть?
denmaloyreb1985
25 апреля, 11:25
denmaloyreb1985,
Все решил. Дело в уровне подготовки сотрудника Связного. В соседнем офисе карту продали без проблем а артикулов услуг.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля, 12:42
denmaloyreb1985,
рады, что все разрешилось хорошо. Подскажите, пожалуйста, адрес первого салона связи и время вашего обращения — проработаем с коллегами эту ситуацию.
tyurinvladislav687
5 мая, 11:25
То есть школьник может спокойно прийти в Связной, и купить себе за 200 рублей банковскую карточку? Паспорт ведь не нужен, ведь она не именная...
Обновлено 5 мая, 11:26
tyurinvladislav687
5 мая, 13:14
tyurinvladislav687,
??? Буду ждать ответа...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 мая, 13:59
tyurinvladislav687,
да, может, т.к. пользоваться кошельком можно с 14 лет.
tyurinvladislav687
5 мая, 14:57
YaMoneyHelp,
А паспорт обязательно предъявлять, если сотрудник салона потребует его?
tyurinvladislav687
5 мая, 15:32
YaMoneyHelp,
???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 мая, 11:15
tyurinvladislav687,
нет, для покупки карты в Связном он не нужен.
Сергей
13 мая, 20:32
В волгограде в связном сказали, что не продадут, нету такого Рабоче-Крестьянская ул., 22. Спросил куда ехать, чтобы купить, развели руками.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая, 10:00
Сергей,
обсудим это с коллегами из Связного, спасибо, что рассказали об этом! Пока вы можете заказать карту на сайте, в отличие от карты в Связном она будет именной и с нее можно будет снимать наличные без комиссии до 10 000 рублей в месяц, если статус вашего кошелька будет идентифицированным.
anton.sereda85
16 мая, 11:57
Как узнать в каком салоне связной есть карта? Уже 2 салона обошел, и там сказали, что их нет. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 мая, 18:26
anton.sereda85,
рекомендуем позвонить в поддержку Связного, вам подскажут, где карты в наличии.
more-d
17 мая, 20:26
Здравствуйте.
Тоже проблемы, г. Якутск, карты есть, но продать не могут, уже долгое время. В чем проблема?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 мая, 12:40
more-d,
подскажите, пожалуйста, чем это аргументируют сотрудники Связного?
egorovaav82
25 мая, 14:56
Москва.
Обошла штук 5 магазинов связного в центре,севере, северо западе.
Про карты знают но в наличее нигде нет. Когда будут - не знают. Где есть - не знают.
Какие то "виртуальные" карты в самом деле. Вроде и есть а никто их не видел.
ЛОЛ
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 мая, 13:20
egorovaav82,
ранее карты были в наличии не во всех салонах связи, но сейчас со стороны Связного происходят доработки и в ближайшее время карты будут представлены почти во всех салонах. О наличии карт лучше уточнять по телефону салонов заранее, также вы всегда можете приобрести карту в нашем московском офисе.
liudmila.piatkova
16 июня, 14:57
Получила карту  Яндекс -деньги в "Связном". 
ее в Яндекс деньгах и на карте есть номер кошелька. По горячей линии мне сказали, что у  меня  их уже 3! как удалить лишние?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 июня, 17:57
liudmila.piatkova,
карты в Связном продаются без номера кошелька, потому что выпускаются без привязки к конкретному кошельку. Удалить кошелек можно в настройках, наша служба поддержки поможет вспомнить логины для входа в нужные кошельки.
Екатерина Михайлова
5 июля, 11:30
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если заказывать карту по почте, сколько дней она будет идти в Сочи? И второй момент: если на момент заказа карты статус кошелька анонимный, повысится ли статус карты после прохождения идентификации в салоне Contact или "Связном"?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 июля, 16:36
Екатерина Михайлова,
карта отправится к вам через 5 рабочих дней после заказа (или раньше), дальше всё зависит от почты. Для отслеживания у вас будет трек-номер. Статус карты как у кошелька :)
wladsaf2
сегодня, 12:49
Обошел салонов 30, Москва, Питер, Краснодар и Сочи, Кимры и Тверь, ни в одном салоне нет этой карты. Звонил в Связной, сотрудник обзвонил при мне магазинов 10 по Москве, сказала что нигде нет, ей передали продавцы, что завоз происходит крайне редко и в мизерных количествах. Проще тинькофф заказать
Обновлено сегодня, 12:51