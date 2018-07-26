Блог Денег

Блог Денег

Инвестируем с Yammi

На 5 000 рублей можно купить пару кроссовок, а можно начать инвестировать. И второе будет не сильно сложнее, если доверить свою «пятёрку» Yammi. С новым сервисом Яндекс.Денег и FinEx можно получать доход от своих сбережений, даже если не разбираетесь в биржевой игре. 

Что ещё за Yammi?

Yammi — это робо-помощник для личных инвестиций, заменяющий брокера и финансового советника. Yammi не покупает на эмоциях и не продаёт на панике. Он анализирует, сколько денег вы хотите пустить в оборот, сколько закладываете времени и как сильно готовы рисковать — и собирает для вас инвестиционный портфель. В портфеле — акции биржевых фондов ETF.  

ETF — это много-много ценных бумаг в разных пропорциях. Купили акции фонда — получили кусочек всех его активов. Такой подход позволяет «не класть все яйца в одну корзину», другими словами, минимизировать риски. А ещё это проще и дешевле, чем самостоятельно покупать и продавать акции каждой компании (в этом случае вы платили бы комиссию за каждую сделку). 

Сколько можно заработать?

Потенциальный доход зависит от того, сколько денег и на какой срок вы вложите, и как сильно готовы рисковать. Поиграть с параметрами и посмотреть, как они влияют на доходность, можно на сайте Yammi.

Как начать?

Для открытия портфеля хватит 5000 рублей — это в разы меньше, чем у других сервисов личных инвестиций.  Можно открыть сколько угодно портфелей на любую сумму и поэкспериментировать. Передумали — ликвидируйте портфель и отправьте деньги обратно в кошелёк. 

Вот как открыть свой первый инвестиционный портфель в Yammi: 

  1. Пройдите тест на отношение к риску. Вы отвечаете на вопросы — Yammi анализирует ответы и показывает комфортную степень риска. Выходить за рамки рекомендации не стоит — иначе велик шанс испортить игру робота (и свои шансы заработать), разволновавшись по поводу колебаний рынка. 
  2. Сформируйте портфель: укажите сумму первого вложения, размер ежемесячных пополнений и срок инвестиций. Если готовы вложиться больше, чем на три года, можно сразу открыть индивидуальный инвестиционный счёт (галочка «ИИС») — это позволит вернуть налог за прибыль от инвестиций. 
  3. Пройдите идентификацию — для заключения договора на управление инвестициями нужно подтвердить учётную запись Yammi через портал Госуслуг или вручную указать данные паспорта и ИНН.

Важно! Кошелёк в Яндекс.Деньгах, который вы будете использовать для пополнения и вывода денег в Yammi , должен быть идентифицирован на те же данные, что и аккаунт в Yammi.

          4. Заполните анкету и подпишите документы. Все документы для инвестиций с Yammi подписываются онлайн с подтверждением по смс.  

          5. Пополните счёт. Минимальная сумма разового пополнения — 2000 рублей, минимальная сумма для открытия портфеля — 5000 рублей.  При первом пополнении вы связываете Yammi с кошельком на Яндексе. Поэтому первый взнос нужно отправить через Яндекс.Деньги, из кошелька или с привязанной карты. 

Когда я получу доход?

Оптимальный срок инвестиций с Yammi — от года. Продать портфель по его текущей цене можно в любой момент. Чтобы получить повышенную доходность за счёт государственных льгот для индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) — нужно инвестировать как минимум на три года. 

Остались вопросы?

Робот Yammi умеет управлять активами, но не сможет поболтать с вами о последних биржевых новостях. Поэтому на сайте Yammi работает чат поддержки — специалисты FinEx помогут разобраться с сервисом и ответят на все возникающие в процессе вопросы. На самые частые уже ответили в справочном разделе

Юридическая информация о Yammi

130 комментариев
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slavik013x
26 июля 2018, 09:33
"Комиссия (вознаграждение управляющего) — 1,5 % годовых от стоимости активов, но не
менее 3,25 руб в день. Списывается раз в квартал. Начисляется каждый день. "


Что-то как-то многовато. В брокерских конторах и то поменьше дерут. И ещё процент за вывод.
Обновлено 26 июля 2018, 09:34
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса26 июля 2018, 14:55
slavik013x,
брокеры не нацелены на приумножение ваших сбережений, брокеры помогают продать и купить ценные бумаги (и берут комиссию за каждую операцию), но вам самому нужно решать, что это будут за бумаги, разбираться и оценивать риски. Yammi помогает зарабатывать тем, кто не разбирается в рынках ценных бумаг — это доверительное управление. 
a.v.erofeeff
27 июля 2018, 15:15
Яндекс.Деньги,
Нормальные ДУ берут комиссию от заработанной прибыли, а не от размещённых средств. А совсем отличные - если прибыль обогнала банковский вклад. Поэтому не лейте воду в уши, Вы сами не верите своей системе.
ualexev
5 сентября 2018, 11:23
a.v.erofeeff,
вы наверное не интересовались ДУ (если я правильно понял это доверительное управление). Нормальные ДУ, как вы говорите, которые за вас занимаются хлопотами оплаты налогов, подачи деклараций о доходах и прочее как раз берут комиссию от размещенных средств, а не от дохода который они вам принесли, ни один нормальный брокер вам не сможет гарантировать доход, а если нет дохода на чем они тогда будут зарабатывать? Поэтому все нормальные брокеры берут комиссию либо от суммы сделки, либо фиксированная сумма (тариф за обслуживание).
Таких брокеров на рынке не особо много: БКС, Открытие брокер, Сбербанк CIF, у ВТБ и Альфа банка что то есть, Финам и ещё с десяток может наберётся, не считая региональные компании все остальные у которых в ЛК не расписано какая сумма от доходов у вас пошла на налоги, комиссии и прочее, а так же нет возможности подачи налоговой декларации это все финансовые пирамиды и мошенники.
a.v.erofeeff
5 сентября 2018, 12:44
ualexev,
Вы заблуждаетесь. И, видимо, "не в теме". Либо пытаетесь сознательно ввести в заблуждение перевирая фактами. Брокерское обслуживание - это брокерское обслуживание. А доверительное управление - это доверительное управление. Это совершенно разные по смыслу деятельности и лицензии на их осуществление.  Поэтому совет, чтобы не возникало конфликта интересов, управляющего следует искать из управляющих компаний, а не брокеров.
Брокер посредственно заинтересован в Вашем благосостоянии, он заинтересован, чтобы Вы больше совершали сделок. Но это его хлеб. Поэтому указанные Вами базы для расчета комиссий имеют место быть и справедливы. 
Управляющий же, если он заинтересован в росте Вашего благосостояния, а не высосать деньги с Вашего капитала под благочестивой вывеской, будет брать только с прибыли. Держите для примера ссылки на такого рода условия (надеюсь, что не сочтут за рекламу, ссылки даны в подтверждение, что ранее сказанное мной не рассуждения, а нормальная практика):
https://arsagera.ru/products/idu/tarify_i_rashody/
http://www.primbank.ru/personal/banking-services/securities-trading/trust-manage/
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса26 июля 2018, 14:56
slavik013x,
и да, пополнять и выводить деньги из портфеля можно БЕЗ комиссии на кошелёк Яндекс.Денег. 
slavik013x
26 июля 2018, 15:32
Яндекс.Деньги,
И что там потом с ними делать? Покупать колбасу в пятерочке, проедать в забегаловках и платить за квартиру? Захочешь снять, опять комиссия.
wise-dodger
26 июля 2018, 18:35
slavik013x,
на идентифицированных кошельках можно снимать без комиссии 10 000 в месяц.
slavik013x
26 июля 2018, 18:55
wise-dodger,
То есть пару сотен тысяч я буду выводить почти два года. Прекрасно.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса27 июля 2018, 11:20
slavik013x,
можно выводить на кошелёк — без комиссии. И потом снимать с карты Яндекс.Денег — до 10 000 рублей в месяц тоже без комиссии, если кошелёк идентифицирован, а карта с именем.
overdrivex
27 июля 2018, 02:27
slavik013x,
1,5% это с учётом комиссии ETF?
osmotr25
26 июля 2018, 12:06
Инвестирование получается невыгодным, комиссия сервиса 3.25р в день. Это 1186,25 в год, При инвестировании 5000р без ежемесячного пополнения это 23,725% от суммы. Т.е., инвестируя 5000р Вы заведомо теряете деньги, т.к. доход в почти 24% годовых, хоть и возможен, но все же маловероятен. И высок риск потерять деньги.


