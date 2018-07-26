Инвестируем с Yammi

На 5 000 рублей можно купить пару кроссовок, а можно начать инвестировать. И второе будет не сильно сложнее, если доверить свою «пятёрку» Yammi. С новым сервисом Яндекс.Денег и FinEx можно получать доход от своих сбережений, даже если не разбираетесь в биржевой игре.

Что ещё за Yammi?

Yammi — это робо-помощник для личных инвестиций, заменяющий брокера и финансового советника. Yammi не покупает на эмоциях и не продаёт на панике. Он анализирует, сколько денег вы хотите пустить в оборот, сколько закладываете времени и как сильно готовы рисковать — и собирает для вас инвестиционный портфель. В портфеле — акции биржевых фондов ETF.

ETF — это много-много ценных бумаг в разных пропорциях. Купили акции фонда — получили кусочек всех его активов. Такой подход позволяет «не класть все яйца в одну корзину», другими словами, минимизировать риски. А ещё это проще и дешевле, чем самостоятельно покупать и продавать акции каждой компании (в этом случае вы платили бы комиссию за каждую сделку).

Сколько можно заработать?

Потенциальный доход зависит от того, сколько денег и на какой срок вы вложите, и как сильно готовы рисковать. Поиграть с параметрами и посмотреть, как они влияют на доходность, можно на сайте Yammi.

Как начать?

Для открытия портфеля хватит 5000 рублей — это в разы меньше, чем у других сервисов личных инвестиций. Можно открыть сколько угодно портфелей на любую сумму и поэкспериментировать. Передумали — ликвидируйте портфель и отправьте деньги обратно в кошелёк.

Вот как открыть свой первый инвестиционный портфель в Yammi:

Пройдите тест на отношение к риску. Вы отвечаете на вопросы — Yammi анализирует ответы и показывает комфортную степень риска. Выходить за рамки рекомендации не стоит — иначе велик шанс испортить игру робота (и свои шансы заработать), разволновавшись по поводу колебаний рынка. Сформируйте портфель: укажите сумму первого вложения, размер ежемесячных пополнений и срок инвестиций. Если готовы вложиться больше, чем на три года, можно сразу открыть индивидуальный инвестиционный счёт (галочка «ИИС») — это позволит вернуть налог за прибыль от инвестиций. Пройдите идентификацию — для заключения договора на управление инвестициями нужно подтвердить учётную запись Yammi через портал Госуслуг или вручную указать данные паспорта и ИНН.

Важно! Кошелёк в Яндекс.Деньгах, который вы будете использовать для пополнения и вывода денег в Yammi , должен быть идентифицирован на те же данные, что и аккаунт в Yammi.

4. Заполните анкету и подпишите документы. Все документы для инвестиций с Yammi подписываются онлайн с подтверждением по смс.

5. Пополните счёт. Минимальная сумма разового пополнения — 2000 рублей, минимальная сумма для открытия портфеля — 5000 рублей. При первом пополнении вы связываете Yammi с кошельком на Яндексе. Поэтому первый взнос нужно отправить через Яндекс.Деньги, из кошелька или с привязанной карты.

Когда я получу доход?

Оптимальный срок инвестиций с Yammi — от года. Продать портфель по его текущей цене можно в любой момент. Чтобы получить повышенную доходность за счёт государственных льгот для индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) — нужно инвестировать как минимум на три года.

Остались вопросы?

Робот Yammi умеет управлять активами, но не сможет поболтать с вами о последних биржевых новостях. Поэтому на сайте Yammi работает чат поддержки — специалисты FinEx помогут разобраться с сервисом и ответят на все возникающие в процессе вопросы. На самые частые уже ответили в справочном разделе.

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