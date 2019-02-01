Яндекс.Деньги для самозанятых

Недавно в четырёх регионах России начал действовать налог на профессиональный доход, или налог для самозанятых. Он позволяет частным предпринимателям легально получать доходы на карты и кошельки, в том числе на кошелёк Яндекс.Денег.

Как было раньше

До появления нового статуса частный предприниматель был обязан регистрировать свою деятельность (ИП, ООО и другие формы организации предпринимательской деятельности), получать деньги на специальный банковский счёт, купить и использовать специальную кассовую технику для онлайн-учёта каждой сделки в налоговой, вести бухгалтерию и подавать декларации в налоговую.

Что решило государство

Частный предприниматель может получить статус «самозанятого» и легально получать от клиентов наличные, переводы на карту или кошелёк. Ему не нужно использовать кассовый аппарат — достаточно отмечать сделки в приложении «Мой налог». Доходы самозанятых облагаются налогом по меньшей ставке, чем у физлиц: 4% — на доходы, полученные от физических лиц, 6% — на доходы, полученные от юридических лиц и ИП.

Налог для самозанятых действует с 1 января 2019 года для тех, кто работает в одном из четырёх регионов: в Москве и области, Калужской области, Татарстане. Статус подходит тем, у кого нет работодателя, наёмных сотрудников и доход за год не превышает 2,4 млн рублей.

Что предлагают Яндекс.Деньги

Получить официальный статус самозанятого можно на сайте налоговой или в приложении «Мой налог». Для получения онлайн-платежей от клиентов можно использовать кошелёк, и Яндекс.Кассу.

Вариант 1: Принимайте платежи на кошелёк Яндекс.Денег — из других кошельков и с карт с помощью готовых удобных инструментов.

Ссылка для переводов — ведёт на страницу пополнения вашего кошелька, плательщик сам указывает сумму и может добавить комментарий.

Запрос денег — на сайте или из мобильного приложения Яндекс.Денег можно попросить другого человека прислать вам заданную сумму. Заполните форму запроса: для чего и сколько денег просите прислать. Система сформирует ссылку для оплаты — её можно отправить по e-mail, в мессенджере, соцсетях или смс.

Кнопки и формы для сайтов — код, который можно встроить на сайт, в блог, мобильное приложение, телеграм-бота. Решение для тех, кто хочет автоматизировать процесс оплаты на собственной площадке.

Принимая платежи от клиентов на кошелёк Яндекс.Денег, помните, что выручка за год не должна превышать 2,4 млн рублей. Это ограничение касается денег, полученных в рамках вашей деятельности как самозанятого, — следить за лимитом можно в приложении «Мой налог», где вы будете учитывать продажи для налоговой.

Вариант 2: Подключите Яндекс.Кассу для самозанятых. Раньше она была доступна только магазинам со статусом юридического лица и ИП. Яндекс.Касса экономит время тем, у кого много клиентов: вам не нужно быть на связи, чтобы передать покупателю реквизиты для перевода, не придётся отслеживать статус оплаты вручную и гадать, от кого пришёл платёж — если покупатель забыл добавить комментарий.

У Яндекс.Кассы есть интеграция с большинством популярных CMS и CRM — нужно всего пару кликов, чтобы добавить кнопку оплаты на любую страницу вашего сайта, настроить автоматические события после успешной оплаты, или сохранить карту клиента для регулярных платежей за сервис с подпиской.

Если покупатель отказался, или товар закончился — в Яндекс.Кассе легко сделать возврат или отмену платежа. А ещё — резервировать деньги на карте и принимать предзаказы.

Выбирайте один из двух способов. Оставить заявку на сотрудничество с Яндекс.Кассой можно тут.