Хорошо, допустим 24% в год Вам сервис заработал и Вы вышли в небольшой плюс. Но будьте добры заплатить 3,5% за вывод средств. Теперь Вы точно в минусе!
Василий Чепухин
26 июля 2018, 13:39
osmotr25,
спасибо, что расписали как все будет, с другой, нашей стороны.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса26 июля 2018, 14:51
osmotr25,
5000 рублей — это минимальный первоначальный взнос для открытия портфеля. Конечно же, для получения ощутимой доходности портфель рекомендуется регулярно пополнять. Но даже если этого не делать — доходность при самом консервативном подходе и использовании ИИС за 3 года превысит доходность банковского депозита для той же суммы. Вывести деньги из портфеля можно без комиссии на кошелёк Яндекс.Денег. Комиссия за вывод есть только при переводе денег на банковский счёт. 
osmotr25
26 июля 2018, 15:34
Яндекс.Деньги,
Я с Вами полностью согласен, что 5000 рублей - минимальный первоначальный взнос для открытия портфеля. Именно это и указано на сайте Yammi.


С моей точки зрения проект позиционируется как доступный для масс, ведь низкий порог входа позволяет начать практически с нуля.


Но, как Вы сказали, 5000р недостаточно для получения ощутимой прибыли и Вы абсолютно правы. Если быть откровенно честным, прибыль будет лишь на бумаге, реально этих денег Вы не увидите, т.к. всю прибыль будет "съедать" комиссия, так еще и придется немного приплачивать из своего кармана, потому что вероятность того, что прибыль перекроем минимальную комиссию сервиса, стремится к нулю. 


Только лишь 5000р здесь все не ограничится, потребуется вкладывать все больше и больше с каждым месяцем, иначе ни о какой прибыли речи идти не может. И риски обвала рынка при этом никто не отменял.


Про то, что комиссия взимается только при переводе на банковский счет, Вы сказали верно, но ведь если я захочу использовать карту Яндекс.Деньги(не виртуальную, а физическую), чтобы не платить комиссию в 3,5%, мне необходимо будет заплатить 300р за первый 3 года ее использования, что все равно дополнительно урежет и без того небольшой доход(если он вообще будет), полученный от вложенных 5000р.


Спорить на этот счет, конечно, можно вечно.. Ведь у каждого свое мнение на этот счет. Кому-то необходимо привлечь большее количество клиентов к новому проекту, кому-то хочется просто заработать.


С моей точки зрения смысла вкладывать в проект 5000р без дальнейшего увеличения депозита нет. Доходность будет, но для клиента она будет отрицательная.


Возможно, если отбросить все риски, которые могут привести к потере денег, проект бы отлично подошел для единовременного инвестирования 50000 рублей. Тогда комиссия была бы всего около 2,5%, а возможная прибыль радовала бы глаз. 


Но, риски никто не отменял и я вновь понимаю, что пока не прибьешь к копыту подкову и не начнешь работать - деньги не заработаешь, а кнопки "бабло", которую все так ищут не существует.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса26 июля 2018, 19:00
osmotr25,
спасибо за мнение ❤️
Обновлено 27 июля 2018, 11:18
Ingweth
29 ноября 2018, 14:45
osmotr25,
Так не обязательно же вкладывать 5000 и ждать чего-то, можно кинуть сразу 50, и будет как вы и хотите ;)
igor-1309
26 июля 2018, 16:12
С момента начала процесса оформления прошло четыре часа — onbording сделан отвратительно! страница сама не обновляется, грузится случайный этап. Тьфу! Яндекс разучился делать продукты и сайты??
Оператор в чате работает передастом «Добрый день, Игорь Александрович!Передаю Ваш запрос в техническую службу поддержки. Как только получу ответ, напишу Вам в чат!»
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса26 июля 2018, 18:20
igor-1309,
приносим извинения, если ответ в чате пришлось подождать :( Запросили у вас информацию в Фейсбуке, т.к. переписываемся с вами там.
q12-3m
7 сентября 2018, 16:06
igor-1309,
у них так везде на всех сервисах в том числе яндекс такси
Андрей
26 июля 2018, 16:26
Яндекс или Яндекс.Деньги гарантирует что Yammi не лохотрон?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса26 июля 2018, 18:21
Андрей,
мы в ответе за свои продукты, поэтому беспокоиться не стоит.
M-Vil
26 июля 2018, 18:33
Граждане Украины могут инвестировать в Yammi?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса26 июля 2018, 19:00
M-Vil,
нет, только граждане РФ.
fogens
28 июля 2018, 07:33
Где гарнтия что это не очередной лохотрон
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса27 июля 2018, 11:20
fogens,
деятельность Yammi лицензируется Банком России и подчиняется требованиям, предъявляемым к профессиональным участникам (управляющим компаниям) рынка ценных бумаг.
myslitel83
27 июля 2018, 09:39
Я буду видеть все операции, которые проводит робот?
То есть меня интересует: буду ли я видеть операции робота в реальном времени?
kreyndelv
27 июля 2018, 11:34
myslitel83,
с Вашего позволения, Yammi - это не про роботов. Уж точно не про торговых роботов, чтобы отслеживать операции в реальном времени. Используемый алгоритм формирует начальный портфель, который вы видите - и затем лишь несколько раз в год незначительно меняет структуру. Это называется перебалансировка. Обо всех перебалансировках вы получаете информацию, состав портфеля доступен на каждый момент времени. 
С уважением, Владимир Крейндель, FinEx
radiofak2013
27 июля 2018, 09:49
Тут полтора, за вывод проценты, плюс сам по себе etf от финекса с дорогой комиссией - по сути в сумме Пиф выдающий себя за современный инструмент)
kreyndelv
27 июля 2018, 11:46
radiofak2013,
Справедливости ради - вывод на Яндекс.Кошелек абсолютно бесплатный. Комиссии FinEx ETF существенно ниже, чем по подавляющему большинству ПИФ или аналогичных продуктов, а по ряду ETF - издержки ниже, чем у популярных глобальных ETF. 

