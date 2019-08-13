Блог Денег

Блог Денег

Яндекс.Деньги — теперь в WhatsApp

Есть вопросы по работе сервиса — Яндекс.Деньги всегда на связи по телефону, электронной почте, на сайте и в чате мобильного приложения. А теперь в техническую поддержку можно обратиться через WhatsApp.

Уехали в отпуск, на дачу, находитесь там, где слабый сигнал и нет Wi-Fi, — мессенджер работает даже при плохом интернете.

Обратите внимание, что официальный аккаунт Яндекс.Денег в WhatsApp отмечен зелёной галочкой.

Как с нами связаться

Сохраните в телефоне номер техподдержки — +7 495 974-35-86. Найдите нас в WhatsApp и задайте вопрос. Если на решение понадобится время, мы сориентируем, когда всё будет готово.

Другие способы

  • Телефоны: +7 495 974-35-86 — для Москвы, 8 800 250-66-99 — для других городов России, +7 495 974-35-86 — для других стран.

8 комментариев
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gen.bauer
15 августа, 14:06
Мне кажется что это очень интересно и очень легко накопить
на подарок. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 августа, 17:19
gen.bauer,
уже попробовали ? ;)
fwtome
16 августа, 09:14
gen.bauer,
Предоставьте ваши рассчёты в цифрах, вместе посмеёмся, насколько это легко и просто. 
. .
20 августа, 20:32
Добрый день!
Прошу прощения, что в непрофильной ветке.

Могу ли я попросить Вас обратить внимание на  обращение, оставленное в поддержку яндекс.денег? (номер 21391109)
Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 августа, 11:54
. .,
здравствуйте! Коллеги сегодня ответили вам в письме, посмотрите, пожалуйста. Если что — остаемся на связи.
kotenkov640
21 августа, 01:49
Привет всем.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 августа, 11:51
kotenkov640,
привет 🙂
astanin647377
22 августа, 01:33
Э9