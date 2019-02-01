Блог Денег

Блог Денег

Яндекс.Деньги для самозанятых

Недавно в четырёх регионах России начал действовать налог на профессиональный доход, или налог для самозанятых. Он позволяет частным предпринимателям легально получать доходы на карты и кошельки, в том числе на кошелёк Яндекс.Денег. 

Как было раньше

До появления нового статуса частный предприниматель был обязан регистрировать свою деятельность (ИП, ООО и другие формы организации предпринимательской деятельности), получать деньги на специальный банковский счёт, купить и использовать специальную кассовую технику для онлайн-учёта каждой сделки в налоговой, вести бухгалтерию и подавать декларации в налоговую. 

Что решило государство

Частный предприниматель может получить статус «самозанятого» и легально получать от клиентов наличные, переводы на карту или кошелёк. Ему не нужно использовать кассовый аппарат — достаточно отмечать сделки в приложении «Мой налог». Доходы самозанятых облагаются налогом по меньшей ставке, чем у физлиц: 4% — на доходы, полученные от физических лиц, 6% — на доходы, полученные от юридических лиц и ИП. 

Налог для самозанятых действует с 1 января 2019 года для тех, кто работает в одном из четырёх регионов: в Москве и области, Калужской области, Татарстане. Статус подходит тем, у кого нет работодателя, наёмных сотрудников и доход за год не превышает 2,4 млн рублей.

Что предлагают Яндекс.Деньги

Получить официальный статус самозанятого можно на сайте налоговой или в приложении «Мой налог».  Для получения онлайн-платежей от клиентов можно использовать кошелёк, и Яндекс.Кассу.

Вариант 1: Принимайте платежи на кошелёк Яндекс.Денег — из других кошельков и с карт с помощью готовых удобных инструментов

  • Ссылка для переводов — ведёт на страницу пополнения вашего кошелька, плательщик сам указывает сумму и может добавить комментарий.  
  • Запрос денег — на сайте или из мобильного приложения Яндекс.Денег можно попросить другого человека прислать вам заданную сумму. Заполните форму запроса: для чего и сколько денег просите прислать. Система сформирует ссылку для оплаты — её можно отправить по e-mail, в мессенджере, соцсетях или смс. 
  • Кнопки и формы для сайтов — код, который можно встроить на сайт, в блог, мобильное приложение, телеграм-бота. Решение для тех, кто хочет автоматизировать процесс оплаты на собственной площадке.

Принимая платежи от клиентов на кошелёк Яндекс.Денег, помните, что выручка за год не должна превышать 2,4 млн рублей. Это ограничение касается денег, полученных в рамках вашей деятельности как самозанятого, — следить за лимитом можно в приложении «Мой налог», где вы будете учитывать продажи для налоговой. 

Вариант 2: Подключите Яндекс.Кассу для самозанятых. Раньше она была доступна только магазинам со статусом юридического лица и ИП. Яндекс.Касса экономит время тем, у кого много клиентов: вам не нужно быть на связи, чтобы передать покупателю реквизиты для перевода, не придётся отслеживать статус оплаты вручную и гадать, от кого пришёл платёж — если покупатель забыл добавить комментарий. 

У Яндекс.Кассы есть интеграция с большинством популярных CMS и CRM — нужно всего пару кликов, чтобы добавить кнопку оплаты на любую страницу вашего сайта, настроить автоматические события после успешной оплаты, или сохранить карту клиента для регулярных платежей за сервис с подпиской. 

Если покупатель отказался, или товар закончился — в Яндекс.Кассе легко сделать возврат или отмену платежа. А ещё — резервировать деньги на карте и принимать предзаказы. 

Выбирайте один из двух способов. Оставить заявку на сотрудничество с Яндекс.Кассой можно тут.