Кроме того, не стоит забывать, что 1,5% взимаются за ведение счета доверительного управления - а эта услуга стоит в России как правило намного больше. (Примерно как в хедж-фондах 2% от активов +20% от прибыли). Как правило, сверх этого клиент платит все комиссии за сделки, а Yammi все расходы на сделки, на хранение бумаг и т.д. берет на себя.

Наконец, проблема с ПИФ - эти инструменты просто не делают свою работу. К примеру, даже с использованием простейшей стратегии - купить один ETF и взимать комиссию, российские ПИФ существенно отстают от индексов-бенчмарков.

В конечном счете каждый выбирает вариант инвестиций, максимально удобный для себя. Важно только делать это, основываясь на объективной информации.

С уважением, Владимир Крейндель, FinEx
voznesenskiy1
27 июля 2018, 12:12
Почему такие конские комиссии? Сейчас мосбиржа торгуется по 100р при див. доходности 7.5% Это гораздо больше, чем Вы предлагаете... Можно и без помощи больше получить... (к примеру 125 на отсечку, -див гэп +7.5%див) Итого можно с риском небольшим 22% получить...
Срочно пересмотрите комиссии!!!

Обновлено 27 июля 2018, 12:14
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса27 июля 2018, 14:59
voznesenskiy1,
Ямми не посредник для самостоятельной торговли на бирже, и не взимает комиссию за сделки — это сервис доверительного управления активами. 1,5% — самая низкая в России стоимость ведения портфеля.
fogens
28 июля 2018, 15:09
Нет уж , на свободные средства мы по старинке зеленых прикупим
kreyndelv
27 июля 2018, 16:42
fogens,
инфляция в США что-то разгулялась, уже 2,9%. Просто зеленые тают под матрасом... но каждый выбирает сам и для себя
fogens
29 июля 2018, 09:28
Вы еще скажите рубль укрепляется , на фоне закрытия госдолга по обязательствам :)))
kreyndelv
30 июля 2018, 15:47
fogens,
вряд ли впереди укрепление рубля - именно поэтому для клиентов Yammi доступны вложения в валютные активы. Безусловно валютная диверсификация - благо, но вот только аккумулирование средств "в зеленых" - это прежде всего упущенные возможности.
Farid Mustafaev
28 июля 2018, 23:56
я не хочу чтобы государство знало о моих инвестициях. ибо не в состоянии доказать происхождение денег которые собираюсь пустить в оборот. как обстоят дела с этой точки зрения у вашего проекта? запрашиваете ли справки подтверждающие законность денег?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 июля 2018, 14:25
Farid Mustafaev,
все виды доходов должны облагаться налогом, если Налоговым Кодексом не предусмотрены исключения. Для выявления неучтенных доходов налоговая  имеет право запросить у банков информацию о движении денег клиентов. Эти меры применимы и к электронным кошелькам. 
Farid Mustafaev
29 июля 2018, 21:18
Хорошо! вопрос! а если эти деньги взяты мною в долг в другой стране! что мне подготовить для предоставления в налоговую в случае если запросят источник? Просто надо понимать этот сервис как и другие биржы стремится к анонимности или все таки отличаетя тем что выдает данные? Если все таки передает данные в налоговую то чем отличается ваш сервис от других бирж где анонимность и нераскрытие происхождения денег гарантируется. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 июля 2018, 14:57
Farid Mustafaev,
давайте попробуем разобраться по порядку - возможно, мы поняли вас неправильно :( Вы пишете про средства в кошельке Яндекс.Денег, которые вы в дальнейшем хотите перевести в Yammi, так? 
Обновлено 30 сентября 2018, 20:10
Farid Mustafaev
30 июля 2018, 21:34
YaMoneyHelp,
да! про ту сумму которую я переведу в YAMMI.  Могут запросить с YAMMI законность происхождения этих денег? не хотелось бы отдать около 1 000 000 и чтобы потом запросили подтверждающие происхождение денег документы! ибо деньги незаконные соотвественно нечем будет доказывать законность получения этой суммы
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса31 июля 2018, 13:37
Farid Mustafaev,
так как по договору доверительного управления ООО «УК «ФинЭкс Плюс» является налоговым агентом, вся информация об инвестировании передаётся в налоговую. По закону ФинЭкс может запросить подтверждающие документы. Более подробно вы можете уточнить у чате: https://yammi.io.
VI
29 сентября 2018, 13:48
YaMoneyHelp,
по-порядку ? .) 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 сентября 2018, 20:11
VI,
поправили. Спасибо :)
Farid Mustafaev
29 июля 2018, 21:22
и плюс еще один момент! гарантируется ли что у участников не будут требовать документов о том что они прошли обучение и что знают основы торговли на биржах? можно ли пользоваться дебетовыми картами других стран или только российские? и почему во всем мире во всех биржах пускают иностранцев а тут нет? хотелось бы получить информацию по этому поводу
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 июля 2018, 11:20
Farid Mustafaev,
Yammi помогает зарабатывать тем, кто не разбирается в рынках ценных бумаг, глобальные знания о рынке инвестирования не нужны. Пополнять счет можно с кошелька и в том числе с привязанных к нему карт. Страны, карты которых подходят: https://yandex.ru/support/money/cards/linked-cards.html#linked-cards__link-cards. Наш продукт ориентирован для инвестирования в ETF с Yammi только для граждан РФ. Если что-то изменится, мы обязательно сообщим.
Обновлено 6 августа 2018, 16:33
Farid Mustafaev
29 июля 2018, 21:28
Что касается того что указано что проект для МАСС, к сожалению это не так. Вход для иностранных граждан из за рубежа закрыт у этого сервиса. Соответственно нельзя добиться успеха только внутри страны учитывая тот факт что многие граждане рф и так торгуют на зарубежных биржах. Как бы это донести до руководства?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса31 июля 2018, 12:18
Farid Mustafaev,
наш продукт ориентирован для инвестирования в ETF с Yammi только для граждан РФ. Если что-то изменится, мы обязательно сообщим.
Farid Mustafaev
29 июля 2018, 21:32
Для выявления неучтенных доходов налоговая имеет право запросить у банков информацию о движении денег клиентов. Эти меры применимы и к электронным кошелькам   -  мне написали вот это. Вопрос не в этом а в том что я решу инвестировать 1 000 000 рублей. Но у меня нету документов подтверждающие легальность происхождения этой суммы. Вот это хочу понять могут запросить доказательства происхождения первоначальной суммы? я не про налог которые удержат у меня!!!! я про саму изначальную сумму 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса31 июля 2018, 13:22
Farid Mustafaev,
«могут запросить доказательства происхождения первоначальной суммы» — узнать точнее об этом вы можете в налоговой или у юристов. 
Farid Mustafaev
4 августа 2018, 14:44
Да уж! к сожалению рискованно вкладывать! потерять то можно деньги! лучше на зарубежных биржах торговать! 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса6 августа 2018, 16:46
Farid Mustafaev,
самостоятельно торговать на бирже без специальных знаний, конечно, не получится, а Ямми как раз позволяет получать доход от торговли иностранными ценными бумагами с помощью доверительного управления.
Farid Mustafaev
4 августа 2018, 14:58
если была бы анонимность и конфиденциальность то вкладываться стоит! налог оплачивать то можно! это само собой! но с прибыли. а вот то что могут запросить происхождение первоначальной суммы кончено это плохо.  просто у многих нет документов подтверждающих! кто то получает зп в конверте например! 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса6 августа 2018, 16:46
