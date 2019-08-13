Яндекс.Деньги — теперь в WhatsApp

Есть вопросы по работе сервиса — Яндекс.Деньги всегда на связи по телефону, электронной почте, на сайте и в чате мобильного приложения. А теперь в техническую поддержку можно обратиться через WhatsApp.

Уехали в отпуск, на дачу, находитесь там, где слабый сигнал и нет Wi-Fi, — мессенджер работает даже при плохом интернете.

Обратите внимание, что официальный аккаунт Яндекс.Денег в WhatsApp отмечен зелёной галочкой.

Как с нами связаться

Сохраните в телефоне номер техподдержки — +7 495 974-35-86. Найдите нас в WhatsApp и задайте вопрос. Если на решение понадобится время, мы сориентируем, когда всё будет готово.

Другие способы

Телефоны: +7 495 974-35-86 — для Москвы, 8 800 250-66-99 — для других городов России, +7 495 974-35-86 — для других стран.

Электронная почта supp@money.yandex.ru