26 комментариев
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Никита
18 апреля, 13:30
Здорово. Спасибо. Будем пробовать
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 апреля, 15:38
Никита,
🤗
Никита
18 апреля, 22:15
YaMoneyHelp,
А я вот оставил заявку, а подтверждения никакого не пришло. Так задумано?😔
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля, 20:31
Никита,
скоро отправим письмо на почту. Если что — пишите.
Никита
19 апреля, 21:28
YaMoneyHelp,
Спасибо, всё получил, начинаю осваивать. Если позволите небольшое замечание. У меня сложилось двоякое впечатление в процессе подключения, словно я открываю счёт в банке в отношении юрлица. Хотя давно этого не делал, наверное стало проще. С другой стороны, стороны документов - упрощённо. Просят скан документов, присылаю заверенные КЭП подписью  - не подходит, просят обычные ( странно). Далее, зачем нужен сайт, если функционал позволяет и без того использовать это решение. Позже выясняю, что оказывается не все способы оплаты доступны в адрес поставщика. Общение с группой подключения наполнено формализмом без пояснений. Может я и по другому реагировал, будь условия использования и подключения более доступными к восприятию, а не с мира по нитке. Применение очень специфичное на мой взгляд, на определенную аудиторию. Было бы интересно, если решение предоставляло возможность автоматической отправки чеков покупателю-заказчику, с заведомо установленной категорией услуги. Закон то обязывает передать конечному лицу факт оплаты и тут получается не автоматизации а наоборот  - запомни кому выдать чек или указать доход. Можно использовать связку со Сбербанком, но у последних не позволяет указать услугу.. Ждём от вас идеальный продукт, Вы можете.
Владислав
18 апреля, 13:59
Получайте статус самозанятых, но мы вам блокнем кошелек.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 апреля, 16:04
Владислав,
блокировка возможна только из-за нарушений правил сервиса или закона. 
Владислав
18 апреля, 16:11
YaMoneyHelp,
слышали 100 раз это, блокировка по пункту "на наше усмотрение". Висит запрос в Яндекс Кассу с этим кошельком, а его решили заблокировать из-за вымышленных нарушений.
Обновлено 18 апреля, 16:12
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 апреля, 17:01
Владислав,
если использовать кошелек в рамках Пользовательского соглашения, с ним все будет в порядке.
Владислав
18 апреля, 17:10
YaMoneyHelp,
какой оригинальный ответ, вот спасибо. Кошелек использовался в рамках соглашения! Заблокирован по пункту  12.7, который называется "захотели и заблокировали, а причину не скажем прикрываясь вымышленной безопасностью"
Никита
18 апреля, 22:13
Владислав,
Поддержу Яндекс. Когда я впервые услышал про блокировки, сразу полез искать условия использования и был приятно удивлен, что они адаптированы под деятельность лиц названных в законе. Всегда легче пинать кого-либо на тему, которая не подлежит разглашению, а ваши действия останутся для нас загадкой.
Владислав
19 апреля, 10:30
Никита,
заблокируют кошелёк просто так - посмотрим на вас. Кошельку больше 5 лет и всё это время полная идентификация.
Alex.1.2.19
4 июля, 15:12
Владислав,
 Вам еще повезло. Я сделал 5 кошельков. Пришел в их офис на Пискаревке  в СПб и меня заблокировали за нарушение. Я даже денег туда не завел, а уже якобы нарушил))))все 5 без объяснения причин. Видимо нельзя счета идентифицировать)))
Alex.1.2.19
4 июля, 15:16
YaMoneyHelp,
 Тогда как вы объясните причину блокировки счета, который еще не использовался, но заблокированного за нарушения? О каких нарушениях идет речь? Нельзя проходить идентификацию в вашем офисе?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июля, 12:21
Alex.1.2.19,
о причинах блокировок можно почитать в другом нашем посте — они также описаны в правилах. Точную причину не подскажем — мы не можем обнародовать информацию о том, какие алгоритмы применяем для защиты системы, иначе эти алгоритмы вскоре перестанут быть эффективными. Вы можете уточнить детали, например, в переписке с коллегами.
Наталья Чеснокова
18 апреля, 15:03
Где сервис доната стримерам? У всех платежных систем есть, у яндекс нет ..
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 апреля, 15:42
Наталья Чеснокова,
думаем над этим ;)
Avecher
19 апреля, 13:31
Отличная новость! Этого очень не хватало.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля, 17:01
Avecher,
спасибо!
danela.ferove
6 июня, 23:02
Ok
devazaka
8 июня, 18:12
А как Яндекс.деньги узнают, что я - самозанятый? Мне нужно куда-то сообщить об этом? Скажите же, куда и как?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 июня, 12:23
devazaka,
при использовании Яндекс.Кассы мы проверяем ИНН в налоговой — без соответствующего ИНН самозанятый не сможет подключиться. А при использовании кошелька ничего дополнительно сообщать не надо.
Николай
15 июня, 15:50
Не понял, кроме возможности подключить кассу (за 3,5%, что почти равно налогу с услуг физлицам), что изменилось? Ведь какой-либо специфической автоматизации нет, даже адрес для получения чека нужно получать самостоятельно, вне вашего сервиса, а потом выписывать этот чек в "Мой налоге" и как-то оттуда отправлять. Опять же без вашей помощи. Или всё же есть какие-то инструменты, о которых вы умолчали?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 июня, 17:53
Николай,
главная разница в том, что теперь самозанятые смогут подключить Яндекс.Кассу без юрлица (ИП).
stepanov.innerjourney
18 июня, 21:35
А в чем для самозанятых польза Яндекс.Кассы? Можно же просто получать деньги на банковскую карту. Ну или на Яндекс.кошелек, хоть и жалко 2% комиссии. Но платить за то же самое 3.5% - это совсем уж странно.
rousette
сегодня, 17:38
это удобно, и я хочу попробовать! у меня только вопрос, вот я зарегистрировалась через сбербанк как самозанятый, там есть спец карта для этих поступлений. Вот я хочу получать деньги на яндекс.кошелек (чтобы у клиентов была такая опция), как мне потом отчитываться перед налоговой за поступления на яндекс.кошелек?