Farid Mustafaev,
тут вы правы, отмывание средств — это не к нам, мы работаем по закону и помогает людям приумножить легально полученные доходы.
samir.kv
5 августа 2018, 17:01
Разве есть смысл представителям низов осуществлять различные  вклады на столь долгий период с доходностью до 8% ??? За эти годы инфляция же съест часть прибыли.
Ради копеек стоит ли, лучше в пятерочке колбасой запастись и жить в  своё удовольствие!
Обновлено 5 августа 2018, 17:02
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса6 августа 2018, 17:00
samir.kv,
ожидаемая доходность инвестиций с учетом налогового вычета по ИИС составляет около 13%. При сумме инвестирования более 13,3 тыс. инвестиционный результат может быть гораздо выше.
rentskipass
5 августа 2018, 21:36
О божечки, с 7 миллионов, при самом высоком риске, всего 12,5 годовых, да ещё и 7 лет ждать... Я лучше биткоины закуплю на 7 лет, там тоже риски, но зато +1250% вполне реально. Раньше банки такой процент давали, но там рисков не было, и деньги не морозились. А сейчас рубль в бумагу превратился, дак ещё и хочешь такой процент - принимай на себя риски. Вообще смех. Что правительство, что конторы эти все финансовые в России - всё дураков ищут, а где их сыскать то нынче, коли уже обобрали всех? ))) Нет уж, криптовалюты - наш ПФР, блокчейн - наша сберкнижка, биткоин - наша валюта, а рубли - сами инвестируйте в эти ваши нанотехнологии и инновации, под процент ниже инфляции.
Я в своё время акции Яндекса хотел купить... но вот незадача, они на Нью-Йоркской бирже торговались, а не в Россиюшке. Зато Яндекс предлагает ЯДеньги передать ФинЭкс Плюс, который пойдёт на биржу и купит акции иностранных EFT, которые купят акции каких то компаний... и каждый возьмёт себе комиссию: биржа, инвестиционный фонд, ФинЭкс Плюс, Яндекс. Ну а вкладчик, он тоже себе возьмёт... риски. ФинЭкс то свою комиссию каждый день начисляет, Яндекс свою комиссию со всей выводимой суммы взимет, биржа - с каждой операции, а вкладчик получит % сверху только если повезёт. И спрашивается, зачем пролетариату такое количество прослоек "финансовых экспертов"? Вот и охарактеризовался 2018 год бумом ICO.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса6 августа 2018, 16:58
rentskipass,
доходность зависит от риска, который вы готовы принять, вашего возраста, сроков инвестирования и может быть выше 12,5. К тому же в Ямми первые 3 месяца вы инвестируете без комиссии, а регулярные пополнения приближают всё ближе к цели.
Farid Mustafaev
6 августа 2018, 00:08
биткоины я тоже держу ибо гарантируется анонимность! никакая биржа не спрашивает откуда деньги! 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса6 августа 2018, 16:48
Farid Mustafaev,
спасибо за мнение, Farid, пока биткоины в россии не имеют легального статуса, а обсуждать незаконные схемы обогащения лучше на какой-то другой площадке, а не в нашем блоге.
Farid Mustafaev
7 августа 2018, 00:36
Извините но это во всем мире признается и признание в россии просто вопрос времени! и нельзя считать что это незаконно! я лично подавал налоговую декларацию! соответственно это уже что то означает. вопрос не в том что кто то отмывает! вот как  человеку который получает зарплату в конвертах поучаствовать в этом сервисе не боясь?  это же не его вина что работодатель не платит налоги! но человек хочет обогатиться но при этом вот ну не может показать откуда у него деньги! что касается биткоина интересно было бы знать все таки если в россии на законном уровне введут налоги и соответственно криптовалюты легализуются то после этого ваш сервис будет гарантировать анонимность? или все таки будет иметь возможность запрашивать законность первоначальных вложенных средств?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса7 августа 2018, 14:28
Farid Mustafaev,
 по договору доверительного управления ООО «УК «ФинЭкс Плюс» является налоговым агентом, вся информация об инвестировании передаётся в налоговую. По закону ФинЭкс может запросить подтверждающие документы. Более подробно вы можете уточнить в чате: https://yammi.io.
Обновлено 7 августа 2018, 14:28
Farid Mustafaev
7 августа 2018, 00:41
тут вы правы, отмывание средств — это не к нам, мы работаем по закону и помогает людям приумножить легально полученные доходы. это вы написали! Надо понимать как человек который получает Зарплату в конвертах неопосаясь вложить средства свои? Просто таких большинство! может я такими вопросами наоборот помогаю таким людям получить ответы и они не будут бояться вкладывать вам деньги свои опасаясь того что отберут!
Farid Mustafaev
7 августа 2018, 00:44
или хотябы вам расписать лучше какую сумму можно вложить не боясь запроса подтверждения происхождения! может это 10т! может это 50т! может это 100т! опять таки да возьмем к примеру человека который получает зарплату в конверте!
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса7 августа 2018, 14:29
Farid Mustafaev,
По закону ФинЭкс может запросить подтверждающие документы. Более подробно вы можете уточнить в чате: https://yammi.io.
Farid Mustafaev
7 августа 2018, 00:46
подписывается ли какой нибудь договор гарантирующий возврат указанной суммы! например вложи 5т через год вернем 10т! вот этот сам факт где то прописывается! или может быть такое что человек вложит 5т и акции например обесценятся и возврат уже будет наоборот меньше вложенный суммы! тоесть надо понимать есть ли риски7 и где эти риски прописываюстя
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса9 августа 2018, 16:21
Farid Mustafaev,
при инвестировании важно помнить, что на рынке, как и в жизни, ничто не стоит на месте. Поэтому стоимость вашего инвестиционного портфеля может как увеличиваться, так и уменьшаться. Доходность в прошлом не определяет доходность в будущем.
Farid Mustafaev
9 августа 2018, 09:45
и плюс нужно как то увеличить лимит карты яндекс деньги! просто смешной лимит! смешные остатки! а что делать людям которые в день туда сюда по сотни тысяч катают
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 августа 2018, 16:48
Farid Mustafaev,
Яндекс.Деньги про удобные платежи и переводы, а не обнал — такое карается могущественной фрод-машиной и службой безопасности.
Farid Mustafaev
10 августа 2018, 19:06
как карается! почему то у более менее таких нормальных банков не каратется! это же дебетовой картой считается! люди может хотят там хранить свои сбережения. а лимит малый! допустим человек хочет млн на карту положить - положил! и через неделю срочно нужна операция и он не может снять так как разрешается не больше 500т! лучше уж сделать платную карту скажем 5т в месяц за обслуживание но увеличить лимит
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 августа 2018, 14:41
Farid Mustafaev,
если вы пишете про максимальный лимит в кошельке, то он действительно обусловлен законом, как подсказали в комментариях ниже. 
Farid Mustafaev
10 августа 2018, 19:07
и речь не про обнал же! у меня есть три млн рублей! я не хочу дома это все хранить! хочу на карту яндекс деньги положить и по мере необходимости снимать!
btcmod
10 августа 2018, 22:25
Farid Mustafaev,
Яндекс деньги - это вам не банк! Их деятельность регулируется  законодательством РФ "О национальной платежной системе" N 161-ФЗ поэтому  600 тысяч рублей это максимальный остаток, который может храниться у вас на электронном кошельке без нарушения законодательства. 

Я так понимаю, что сервис Yammi попытка привлечь владельцев кошельков Яндекс денег обеспечить приток ликвидности в компанию FinEx.  Имея средства на банковском счете или наличными это неразумно конвертировать   в Яндекс деньги с дальнейшей инвестицией в Yammi, чтобы потом получить комиссию 3,5% за вывод своих же вложенных средств.
А какие документы подтверждающие происхождение средств на кошельке вы можете затребовать? С банком более или менее понятно -  это справка 2-НДФЛ. Но причиной возникновения Яндекс денег на кошельке этом может быть, как продажа ненужной вещи на доске объявлений или получение средств от другого пользователя за частную услугу или благодарность за  помощь.  Какие документы готовить людям решившим проинвестировать через ваш сервис, скажите сразу....


Обновлено 10 августа 2018, 22:29
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 августа 2018, 14:45
btcmod,
уточнить список подтверждающих документов можно у юристов или в налоговой - попробуйте, пожалуйста, обратиться к ним. 
alexandr.sebr
12 августа 2018, 11:16
04.08.2018 закрыл  портфель стоимостью чуть менее 12000р(при вложенных 12-ти) и до сих пор жду свои деньги!!!??? Сегодня 12.08.2018,ни слуху,ни духу((
КОГДА ВЕРНЁТЕ МОИ МОНЕТЫ,ГОСПОДА ???
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса16 августа 2018, 17:47
alexandr.sebr,
вывод денег обычно занимает один рабочий день, но может занять и 5-10 рабочих дней. Если вы закрывали портфель 04.08.2018 — деньги уже должны были поступить. Подскажите, сейчас всё в порядке? 
alexandr.sebr
12 августа 2018, 11:55
Самое интересное что для начала нужно закрыть портфель,затем тебе(через несколько дней звонит оператор для подтверждения закрытия),мне он позвонил 04.08.2018,данные о закрытие и переводе средств обратно на "яндекс кошелёк я подтвердил и вот..до сих пор жду СВОИ средства,хотя в документах и описании этого сервиса, чёрным по белому написано ,что деньги приходят "почти "моментально ((( Сегодня 12.08.2018..денег так и нет(( Наверное спецы(работающие каждый день отмечают день строителя)) Ещё подожду до вечера и буду писать обращение в Роспотребнадзор ! Вы решили пошутить,шутить тоже умею.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса16 августа 2018, 17:47
alexandr.sebr,
вывод денег обычно занимает один рабочий день, но может занять и 5-10 рабочих дней. Если вы закрывали портфель 04.08.2018 — деньги уже должны были поступить. Подскажите, сейчас всё в порядке? 
alexandr.sebr
16 августа 2018, 18:01
Яндекс.Деньги,
 НЕТ!((( НЕ В ПОРЯДКЕ! ДЕНЬГИ НЕ ПОСТУПИЛИ!!!

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 августа 2018, 12:41
alexandr.sebr,
если зачисления всё ещё нет, пожалуйста, напишите об этом на help@yammi.io
alexandr.sebr
12 августа 2018, 12:05
Самое интересное что для начала нужно закрыть портфель, затем тебе(через несколько дней звонит оператор для:
подтверждения закрытия),мне он позвонил 04.08.2018,данные о закрытие и переводе средств обратно на "яндекс кошелёк» я подтвердил и вот..до сих пор жду СВОИ средства,хотя в документах и описании этого сервиса, чёрным по белому написано ,что деньги приходят "почти "моментально ((( Сегодня 12.08.2018..денег так и нет((
Наверное спецы(работающие каждый день отмечают день строителя)) Ещё подожду до вечера и буду писать обращение в Роспотребнадзор !
Вы решили пошутить,шутить тоже умею. Вот ,собственно, выдержка из Ваших "правил":


Вывод денег обычно занимает один рабочий день, но может занять и 5-10 рабочих дней. Процесс вывода включает в себя продажу всех или части бумаг из вашего портфеля и перевод
на ваш кошелек или счет.
Вывести деньги можно на кошелек или банковский счет.
— Вывод на ваш кошелек Яндекс.Денег — без комиссии.
Можно вывести только на тот кошелек, с которого вы пополняли портфель. Переводить на кошельки, которые
принадлежат другим людям — не получится. — Вывод на банковский счет связан с необходимостью уплатить комиссию
в размере 3,5% от суммы вывода. Выводить можно только на свой банковский счет.
На счета других людей выводить деньги нельзя.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса16 августа 2018, 17:37
alexandr.sebr,
при выводе перевод действительно может занимать до 5-10 рабочих дней. Если в течение этого времени деньги не придут — напишите, пожалуйста, в службу поддержки через чат Ямми: https://yammi.io/faq.
alexandr.sebr
18 августа 2018, 01:30
Яндекс.Деньги,
 ДОВОЖУ ДО ВАС"ЯНДЕКС ДЕНЬГИ" с ЯММИ ДЕНЬГИ ПОСТУПИЛИ 14.08.2018!!! НА МОИ РЕКВИЗИТЫ КОШЕЛЬКА!!! ТАК КАКОГО ЧЁРТА вЫ ДЕНЬГИ У СЕБЯ ДЕРЖИТЕ ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ??? ПРИЧЁМ Я НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ СТАЛКИВАЮСЬ С вАШИМИ ЗАМОРОЧКАМИ,БЫЛО ДЕЛО ЧТО 30000Р. ШЛИ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ,ТЕПЕРЬ ДЕНЬГИ С ЯММИ: 10 ДНЕЙ ТАМ ПОЛЕЖАТ,10 ДНЕЙ НА ЯНДЕКСЕ!!! ВЫ ОБАРЗЕЛИ МЫШИ СЕРОГОРБЫЕ??? ВЫ ЭТИ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ??? КАКОГО РОЖНА ВЫ ИХ У СЕБЯ ДЕРЖИТЕ!!!??? Я НАЙДУ НА ВАС УПРАВУ .. СЕГОДНЯ С ТЕХПОДДЕРЖКОЙ ОБЩАЛСЯ,ТАК ТАМ ЧЕЛОВЕК ДВУХ СЛОВ СВЯЗАТЬ НЕ МОЖЕТ!!! ПУСКАЙ НА ЗАБОРЕ КУКАРЕКАЕТ,А НЕ С ЛЮДЬМИ РАЗГОВАРИВАЕТ! КОРОЧЕ ДЕНЬГИ ВЕРНИТЕ И БАСТА.
alexandr.sebr
18 августа 2018, 13:40
Яндекс.Деньги,
ВСЕМ ДЕНЬ ДОБРЫЙ И ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!!! РАЗЛОЖУ ПО ПУНКТАМ :
1) ОТВЕТ ОТ ЯНДЕКСА НА ТРЕБОВАНИЕ ВЕРНУТЬ ЛАВЕ ТАК КАК ЯММИ ИМ ЯКОБЫ ПЕРЕВЕЛ:Здравствуйте.
Пришлите, пожалуйста, скриншот страницы, подтверждающей платеж, либо копию платежной квитанции в
отсканированном виде либо в виде фотографии ответом на это письмо (размер файла при этом не должен
превышать 600 кб).
Обязательно укажите номер счета получателя платежа и Ф.И.О. плательщика.
2)ОТВЕТ ЯММИ:Уважаемый Александр Владимирович,
В связи с Вашим обращением, мы со своей стороны также связались с Яндекс.Деньги для выяснения ситуации.
В результате совместной проверки было выяснено что предназначенные Вам денежные средства были ошибочно
зачислены на другой кошелек в результате технического сбоя в реестре платежей. В текущий момент мы совместно
с Яндекс.Деньги принимаем меры по возврату денег на Ваш кошелек. Если в течение выходных дней перенаправить
денежные средства на Ваш кошелек внутри системы Яндекс.Деньги не удастся, то в понедельник, незамедлительно
после открытия банковских платежей мы повторно перечислим денежные средства НКО «Яндекс.Деньги» на Ваш кошелек.
Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию.
3)мОЙ ОТВЕТ ВСЕМ ВАМ "сЕРВиСЫ НЕДОБИТЫЕ":Слушайте господа хорошие,зачем вы мне лапшу на уши вешаете!!!??? Ещё ТАК витиевато динамите Меня до понедельника)
))) Я свои выводы уже сделал,постараюсь,что-бы другие не попадались на ваши разводняки.
Все ! Спасибо за внимание! Деньги можете трубочкой себе в причинное место вкрутить!!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 августа 2018, 18:50
alexandr.sebr,
примите наши извинения за эту досадную ситуацию - видим, что служба поддержки с вами на связи и скоро исправит ошибку.
alexandr.sebr
18 августа 2018, 19:35
YaMoneyHelp,
Служба поддержки на связи??! Да не смешите! Вы на связи,а от" яндекса" ни слуху -не духу.. Зачем мне связь, мне нужны мани)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 августа 2018, 13:36
alexandr.sebr,
в переписке коллеги запросили у вас данные, которые нужны для решения вопроса. Сейчас мы ждём ответа от вас - пожалуйста, направьте информацию в письме. 
alexandr.sebr
19 августа 2018, 14:52
YaMoneyHelp,
Какие данные ?? Что я делал платёж на ямми??:(Пришлите, пожалуйста, скриншот страницы, подтверждающей платеж, либо копию платежной квитанции в
отсканированном виде либо в виде фотографии ответом на это письмо (размер файла при этом не должен
превышать 600 кб).  Уже отправил..
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 августа 2018, 17:10
alexandr.sebr,
для проверки нужны данные платежа - так мы сможем посмотреть реквизиты. Коллеги на связи с вами, если нужно уточнить что-то, вы всегда можете задать нам вопрос. 
Farid Mustafaev
18 августа 2018, 12:06
тоже не понимаю! дайте ссылку на статью закон почему деньги так долго идут? ни на одной бирже нету такого! если деньги идут долго то с вашей стороны нужно расписать почему и зачем так идут долго чтобы людям тоже было понятно. в предыдущих сообщениях вы писали что биткоин это не законно! но так с бирж деньги идут не более часа. людям легче вложить в такие проекты нежели чем потом 10 дней по неизвестным причинам ждать свои деньги. 
Farid Mustafaev
18 августа 2018, 12:11
я согласен то что пишете что деятельность регудируется банком и тд! но нужно и по пунктам тоже разложить например: человек хочет забрать свои деньги на это уйдет 10 дней. причина?
1) отзыв денег с инвестиций займет скажем день
2) перерасчет (прибыль или убыток) скажем день
3) если прибыль оплата налога (если выходные дни то займет 2 дня)
Для понимания реально так вам стоит расписать все чтобы тот кто инвестирует знал заранее! 
или же если не придут в течение 10 дней то какие проценты с вашей стороны за задержку выплачено будет за каждый день или час просрочки  (если не будет выплаты просрочки за не вовремя полученные деньги) нужно указать в каком порядке человек может этого добиться в судебном иди еще какой то вариант!

Farid Mustafaev
18 августа 2018, 12:31
если все регулируется законом то законом же установлены пени за просрочку платежа! думаю и сервис тоже должен соблюдать законы! 
alexandr.sebr
18 августа 2018, 13:42
Farid Mustafaev,
РЕСПЕКТ !!!
Игорь
21 августа 2018, 16:19
Берем цифры из Популярных сценариев:

100 000 ₽ вложили сразу
10 000 ₽ добавляли в месяц
1 год это продолжалось
23% годовых ожидаемая доходность


Вставляем все это в калькулятор и получаем:

12,5 % годовых Ожидаемая доходность
Причем при самом высоком уровне риска)



Это как понимать? То ли калькулятор сломался,  то ли в реале цифры не те как в рекламе))
help@yammi.io
10 сентября 2018, 17:41
Игорь,
В популярных сценариях указана историческая доходность портфелей с определенным составом. Там есть знак "?", нажмите на него, и по ссылке Вы можете увидеть подробный расчет доходности по портфелю.
А в калькуляторе показывается прогнозная доходность.
В нем используется достаточно консервативный подход для оценки ожидаемой доходности, так как не хотим вводить в заблуждение наших клиентов "красивыми" цифрами. При этом фактическая доходность может отличаться от этого расчетного значения.
Farid Mustafaev
22 августа 2018, 10:51
Проект рискованный! еще будут запрашивать происхождение 30т рублей которые человек вложит! ну это никуда не годится!! я лично боюсь остаться без денег
a.madyukov
10 сентября 2018, 19:42
и смех и грех
Georgiy.Lukyanov
11 сентября 2018, 12:19
А можно в долларах и евро вкладывать и получать доход в той же валюте?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 сентября 2018, 17:40
Georgiy.Lukyanov,
можно оформлять портфели с инвестиционными целями, в рублях и в долларах. При этом независимо от выбора целевой валюты инвестирования, все расчеты в отношении инвестиционного портфеля будут происходить в рублях (зачисление денежных средств, приобретение ETF на Московской бирже и пр.).
Сергей Буфаев
12 сентября 2018, 13:45
Крайне странное предложение. Зона io это кто? Если это ИИС, то не понятно про положенный возврат подоходного налога. Вывод средств с комиссией для больших сумм - это ещё страннее. Уже проще открыть нормальный ИИС в Сбере или Газпромбанке.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 сентября 2018, 17:26
Сергей Буфаев,
IO это просто домен и не рассматривается по своей территориальной принадлежности. Аббревиатура IO часто используется в информационных технологиях как Input/Output, и может быть использован в сервисах, связанных с технологиями. IO - традиционная зона, относящаяся к общим доменам верхнего уровня. Домен .io существует с 1997-го года.
В рамках сервиса вы можете открыть счет ИИС и воспользоваться налоговой льготой возврат подоходного налога. Вывод денег из сервиса Yammi на кошелек происходит без комиссии.





Абдулмалик Идрисов
14 сентября 2018, 20:12
Мне кажется самостоятельно инвестировать выгоднее на много моя прибыль месяц назад купил акции АЛРОСА на большую сумму по цене 95.24  сегодня они стоят 105.00 + дивидендная отсечка впереди будут ещё рости) может мне повезло просто первая инвестиция и на все деньги купил одну акцию 
Farid Mustafaev
23 сентября 2018, 18:47
Есть ли доказательства того что деньги которые инвестируются в ЯММИ не идут на покупку биткоина и что инвестиции осуществляются только в акции например или облигации ибо мне недавно писали что в биткоин не вкладывают деньги! хотелось бы услышать коментарии
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 12:13
Farid Mustafaev,
сервис Ямми осуществляет деятельность "доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги". Она лицензирована Банком России. Покупка биткоина запрещена российским законодательством и не осуществляется. Получить детальную информацию по счету (в том числе отчеты Управляющего) вы можете в Личном кабинете.
Farid Mustafaev
25 сентября 2018, 21:57
В биткоин вкладывают гораздо больше денег чем во что то другое. биткоин уже на пороге признания всеми государствами. интересно как россия на это отреагирует. в биткоине покрайней мере можно хорошо подзаработать 
Yurionius
2 октября 2018, 18:00
В онлайн калькулятор надо добавить вычет за услуги сервиса. 


И почему оплата не с прибыли а со всего портфеля? 


Выходит что бы заработать на пользователе можно особо даже не шевелиться. А при вкладе 200тр на теже 3 года доходность будет больше, но yammi половину своего дохода сожрёт. Да я знаю, что это разные вещи, что здесь вклад постепенный, а не разовый. Можно было бы использовать как место для накопления с процентами, но вероятность что деньги спустят в 0 тоже есть и НИГДЕ НЕ ОГОВОРЕНА
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 октября 2018, 17:45
Yurionius,
спасибо за вопрос. Вознаграждение управляющего рассчитывается от суммы активов, потому что именно на эту величину завязаны расходы, например на хранение бумаг. Думаю, вы понимаете, что сервис Yammi все расходы по хранению бумаг берет на себя - при использовании других посредников эта услуга может влететь в круглую сумму, например некоторые брокеры взимают абонентскую плату, а для клиентов Yammi все это бесплатно (или включено в комиссию за управление, если вам так удобнее).

При инвестициях в 200 000 комиссия составит всего 1,5% от активов - при том что только при размещении на ИИС (а срок это позволяет) вы можете вернуть 13% НДФЛ, да еще и получить доходность по рыночным инструментам. Так что никак не бьется ваш расчет. Приведу пример - фонд FXIT, один из тех, в которые инвестирует Yammi (при сумме 200000 Вам будет доступен портфель премиум только за прошедший год получил доходность в рублях 47,7%.) Желаем вам удачи в инвестициях!
cellchild
30 октября 2018, 12:53
Уведомите, как поставите нормальные тарифы.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 октября 2018, 15:34
cellchild,
может быть приведете пример? Нам интересно.
mirzayan.arsen
6 ноября 2018, 17:38
Предположим я проинвестировал 100 000 на один год. На промо странице в разделе "Популярные схемы" ( https://money.yandex.ru/yammi ) у вас указана ожидаемая доходность 13-16%.
Т.е. в конце года у меня будет 113 000. Из которых я должен заплатить:
1. 1.5% от всей суммы. Так как комиссия списывается каждый день, то для правильного расчёта нужно посчитать интеграл с границами 100 тыс и 113 тыс. Но для простоты посчитаем комиссию от нижней границы - 100 тыс. Итого 1 500.
2. НДФЛ - 13% от суммы прибыли, т.е. (113 000 - 100 000)  * 13% = 1 690.
3. 3.5% от оставшейся суммы за вывод денег на банковский счёт (113 000 - 1500 - 1690) * 3.5% = 3 843
Итого: 113 000 - 1 500 - 1 690 - 3 843 = 105 967. Т.е. доходность ~ 6% годовых
Всё ли я правильно посчитал? 


Если всё правильно, то получается очень печально, потому что в Сбербанке на депозите (https://www.sberbank.ru/ru/person/contributions/deposits/save_online) 100 тыс на год  5% годовых. Депозит, гарантированный государством, или инвестиция в акции с риском потерять всё при обвале рынка за лишний 1%? 



YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 ноября 2018, 10:59
mirzayan.arsen,
если вкратце — то нет, неправильно. В чате на сайте Ямми коллеги из службы поддержки сервиса помогут разобраться, что не так в расчётах
mirzayan.arsen
10 ноября 2018, 11:31
YaMoneyHelp,
сделал как вы сказали. Ваши коллеги меня исправили, что НДФЛ начисляется не от всей прибыли, а от прибыли за вычетом комиссии. 
Т.е. НДФЛ будет (113 000-100 000 - 1500) * 13% = 1 495, а не 1690, как в моём расчёте.
В итоге третий пункт будет (113 000 - 1 500 - 1495) * 3.5% = 3 850.
Т.е. на свой банковский счёт я получу 113 000- 1500 - 1495 - 3850 = 106 155.


Получается итоговая доходность не 5.9, а 6.1. Не сильно влияет на выводы в моём расчёте. 
m1@shinburg.ru
22 ноября 2018, 18:09
mirzayan.arsen,
можно вывести не на банковский счет, а на кошелек Яндекс денег без комиссии и сохранить 3.850 руб. 
В итоге тогда на свой кошелек вы получите 113 000- 1500 - 1495 = 110 005.
Получается итоговая доходность 10%.
mirzayan.arsen
22 ноября 2018, 19:36
m1@shinburg.ru,
 можно, но нужно ли мне 100 тыс на Яндекс кошельке? 
Вот, если они эти 3.5% за вывод своих же денег уберут, то инвестирование станет интереснее. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 ноября 2018, 14:04
mirzayan.arsen,
с кошелька можно платить за товары и услуги, нашей картой расплачиваться в физических магазинах получая при этом кэшбэк.


Когда статус кошелька Идентифицированный и есть наша пластиковая карта с именем, то можно без комиссии снимать наличные в любых банкоматах: до 10000 рублей в месяц.
mirzayan.arsen
23 ноября 2018, 14:49
YaMoneyHelp,
я бы не хотел с вами обсуждать здесь достоинства и недостатки кошелька в Яндекс.Деньги, потому что речь не о кошельке, а моём праве распоряжаться собственными деньгами. 
В Сбербанке, ВТБ, Альфабанке и т.д я могу в любой момент взять свои деньги и перевести их в другую финансовую организацию, где мне условия и/или продукты больше понравятся, с минимальной комиссией, которая всегда имеет верхнюю границу. А могу вообще снять наличными без комиссии и использовать как посчитаю нужным. 
А что с кошельком мне делать, если я захочу купить машину за 500 тыс? Предложить продавцу, что я ему куплю на эту сумму товаров в магазине, или что я ему буду 50 месяцев по 10 тыс рублей наличными отдавать?
Ваши условия напоминают плохой анекдот про араба, у которого покататься на верблюде стоит $1, а слезть с верблюда - $10. Мне казалось, что наш рынок финансовых услуг прошёл этот этап 20-15 лет назад.
Если Yammi - это исключительно побочный продукт для развития Яндекс.Денег, то ваша логика понятна. Неприемлема, но понятна. 
Но если вы позиционируете Yammi как самостоятельный продукт, то очень надеюсь, что ваше руководство пересмотрит драконовскую связку с Яндекс.Деньгами, потому что продукт действительно интересный.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 ноября 2018, 21:12
mirzayan.arsen,
спасибо за обратную связь, она помогает нам стать лучше.
gosha.bucenko
8 ноября 2018, 10:42
А если я живу не в РФ, а в Латвии, то могу ли я инвестировать?
Или я обязательно должен быть гражданом РФ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 ноября 2018, 10:07
gosha.bucenko,
наш продукт ориентирован для инвестирования в ETF с Yammi только для граждан РФ - мы обязательно сообщим, если появятся изменения!
Andrey S.
29 ноября 2018, 01:54
Добрый день. Вопросы - извините, если уже были:



- в каком депозитарии хранятся купленные ETF? Можно взять выписку? В стандартном случае действует связка брокер - депозитарий, а тут брокером выступает сам Яндекс.


- я могу самостоятельно сформировать портфель без рекомендаций робота? Планирую его как дополнительный, плюс хорошо в теме портфельных инвестиций :)


- ИИС подразумевает возможность вывода прибыли по дивидендам / купонам? Если не ошибаюсь, в стандартном ИИС это возможно


- Покупка фондов происходит в рублях?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 ноября 2018, 19:35
Andrey S.,
добрый день!
- Все активы хранятся в Депозитарии на счете Депо. Это специальный счет, открытый Управляющим в депозитарии для обособленного хранения и учета прав ценных бумаг. В Yammi — сервисе доверительного управления — выписку из депозитария получить не удастся, но вместо этого можно получать более детальный документ — отчет доверительного управляющего. Он предоставляется в личном кабинете ежеквартально без запроса, и по запросу в любое время. В нем помимо прочих данных указано место хранения ценных бумаг.



- Суть услуг Yammi — формирование и "ведение" инвестиционного портфеля на основе данных, предоставленных клиентом. Это услуга доверительного управления. Самостоятельное формирование портфеля возможно через услуги брокеров, в Yammi такие услуги предоставлять не планируется.


- Используемые Yammi инструменты (биржевые фонды) не выплачивают дивиденды, а реинвестируют их. До истечения 3-х лет по ИИС выводить средства можно только вместе с закрытием счета.


- Покупка происходит в рублях. При открытии портфеля можно выбрать валюту, в которой будут рассчитываться активы: рубли или доллары. При выборе долларов меняется состав портфеля — он будет формироваться преимущественно из ETF, номинированных в иностранной валюте.


Все детали, как именно осуществляется доверительное управление, можно увидеть в Регламенте ДУ https://www.finxplus.ru/document/du/
Andrey S.
29 ноября 2018, 20:16
YaMoneyHelp,
> Суть услуг Yammi — формирование и "ведение" инвестиционного портфеля на основе данных, предоставленных клиентом.


Т.е. задать фонды я не могу? Здорово. Друзья, вы не находите, что у вас много странных ограничений? Насколько я вижу, почему-то нельзя инвестировать из стран СНГ. Комиссия вывода на банковский счет 3.5% - такое должно было остаться где-то в начале 2000-х. Я уж не говорю о том, что минималка в 5000 рублей это просто разорение клиента. Вы сделали сервис, чтобы как-то заработать или с другими целями? С текущими условиями желающих будет немного - особенно с учетом того, что у Сбербанка есть такой же сервис простых инвестиций. Конкретно мне просто было бы удобно инвестировать избыток электронных денег в фондовый рынок. Но у меня  есть и другой портфель, и представления, как его делать. Что ж, раз такая ситуация, я буду стараться уменьшать кол-во денег на ЯД и действительно открывать брокерский счет. Хотя мне абсолютно непонятно, какая вам разница - делать ребалансировку выбранного роботом состава, или выбранного лично клиентом (мной). 
xaris3
21 мая, 06:22
YaMoneyHelp,
Внимааааательно прочитал, посмеялся, по экономике было пять. Легко уловил суть, лохотрон.
Циник
29 ноября 2018, 17:33
Давайте почитаем, что написано на сайте

100 000 ₽ вложили сразу
10 000 ₽ добавляли КАЖДЫЙ месяц
1 год - в течение года

244 898 ₽ в портфеле через год
Т.е. за год вы отложили 220 тысяч, получили чуть меньше 25 тысяч....
Вам интересно? Лично мне - с учетом процентов за обналичивание  - нет от слова совсем
Положив на карту почти любого банка, получаешь 6-7% годовых - ежемесячно на остаток - и еще имеешь возможность не замораживать деньги, а пользоваться ими

xaris3
21 мая, 06:23
Циник,
плюсую. Истину глаголете.
soluso
27 декабря 2018, 10:08
и почему мне везде мерещится н......балово,  osmotr25 написал все четко что даже лайк поставил яндекс деньги,  и да очень понравилось выражение "Кнопка - Бабло" 
Farid Mustafaev
15 января, 01:15
вам для того чтобы стать привлекательным нужно открывать доступ для иностранных граждан и не следить откуда у кого деньги! как биржи криптовалют! тогда будет эффект! что вот мне бедному делать если мне зарплату дают в конвертах и в случае чаго я не смогу подтвердить происхождение денег! и таких ОГРОМНОЕ количество! или же человек занимается добычей золота! ну не пойдет же не скажет чем зарабатывает! я просто примеры привожу! в этот проект могут влить деньги только тогда когда со стороны ямми будет дано обещание не запрашивать происхождение денег ибо человек мог заработать эти деньги тем что в якутии добывал алмазы и продавал! или же занимался сдачей в аренду квартиры но при этом не платил налоги! я лично вот боюсь! у меня неофициальный доход почти млн в год! но работодатель платит в конвертах! и в случае чаго пиши пропали мои деньги!
Farid Mustafaev
15 января, 01:17
и вы недавно писали что покупка биткоина запрещена законом! могли бы дать ссылку на закон? статью? люди хотели бы прочитать! лично я не нашел закон такой! ямми хорошо бы подошла как платформа для торговли криптовалютой!
Farid Mustafaev
15 января, 01:22
люди пишут правду! вашему руководству нужно разрешить участие иностранных граждан таким образом отпадает риск истребования документов подтверждающих происхождение денег! Вы и ваше руководство должно понимать что количество таких граждан ОГРОМНОЕ количество! вы и сами так теряете деньги! люди с официальными доходами не будут лезть сюда!
Ilqar Tagiyev
сегодня, 00:07
A ЕСЛИ Я ГРАЖДАНИН АЗЕРБАЙДЖАНА?